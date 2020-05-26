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что происходит в интернете
Это касается информации о перемещениях человека, его адресов, целях выхода из дома.
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал, что после отмены режима самоизоляции власти удалят данные для цифровых пропусков. Трансляцию с брифинга вела «Россия 24».
Шадаев привёл в пример Московскую область, где с 23 мая отменили режим пропусков. По его словам, в течение недели власти удалят персональные данные пользователей из системы.
Кроме того Шадаев рассказал, что отработанная при оформлении пропусков технология позволит в будущем запустить мобильное приложение, которое станет «дополнением» к существующему бумажному паспорту. Оно позволит предъявлять код из приложения, и не пользоваться бумажным паспортом.
Власти пообещали
Тогда ладно я спокоен
В Москве думаю только после 15-го отменят
Учитывая уровень говнокода, мягкое удаление они могут сделать через tinyint(0,1) is_visibled
после отмены режима самоизоляции власти
Но без сроков, да?
Это хуйня какая то, вот рили, в любой фирме за такое по шапке дали бы.
Нормальная формулировка должна быть примерно такой: "Все данные будут уничтожены в течении 14 рабочих дней после отмены режима/снятия ограничений". В идеале еще и такое должно быть: "на текущий момент плановая дата снятия режима - 1 мартобря"
Министерство обороны СССР тоже обещало, что уничтожит все образцы боевой оспы, а потом как-то невзначай на острове Возрождения сталкеры нашли несколько десятков тонн канистр с аэрозольной оспой, а потом как на зло в заброшенном НИИ который имел отношение к разработке атомной бомбы сталкеры заразились неизвестной болезнью и десятками помирали, пока никто не понял в чём дело спустя уже длительное время.