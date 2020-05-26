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Новости
Алексей Боржонов
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«Ъ»: участники рынка попросили Госдуму смягчить законопроект о блокировке пиратского контента в приложениях Материал редакции

Они предлагают запретить блокировать приложение целиком, если можно ограничить доступ к определённым материалам в нём.

Участники рынка попросили Госдуму смягчить условия блокировки пиратских приложений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма, направленные председателю Госдумы Вячеславу Володину, в комитет по информполитике и Минкомсвязи.

  • Авторы писем: Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и Американская торговая палата в России (она представляет интересы 500 компаний из США, Европы, России и других стран, уточняет «Коммерсантъ»);
  • В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому Роскомнадзор может попросить операторов связи и магазины (App Store, Google Play и Huawei AppGallery) заблокировать приложение, если его владелец в течение суток не отреагирует на обращение ведомства заблокировать пиратский контент в нём;
  • Во втором чтении законопроект рассмотрят 27 мая. Он может вступить в силу 1 октября;
  • Участники рынка предложили запретить блокировку приложения целиком, если можно ограничить доступ к определённым материалам в нём. Это позволит избежать «внезапных блокировок» и даст возможность устранить нарушения;
  • Также предлагается увеличить срок ответа на претензии Роскомнадзора с суток до девяти рабочих дней;
  • Американская торговая палата считает, что нужно стимулировать правообладателей обращаться сначала к разработчику приложения, а не в суд;

  • В профильном комитете Госдумы предложение не поддержали. По словам его главы Александра Хинштейна, инициатива направлена именно на блокировку отдельных материалов в приложениях. Но запретить Роскомнадзору блокировать приложение целиком невозможно, сказал он.

#новости #закон

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8 комментариев
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Умерший череп

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Художественный ключ

3

Бля, я подумал овощного рынка. Решил во крутые ребята и чурчхеллой торгуют и за контент топят

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Жесткий Орзэмэс

0

Это здраво:
Также предлагается увеличить срок ответа на претензии Роскомнадзора с суток до девяти рабочих дней;

Американцы тоже дело говорят. Остальное че-то не понял. Как регулятор может ограничить доступ к определенным материалам в приложении, не блокируя его?

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Kyler

Жесткий
0

Они не понимают, что технически это не возможно реализовать

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Жесткий Орзэмэс

Kyler
0

Как "участники рынка" могут этого не понимать?

Я про них говорю. Что они от РКН хотят? Либо разработчики реагируют на запрос о блокировке материала, либо их приложение блокируют целиком. Третьего варианта я тут не вижу.

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Kyler

Жесткий
0

Все так, только владельцы приложений и могут блокировать контент внутри свой экосистемы

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Жесткий Орзэмэс

Kyler
0

Ну так и че они хотят от законодателей тогда? Пусть блокируют контент, а если не будут, то что Роскомнадзору остается делать-то?

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Kyler

0

Очередной не работающий закон

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