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По тэгу #безопаснеевсалоне уже появилось более трёх тысяч записей.
Ассоциация предпринимателей индустрии красоты запустила флешмоб #безопаснеевсалоне, в котором власти Москвы призывают открыть салоны красоты. На момент написания новости по этому тэгу в Инстаграме появилось более трёх тысяч записей.
Игорь Стоянов пояснил, что участники акции хотят, чтобы на индустрию, в которой задействован 1% населения страны, обратили внимание. Они также требуют диалога с Роспотребнадзором. Стоянов отметил, что часть предписаний ведомства невыполнимы – например, смена рабочей одежды три-четыре раза в день. По его словам, это сразу увеличит стоимость услуги на 250-350 рублей.
Организатор акции подчеркнул, что владельцам салонов нужно чётко знать, когда бизнес сможет начать работу. По его словам, затягивание сроков приводит к всё большему переходу мастеров на работу на дому, что небезопасно для россиян.
По словам Стоянова, если бьюти-индустрия в большинстве регионов сможет начать работу в первых числах июня, ей хватит той помощи, которую уже оказало государство. Если позднее — потребуются дополнительные субсидии.
22 мая заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти примут решение по поводу салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с коронавирусом, которая сложится после возобновления работы МФЦ.
Ставим лайк, если не стриглись уже два месяца. Посмотрим сколько нас!
делал ирокез и потом побрился на лысо... прекрасное время, для экспериментов
Что за люди, без ГБшника за спиной даже о своём здоровье не хотят думать
Интересно что не выполнимого в смене рабочего фартука, и как это может на столько поднять стоимость услуги? Хотя для них наверное и дизинфекция рабочего инструмента после каждого посетителя задача не реальная.
Художественный ключ
а 2 часа это в сумме? Вот к примеру я напялил маску по этажу пройтись, шел 4 минуты. У меня еще остается в запасе 1 час 56 минут или нет?
в Питере многие салоны работают подпольно... недавно обнаружили совершенно случайно... а так же некоторые рестики... вход через заднюю дверь
Так везде мне кажется, даже в моем мухосранске
Я нормально стригся два месяца, просто записываешься как обычно, а когда приходил, звонил, типа это я подошёл)) мне открывали, запускали и закрывали дверь на ключ типа не работает никто)
Первый месяц стремно было, а сейчас наловчился триммером виски подравнивать. Пиздец, жалко аж стало те тысячи рублей, которые на барбершопы тратил.
Пытался найти в юду и на авито мастера в МО - хуй там. Предлагал 6тр. В итоге постригся налысо, пару дней привыкал, потом заебись!