Прямой эфир
Она назвала создателя Чебурашки «жестоким человеком», который «в течение всей жизни» совершал домашнее насилие.
Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна написала открытое письмо, в котором попросила не называть премию в области детской литературы именем отца. Она утверждает, что тот «много лет» совершал насилие в семье. Текст письма приводит «Собеседник.ру».
Детский писатель Валентин Постников в разговоре с «Собеседник.ру» также высказался против присвоения премии имени Эдуарда Успенского. По его словам, автор «никогда не помогал детским писателям», а также бил дочь Татьяну: «Нельзя называть премию именем человека, который не любил детей. Он бил свою дочь Таню, оскорблял, выгонял на мороз в одном платье и закрывал за ней дверь».
Ясный Орзэмэс
Премия им. Успенского за вклад в развитие семейных ценностей и народных скреп.
Андрей Гришин
Пока человек был живой и мог что-то сказать - она молчала. Молодец, что сказать
Умерший череп
Дай угадаю, что она и её мать сделала или не сделала, чтобы её не лупил отец? Свидетель тодоренко.
Андрей ГришинУмерший
Почему эти женщины молчали, вот что меня интересует
Забавный Кирилл
1. Сейчас есть повод
2. Тренд на гласность
3. Зачем портить репутацию полуживого деда?
Забавный Кирилл
Минус за минус: детский сад Тимура Петрова
Умерший череп
Приеду в казахстан, посажу тебя в петушарню, на цепь или сделаю куриный суп. Сделаю это с любовью, по-братски, без угроз.
Забавный Кирилл
@Вахтёр TJ угрозы
Олимпийский
Так он же угощать тебя супом будет. Что ты
Олимпийский
Я так тоже делаю. Кровная месть
Принятый
Травля за минус: Казахстан Дмитрия Орлова
Андрей ГришинЗабавный
А зачем портить репутацию мёртвого деда? Это максимально тупо, ведь объективной картины нет - мы уже не узнаем, что он думает по поводу обвинений
Олимпийский
Она не с целью репутацию подпортить. Она не хочет, чтоб награду за детские книжки называли в честь семейного тирана да и вообще человека, который ненавидел детей.
Андрей ГришинОлимпий…
Пока что есть только слова против мёртвого. Даже фиксации побоев в больнице не было. В этом и сложность ситуации
Олимпийский
Какие фиксации побоев. Ты бы не побоялся пойти против своего отца, авторитетного деятеля культуры, который все детство тебя пиздил?
Андрей ГришинОлимпий…
А что будет если пойду? Меня украдёт и утопит опг литераторов?
Олимпийский
Это хорошо, что ты такой смелый. Держи пирожок.
А вот она и ее мать не такие (и в этом нет ничего плохого)
Андрей ГришинОлимпий…
Дело не в том, что они смелые или не смелые. А в том, что есть только слова и на основе слов обвиняемого (даже мертвого) уже тут называют насильником.
Евгений КлочковАндрей
Всем бы быть такими атлантами, которые срать-ебать хотели на всю округу и ничего бы не боялись
PolinaАндрей
Да много может быть причин. Например, наследство. Подозреваю, там было что терять.
Плюс психика человека, выросшего под гнетом постоянного насилия, отличается
Забавный Кирилл
А зачем портить репутацию мёртвого деда?
Как минимум дед спокоен будет))
Забавный Кирилл
Какую объективную оценку, которая его оправдывает, может дать сам насильник? Сказать вывсеврети?
Андрей ГришинЗабавный
Насильник? Он там детей своих насиловал или как? Че за бред
Забавный Кирилл
ru.m.wiktionary.org/wiki/насильник
Умерший череп
Тупость, страх, боязнь общественного мнения, да может быть сотни причин почему молчали. Главное нам это сейчас форсить и освещать.
Забавный Кирилл
Зачем деду вредить, пока он ещё жив?
Костя Васильев
Больше похоже на обиду из-за наследства. Если ненавидел детей, почему у самого они были и создавал он именно детские мультфильмы?
alexfermanКостя
Как-то с Успенским мы были во Дворце пионеров на Неделе детской книги, – вспоминает Валентин Постников. – К дяде Эдику подошли дети с просьбой дать автограф и сфотографироваться с ним. «Идите в ж...», — ответил он. Я спросил у него: дядя Эдик, как же так можно обращаться с детьми? «Запомни, Валя, – сказал мне Успенский, – чтобы писать хорошие детские книжки, автору вовсе не обязательно самому любить детей. Андерсен тоже не любил детей».
Иван Ташкиновalexferman
Может, он им добро-добро сказал, идите, мол, в жопу. 😊 И на сердце каждого стало теплее. 😊
Законный щит
Принятый микрофон
Ты хорошие книжки пишешь?
alexfermanПринятый
Пока ещё ни одну не написал
Принятый микрофон
Уже дочь затравила?
alexfermanПринятый
Шта
Олимпийский историк
Секс любил, стандартная семья.
Почему создавал детские сказки? Потому что мог.
Андрей Рядькин
Нужны комментарии других членов семьи
Принятый микрофон
Прочитай по ссылке, там подробное
Андрей РядькинПринятый
По-ходу, задача этого поста накинуть на вентилятор без подробностей
Андрей РядькинПринятый
Ну все равно там не все высказались
Кровавый велосипед
Типичное совковое воспитание, чего она бузит
Забавный Кирилл
До совка детей не били. В других странах детей не били.
БродягаЗабавный
Пришел Ленин и такой сказал - Че это вы братцы, детей не пиздите! Долой империализм из семей!
Олимпийский историк
Ну и причем тут совок и воспитание в нем?/
Кровавый велосипед
Совковое поколение считает нормальным пропизжевать детей. "Дать ремня". Скажи, что это не так ещё.
БродягаКровавый
Ну тебе не мешало бы всыпать - чтоб херни не нёс
Кровавый велосипед
О сын совка
БродягаКровавый
Сам-то откуда родом?
Олимпийский
С какого района?
Кровавый
Ебёт?
БродягаКровавый
Нет
Забавный Кирилл
У него в Белоруссии до сих пор микросовок
Кровавый
Да. Не то что в Казахстане.
Забавный Кирилл
БродягаЗабавный
Там если узнают, что ты бьешь детей, соц службы могут лишить родительских прав.
Олимпийский историк
Это не так)
Кровавый велосипед
В Советском Союзе насилие в семье было «закрытым» вопросом. Им занимались только криминологи и другие специалисты при изучении преступлений, совершённых в семейно-бытовой сфере. Обсуждение этой проблемы на государственном уровне было невозможно по ряду причин. Насилие в семье не могло стать социальной проблемой в стране, где в уголовно-правовой доктрине приоритетными объектами защиты являлись государственные интересы и государственная собственность. Характерно, что в Большой Советской Энциклопедии о сексуальном, моральном, психологическом насилии и других действиях против личности нет даже упоминания [1]. Декларировалось, что в СССР отсутствует почва для насилия. Отдельные его случаи, конечно, имеют место, но они объясняются тем, что в любом обществе есть какой-то процент асоциальных элементов. Причины насилия в семье в СССР связывались (и до сих пор, как правило, связываются) лишь с алкоголизмом, наркоманией, определённым образом жизни, плохими жилищными условиями и т.п.[5].
В конце ХХ века, в результате безнаказанности и вседозволенности, за века прочно закрепившихся в мужском сознании, отсуствия соотвествующих законов по предотвращению насилия и помощи страдающим от него женщинам, российская семья стала самой агрессивной в истории, а инструментарий мужей-садистов значительно пополнился методами превентивной защиты от ухода женщины из ситуации насилия в виде риска киднеппинга, лишения непокорной жены родительских прав и постулатами важности прав отцов. По словам Г. Г. Силласте, «она [семья] все больше превращается в своеобразный полигон для всех форм насилия - от физического до экономического, от сексуального до морально-психологического, когда убить можно и не «распуская рук»[7]. Начиная с 1993 года закон о домашнем насилии в России 40 раз выносился на рассмотрение, но принят так и не был [8].
Олимпийский
Тут пишут о наказании и правовой оценке. Даже сейчас в России, вроде как, это считают личным делом семьи.
Но это не считалось нормой и каноном пиздить своих детей.
Кровавый
Даже сейчас можно дома детей пиздить и жену и тебе ничего не будет. Это же скрепа.
«Любя же сына своего, учащай ему раны — и потом не нахвалишься им. Наказывай сына своего с юности и порадуешься за него в зрелости его, и среди недоброжелателей сможешь им похвалиться, и позавидуют тебе враги твои. Воспитай детей в запретах и найдешь в них покой и благословение. Понапрасну не смейся, играя с ним: в малом послабишь — в большом пострадаешь скорбя, и в будущем словно занозы вгонишь в душу свою. Так не дай ему воли в юности, но пройдись по ребрам его, пока он растет, и тогда, возмужав, не провинится перед тобой и не станет тебе досадой и болезнью души, и разорением дома, погибелью имущества, и укором соседей, и насмешкой врагов, и пеней властей, и злою досадой».
Забавный Кирилл
До совка детей не били. В других странах детей не били. Совок виноват в домашнем насилии.
Кровавый
Я не виню совок, я сказал что там на это закрывают глаза
Забавный Кирилл
Закрывали*
Активная борьба с домашним насилием во всём мире началась уже после совка.
Кровавый
Ты своим высказыванием подтверждаешь мои слова, что в совке было домашнее насилие и на него закрывали глаза. Но бегаешь минусишь мои комменты. Сверхразум
Забавный Кирилл
Давай обратимся к твоему изначальную комментарию
Типичное совковое воспитание, чего она бузит
Твой комментарий подразумевает, что домашнее насилие – что-то особенное для совка. Как мы с тобой поняли, ничего совкового в этом нет, потому что
1. До совка детей били
2. За пределами совка детей били
Кровавый
Ну то есть типичное? Или ты и сейчас своих детей пиздишь? (хотя скорее всего тебя школьника)
Забавный Кирилл
Ооо, картофельная головка забыла дописать обидное оскорбление, пришлось в спешке редактировать комментарий)))
Кровавый
@Вахтёр TJ оскорбление по национальному признаку
Забавный Кирилл
@Вахтёр TJ оскорбление по возрастному признаку
Забавный Кирилл
Ну то есть ты теперь отказываешься от слов, что это типичное совковое воспитание, и теперь это просто типичное воспитание того времени?
Кровавый
Типичное совковое воспитание = воспитание того времени
Но я же посмел сказать, что то плохое про СССР, посягнул на святое.
Забавный Кирилл
Но я же посмел сказать, что то плохое про СССР, посягнул на святое.
Это ты мне пишешь?)
Кровавый
Как так получилось, что я вообще ввязался в диалог с Орловым.
Забавный Кирилл
Как так получилось, что ты ввязался в диалог с Орловым, и ты ещё и умудрился обосраться))
Кровавый
Хватит редактировать комменты, там было написано, что ты обосрался.
Забавный Кирилл
Ну ты русский плоховато знаешь, для тебя может и было так написано)
Кровавый
Сам признал, что детей в совке пиздили и что это воспитание того времени. Получается обосрался ты.
Забавный Кирилл
Зашейте его кто-нибудь!!!
Кровавый
Я бы сделал скрин твоих минусов, да отключил уведомления. Но это видно и по комментам.
Забавный Кирилл
В одной ветке)
Кровавый
А я в двух, законом не запрещено, минусую как хочу. Что ты мне сделаешь?) По УК пустишь?
Олимпийский
В Англии, например, чуть ли не до сих пор пиздят в школах. Точно пиздили дольше, чем в других странах (в том числе совке).
К таким преступлениям в СССР скорее относились с пофигизмом (но и сейчас не парятся).
Но это никак нельзя назвать нормой воспитания, в отличии от той же Англии.
Забавный Кирилл
В совке телесные наказания запретили ещё в 1917, вот это фашисты детоубийцы
Кровавый
То есть вы все признаете, что в совке детей пиздили. Мы не Англию обсуждаем.
Забавный Кирилл
Ты так плохо и медленно соображаешь, что вместо комментария сначала пишешь «гыгыгы», а потом дополняешь его, чтобы придать ему хоть какой-то смысл?) Печальное зрелище
Забавный Кирилл
Те же действия, если они совершены в отношении его близких родственников , либо если эти действия повлекли за собой смерть потерпевшего, либо носили характер мучения или истязания, либо были совершены особо опасным рецидивистом, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет» (Уголовный кодекс РСФСР 1960 года, ст.108). Менее тяжкое телесное повреждение наказывалось лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до двух лет. Если же оно было совершено в отношении родных, то наказание увеличивалось уже с двух до пяти лет
Действительно закрывали глаза))))
Олимпийский
Для кого-то скрепа, для кого-то - не норма.
Это не поощрялось
Serg BootleggerОлимпий…
Не умеешь воспитывать - променяешь насилие - делаешь скрепой
Здешний супер_стар
Карина, ты?)
Олимпийский историк
Я что про ментов пишу?
Здешний супер_стар
Так Карина не только же про ментов пишет
Единый турник
Умерший череп
[ ищу картинку для этой темы ]
Олимпийский историк
15 минут осталось
Умерший череп
Давай как в форт боярде, болей за меня.
Litnikov DanilУмерший
Этого к тиграм, не справился
Олимпийский историк
7 минут, Тимур
Умерший череп
Принятый
Спишем тебе 4000 плюсов за не выполненное обещание.
Умерший череп
Знаешь чо нашел, а оказывается успенский был критиком власти.
Есть шанс, что травля организована свыше, чисто гипотетически?
Принятый
Это тебе уже не поможет, нет обещанной картинки, будет травля в лучших традициях твиттора.
upd:Ах ты редачер, а как критика связана с пиздюлями в семье?
Умерший череп
Упс, писал рисоварке, а не тебе.
Тебя в петушарню, к орлову.
Принятый
А я и не выходил
Олимпийский
4 минуты. Не ной
Умерший череп
https://philologist.livejournal.com/6790718.html
Хз, не могу понять в какую сторону воевать. Не могу подобрать пикчу, всё сложно. Подожду новостей.
Stan Majors
Нежданчик от создателя мира детства
Имя Фамилия
Тот еще фрукт был
https://7days.ru/caravan-collection/2011/12/eleonora-filina-ostorozhno-zloy-cheburashka.htm
Vovano Vovano
На роже написано, что мерзавец. Как и Грачевский (я не виноват, так совпало)
Jenny Smith
учитывая регулярные истерики, которые он устраивал на публику, можно предположить, что в семье он вряд ли вёл себя как няша.
Принятый микрофон
/del
Comrade EightEightSeven
патау додик
пошла она нахуй