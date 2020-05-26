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Артём Мазанов
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«Нет никакого подвоха»: Песков назвал «тезисом» ссылку в законопроекте Путина на ещё не принятую статью Конституции Материал редакции

Пресс-секретарь президента РФ считает это «совершенно нормальным».

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил ссылку в законопроекте Владимира Путина о патриотическом воспитании детей на ещё не принятую статью Конституции. Об этом пишет «Медуза».

Песков заявил, что это «совершенно нормально» — упоминание статьи в пояснительной записке к законопроекту не является юридической ошибкой. Пресс-секретарь президента объяснил, что поправки «на повестке дня, это же тезис».

Поэтому совершенно нормально, что на них ссылаются и к ним обращаются в ходе составления пояснительной записки. Здесь нет никакого подвоха и никаких юридических ошибок.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Законопроект о патриотическом воспитании детей и уважении к «героям Отечества» Путин внёс в Госдуму 21 мая. Патриотическое воспитание президент предложил сделать частью образовательных программ. На следующий день в этом документе нашли ссылку на статью Конституции, ещё не принятую на общероссийском голосовании.

#новости #путин

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Художественный ключ

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Нет никакого подвоха. Дойдите до книжного магазина купите конституцию и прочтите. Там эта статья есть. Не понимаю о чем вы

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