Это касается информации о перемещениях человека, его адресов, целях выхода из дома.

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Глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал, что после отмены режима самоизоляции власти удалят данные для цифровых пропусков. Трансляцию с брифинга вела «Россия 24».

Все персональные данные, связанные с перемещениями, с адресами, с целями выхода — всё будет удалено, уничтожено. Не останется у нас в государственных информационных системах. Максут Шадаев глава Минкомсвязи

Шадаев привёл в пример Московскую область, где с 23 мая отменили режим пропусков. По его словам, в течение недели власти удалят персональные данные пользователей из системы.

Кроме того Шадаев рассказал, что отработанная при оформлении пропусков технология позволит в будущем запустить мобильное приложение, которое станет «дополнением» к существующему бумажному паспорту. Оно позволит предъявлять код из приложения, и не пользоваться бумажным паспортом.