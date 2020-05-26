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Алексей Боржонов
7738

Дочь Эдуарда Успенского попросила не называть премию в области детской литературы именем отца Материал редакции

Она назвала создателя Чебурашки «жестоким человеком», который «в течение всей жизни» совершал домашнее насилие.

Эдуард Успенский Фото russianlook.com

Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна написала открытое письмо, в котором попросила не называть премию в области детской литературы именем отца. Она утверждает, что тот «много лет» совершал насилие в семье. Текст письма приводит «Собеседник.ру».

Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным… Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье…

Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне — его дочери, моей матери — его жене, его внукам, детям другой жены (известной телеведущей Элеоноры Филиной) и т. д…

Считаю, что имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература…

из открытого письма Татьяны Успенской

Детский писатель Валентин Постников в разговоре с «Собеседник.ру» также высказался против присвоения премии имени Эдуарда Успенского. По его словам, автор «никогда не помогал детским писателям», а также бил дочь Татьяну: «Нельзя называть премию именем человека, который не любил детей. Он бил свою дочь Таню, оскорблял, выгонял на мороз в одном платье и закрывал за ней дверь».

  • В мае РГДБ провела конкурс на лучший логотип премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского. 25 мая он завершился, итоги подведут 1 июня;
  • Эдуард Успенский умер в 2018 году, ему было 80 лет. Среди придуманных им персонажей — крокодил Гена, Чебурашка, пёс Шарик, кот Матроскин, братья Колобки. Кроме того Успенский написал повесть «Гарантийные человечки», на сюжете которой основан мультфильм «Фиксики».


#литература #новости

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110 комментариев
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Ясный Орзэмэс

29

Премия им. Успенского за вклад в развитие семейных ценностей и народных скреп. 

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Андрей Гришин

–17

Пока человек был живой и мог что-то сказать - она молчала. Молодец, что сказать

Ответить

Умерший череп

Андрей
35

Дай угадаю, что она и её мать сделала или не сделала, чтобы её не лупил отец? Свидетель тодоренко.

Ответить

Андрей Гришин

Умерший
–7

Почему эти женщины молчали, вот что меня интересует

Ответить

Забавный Кирилл

Андрей
15

1. Сейчас есть повод
2. Тренд на гласность
3. Зачем портить репутацию полуживого деда?

Ответить

Забавный Кирилл

Забавный
3

Минус за минус: детский сад Тимура Петрова

Ответить

Умерший череп

Забавный
3

Приеду в казахстан, посажу тебя в петушарню, на цепь или сделаю куриный суп. Сделаю это с любовью, по-братски, без угроз.

Ответить

Забавный Кирилл

Умерший
4

@Вахтёр TJ угрозы

Ответить

Олимпийский

Забавный
5

Так он же угощать тебя супом будет. Что ты

Ответить

Олимпийский

Забавный
4

Я так тоже делаю. Кровная месть 

Ответить

Принятый

Забавный
3

Травля за минус: Казахстан Дмитрия Орлова

Ответить

Андрей Гришин

Забавный
0

А зачем портить репутацию мёртвого деда? Это максимально тупо, ведь объективной картины нет - мы уже не узнаем, что он думает по поводу обвинений

Ответить

Олимпийский

Андрей
7

Она не с целью репутацию подпортить. Она не хочет, чтоб награду за детские книжки называли в честь семейного тирана да и вообще человека, который ненавидел детей.

Ответить

Андрей Гришин

Олимпий…
–4

Пока что есть только слова против мёртвого. Даже фиксации побоев в больнице не было. В этом и сложность ситуации

Ответить

Олимпийский

Андрей
7

Какие фиксации побоев. Ты бы не побоялся пойти против своего отца, авторитетного деятеля культуры, который все детство тебя пиздил?

Ответить

Андрей Гришин

Олимпий…
0

А что будет если пойду? Меня украдёт и утопит опг литераторов?

Ответить

Олимпийский

Андрей
4

Это хорошо, что ты такой смелый. Держи пирожок.
А вот она и ее мать не такие (и в этом нет ничего плохого)

Ответить

Андрей Гришин

Олимпий…
0

Дело не в том, что они смелые или не смелые. А в том, что есть только слова и на основе слов обвиняемого (даже мертвого) уже тут называют насильником. 

Ответить

Евгений Клочков

Андрей
3

Всем бы быть такими атлантами, которые срать-ебать хотели на всю округу и ничего бы не боялись

Ответить

Polina

Андрей
1

Да много может быть причин. Например, наследство. Подозреваю, там было что терять.

Плюс психика человека, выросшего под гнетом постоянного насилия, отличается

Ответить

Забавный Кирилл

Андрей
1

А зачем портить репутацию мёртвого деда?

Как минимум дед спокоен будет))

Ответить

Забавный Кирилл

Андрей
–1

Какую объективную оценку, которая его оправдывает, может дать сам насильник? Сказать вывсеврети?

Ответить

Андрей Гришин

Забавный
0

Насильник? Он там детей своих насиловал или как? Че за бред

Ответить

Забавный Кирилл

Андрей
–1

ru.m.wiktionary.org/wiki/насильник

Ответить

Умерший череп

Андрей
3

Тупость, страх, боязнь общественного мнения, да может быть сотни причин почему молчали. Главное нам это сейчас форсить и освещать. 

Ответить

Забавный Кирилл

Андрей
1

Зачем деду вредить, пока он ещё жив?

Ответить

Костя Васильев

–5

Больше похоже на обиду из-за наследства. Если ненавидел детей, почему у самого они были и создавал он именно детские мультфильмы? 

Ответить

alexferman

Костя
24

Как-то с Успенским мы были во Дворце пионеров на Неделе детской книги, – вспоминает Валентин Постников. – К дяде Эдику подошли дети с просьбой дать автограф и сфотографироваться с ним. «Идите в ж...», — ответил он. Я спросил у него: дядя Эдик, как же так можно обращаться с детьми? «Запомни, Валя, – сказал мне Успенский, – чтобы писать хорошие детские книжки, автору вовсе не обязательно самому любить детей. Андерсен тоже не любил детей».

Ответить

Иван Ташкинов

alexferman
3

Может, он им добро-добро сказал, идите, мол, в жопу. 😊 И на сердце каждого стало теплее. 😊

Ответить

Законный щит

Иван
2
Ответить

Принятый микрофон

alexferman
1

Ты хорошие книжки пишешь?

Ответить

alexferman

Принятый
0

Пока ещё ни одну не написал

Ответить

Принятый микрофон

alexferman
0

Уже дочь затравила?

Ответить

alexferman

Принятый
3

Шта

Ответить

Олимпийский историк

Костя
5

Секс любил, стандартная семья.
Почему создавал детские сказки? Потому что мог.

Ответить

Андрей Рядькин

3

Нужны комментарии других членов семьи

Ответить

Принятый микрофон

Андрей
3

Прочитай по ссылке, там подробное

Ответить

Андрей Рядькин

Принятый
0

По-ходу, задача этого поста накинуть на вентилятор без подробностей

Ответить

Андрей Рядькин

Принятый
0

Ну все равно там не все высказались

Ответить

Кровавый велосипед

–10

Типичное совковое воспитание, чего она бузит

Ответить

Забавный Кирилл

Кровавый
7

До совка детей не били. В других странах детей не били. 

Ответить

Бродяга

Забавный
8

Пришел Ленин и такой сказал - Че это вы братцы, детей не пиздите! Долой империализм из семей!

Ответить

Олимпийский историк

Кровавый
4

Ну и причем тут совок и воспитание в нем?/

Ответить

Кровавый велосипед

Олимпийский
1

Совковое поколение считает нормальным пропизжевать детей. "Дать ремня". Скажи, что это не так ещё.

Ответить

Бродяга

Кровавый
0

Ну тебе не мешало бы всыпать - чтоб херни не нёс

Ответить

Кровавый велосипед

Бродяга
1

О сын совка

Ответить

Бродяга

Кровавый
0

Сам-то откуда родом?

Ответить

Олимпийский

Бродяга
3

С какого района?

Ответить

Кровавый

Бродяга
–1

Ебёт?

Ответить

Бродяга

Кровавый
1

Нет

Ответить

Забавный Кирилл

Бродяга
–1

У него в Белоруссии до сих пор микросовок

Ответить

Кровавый

Забавный
1

Да. Не то что в Казахстане.

Ответить

Забавный Кирилл

Кровавый
–1
Ответить

Бродяга

Забавный
1

Там если узнают, что ты бьешь детей, соц службы могут лишить родительских прав.

Ответить

Олимпийский историк

Кровавый
0

Это не так)

Ответить

Кровавый велосипед

Олимпийский
3

В Советском Союзе насилие в семье было «закрытым» вопросом. Им занимались только криминологи и другие специалисты при изучении преступлений, совершённых в семейно-бытовой сфере. Обсуждение этой проблемы на государственном уровне было невозможно по ряду причин. Насилие в семье не могло стать социальной проблемой в стране, где в уголовно-правовой доктрине приоритетными объектами защиты являлись государственные интересы и государственная собственность. Характерно, что в Большой Советской Энциклопедии о сексуальном, моральном, психологическом насилии и других действиях против личности нет даже упоминания [1]. Декларировалось, что в СССР отсутствует почва для насилия. Отдельные его случаи, конечно, имеют место, но они объясняются тем, что в любом обществе есть какой-то процент асоциальных элементов. Причины насилия в семье в СССР связывались (и до сих пор, как правило, связываются) лишь с алкоголизмом, наркоманией, определённым образом жизни, плохими жилищными условиями и т.п.[5].

В конце ХХ века, в результате безнаказанности и вседозволенности, за века прочно закрепившихся в мужском сознании, отсуствия соотвествующих законов по предотвращению насилия и помощи страдающим от него женщинам, российская семья стала самой агрессивной в истории, а инструментарий мужей-садистов значительно пополнился методами превентивной защиты от ухода женщины из ситуации насилия в виде риска киднеппинга, лишения непокорной жены родительских прав и постулатами важности прав отцов. По словам Г. Г. Силласте, «она [семья] все больше превращается в своеобразный полигон для всех форм насилия - от физического до экономического, от сексуального до морально-психологического, когда убить можно и не «распуская рук»[7]. Начиная с 1993 года закон о домашнем насилии в России 40 раз выносился на рассмотрение, но принят так и не был [8].

Ответить

Олимпийский

Кровавый
0

Тут пишут о наказании и правовой оценке. Даже сейчас в России, вроде как, это считают личным делом семьи.
Но это не считалось нормой и каноном пиздить своих детей.

Ответить

Кровавый

Олимпий…
0

Даже сейчас можно дома детей пиздить и жену и тебе ничего не будет. Это же скрепа. 
«Любя же сына своего, учащай ему раны — и потом не нахвалишься им. Наказывай сына своего с юности и порадуешься за него в зрелости его, и среди недоброжелателей сможешь им похвалиться, и позавидуют тебе враги твои. Воспитай детей в запретах и найдешь в них покой и благословение. Понапрасну не смейся, играя с ним: в малом послабишь — в большом пострадаешь скорбя, и в будущем словно занозы вгонишь в душу свою. Так не дай ему воли в юности, но пройдись по ребрам его, пока он растет, и тогда, возмужав, не провинится перед тобой и не станет тебе досадой и болезнью души, и разорением дома, погибелью имущества, и укором соседей, и насмешкой врагов, и пеней властей, и злою досадой».

Ответить

Забавный Кирилл

Кровавый
0

До совка детей не били. В других странах детей не били. Совок виноват в домашнем насилии. 

Ответить

Кровавый

Забавный
3

Я не виню совок, я сказал что там на это закрывают глаза

Ответить

Забавный Кирилл

Кровавый
0

Закрывали*
Активная борьба с домашним насилием во всём мире началась уже после совка. 

Ответить

Кровавый

Забавный
0

Ты своим высказыванием подтверждаешь мои слова, что в совке было домашнее насилие и на него закрывали глаза. Но бегаешь минусишь мои комменты. Сверхразум

Ответить

Забавный Кирилл

Кровавый
1

Давай обратимся к твоему изначальную комментарию
Типичное совковое воспитание, чего она бузит

Твой комментарий подразумевает, что домашнее насилие – что-то особенное для совка. Как мы с тобой поняли, ничего совкового в этом нет, потому что
1. До совка детей били
2. За пределами совка детей били

Ответить

Кровавый

Забавный
–1

Ну то есть типичное? Или ты и сейчас своих детей пиздишь? (хотя скорее всего тебя школьника)

Ответить

Забавный Кирилл

Кровавый
0

Ооо, картофельная головка забыла дописать обидное оскорбление, пришлось в спешке редактировать комментарий)))

Ответить

Кровавый

Забавный
2

@Вахтёр TJ оскорбление по национальному признаку

Ответить

Забавный Кирилл

Кровавый
2

@Вахтёр TJ оскорбление по возрастному признаку

Ответить

Забавный Кирилл

Кровавый
0

Ну то есть ты теперь отказываешься от слов, что это типичное совковое воспитание, и теперь это просто типичное воспитание того времени? 

Ответить

Кровавый

Забавный
–1

Типичное совковое воспитание = воспитание того времени
Но я же посмел сказать, что то плохое про СССР, посягнул на святое.

Ответить

Забавный Кирилл

Кровавый
0

Но я же посмел сказать, что то плохое про СССР, посягнул на святое.

Это ты мне пишешь?) 

Ответить

Кровавый

Забавный
0

Как так получилось, что я вообще ввязался в диалог с Орловым.

Ответить

Забавный Кирилл

Кровавый
0

Как так получилось, что ты ввязался в диалог с Орловым, и ты ещё и умудрился обосраться))

Ответить

Кровавый

Забавный
0

Хватит редактировать комменты, там было написано, что ты обосрался.

Ответить

Забавный Кирилл

Кровавый
0

Ну ты русский плоховато знаешь, для тебя может и было так написано)

Ответить

Кровавый

Забавный
0

Сам признал, что детей в совке пиздили и что это воспитание того времени. Получается обосрался ты.

Ответить

Забавный Кирилл

Кровавый
0

Зашейте его кто-нибудь!!! 

Ответить

Кровавый

Забавный
1

Я бы сделал скрин твоих минусов, да отключил уведомления. Но это видно и по комментам.

Ответить

Забавный Кирилл

Кровавый
0

В одной ветке)

Ответить

Кровавый

Забавный
1

А я в двух, законом не запрещено, минусую как хочу. Что ты мне сделаешь?) По УК пустишь?

Ответить

Олимпийский

Кровавый
0

В Англии, например, чуть ли не до сих пор пиздят в школах. Точно пиздили дольше, чем в других странах (в том числе совке).
К таким преступлениям в СССР скорее относились с пофигизмом (но и сейчас не парятся).
 Но это никак нельзя назвать нормой воспитания, в отличии от той же Англии.

Ответить

Забавный Кирилл

Олимпий…
0

В совке телесные наказания запретили ещё в 1917, вот это фашисты детоубийцы

Ответить

Кровавый

Олимпий…
0

То есть вы все признаете, что в совке детей пиздили. Мы не Англию обсуждаем.

Ответить

Забавный Кирилл

Кровавый
–1

Ты так плохо и медленно соображаешь, что вместо комментария сначала пишешь «гыгыгы», а потом дополняешь его, чтобы придать ему хоть какой-то смысл?) Печальное зрелище

Ответить

Забавный Кирилл

Кровавый
1

Те же действия, если они совершены в отношении его близких родственников , либо если эти действия повлекли за собой смерть потерпевшего, либо носили характер мучения или истязания, либо были совершены особо опасным рецидивистом, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет» (Уголовный кодекс РСФСР 1960 года, ст.108). Менее тяжкое телесное повреждение наказывалось лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до двух лет. Если же оно было совершено в отношении родных, то наказание увеличивалось уже с двух до пяти лет

Действительно закрывали глаза))))

Ответить

Олимпийский

Кровавый
0

Для кого-то скрепа, для кого-то - не норма.
Это не поощрялось

Ответить

Serg Bootlegger

Олимпий…
0

Не умеешь воспитывать - променяешь насилие - делаешь скрепой

Ответить

Здешний супер_стар

Олимпийский
0

Карина, ты?)

Ответить

Олимпийский историк

Здешний
0

Я что про ментов пишу?

Ответить

Здешний супер_стар

Олимпийский
0

Так Карина не только же про ментов пишет

Ответить

Единый турник

3
Ответить

Умерший череп

1

[ ищу картинку для этой темы ]

Ответить

Олимпийский историк

Умерший
4

15 минут осталось 

Ответить

Умерший череп

Олимпийский
1

Давай как в форт боярде, болей за меня.

Ответить

Litnikov Danil

Умерший
5

Этого к тиграм, не справился

Ответить

Олимпийский историк

Умерший
3

7 минут, Тимур

Ответить

Умерший череп

Олимпийский
2
Ответить

Принятый

Умерший
3

Спишем тебе 4000 плюсов за не выполненное обещание.

Ответить

Умерший череп

Принятый
1

Знаешь чо нашел, а оказывается успенский был критиком власти. 
Есть шанс, что травля организована свыше, чисто гипотетически?

Ответить

Принятый

Умерший
2

Это тебе уже не поможет, нет обещанной картинки, будет травля в лучших традициях твиттора.
upd:Ах ты редачер, а как критика связана с пиздюлями в семье?

Ответить

Умерший череп

Принятый
1

Упс, писал рисоварке, а не тебе. 
Тебя в петушарню, к орлову.

Ответить

Принятый

Умерший
2

А я и не выходил

Ответить

Олимпийский

Умерший
2

4 минуты. Не ной

Ответить

Умерший череп

Олимпий…
1

https://philologist.livejournal.com/6790718.html

Хз, не могу понять в какую сторону воевать. Не могу подобрать пикчу, всё сложно. Подожду новостей.
 

Ответить

Stan Majors

1

Нежданчик от создателя мира детства

Ответить

Имя Фамилия

1

Тот еще фрукт был
https://7days.ru/caravan-collection/2011/12/eleonora-filina-ostorozhno-zloy-cheburashka.htm

Ответить

Vovano Vovano

1

На роже написано, что мерзавец. Как и Грачевский (я не виноват, так совпало)

Ответить

Jenny Smith

1

учитывая регулярные истерики, которые он устраивал на публику, можно предположить, что в семье он вряд ли вёл себя как няша.

Ответить

Принятый микрофон

0

/del

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Comrade EightEightSeven

0
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патау додик

0

пошла она нахуй

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