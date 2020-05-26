По тэгу #безопаснеевсалоне уже появилось более трёх тысяч записей.

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Ассоциация предпринимателей индустрии красоты запустила флешмоб #безопаснеевсалоне, в котором власти Москвы призывают открыть салоны красоты. На момент написания новости по этому тэгу в Инстаграме появилось более трёх тысяч записей.

С каждым днём простоя закрываются десятки и сотни салонов, тысячи мастеров остаются без работы! Игорь Стоянов лидер ассоциации АПИК

Игорь Стоянов пояснил, что участники акции хотят, чтобы на индустрию, в которой задействован 1% населения страны, обратили внимание. Они также требуют диалога с Роспотребнадзором. Стоянов отметил, что часть предписаний ведомства невыполнимы – например, смена рабочей одежды три-четыре раза в день. По его словам, это сразу увеличит стоимость услуги на 250-350 рублей.

Организатор акции подчеркнул, что владельцам салонов нужно чётко знать, когда бизнес сможет начать работу. По его словам, затягивание сроков приводит к всё большему переходу мастеров на работу на дому, что небезопасно для россиян.

По словам Стоянова, если бьюти-индустрия в большинстве регионов сможет начать работу в первых числах июня, ей хватит той помощи, которую уже оказало государство. Если позднее — потребуются дополнительные субсидии.

22 мая заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти примут решение по поводу салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с коронавирусом, которая сложится после возобновления работы МФЦ.