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Новости
Алексей Боржонов
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Минкомсвязи пообещало удалять используемые для цифровых пропусков данные после отмены режима самоизоляции Материал редакции

Это касается информации о перемещениях человека, его адресов, целях выхода из дома.

18 комментариев
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Глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал, что после отмены режима самоизоляции власти удалят данные для цифровых пропусков. Трансляцию с брифинга вела «Россия 24».

Все персональные данные, связанные с перемещениями, с адресами, с целями выхода — всё будет удалено, уничтожено. Не останется у нас в государственных информационных системах.

Максут Шадаев
глава Минкомсвязи

Шадаев привёл в пример Московскую область, где с 23 мая отменили режим пропусков. По его словам, в течение недели власти удалят персональные данные пользователей из системы.

Кроме того Шадаев рассказал, что отработанная при оформлении пропусков технология позволит в будущем запустить мобильное приложение, которое станет «дополнением» к существующему бумажному паспорту. Оно позволит предъявлять код из приложения, и не пользоваться бумажным паспортом.

  • 24 мая в соцсетях и СМИ обратили внимание, что московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать данные пользователей третьим лицам — таковы условия пользовательского соглашения;
  • Кроме того пользователь соглашается получать информационные материалы и рекламу. Срок соглашения — 10 лет.
  • На следующий день власти объяснили, что под рекламой понимается справочная информация о Covid-19, а личные данные пользователей получают только федеральные ведомства.

#новости #безопасность #кибербезопасность #карантинвросси #covid19

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18 комментариев
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Ясный Орзэмэс

7

 пообещали

Честно честно прям? 

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FOX

Ясный
0

мамой клянусь 

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Дыня

4

 Власти пообещали

Тогда ладно я спокоен 

Ответить

Принятый микрофон

Дыня
1

Ты тоже покупал голодным цыганам бургеры?

Ответить

Принятый микрофон

2
Ответить

Эмиль Рубанов

2
Ответить

Kyler

1

В Москве думаю только после 15-го отменят

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Litnikov Danil

Kyler
0

Дожить бы до 2115-го

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Высокий спрей

1

```sql
update high_sensitive_data
set deleted_at = now()
```

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Андрей Гришин

Высокий
0

Учитывая уровень говнокода, мягкое удаление они могут сделать через tinyint(0,1) is_visibled

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Litnikov Danil

0

после отмены режима самоизоляции власти

Но без сроков, да?

Ответить

Алексей Боржонов

Litnikov
0

Зависит от региона. Отменят режим — удалят данные. Вот так всё связано

Ответить

Litnikov Danil

Алексей
0

Это хуйня какая то, вот рили, в любой фирме за такое по шапке дали бы.
Нормальная формулировка должна быть примерно такой: "Все данные будут уничтожены в течении 14 рабочих дней после отмены режима/снятия ограничений". В идеале еще и такое должно быть: "на текущий момент плановая дата  снятия режима - 1 мартобря"

Ответить

Андрей Гришин

0

Все таки хорошо жить не в Москве

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Региональный дым

0

Министерство обороны СССР тоже обещало, что уничтожит все образцы боевой оспы, а потом как-то невзначай на острове Возрождения сталкеры нашли несколько десятков тонн канистр с аэрозольной оспой, а потом как на зло в заброшенном НИИ который имел отношение к разработке атомной бомбы сталкеры заразились неизвестной болезнью и десятками помирали, пока никто не понял в чём дело спустя уже длительное время.

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Почтовый огонь

0

Минкомсвязи пообещало, а исполнит ФСБ

Ответить

Советский дым

0

в течение недели власти удалят персональные данные пользователей из системы.

Конечно, надо успеть все на старенькие списанные HDD переписать успеть.

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Taktischer Corgi

0

 Минкомсвязи пообещало удалять

Второе слово замените на "побожилось"

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