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Новости
Ольга Щербинина
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Петербурженка, к которой не приехала скорая, сама отказалась от госпитализации — это следует из разговора с диспетчером Материал редакции

«Не гоняйте ребят».

34 комментария
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Издание 47news опубликовало запись разговора петербурженки Марии Симоновой с диспетчером скорой помощи. Перед смертью девушка говорила, что к скорая к ней не приехала из-за переполненности больниц. Но из записи следует, что минимум один раз она сама отказалась от госпитализации.

Симонова позвонила в неотложку с жалобой на то, что у неё болят почки, она почти сутки не может сходить в туалет и на этом фоне у неё «начинает заходиться сердце». На вопрос медика, почему она так долго тянула с вызовом врача, девушка сказала, что «надеялась, что это просто признак ПМС, чтобы не дёргать лишний раз скорую».

TJ приводит часть расшифровки разговора.

— Вас надо вести в стационар, чтобы посмотрел и уролог, и гинеколог.

— Я боюсь, что это будет отказ от госпитализации, если они меня повезут, то лучше сразу нет.

— Что? Вы не поедете?

— Нет.

— Так, а мы-то что вам тогда сделаем?

— Мочегонное уколоть, нет? Никак?

— Мочегонное вы таким же образом можете сами выпить.

— Ммм. Какое? Что, куда.

— Фуросемид, в таблеточках он есть.

— Он эффективный? Быстро поможет?

— Ну да.

— Угу. Я поняла вас.

— Вы подумайте, мы только вас в больницу повезём.

— Нет, я боюсь, что в стационар я не поеду. Поэтому не гоняйте даже тогда ребят, пожалуйста.

— Давайте я вызов ваш отложу, а вы подумайте. Запишите наш прямой телефон.

— Секунду… Пишу.

— Так, 246-34-09.

— Ага.

— Записали, да?

— Да.

— Вы если передумаете, то вы нам позвоните, пожалуйста. А то я к вам бригаду отправлю, а вы не поедете.

— Пока бригаду даже не гоняйте, я думаю им хватает работы и без меня.

— Работы хватает, да, совершенно верно. Перезвоните? Но всяко где-то часа полтора не смогут к вам выехать. Вы эти часа полтора подумайте, хорошо?

— Ага, я поняла вас.

Разговор Марии Симоновой с диспетчером скорой помощи

Вечером 18 апреля Марию Симонову нашли мёртвой в квартире. Экспертиза показала, что причиной смерти стали застойная сердечная недостаточность и хронический тубулоинстерстициальный нефрит. Родители погибшей обратились в прокуратуру и СК.

Запись разговора изданию предоставила «сторона проверки», его дата неизвестна. Ранее сообщалось, что с адреса Симоновой зарегистрировали четыре звонка: в 03:30 17 апреля, а также в 14:19, 14:50 и 15:53 18 апреля. По данным «Бумаги», последние три звонка, предположительно, поступали не от Марии, а от её друзей, которые пытались выяснить, что с ней случилось.

Официального подтверждения, что скорая так и не приехала к девушке, пока нет. В ГССМП пояснили, что из-за того, что Симонова вызывала скорую на дом, её переключали на районное отделение скорой помощи — на поликлинику № 54 Калининского района. После происшествия там работает врачебная комиссия. Губернатор Александр Беглов также поручил провести проверку работы отделения.

#новости #скорая

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34 комментария
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Благодарный кот

10

А теперь спускаемся в комменты к предыдущей статье

«Везти вас некуда, все больницы переполнены». В…
Родители погибшей обратились в прокуратуру и СК, поскольку считают, что в действиях медиков…
tjournal.ru
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Сергей Васильев

Благодарный
5

Ой неееет! Не будем вспоминать!!!! 

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
4

Да хуле, даже сейчас самый заплюсованный коммент дня о том, как обосрали коммунальщиков, которые оказались вообще не при делах, но всем похуй. 

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Сергей
2

Хотя давно понятно кто НА САМОМ ДЕЛЕ закрасил! 

Ответить

Благодарный кот

Сергей
2

Нет, будем. Чтобы голословным пикабушникам вновь стало стыдно за поспешные выводы, сделанные без попыток вникнуть в ситуацию

Ответить

Dc Maniac

Благодарный
0

Дак вот вы статью почитайте

Инфа откуда вообще ?
И на сколько она достоверная ?

Опять же 4 звонка было
Мы услышали только 1 🤷🏻‍♂️

О чем вы все здесь пытаетесь донести то ?.??

Ответить

Благодарный кот

Dc
1

О том, что не стоит делать поспешных выводов. Вроде как так и написал.
По поводу звонков, в статье же написано "последние три звонка, предположительно, поступали не от Марии, а от её друзей". Если это так, то девушка звонила всего раз и это тоже вызывает вопросы. В общем, глупо сейчас спешить обвинять кого-то в этой трагической ситуации

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Dc Maniac

Благода…
0

Давайте о том что все что написано выше пока «предположения» — ясности пока нет
Я же в 1 треде давал оценку тому что произошло с девушкой, основывался на личном опыте , общения и сотрудничества с людьми в халатах

Также придерживаюсь того что люди везде одинаковые (есть плохие среди хороших, и хорошие среди плохих — и не важно кто какой найиональности)

Главное что человек мертв. И виновные должны понести наказание

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Нищий Даниль

9

 надеялась, что это просто признак ПМС

херасе признак ПМС

Ответить

Андрей Рядькин

Нищий
2

пост мертвый синдром 

Ответить

Люциан Бужор

Нищий
0

А Глассевич усиралась в первом треде со мной, мол врачи-Рокфеллеры удавили, видимо тоже с таким синдромом 😏

Ответить

Нищий Даниль

Люциан
0

я хз по синдромам, всегда считала его выдуманным на самом деле

Ответить

Serg Bootlegger

6

@Dc Maniac  ну вот и пришло время за базар отвечать

Ответить

Пожилой Мартингал

Serg
4

🙉💩🤡🤡🖐️👉💦👌🤷🏻‍♂️🤷🏽‍♂️🤷🏾‍♂️🤷🏿‍♂️🤷‍♀️🖕🤙🤟🤟✌️👉💦👌🤦🏼‍♂️🙍🏻‍♂️🚑

Ответить

Dc Maniac

Пожилой
1

⭐️✈️👏💪👇🤷🏻‍♂️😂✈️😅😋🦔💩

Ответить

Dc Maniac

Serg
1

Ну так это 👇

Ответить

Станислав Есин

Dc
0

Я думаю под шумок там много кто полетит по статье
Кто по Трудовой а кто по Уголовной — решит комиссия

Ответить

Dc Maniac

Станислав
1

Я до сих пор так считаю 👌

Ответить

Dc Maniac

Serg
0

Ну так читайте лучше 👇

Официального подтверждения, что скорая так и не приехала к девушке, пока нет. В ГССМП пояснили, что из-за того, что Симонова вызывала скорую на дом, её переключали на районное отделение скорой помощи — на поликлинику № 54 Калининского района.

Ответить

Художественный ключ

4

Что за 47невс.ру? Никаких пояснений откуда разговор взялся, но:
Главред Евгений Вышенков
И на него куча сомнительных ссылок. Вы уверены в точности инфы этой?
https://skurkys.livejournal.com/934504.html
https://zen.yandex.com/media/nashi/evgenii-vyshenkov-iz-milicionerov-v-jurnalisty-cherez-tiurmu-5c195b04eef61d00ab64ccce

Это я просто накликал первых попавшихся, так как лень сейчас разгребать.
Это ок издание то вообще? Просто в первый раз его вижу. 

Ответить

Сергей Звезда

Художественный
8

Да, это главное издание Ленобласти. Они входят в одну медиагруппу с Фонтанкой (АЖУР), периодически одни пишут для других и наоборот. Вышенков — замдиректора АЖУРа. У него за спиной работа в органах, он это и не скрывает

Ответить

Художественный ключ

Сергей
0

Поняшки, спасибо

Ответить

Принятый микрофон

Художественный
0

Плюсую, поезд задел насмерть, как тебе такое РИА ФАН?

Ответить

Сергей Звезда

Принятый
2

У региональных изданий такая специфика, увы. Я никого не оправдываю, но в основном все провинциальные СМИ набирают трафик на происшествиях

Ответить

Принятый микрофон

Принятый
0

Статья о Низовоском просто отвратительная.

Ответить

Региональный дым

5

Ох, чувствую уже как у комментаторов о том, какие же мрази медики и диспетчеры испарина на лбу появилась.

Ответить

theomism

3

шах и мат)

Ответить

Litnikov Danil

theomism
4

...теомисты

Ответить

theomism

Litnikov
0

а мы то чо? мы всегда только предполагаем)

Ответить

Забавный Кирилл

–2

Че за пидорасы сливают разговоры? 

Ответить

Ilya Martyanov

Забавный
7

Согласен, нормально же хейтили медицину, и тут такой облом

Ответить

Здешний супер_стар

Забавный
–1

не бояся Димачка, твои голосовые сообщения мне никто не сливает))))

Ответить

Забавный Кирилл

Здешний
1

Очень в тему)))

Ответить

Здешний супер_стар

Забавный
–1

😘😘😘

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