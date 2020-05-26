Прямой эфир
История рисунка, посвящённого 80-летию со дня рождения поэта, не заканчивается.
На месте закрашенного изображения Иосифа Бродского напротив музея-квартиры поэта Петербурге неизвестные стали писать стихи. Меньше чем через сутки их тоже покрыли краской.
Судя по снимкам, надписи появились ещё днём 25 мая — вскоре после того, как рисунок закрасили. После этого стену повторно покрыли раствором, но уже ночью на ней написали цитаты из стихотворений Бродского.
Утром 26 мая стена снова оказалась закрашенной — теперь уже полностью, говорится в инстаграме музея-квартиры поэта.
В администрации Центрального района Петербурга пояснили, что рисунок не был согласован с профильными комитетами города, а школа обязана
«поддерживать свою территорию и фасады в надлежащем виде», поэтому изображение закрасили.
Как у вас в башке совмещается стеб над требованиями к рисункам на стенах и возмущением от того, что граффити закрашивают?
Бедный, что ж ты так рвешься от этой стены.
Я не рвусь. Вы с одной стороны смеётесь над тем, что работы на стенах придется абсурдно согласовывать, с другой возмущаетесь, что коммунальщики закрашивают ваше стоковое нелегальное искусство. Мне интересно какой здесь выход. Разрешать всё на любых поверхностях? Разрешать то, что в интернетике сочтут искусством? Я понимаю что конкретно ты тупой и ничего по делу не скажешь, но может быть кто-то другой ответит?
Ну вот и получай краской по еблу раз кроме демагогии ничего ответить не можешь.
Ответь на вопрос — в каком случае надо закрашивать вот такую живопись, а в каком оставлять?
Если я на твоей стене портрет Моторолы из ДНР нарисую, ты его оставишь?
Стена твоего дома, дебил.
Пошли манёвры, понятно. Какая разница на каком конкретно доме? Ты же за то, что закрашивать в целом — хуйня.
Что-то мне подсказывает, что все-таки если тебе моторолу обнимающего ребенка (философский посыл епта!) на фасад дома захуярят, ты сразу же побежишь реветь чтобы закрасили, не знаю откуда такая мысль у меня в голове вертится...
Иногда прикол искусства в том, что его замазывают. Вот Бродский был, его замазали, и это стало событием. Я вчера тоже возмущалась сидела, а сегодня вон видишь какая движуха пошла вокруг этой стены. Это уже интересно
Тут ещё вопрос, планировал ли автор рисунка такое развитие событий. Если да, то художественный акт удался, если нет - то это произвольно вышло, конечно
как же я ревел в прошлом году, когда покрас порвался от того, что его Зачем! обоссали))
рили порвался?) я не особо знакома с историей, а что его выбесило-то?
итить)) и его вынесло из-за "зачем"? блестяще получилось на самом деле, по всем канонам графете-войн
ну он никто и звать его никак, естественно порвался от улиц)
плюс в статье посмотри изначально это зачемовский плейс был, вот они и вернули то, что там должно было быть
Круто. Лампас ещё на двух стульях сидеть пытается, мерч и коммерческие проекты противоречат искусству граффити как таковому-то
Блин, а вот тут все хороши. Щас ещё прочитала продолжение истории. Оба действуют соответственно своим ролям и позициям и в итоге выглядят достойно https://www.be-in.ru/shorts/30208-kidult_marc_jacobs/
мерч и коммерческие проекты противоречат искусству граффити как таковому-то
Да неужели? Полнейший бред. Не люблю лампаса, но гнать на него за то что он продает мерч - ну это сильно конечно.
Нищий Даниль
Да шоб я гнала ещё, ты что, мне пофиг. Я говорю только с точки зрения культуры. То есть если ты позиционируешь себя как независимого граффитчика, то разрисовывая колонку Яндекса ты перестаёшь им быть, только и всего
То есть если ты позиционируешь себя как независимого граффитчика, то разрисовывая колонку Яндекса ты перестаёшь им быть, только и всего
Покрас с самого начала своей деятельности не чурался коммерции, фактически в основном он делал преимущественно ее. Но, бля, насколько я знаю он никогда себя не позиционировал как "голос бля улиц". А вот возьми Кирилла КТО, чувак вполне уличный до мозга костей, но продает свои работы и это нормально. Насчёт Яндекса не скажу, но даже с условным Яндексом можно замутить что-то интересное, а не то что делает покрас в миллиардный раз.
Автор "рисунка" прекрасно представляет развитие событий.
Но все равно переживаешь?
Не, теперь я наблюдаю
Я нашел бенефициара, держите ее
Разрешать то, что в интернетике сочтут искусством
Почему бы и нет? Могли бы во "всратом гражданине", или что там в питере как клон, опрос провести "среди жителей этого ЖЕКа". Вариантов масса, и все лучше чем всратый прямоугольник которым закрасили
Можно согласовать среди жителей дома нанесение чего-то на дом если мне не изменяет память и в таком случае это делается и не удаляется, разве нет?
Почему формальности нельзя провести постфактум? Религия не позволяет?
Типа как голосование по конституции?
Почему формальности нельзя провести постфактум?
Европейские ценности.
Слышный велосипед
Да он закрасил прост
К сожалению, но таким как Бэнкси в России делать нехер! Да и не узнаем мы таких, тоже к сожалению.
сравнить фотобои со стоков с Бэнкси
думать что работы Бэнкси всегда берегли и лелеяли
Господи, какое же вы сельское днище.
Я не сравнивал. Я в принципе. Для вас прикрепил картинку, так яснее.
Тут, да ничего. Просто художник высмеивает то, что желтая стена, лучше его граффити. Она гармонично вписывается в совдеповские дворы. Да, еще сак на углах не хватает.
Нищий Даниль
ну всё-таки нерелевантное сравнение, Бэнкси таки акционист
Суть даже не в Бэнкси. А в том что не дают возможности людям творить и хоть как то разнообразить наши совдеповские, засосанные дворы. У нас это никогда не станет искусством.
Надеюсь на продолжительный флешмоб, коммунальщики должны страдать
Конструктивный мангал
Страданий не будет. Один раз прикажут рабочему следить за стеной и замазывать каждый раз, и это уже будет его геморрой
фреска, лол блядь. А это видимо высеченные свидетельства на скрижалях, не меньше
ЗДЕСЬ БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ ФОТООБОИ
Бродский на небесах думает наверно, ну вот теперь точно не зря жизнь прожил
Закупят вантаблэк и закроют ей стену
На территории школы без согласования рисуют курящего мужика. Любят балаган устроить
Благодарный кот
Не рисуют, а клеят. Что еще смешнее
А потом на ТЖ сидят одухотворенные личности и называют эти стоковые фотообои искусством, кек. Объяснить почему конечно же не могут.
Слышный велосипед
Я могу. В конвенциональном представлени художественная ценность гиперреалистичного рисунка выше, чем художественная ценность белой штукартурки на коричневом здании, но при условии, что акт закрашивания не был художественным перформансом. Мы можем совершенно точно сказать, что акт закрашивания не был перформансом, т.к. инициатором закрашивания была школьная завхоз_иня, которая никогда не идентифицировала себя как художник_иню и вместо манифеста выдала оправдание.
завхоз_иня
художник_иню
Так заикаться еще начнешь
Надеюсь я правильно написала. Это сделано чтобы не оскорбить феминистские взгляды Сергея.
Пара нейронов запуталась, пока пыталась переварить, ибо "_" обычно как пробел воспринимается, надеюсь оно того стоило
Вроде это называется гендер гэп
В конвенциональном представлени художественная ценность гиперреалистичного рисунка выше, чем художественная ценность белой штукартурки на коричневом здании
Это фотообои со стоков наклеенные на стену. Они для тебя синонимичны гиперреалистичному рисунку?
Давайте честно: граффити это было хоть и лучше штукатурки, но все равно никакой художественной ценности в нем нет, это просто перерисованная фотография, а стихи вообще говно и кал. Но как протест против завхозов и поддержка хоть чего-то живого сойдет.
Между прочим, локально какой-нибудь завхоз школы или комменда общаги могут обосрать жизнь гораздо больше, чем вся госдура с путиным.
Тоесть это фотошоп? @Вахтёр TJ забань подсайт Твиттер за вбросы 1.5
Можно много построить и столько же можно разрушить
и снова построить.
Ничего нет страшней, чем развалины в сердце,
ничего нет страшнее развалин,
на которые падает дождь и мимо которых
проносятся новые автомобили,
по которым, как призраки, бродят
люди с разбитым сердцем и дети в беретах,
ничего нет страшнее развалин,
которые перестают казаться метафорой
и становятся тем, чем они были когда-то:
домами
"неизвестные стали писать стихи" - надеюсь материал подбирали ответственно, с сайта вроде стихиру
Я постарел наверное, но не вижу смысла в защити рисунков на стене.
Да даже если бы и помолодел – не видел бы кайфа в том, что бы с моими рисунками носились
нарисовать залупу и покрыть жиром каким-нибудь, пусть красят сверху
Ну закрасили и закрасили. Не мешайте культурной столице оставаться таковой.
вместо своих пиуслек достаточно было бы написать "ХУЙ", и всё всем было бы ясно.