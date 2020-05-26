Прямой эфир
что происходит в интернете
Третий день подряд прирост заболевших не превышает 9 тысяч.
Число случаев заболевания Covid-19 в России превысило 362 тысячи, сообщили в оперштабе.
В середине мая прирост заболевших опустился примерно до 9 тысяч человек в сутки и теперь сохраняется на этой отметке, не превышая 10 тысяч и не опускаясь ниже 8 тысяч.
Число случаев Covid-19 за всё время выросло до 362 342, 131 129 человек выздоровели, 3807 — умерли от коронавируса. Регионы с наибольшим числом выявленных случаев заболевания: Москва (больше 169 тысяч), Подмосковье (больше 35 тысяч), Петербург (больше 14 тысяч).
Третий день подряд прирост заболевших не превышает 9 тысяч.
Третий* день подряд мы публикуем откровенный пиздеж ✊
А может и не третий 🤷🏻♂️😂
У тебя конечно есть другие данные? Или вера твоя крепка ибо путь твой праведен?
А нахрен тут другие данные!
По смертям явный пиздёжь! Эта цифра уже просто смешна!!! Так откровенно пиздеть только наши могут!
Если в этом пиздят, то и остальному верить нельзя! Вот и всё! Остальные данные можно не смотреть!
Нахуй вы дрочить на эти цифры? Выгляните на улицу, болезни нет, все гуляют, и тд. У вас кто нибудь из знакомых болеет? Думаю нет
У кого болеют, просьба не писать
Носорог бани, ты заебал
_____
Пиздец на тж тупари, это типичный коммент патриота, нужно понять и принять
___
Я запомнил каждого минусующего пидараса в лицо, оглядывайтесь по сторонам, чипирую в лоб
____
После изоляции, найду каждого, и буду пиздить флагом России, потом обматаю флагом Украины и выкину на площади вашего города, пусть люди закончат ваши страдания.
Да, они уже заебали.
Кста, с новым обновлением windows, было предложение пройти чипирование, они совсем там охуели?
Ага, когда 10к в день было, у меня даже знакомые знакомы не болели, а теперь 8к в день, так у меня 4 друга болеют и человек 10 знакомые знакомых. И эти люди не шарохались по улицам без надобности !!!
Какие то не такие у тебя знакомые, бракованные, заведи новых, более патриотичных
Носорог бани, отъебись
Да, болеют, чел лежит в больнице уже 2 неделю, результатов тестов так и нет, скоро выписывают
Ну вылечился же.
Бог уберёг.
А если умер, то "опс, не повезло"?
Именно, ну люди каждый день умирают, естественная хуйня
Живу в центре мегаполиса, народу мало, вечером вообще никого нет. От короны умерли знакомый и товарищ. С одним знакомы еще со школьных времён (поступил в больницу с эпилепсией, заболел, видимо, уже там) и товарищ, которого видел в начале марта – пролежал в коме почти месяц, всё отказало и умер. Все лежали на ИВС, у всех была двухсторонняя пневмония.
В данный момент болеют несколько друзей и тётя (последняя уже на поправку пошла).
Похоже на раскачивание лодки
да ладно, я бы сказал - маленького катамарана. да и вообще, что мне сделают я в другом городе
Горячая тройка лидеров
Так так, может ебанем по Бразилии?
Московский историк
Не надо. Там красивые девушки
Как смешно, пиздец. Каждый день по 8 тысяч. Не 7, не 9, не 15, не 4. А именно 8
Много больных - кококо, путин медицину развалили
Мало - кококо, врут, Путин приказал не болеть.
Если бы каждый день было по 9, был бы доволен?
Тем, что не так очевидно наебывают? Да
Японский Филипп
А 7?
Спасибо деду за плато!
Кровавый супер_стар
Это уже не плато, а спад. Выздоровели 12к
Ага, только за два дня до этого выздоровели не по 7-8 тысяч, как обычно, а по 5. В среднем за последние три дня как раз по 7 тысяч в день получается.
Люди не выздоравливают,это миф, очнитесь! Вас разводят! Слушайте св. Гейтса!
174 умерших сегодня - это рекорд по количеству умерших в России за всё время пандемии (вчера 153).