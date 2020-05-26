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Новости
Алексей Боржонов
3254

В России зафиксировали 8915 случаев Covid-19. Заболевших за всё время — больше 362 тысяч​ Материал редакции

Третий день подряд прирост заболевших не превышает 9 тысяч.

45 комментариев
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Число случаев заболевания Covid-19 в России превысило 362 тысячи, сообщили в оперштабе.

  • За сутки зафиксировали 8915 случаев заболевания;
  • 174 человека умерли;
  • 12 331 — выздоровели.

В середине мая прирост заболевших опустился примерно до 9 тысяч человек в сутки и теперь сохраняется на этой отметке, не превышая 10 тысяч и не опускаясь ниже 8 тысяч.

Изображение РИА «Новости»

Число случаев Covid-19 за всё время выросло до 362 342, 131 129 человек выздоровели, 3807 — умерли от коронавируса. Регионы с наибольшим числом выявленных случаев заболевания: Москва (больше 169 тысяч), Подмосковье (больше 35 тысяч), Петербург (больше 14 тысяч).

Динамика заболевания в Москве — городе с наибольшим числом случаев Covid-19 Изображение оперштаба Москвы 

#новости #covid19

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45 комментариев
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Dc Maniac

5

Третий день подряд прирост заболевших не превышает 9 тысяч.

Третий* день подряд мы публикуем откровенный пиздеж ✊

А может и не третий 🤷🏻‍♂️😂

Ответить

Просто Тимуррр

Dc
1

У тебя конечно есть другие данные? Или вера твоя крепка ибо путь твой праведен?

Ответить

Игорь Рачук

Просто
–1

А нахрен тут другие данные! 
По смертям явный пиздёжь! Эта цифра уже просто смешна!!! Так откровенно пиздеть только наши могут!
Если в этом пиздят, то и остальному верить нельзя! Вот и всё! Остальные данные можно не смотреть! 

Ответить

Владимир Василенко

–17

Нахуй вы дрочить на эти цифры? Выгляните на улицу, болезни нет, все гуляют, и тд. У вас кто нибудь из знакомых болеет? Думаю нет
У кого болеют, просьба не писать
Носорог бани, ты заебал
_____
Пиздец на тж тупари, это типичный коммент патриота, нужно понять и принять
___
Я запомнил каждого минусующего пидараса в лицо, оглядывайтесь по сторонам, чипирую в лоб
____
После изоляции, найду каждого, и буду пиздить флагом России, потом обматаю флагом Украины и выкину на площади вашего города, пусть люди закончат ваши страдания.

Ответить

Dra

Владимир
5

Пойдём вечером 5G антенны крушить?

Ответить

Владимир Василенко

Dra
0

Да, они уже заебали.
Кста, с новым обновлением windows, было предложение пройти чипирование, они совсем там охуели?

Ответить

George Weiler

Владимир
0

Природа сделала это раньше, майкрософт уже не поможет

Ответить

Иван Евграфов

Владимир
2

Ага, когда 10к в день было, у меня даже знакомые знакомы не болели, а теперь 8к в день, так у меня 4 друга болеют и человек 10 знакомые знакомых. И эти люди не шарохались по улицам без надобности !!!

Ответить

Владимир Василенко

Иван
–1

Какие то не такие у тебя знакомые, бракованные, заведи новых, более патриотичных
Носорог бани, отъебись

Ответить

Носорог Бани

Владимир
2

Да, болеют, чел лежит в больнице уже 2 неделю, результатов тестов так и нет, скоро выписывают

Ответить

Владимир Василенко

Носорог
–9

Ну вылечился же.
Бог уберёг.

Ответить

Comrade EightEightSeven

Владимир
0

А если умер, то "опс, не повезло"?

Ответить

Владимир Василенко

Comrade
–1

Именно, ну люди каждый день умирают, естественная хуйня

Ответить

Comrade

Владимир
1

Толсто...

Ответить

Паша Цветомузыка

Владимир
0

Живу в центре мегаполиса, народу мало, вечером вообще никого нет. От короны умерли знакомый и товарищ. С одним знакомы еще со школьных времён (поступил в больницу с эпилепсией, заболел, видимо, уже там) и товарищ, которого видел в начале марта – пролежал в коме почти месяц, всё отказало и умер. Все лежали на ИВС, у всех была двухсторонняя пневмония.
В данный момент болеют несколько друзей и тётя (последняя уже на поправку пошла). 

Ответить

Владимир Василенко

Паша
0

Похоже на раскачивание лодки

Ответить

Паша Цветомузыка

Владимир
0

да ладно, я бы сказал - маленького катамарана. да и вообще, что мне сделают я в другом городе

Ответить

Евгений Клочков

Владимир
0

Поставил только потому что ты забавно рвешься, извини

Ответить

alexferman

4

Горячая тройка лидеров

Ответить

Владимир Василенко

alexferman
–4

Так так, может ебанем по Бразилии?

Ответить

Московский историк

Владимир
0

Не надо. Там красивые девушки

Ответить

Владимир Василенко

Московский
0

А парни?

Ответить

Художественный ключ

4

Может редакция будет закрывать комментарии к такой заметке в будущем? Шутка затянулась в комментах и уже переросла в парад долбоебов

Ответить

Vladislav Donets

Художественный
0

Так пусть выступают, под своим знаменем.

Ответить

Наим Алиев

0

Как смешно, пиздец. Каждый день по 8 тысяч. Не 7, не 9, не 15, не 4. А именно 8

Ответить

Sergey Smirnov

Наим
1

Много больных - кококо, путин медицину развалили
Мало - кококо, врут, Путин приказал не болеть.

Ответить

Владимир Василенко

Наим
0

Если бы каждый день было по 9, был бы доволен?

Ответить

Наим Алиев

Владимир
1

Тем, что не так очевидно наебывают? Да

Ответить

Японский Филипп

Наим
0

А 7?

Ответить

Владимир Василенко

Японский
0

Уже помягче

Ответить

Sergey Smirnov

Наим
0

А степень очевидности ты из жопы наковырял?

Ответить

Yuri Miller

Владимир
0

плато. немного неправильное плато.

Ответить

Илья Волочков

Наим
0

главное, почти 9, но не 9.

Ответить

Hannah Pixie

0

Спасибо деду за плато!

Ответить

Кровавый супер_стар

Hannah
1

Это уже не плато, а спад. Выздоровели 12к

Ответить

Вот такие пироги

Кровавый
1

Ага, только за два дня до этого выздоровели не по 7-8 тысяч, как обычно, а по 5. В среднем за последние три дня как раз по 7 тысяч в день получается.

Ответить

Sergey Smirnov

Вот
0

Люди не выздоравливают,это миф, очнитесь! Вас разводят! Слушайте св. Гейтса!

Ответить

Кровавый супер_стар

Sergey
0

Тебе чип уже вставили!

Ответить

Hannah Pixie

Кровавый
–1

Тогда за спад спасибо

Ответить

Ясный Орзэмэс

1

Севастополь - 1

Город герой! 

Ответить

theomism

0

"кажется, нас опять наебывают..." (с)

Ответить

Vladimir Vorobyev

0

174 умерших сегодня - это рекорд по количеству умерших в России за всё время пандемии (вчера 153). 

Ответить

Японский Филипп

0

Хм

Ответить

Alex Rota

0

Никогда такого не было и вот опять

Ответить

Владимир Филатов

0

Я так понимаю, за серебро Россия бороться не будет? 

Ответить
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