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Еду они передают бесконтактным способом. На всякий случай, их сопровождает охрана.
В Якутске оставшиеся из-за коронавируса без работы танцовщицы go-go и приняли участие в акции по доставке пиццы. Об этом пишет Sakhalife со ссылкой на Ассоциацию гостеприимства Якутии.
Руководитель службы доставки CityPizza Александр Скрипин рассказал, что девушки сами обратились к ним с просьбой о трудоустройстве. Еду они доставляют в нижнем белье, масках и перчатках.
В якутской Ассоциации отельеров и рестораторов Якутии уточнили «Интерфаксу», что на работу устроились несколько девушек — они доставляют заказы с охраной. Чаевых девушки получают больше, чем курьеры-мужчины.
29 апреля Би-би-си рассказала, что из-за пандемии коронавируса стрип-клуб в Орегоне начал продавать еду — клиенты проезжают на улице мимо девушек, которые танцуют в неоновом свете. Владелец также организовал и доставку — девушки ездят вместе с охраной.
Бурятки - это раса, которая собрала в себя лучшие нации азии: японцы, южные корейцы, якутки.
А какие лучшие нации Европы?
То есть вобрали в себя мужиков из Японии и Кореи и женщин из Якутии?
С другого ракурса
@Насущные Проблемы ну блять ну что ты ну
Блять, поясните шутку. Уже три лойса, а я всё понять не могу. Не усну сегодня.
Наняли шлюх попиарить доставку пиццы. Вот это новость!
Да-да, ОНИ ТАНЦОВЩИЦЫ, которые сами обратились
С тобой не ебались != ни с кем
Ну так-то практически в любом стриптиз клубе есть дополнительные услуги за дополнительную плату.
А ты хотя бы в одном сам бывал?
Естественно, я же тоже был студентом.
Могут ещё машины мыть
Дешёвое белье, фигуры так себе, лица узкоглазые. Бон аппетит
А какие они у якуток? Типичные монголоидные типажи
Непростой Денис
а хули с этими типажами не так?
Конечно, это же огромный множитель к чаевым.
Главная пострадавшая профессия
У тебя зато есть
Под пиццу пойдут
Принятый
Давай тренироваться вместе, дыня и мне дорогу перешел.
Я встану за Дыньку, давайте 2 на 2
Ты хоть потянешь, фильм такой есть - Гладиатор, смотрел?
Ты слышал, что про тебя Вениамин говорил? Что у тебя огурчик как у фенека.
Откуда он знает правду
срочно избавься от него, потом все обьясним, метро бицевский парк.
Далеко ехать, пусть подождёт пока границы откроют
ПЭК, сборный груз.
Расчлени его и присылай, адрес в лс кину
кого его, а тебя отправляю в Москву.
гого не раздевается. Она танцует заранее в купальнике, который так и не снимает никогда
чет каменты как в вк быдланов всяких с одной авой (на берегу озера с тачкой)
мое представление о тж пошатнулось
А почему девушки просто не выйдут замуж вместо того, чтобы так ходить по улицам
Я бы лично не хотел видеть в лице курьера стриптизершу в своей рабочей одежде так же как я бы не хотел чтобы мне вместо курьера приносили еду строитель или автомеханик в своих грязных робах например. Кому может понравится что пиццу тебе приносят в нижнем белье? Я лично теряюсь в догадках, но наверное это для контингента ууу сиськи, жопа, ебацца.