— Вас надо вести в стационар, чтобы посмотрел и уролог, и гинеколог.

— Я боюсь, что это будет отказ от госпитализации, если они меня повезут, то лучше сразу нет.

— Что? Вы не поедете?

— Нет.

— Так, а мы-то что вам тогда сделаем?

— Мочегонное уколоть, нет? Никак?

— Мочегонное вы таким же образом можете сами выпить.

— Ммм. Какое? Что, куда.

— Фуросемид, в таблеточках он есть.

— Он эффективный? Быстро поможет?

— Ну да.

— Угу. Я поняла вас.

— Вы подумайте, мы только вас в больницу повезём.

— Нет, я боюсь, что в стационар я не поеду. Поэтому не гоняйте даже тогда ребят, пожалуйста.

— Давайте я вызов ваш отложу, а вы подумайте. Запишите наш прямой телефон.

— Секунду… Пишу.

— Так, 246-34-09.

— Ага.

— Записали, да?

— Да.

— Вы если передумаете, то вы нам позвоните, пожалуйста. А то я к вам бригаду отправлю, а вы не поедете.

— Пока бригаду даже не гоняйте, я думаю им хватает работы и без меня.

— Работы хватает, да, совершенно верно. Перезвоните? Но всяко где-то часа полтора не смогут к вам выехать. Вы эти часа полтора подумайте, хорошо?

— Ага, я поняла вас.