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Новости
Артём Мазанов
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Выпускники СПбГУ написали открытое письмо против харассмента и отношений преподавателей со студентами Материал редакции

В качестве примера таких отношений авторы письма привели дело Олега Соколова — историк убил аспирантку, с которой у него были отношения.

5 комментариев
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Выпускники Санкт-Петербургского Государственного Университета (СПбГУ) написали открытое письмо ректору Николаю Кропачеву, где выступили против харассмента — бытового сексизма, сексуальных злоупотреблений и психологического насилия в университете.

Авторы обращения назвали «безответственной и нуждающейся в немедленной корректировке» негласную норму университета, что отношения между преподавателями и студентами — это «частная жизнь двух людей, которая как будто бы находится за пределами профессиональной университетской жизни».

И хотя не всякие личные отношения между преподавателем и студентом сопровождаются прямыми формами психологического и физического насилия, все они складываются и протекают в условиях, когда студент/аспирант находится в заведомо уязвимом положении, которое становится особенно опасным в случае конфликта.

открытое письмо выпускников СПбГУ

В качестве примера таких отношений авторы письма привели дело историка Олега Соколова, который в ноябре 2019 года убил Анастасию Ещенко — аспирантку, с которой у него были любовные отношения. «Как теперь выяснилось, об отношениях Соколова со студентками на факультете было известно давно, но никакие меры не принимались», — сообщается в письме.

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В ноябре 2019 года «Фонтанка» опубликовала интервью выпускницы СПбГУ, с которой у Соколова тоже были любовные отношения. Девушка рассказала о взломе её соцсетей Соколовым, угрозах и преследованиях. Она хотела расстаться с историком, но он её не отпускал.

В открытом письме также приводится ссылка на публикацию выпускницы университета Юлии Чернявской, которая в ноябре 2019 рассказала о примерах харассмента со стороны преподавателей.

Я хочу сказать, что есть на истфаке СПбГУ и до сих пор, и когда я училась, другие преподаватели, которые считали и считают нормальным встречаться со своими студентками. И об этом знают многие, кто там учился 10 лет назад, как я, или учится сейчас. Знают и о том, что от некоторых преподавателей истфака у студенток рождаются дети.

Юлия Чернявская
выпускница

Авторы письма призвали руководство СПбГУ и других вузов разработать комплекс мер, обеспечивающих реакцию на заявления студентов и аспирантов о проявлениях харассмента:

  • Признать проблему систематических злоупотреблений служебным положением — в условиях фактической легитимации любовных/сексуальных отношений между студентами/аспирантами и сотрудниками университета — существенной и наносящей вред учебному и научному процессам, а также репутации университета;
  • Признать недопустимыми любовные/сексуальные отношения между студентами/аспирантами и преподавателями университета, находящимися в прямой институциональной зависимости;
  • Включить защиту гендерного равноправия в кодекс университета.

Выпускники СПбГУ написали петицию в поддержку открытого письма против сексуальных злоупотреблений и домогательств в университете, написанного студентами и выпускниками филфака МГУ имени М.В.Ломоносова.

#новости #петербург #вузы

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5 комментариев
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умный человек

1

Харассмента и сношений

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Владимир Филатов

1

Да, но ведь там она вроде была не против.

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alex twit

0

>Знают и о том, что от некоторых преподавателей истфака у студенток рождаются дети.

Ну а четакова, достойная смена растет

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Евгений Клочков

0

Лучше бы вспомнили предыдущую Соколова, которую он избил и угрожал, а менты заяву не приняли

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Stanley H. Tweedle

0

@Сергей Васильев леваки инфильтрируются, Россия станет лучше, ты проиграл.

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