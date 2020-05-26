Они предлагают запретить блокировать приложение целиком, если можно ограничить доступ к определённым материалам в нём.
Участники рынка попросили Госдуму смягчить условия блокировки пиратских приложений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма, направленные председателю Госдумы Вячеславу Володину, в комитет по информполитике и Минкомсвязи.
- Авторы писем: Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и Американская торговая палата в России (она представляет интересы 500 компаний из США, Европы, России и других стран, уточняет «Коммерсантъ»);
- В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому Роскомнадзор может попросить операторов связи и магазины (App Store, Google Play и Huawei AppGallery) заблокировать приложение, если его владелец в течение суток не отреагирует на обращение ведомства заблокировать пиратский контент в нём;
- Во втором чтении законопроект рассмотрят 27 мая. Он может вступить в силу 1 октября;
- Участники рынка предложили запретить блокировку приложения целиком, если можно ограничить доступ к определённым материалам в нём. Это позволит избежать «внезапных блокировок» и даст возможность устранить нарушения;
- Также предлагается увеличить срок ответа на претензии Роскомнадзора с суток до девяти рабочих дней;
- Американская торговая палата считает, что нужно стимулировать правообладателей обращаться сначала к разработчику приложения, а не в суд;
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В профильном комитете Госдумы предложение не поддержали. По словам его главы Александра Хинштейна, инициатива направлена именно на блокировку отдельных материалов в приложениях. Но запретить Роскомнадзору блокировать приложение целиком невозможно, сказал он.
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Умерший череп
Художественный ключ
Бля, я подумал овощного рынка. Решил во крутые ребята и чурчхеллой торгуют и за контент топят
Жесткий Орзэмэс
Это здраво:
Также предлагается увеличить срок ответа на претензии Роскомнадзора с суток до девяти рабочих дней;
Американцы тоже дело говорят. Остальное че-то не понял. Как регулятор может ограничить доступ к определенным материалам в приложении, не блокируя его?
KylerЖесткий
Они не понимают, что технически это не возможно реализовать
Жесткий Орзэмэс
Как "участники рынка" могут этого не понимать?
Я про них говорю. Что они от РКН хотят? Либо разработчики реагируют на запрос о блокировке материала, либо их приложение блокируют целиком. Третьего варианта я тут не вижу.
KylerЖесткий
Все так, только владельцы приложений и могут блокировать контент внутри свой экосистемы
Жесткий Орзэмэс
Ну так и че они хотят от законодателей тогда? Пусть блокируют контент, а если не будут, то что Роскомнадзору остается делать-то?
Kyler
Очередной не работающий закон