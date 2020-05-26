Еду они передают бесконтактным способом. На всякий случай, их сопровождает охрана.

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В Якутске оставшиеся из-за коронавируса без работы танцовщицы go-go и приняли участие в акции по доставке пиццы. Об этом пишет Sakhalife со ссылкой на Ассоциацию гостеприимства Якутии.

Руководитель службы доставки CityPizza Александр Скрипин рассказал, что девушки сами обратились к ним с просьбой о трудоустройстве. Еду они доставляют в нижнем белье, масках и перчатках.

Хороших доставщиков сейчас на рынке не хватает. К тому же, в условиях кризиса надо поддерживать друг друга. Как-никак, танцовщицы являются представителями малого бизнеса. Александр Скрипин владелец CityPizza

В якутской Ассоциации отельеров и рестораторов Якутии уточнили «Интерфаксу», что на работу устроились несколько девушек — они доставляют заказы с охраной. Чаевых девушки получают больше, чем курьеры-мужчины.

Передача [еды] проходит бесконтактным способом с соблюдением всех санитарных норм. Ассоциация отельеров и рестораторов Якутии

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29 апреля Би-би-си рассказала, что из-за пандемии коронавируса стрип-клуб в Орегоне начал продавать еду — клиенты проезжают на улице мимо девушек, которые танцуют в неоновом свете. Владелец также организовал и доставку — девушки ездят вместе с охраной.