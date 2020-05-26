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Алексей Боржонов
4356

На месте закрашенного граффити с изображением Бродского в Петербурге стали писать стихи. Их тоже закрасили Материал редакции

История рисунка, посвящённого 80-летию со дня рождения поэта, не заканчивается.

126 комментариев
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На месте закрашенного изображения Иосифа Бродского напротив музея-квартиры поэта Петербурге неизвестные стали писать стихи. Меньше чем через сутки их тоже покрыли краской.

Судя по снимкам, надписи появились ещё днём 25 мая — вскоре после того, как рисунок закрасили. После этого стену повторно покрыли раствором, но уже ночью на ней написали цитаты из стихотворений Бродского.

Утром 26 мая стена снова оказалась закрашенной — теперь уже полностью, говорится в инстаграме музея-квартиры поэта.

  • Граффити с изображением Бродского, посвящённое 80-летию со дня рождения поэта, появилось 24 мая напротив его музея-квартиры в Петербурге;
  • На следующий день рисунок закрасили. Как выяснила «Фонтанка», это произошло после жалобы завхоза школы, на территории которой нанесли рисунок;

  • В администрации Центрального района Петербурга пояснили, что рисунок не был согласован с профильными комитетами города, а школа обязана

    «поддерживать свою территорию и фасады в надлежащем виде», поэтому изображение закрасили.

#новости #петербург

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126 комментариев
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Ясный Орзэмэс

60

 рисунок не был согласован с профильными комитетами города

И вообще:
1. Тендер на него никто не выигрывал
2. Государственная закупка необходимых красок не была проведена
3. Рисунок был выполнен не по ГОСТу

Ответить

Сергей Васильев

Ясный
–17

Как у вас в башке совмещается стеб над требованиями к рисункам на стенах и возмущением от того, что граффити закрашивают?

Ответить

Alex Sharp

Сергей
11

Бедный, что ж ты так рвешься от этой стены.

Ответить

Сергей Васильев

Alex
–2

Я не рвусь. Вы с одной стороны смеётесь над тем, что работы на стенах придется абсурдно согласовывать, с другой возмущаетесь, что коммунальщики закрашивают ваше стоковое нелегальное искусство. Мне интересно какой здесь выход. Разрешать всё на любых поверхностях? Разрешать то, что в интернетике сочтут искусством? Я понимаю что конкретно ты тупой и ничего по делу не скажешь, но может быть кто-то другой ответит? 

Ответить

Dyatlov

Сергей
9

нелегальное искусство

Искусство не может быть нелегальным. Искусство - это искусство.

Ответить

Сергей Васильев

Dyatlov
–3

Ну вот и получай краской по еблу раз кроме демагогии ничего ответить не можешь.

Ответить

Dyatlov

Сергей
5

На что отвечать то? На твой шизобред? Нет уж, извините

Ответить

Сергей Васильев

Dyatlov
3

Ответь на вопрос — в каком случае надо закрашивать вот такую живопись, а в каком оставлять?

Ответить

Dyatlov

Сергей
3

Я считаю, что закрашивать живопись или любое другое проявление искусства, несущее смысловую нагрузку или чтящее память о ком-то, - это хуйня на постном масле. Хуи и всякие надписи - пожалуйста, но уничтожать чужой труд - это мерзко.

Ответить

Сергей Васильев

Dyatlov
6

Если я на твоей стене портрет Моторолы из ДНР нарисую, ты его оставишь?

Ответить

Dyatlov

Сергей
–1

Зависит от того, что ты имеешь ввиду под "моей стеной"

Ответить

Сергей Васильев

Dyatlov
3

Стена твоего дома, дебил.

Ответить

Dyatlov

Сергей
–2

Опять таки зависит от того, какой дом. Дача, таунхаус, или квартирный дом?

Ответить

Сергей Васильев

Dyatlov
3

Пошли манёвры, понятно. Какая разница на каком конкретно доме? Ты же за то, что закрашивать в целом — хуйня.

Ответить

Dyatlov

Сергей
–2

Если рисунок имеет какой-то философский посыл, или это портрет деятеля культуры, искусства, то имеет место быть

Ответить

Сергей Васильев

Dyatlov
5

Что-то мне подсказывает, что все-таки если тебе моторолу обнимающего ребенка (философский посыл епта!) на фасад дома захуярят, ты сразу же побежишь реветь чтобы закрасили, не знаю откуда такая мысль у меня в голове вертится...

Ответить

Dyatlov

Сергей
0

Тебя интересует моё отношение к граффити? Мне поебать ваще) Пусть рисуют чо хотят, лучше так, чем серые улицы с серыми домами и серыми людьми

Ответить

Neketa Fo

Dyatlov
2

лучше так, чем серые улицы с серыми домами

А чем лучше? У тебя в квартире тоже все стены разноцветные? Ты родом не из Андыря случайно?

Ответить

Нищий Даниль

Dyatlov
2

Иногда прикол искусства в том, что его замазывают. Вот Бродский был, его замазали, и это стало событием. Я вчера тоже возмущалась сидела, а сегодня вон видишь какая движуха пошла вокруг этой стены. Это уже интересно

Ответить

Dyatlov

Нищий
0

Так можно все инфоповоды оценивать положительно. Московское дело, например. Пацанов посадили, зато вон какая движуха вокруг дела. 

Ответить

Нищий Даниль

Dyatlov
0

Тут ещё вопрос, планировал ли автор рисунка такое развитие событий. Если да, то художественный акт удался, если нет - то это произвольно вышло, конечно

Ответить

Здешний

Нищий
1

как же я ревел в прошлом году, когда покрас порвался от того, что его Зачем! обоссали))

Ответить

Нищий Даниль

Здешний
1

рили порвался?) я не особо знакома с историей, а что его выбесило-то?

Ответить

Здешний

Нищий
1

https://www.instagram.com/p/Bw_qekKgXtF/

Ответить

Здешний

Здешний
1
Андрей бергер, Покрас Лампас, ЗАЧЕМ. Шумиха…
Несколько дней назад неизвестным вандалом был испорчен некоммерческий фасад в центре Москвы…
graffitimarket.ru
Ответить

Нищий Даниль

Здешний
1

итить)) и его вынесло из-за "зачем"? блестяще получилось на самом деле, по всем канонам графете-войн

Ответить

Здешний

Нищий
0

ну он никто и звать его никак, естественно порвался от улиц)
плюс в статье посмотри изначально это зачемовский плейс был, вот они и вернули то, что там должно было быть

Ответить

Нищий Даниль

Здешний
0

Круто. Лампас ещё на двух стульях сидеть пытается, мерч и коммерческие проекты противоречат искусству граффити как таковому-то

Ответить

Здешний

Нищий
2
Художник Kidult и марка Marc Jacobs обменялись…
Художник Kidult и марка Marc Jacobs обменялись колкостями через футболки
www.furfur.me
Ответить

Нищий Даниль

Здешний
2

Блин, а вот тут все хороши. Щас ещё прочитала продолжение истории. Оба действуют соответственно своим ролям и позициям и в итоге выглядят достойно https://www.be-in.ru/shorts/30208-kidult_marc_jacobs/

Ответить

Здешний

Нищий
1

вот ещё норм темка

Войны граффитистов: Кто и зачем уничтожает…
Уличные художники бросают вызов не только обществу, но и друг другу. Bird In Flight рассказывает…
birdinflight.com
Ответить

Neketa Fo

Здешний
0

Очень круто! Получается даже идея с мерчем покрас позаимствовал? Жаль

Ответить

Здешний

Нищий
0

совсем немного напоминает батл Кидалт с марком джейкобсом, ща скину

Ответить

Холодный кавалер

Нищий
0

 мерч и коммерческие проекты противоречат искусству граффити как таковому-то

Да неужели? Полнейший бред. Не люблю лампаса, но гнать на него за то что он продает мерч - ну это сильно конечно.

Ответить

Нищий Даниль

Холодный
0

Да шоб я гнала ещё, ты что, мне пофиг. Я говорю только с точки зрения культуры. То есть если ты позиционируешь себя как независимого граффитчика, то разрисовывая колонку Яндекса ты перестаёшь им быть, только и всего

Ответить

Холодный кавалер

Нищий
0

 То есть если ты позиционируешь себя как независимого граффитчика, то разрисовывая колонку Яндекса ты перестаёшь им быть, только и всего

Покрас с самого начала своей деятельности не чурался коммерции, фактически в основном он делал преимущественно ее. Но, бля, насколько я знаю он никогда себя не позиционировал как "голос бля улиц". А вот возьми Кирилла КТО, чувак вполне уличный до мозга костей, но продает свои работы и это нормально. Насчёт Яндекса не скажу, но даже с условным Яндексом можно замутить что-то интересное, а не то что делает покрас в миллиардный раз.

Ответить

Neketa Fo

Здешний
1

Охуенный текст по ссылке, спасибо.
Несколько дней назад неизвестным вандалом был испорчен некоммерческий фасад в центре Москвы, созданный в поддержку велодвижения, художниками

Вандал зарисовал работу художников, лол! Блядь какой же мусор там в головах 

Ответить

Здешний

Neketa
0

ЧСВ >9000

Ответить

Dyatlov

Нищий
0

Срочно автора рисунка в рубрику "Гость TJ"!

Ответить

Степан Маслов

Нищий
0

Автор "рисунка" прекрасно представляет развитие событий.

Зачем бизнесмен Олег Лукьянов делает уличные…
Открытый музей с urban-фресками на переулке Радищева стал популярным местом для селфи, но вызывает…
www.sobaka.ru
Ответить

Litnikov Danil

Нищий
0

Но все равно переживаешь?

Ответить

Нищий Даниль

Litnikov
0

Не, теперь я наблюдаю 

Ответить

Litnikov Danil

Нищий
0

Я нашел бенефициара, держите ее

Ответить

Нищий Даниль

Litnikov
2

Да покрепче, покрепче

Ответить

Neketa Fo

Dyatlov
1

или чтящее память о ком-то, - это хуйня

Ты наверное из тех кто предлагает казнить дурачков, которые сосиски жарят на газовой горелки, потому что горелку назвали вечным огнём

Ответить

Dyatlov

Neketa
0

Набрасываешь))

Ответить

Здешний

Сергей
1

вот такую хуергу надо закрашивать вот прям сразу, графитчики бля, чикокеры они подъездные, обоссать и сжечь

Ответить

Dyatlov

Здешний
0

не трави(

Ответить

Здешний

Dyatlov
0

я в другмо городе

Ответить

Dyatlov

Здешний
0

а вдруг нет?

Ответить

Кровавый цвет

Dyatlov
0

искусство быть согласованным

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
0

Разрешать то, что в интернетике сочтут искусством

Почему бы и нет? Могли бы во "всратом гражданине", или что там в питере как клон, опрос провести "среди жителей этого ЖЕКа". Вариантов масса, и все лучше чем всратый прямоугольник которым закрасили

Ответить

Сергей Васильев

Litnikov
1

Можно согласовать среди жителей дома нанесение чего-то на дом если мне не изменяет память и в таком случае это делается и не удаляется, разве нет?

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
0

Почему формальности нельзя провести постфактум? Религия не позволяет? 

Ответить

Сергей Васильев

Litnikov
3

Типа как голосование по конституции?

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
0

Ну, следовать тренду, так во всем.

Ответить

Serg Bootlegger

Litnikov
2

Почему формальности нельзя провести постфактум?

Европейские ценности.

Ответить

Litnikov Danil

Serg
0

Аж скрепа потекла

Ответить

Слышный велосипед

Alex
0

Да он закрасил прост

Ответить

Сергей Васильев

Слышный
–2

Ты тоже считаешь эти фотобои достойными быть на стене?

Ответить

Кирилл Боронин

Сергей
0

Круто, правда? Завидуй.

Ответить

NOVOSTI PRO

Ясный
2

К сожалению, но таким как Бэнкси в России делать нехер! Да и не узнаем мы таких, тоже к сожалению.

Ответить

Сергей Васильев

NOVOSTI
2

сравнить фотобои со стоков с Бэнкси

думать что работы Бэнкси всегда берегли и лелеяли 

Господи, какое же вы сельское днище.

Ответить

NOVOSTI PRO

Сергей
1

Я не сравнивал. Я в принципе. Для вас прикрепил картинку, так яснее.

Ответить

Neketa Fo

NOVOSTI
0

А что на картинке? Я вижу остроумный рисунок

Ответить

NOVOSTI PRO

Neketa
0

Тут, да ничего. Просто художник высмеивает то, что желтая стена, лучше его граффити. Она гармонично вписывается в совдеповские дворы. Да, еще сак на углах не хватает.

Ответить

NOVOSTI PRO

Сергей
0

А вы очень культурны и крайне просвещенный, это сразу видно!

Ответить

Нищий Даниль

NOVOSTI
0

ну всё-таки нерелевантное сравнение, Бэнкси таки акционист

Ответить

NOVOSTI PRO

Нищий
1

Суть даже не в Бэнкси. А в том что не дают возможности людям творить и хоть как то разнообразить наши совдеповские, засосанные дворы. У нас это никогда не станет искусством. 

Ответить

NOVOSTI PRO

Ясный
0

Точно, классика всегда лучше и всегда по ГОСТу!

Ответить

Странный паркур

20

Я бы на их месте нарисовал бы там же путина, и смотрел бы, как бедные комунальщики пытаются решить эту задачку 

Ответить

alex twit

Странный
7

а ты хорош, черт

Ответить

Странный паркур

alex
1

И я тебя люблю, спасибо 

Ответить

alex twit

Странный
0

ща дыня по-любому принесет ту картинку с 2 обжимающимися мужиками

Ответить

Странный паркур

alex
1

@Дыня принеси пожалуйста 

Ответить

Neketa Fo

Странный
4

С мозаикой в храме не прокатило

Ответить

Иплувен Максимал

Странный
1

Странно, что этого нет в посте, но уже:

Ответить

George Weiler

16

Надеюсь на продолжительный флешмоб, коммунальщики должны страдать

Ответить

alex twit

George
13

и завхозы-совки с ебучим синдромом вахтера

Ответить

Конструктивный мангал

George
3

Страданий не будет. Один раз прикажут рабочему следить за стеной и замазывать каждый раз, и это уже будет его геморрой

Ответить

Neketa Fo

George
0

Насри в своём подъезде, боец

Ответить

George Weiler

Neketa
2

Можно потренироваться сперва на твоём?

Ответить

Neketa Fo

George
0

Где хочешь родной. Лишь бы коммунальщики страдали. В бой!

Ответить

Neketa Fo

16

фреска, лол блядь. А это видимо высеченные свидетельства на скрижалях, не меньше

Ответить

Степан Маслов

Neketa
11

ЗДЕСЬ БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ ФОТООБОИ

Ответить

Litnikov Danil

Степан
0

"Фотооба

Ответить

Serg Bootlegger

Neketa
0

Бродский на небесах думает наверно, ну вот теперь точно не зря жизнь прожил

Ответить

Litnikov Danil

Serg
0

Вроде он не был сильно верующим. Мб в Вальхалле

Ответить

Художественный ключ

7

Надо напротив в здании поставить проектор или что-то типа того и проецировать на стену.

Ответить

Руслан Гатин

Художественный
16

Закупят вантаблэк и закроют ей стену

Ответить

Слышный велосипед

Руслан
3

Было бы круто

Ответить

Eugene Borshchevsky

Художественный
8

закрасят проектор

Ответить

Искренний Орзэмэс

Художественный
4
Ответить

Законный щит

Художественный
3

Разрушат стену 

Ответить

Serg Bootlegger

7

На территории школы без согласования рисуют курящего мужика. Любят балаган устроить

Ответить

Благодарный кот

Serg
6

Не рисуют, а клеят. Что еще смешнее

Ответить

Сергей Васильев

Благодарный
5

А потом на ТЖ сидят одухотворенные личности и называют эти стоковые фотообои искусством, кек. Объяснить почему конечно же не могут.

Ответить

Слышный велосипед

Сергей
7

Я могу. В конвенциональном представлени  художественная ценность гиперреалистичного рисунка выше, чем художественная ценность белой штукартурки на коричневом здании, но при условии, что акт закрашивания не был художественным перформансом. Мы можем совершенно точно сказать, что акт закрашивания не был перформансом, т.к. инициатором закрашивания была школьная завхоз_иня, которая никогда не идентифицировала себя как художник_иню и вместо манифеста выдала оправдание.

Ответить

Litnikov Danil

Слышный
2

завхоз_иня

художник_иню 

Так заикаться еще начнешь

Ответить

Слышный

Litnikov
2

Надеюсь я правильно написала. Это сделано чтобы не оскорбить феминистские взгляды Сергея.

Ответить

Litnikov Danil

Слышный
0

Пара нейронов запуталась, пока пыталась переварить, ибо "_" обычно как пробел воспринимается, надеюсь оно того стоило

Ответить

Слышный

Litnikov
0

Вроде это называется гендер гэп

Ответить

Litnikov Danil

Слышный
0

Я слишком стар для этого дерьма

Ответить

Сергей Васильев

Слышный
0

В конвенциональном представлени художественная ценность гиперреалистичного рисунка выше, чем художественная ценность белой штукартурки на коричневом здании

Это фотообои со стоков наклеенные на стену. Они для тебя синонимичны гиперреалистичному рисунку?

Ответить

Serg Bootlegger

Благодарный
0

За классика обидно

Ответить

Василий Лебедев

2

Давайте честно: граффити это было хоть и лучше штукатурки, но все равно никакой художественной ценности в нем нет, это просто перерисованная фотография, а стихи вообще говно и кал. Но как протест против завхозов и поддержка хоть чего-то живого сойдет.

Ответить

Neketa Fo

Василий
0

протест против завхозов

Злодеи которых мы заслужили

Ответить

Кирилл Боронин

Neketa
2

Между прочим, локально какой-нибудь завхоз школы или комменда общаги могут обосрать жизнь гораздо больше, чем вся госдура с путиным.

Ответить

Neketa Fo

Кирилл
0

Локально может и голубь на голову насрать, и самолёт на голову упасть

Ответить

Искренний Орзэмэс

2

Забор 2: Месть завхоза

Ответить

Здешний супер_стар

1

блииииин блинский, вот бы дудь про это пятичасовой фильм снял с покрасом)))))

Ответить

Слепой динозавр

1

Тоесть это фотошоп? @Вахтёр TJ забань подсайт Твиттер за вбросы 1.5

Запись в подсайте Twitter
#tw_Hypecoum_
tjournal.ru
Ответить

Законный щит

1

Можно много построить и столько же можно разрушить
и снова построить.
Ничего нет страшней, чем развалины в сердце,
ничего нет страшнее развалин,
на которые падает дождь и мимо которых
проносятся новые автомобили,
по которым, как призраки, бродят
люди с разбитым сердцем и дети в беретах,
ничего нет страшнее развалин,
которые перестают казаться метафорой
и становятся тем, чем они были когда-то:
домами

Ответить

qwerty

1

"неизвестные стали писать стихи" - надеюсь материал подбирали ответственно, с сайта вроде стихиру

Ответить

плюшевый батон

0

Я постарел наверное, но не вижу смысла в защити рисунков на стене.
Да даже если бы и помолодел – не видел бы кайфа в том, что бы с моими рисунками носились 

Ответить

Neketa Fo

плюшевый
1

Будь это хотя бы рисунком, а то ценности в этой бумажке не больше чем в объявлении о продаже пластиковых окон

Ответить

Litnikov Danil

Neketa
0

И окна не курят, ага. Будь как окна!

Ответить

Alex Fielding

0

нарисовать залупу и покрыть жиром каким-нибудь, пусть красят сверху

Ответить

Neketa Fo

Alex
1

на лбу своем залупу нарисуй 

Ответить

Alex Fielding

Neketa
0

порвалась завхозиха =]

Ответить

Евгений Долгий

0

Культовое место

Ответить

alex twit

0

Нужно призвать покраса лампаса
За охулион

Ответить

Виталий Захаров

0

Ну закрасили и закрасили. Не мешайте культурной столице оставаться таковой.

Ответить

С Осмыслом

0

вместо своих пиуслек достаточно было бы написать "ХУЙ", и всё всем было бы ясно.

Ответить

Alex Fielding

0

нет! надо путлера ебаного там нарисовать, закрасят - экстремизм

Ответить

Stan Majors

0

Эффект стрейзанд будет повторяться

Ответить
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