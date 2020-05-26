Прямой эфир
«Не гоняйте ребят».
Издание 47news опубликовало запись разговора петербурженки Марии Симоновой с диспетчером скорой помощи. Перед смертью девушка говорила, что к скорая к ней не приехала из-за переполненности больниц. Но из записи следует, что минимум один раз она сама отказалась от госпитализации.
Симонова позвонила в неотложку с жалобой на то, что у неё болят почки, она почти сутки не может сходить в туалет и на этом фоне у неё «начинает заходиться сердце». На вопрос медика, почему она так долго тянула с вызовом врача, девушка сказала, что «надеялась, что это просто признак ПМС, чтобы не дёргать лишний раз скорую».
TJ приводит часть расшифровки разговора.
Вечером 18 апреля Марию Симонову нашли мёртвой в квартире. Экспертиза показала, что причиной смерти стали застойная сердечная недостаточность и хронический тубулоинстерстициальный нефрит. Родители погибшей обратились в прокуратуру и СК.
Запись разговора изданию предоставила «сторона проверки», его дата неизвестна. Ранее сообщалось, что с адреса Симоновой зарегистрировали четыре звонка: в 03:30 17 апреля, а также в 14:19, 14:50 и 15:53 18 апреля. По данным «Бумаги», последние три звонка, предположительно, поступали не от Марии, а от её друзей, которые пытались выяснить, что с ней случилось.
Официального подтверждения, что скорая так и не приехала к девушке, пока нет. В ГССМП пояснили, что из-за того, что Симонова вызывала скорую на дом, её переключали на районное отделение скорой помощи — на поликлинику № 54 Калининского района. После происшествия там работает врачебная комиссия. Губернатор Александр Беглов также поручил провести проверку работы отделения.
А теперь спускаемся в комменты к предыдущей статье
Ой неееет! Не будем вспоминать!!!!
Да хуле, даже сейчас самый заплюсованный коммент дня о том, как обосрали коммунальщиков, которые оказались вообще не при делах, но всем похуй.
Благодарный кот
Нет, будем. Чтобы голословным пикабушникам вновь стало стыдно за поспешные выводы, сделанные без попыток вникнуть в ситуацию
Дак вот вы статью почитайте
Инфа откуда вообще ?
И на сколько она достоверная ?
Опять же 4 звонка было
Мы услышали только 1 🤷🏻♂️
О чем вы все здесь пытаетесь донести то ?.??
Благодарный кот
О том, что не стоит делать поспешных выводов. Вроде как так и написал.
По поводу звонков, в статье же написано "последние три звонка, предположительно, поступали не от Марии, а от её друзей". Если это так, то девушка звонила всего раз и это тоже вызывает вопросы. В общем, глупо сейчас спешить обвинять кого-то в этой трагической ситуации
Давайте о том что все что написано выше пока «предположения» — ясности пока нет
Я же в 1 треде давал оценку тому что произошло с девушкой, основывался на личном опыте , общения и сотрудничества с людьми в халатах
Также придерживаюсь того что люди везде одинаковые (есть плохие среди хороших, и хорошие среди плохих — и не важно кто какой найиональности)
Главное что человек мертв. И виновные должны понести наказание
А Глассевич усиралась в первом треде со мной, мол врачи-Рокфеллеры удавили, видимо тоже с таким синдромом 😏
@Dc Maniac ну вот и пришло время за базар отвечать
🙉💩🤡🤡🖐️👉💦👌🤷🏻♂️🤷🏽♂️🤷🏾♂️🤷🏿♂️🤷♀️🖕🤙🤟🤟✌️👉💦👌🤦🏼♂️🙍🏻♂️🚑
Я думаю под шумок там много кто полетит по статье
Кто по Трудовой а кто по Уголовной — решит комиссия
Что за 47невс.ру? Никаких пояснений откуда разговор взялся, но:
Главред Евгений Вышенков
И на него куча сомнительных ссылок. Вы уверены в точности инфы этой?
https://skurkys.livejournal.com/934504.html
https://zen.yandex.com/media/nashi/evgenii-vyshenkov-iz-milicionerov-v-jurnalisty-cherez-tiurmu-5c195b04eef61d00ab64ccce
Это я просто накликал первых попавшихся, так как лень сейчас разгребать.
Это ок издание то вообще? Просто в первый раз его вижу.
Да, это главное издание Ленобласти. Они входят в одну медиагруппу с Фонтанкой (АЖУР), периодически одни пишут для других и наоборот. Вышенков — замдиректора АЖУРа. У него за спиной работа в органах, он это и не скрывает
Принятый микрофон
Плюсую, поезд задел насмерть, как тебе такое РИА ФАН?
У региональных изданий такая специфика, увы. Я никого не оправдываю, но в основном все провинциальные СМИ набирают трафик на происшествиях
шах и мат)
...теомисты