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Пресс-секретарь президента РФ считает это «совершенно нормальным».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил ссылку в законопроекте Владимира Путина о патриотическом воспитании детей на ещё не принятую статью Конституции. Об этом пишет «Медуза».
Песков заявил, что это «совершенно нормально» — упоминание статьи в пояснительной записке к законопроекту не является юридической ошибкой. Пресс-секретарь президента объяснил, что поправки «на повестке дня, это же тезис».
Законопроект о патриотическом воспитании детей и уважении к «героям Отечества» Путин внёс в Госдуму 21 мая. Патриотическое воспитание президент предложил сделать частью образовательных программ. На следующий день в этом документе нашли ссылку на статью Конституции, ещё не принятую на общероссийском голосовании.