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В качестве примера таких отношений авторы письма привели дело Олега Соколова — историк убил аспирантку, с которой у него были отношения.
Выпускники Санкт-Петербургского Государственного Университета (СПбГУ) написали открытое письмо ректору Николаю Кропачеву, где выступили против харассмента — бытового сексизма, сексуальных злоупотреблений и психологического насилия в университете.
Авторы обращения назвали «безответственной и нуждающейся в немедленной корректировке» негласную норму университета, что отношения между преподавателями и студентами — это «частная жизнь двух людей, которая как будто бы находится за пределами профессиональной университетской жизни».
В качестве примера таких отношений авторы письма привели дело историка Олега Соколова, который в ноябре 2019 года убил Анастасию Ещенко — аспирантку, с которой у него были любовные отношения. «Как теперь выяснилось, об отношениях Соколова со студентками на факультете было известно давно, но никакие меры не принимались», — сообщается в письме.
В ноябре 2019 года «Фонтанка» опубликовала интервью выпускницы СПбГУ, с которой у Соколова тоже были любовные отношения. Девушка рассказала о взломе её соцсетей Соколовым, угрозах и преследованиях. Она хотела расстаться с историком, но он её не отпускал.
В открытом письме также приводится ссылка на публикацию выпускницы университета Юлии Чернявской, которая в ноябре 2019 рассказала о примерах харассмента со стороны преподавателей.
Авторы письма призвали руководство СПбГУ и других вузов разработать комплекс мер, обеспечивающих реакцию на заявления студентов и аспирантов о проявлениях харассмента:
Выпускники СПбГУ написали петицию в поддержку открытого письма против сексуальных злоупотреблений и домогательств в университете, написанного студентами и выпускниками филфака МГУ имени М.В.Ломоносова.
>Знают и о том, что от некоторых преподавателей истфака у студенток рождаются дети.
Ну а четакова, достойная смена растет
Лучше бы вспомнили предыдущую Соколова, которую он избил и угрожал, а менты заяву не приняли
@Сергей Васильев леваки инфильтрируются, Россия станет лучше, ты проиграл.