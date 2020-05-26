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Новости
Ольга Щербинина
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Салоны красоты запустили флешмоб в Инстаграме. Они требуют от властей Москвы назвать дату открытия Материал редакции

По тэгу #безопаснеевсалоне уже появилось более трёх тысяч записей.

24 комментария
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Ассоциация предпринимателей индустрии красоты запустила флешмоб #безопаснеевсалоне, в котором власти Москвы призывают открыть салоны красоты. На момент написания новости по этому тэгу в Инстаграме появилось более трёх тысяч записей.

С каждым днём простоя закрываются десятки и сотни салонов, тысячи мастеров остаются без работы!

Игорь Стоянов
лидер ассоциации АПИК

Игорь Стоянов пояснил, что участники акции хотят, чтобы на индустрию, в которой задействован 1% населения страны, обратили внимание. Они также требуют диалога с Роспотребнадзором. Стоянов отметил, что часть предписаний ведомства невыполнимы – например, смена рабочей одежды три-четыре раза в день. По его словам, это сразу увеличит стоимость услуги на 250-350 рублей.

Организатор акции подчеркнул, что владельцам салонов нужно чётко знать, когда бизнес сможет начать работу. По его словам, затягивание сроков приводит к всё большему переходу мастеров на работу на дому, что небезопасно для россиян.

По словам Стоянова, если бьюти-индустрия в большинстве регионов сможет начать работу в первых числах июня, ей хватит той помощи, которую уже оказало государство. Если позднее — потребуются дополнительные субсидии.

22 мая заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти примут решение по поводу салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с коронавирусом, которая сложится после возобновления работы МФЦ.

#новости #карантинвроссии #бизнес

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24 комментария
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dmzkrsk

32

Ставим лайк, если не стриглись уже два месяца. Посмотрим сколько нас!

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Юрий Камерер

dmzkrsk
4

делал ирокез и потом побрился на лысо... прекрасное время, для экспериментов

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Deepsdog

dmzkrsk
3

Не стригся уже год. Сраный карантин!

Ответить

dmzkrsk

Deepsdog
0
Ответить

Vyacheslav Gorin

dmzkrsk
3

Пфф, я и без самоизоляции не стригусь по два месяца

Ответить

Короткий дым

dmzkrsk
0

Вчера только подстригся и побрился. Но 2 месяца как раз и прошло. 

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Мирный химик

dmzkrsk
0

Нет возможности сделать стрижку, так бы уже давно

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Andre Macareno

dmzkrsk
0

Я с прошлой осени не стригся, о чем ты

Ответить

Master Oogway

dmzkrsk
0

Научился стричь сам себя

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Советский дым

3

Стоянов отметил, что часть предписаний ведомства невыполнимы – например, смена рабочей одежды три-четыре раза в день.

Как будто это кто-то контролировать будет. А маски у нас каждые 2 часа меняют, конечно же

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Serg Bootlegger

Советский
1

Что за люди, без ГБшника за спиной даже о своём здоровье не хотят думать

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Alexander Golovnin

Советский
1

Интересно что не выполнимого в смене рабочего фартука, и как это может на столько поднять стоимость услуги? Хотя для них наверное и дизинфекция рабочего инструмента после каждого посетителя задача не реальная.

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Художественный ключ

Советский
0

а 2 часа это в сумме? Вот к примеру я напялил маску по этажу пройтись, шел 4 минуты. У меня еще остается в запасе 1 час 56 минут или нет?

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Советский дым

3

Требуем снова записывать на ноготочки!!!
И реснички!!!

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Кровавый будильник

2

Надо записать обращение к Царю в ютюбе (ютубе) и встать там на колени.

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Алексей Селезнев

Кровавый
0

Уже мейнстрим, не прокатит 

Ответить

Юрий Камерер

1

в Питере  многие салоны работают подпольно... недавно обнаружили совершенно случайно... а так же некоторые рестики... вход через заднюю дверь

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Алексей Селезнев

Юрий
2

Так везде мне кажется, даже в моем мухосранске
Я нормально стригся два месяца, просто записываешься как обычно, а когда приходил, звонил, типа это я подошёл)) мне открывали, запускали и закрывали дверь на ключ типа не работает никто)

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1 2

1

Охуенный тэг #безопаснеевсалоне. Давайте ещё тэг #прыгаемскрышивместе

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Почтовый огонь

1

Пройди тест, чтобы узнать свою дату.. открытия

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theomism

1

беда)

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плюшевый батон

0

Первый месяц стремно было, а сейчас наловчился триммером виски подравнивать. Пиздец, жалко аж стало те тысячи рублей, которые на барбершопы тратил.

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Вредный танк88

0

Мне сказали, что по предварительной записи многие и так продолжали работать. Звонишь своему мастеру, записываешься, она приходит и ради тебя открывает салон)

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Ilya Shevraev

0

Пытался найти в юду и на авито мастера в МО - хуй там. Предлагал 6тр. В итоге постригся налысо, пару дней привыкал, потом заебись!

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