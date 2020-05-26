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Новости
Артём Мазанов
17 029

В Якутске организовали акцию по доставке пиццы стриптизершами — в нижнем белье, масках и перчатках Материал редакции

Еду они передают бесконтактным способом. На всякий случай, их сопровождает охрана.

123 комментария
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В Якутске оставшиеся из-за коронавируса без работы танцовщицы go-go и стриптизерши приняли участие в акции по доставке пиццы. Об этом пишет Sakhalife со ссылкой на Ассоциацию гостеприимства Якутии.

Руководитель службы доставки CityPizza Александр Скрипин рассказал, что девушки сами обратились к ним с просьбой о трудоустройстве. Еду они доставляют в нижнем белье, масках и перчатках.

Хороших доставщиков сейчас на рынке не хватает. К тому же, в условиях кризиса надо поддерживать друг друга. Как-никак, танцовщицы являются представителями малого бизнеса.

Александр Скрипин
владелец CityPizza

В якутской Ассоциации отельеров и рестораторов Якутии уточнили «Интерфаксу», что на работу устроились несколько девушек — они доставляют заказы с охраной. Чаевых девушки получают больше, чем курьеры-мужчины.

Передача [еды] проходит бесконтактным способом с соблюдением всех санитарных норм.

Ассоциация отельеров и рестораторов Якутии

29 апреля Би-би-си рассказала, что из-за пандемии коронавируса стрип-клуб в Орегоне начал продавать еду — клиенты проезжают на улице мимо девушек, которые танцуют в неоновом свете. Владелец также организовал и доставку — девушки ездят вместе с охраной.

Sean Craig @sdbcraig
These Reuters photos of a strip club in Oregon operating as a drive through takeaway service confirm that we have reached the neon anime sci fi part of our future dystopia. https://t.co/kRKOVz5CWE

#новости #карантинвроссии

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123 комментария
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Принятый микрофон

43

Всегда верил и знал, что бурятки спасут эту планету.

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Дыня

Принятый
7

бурятки не оттуда, они восточнее в забойкалье 

Ответить

Принятый микрофон

Дыня
18

Бурятки - это раса, которая собрала в себя лучшие нации азии: японцы, южные корейцы, якутки.

Ответить

Дыня

Принятый
25
Ответить

Сергей Предэ

Дыня
29

он же до карантина

Ответить

Konstantin Koremin

Дыня
5
Ответить

Принятый микрофон

Дыня
4

Они просто устали, везли лучшие мультфильмы на экспорт в Иркутск.

Ответить

Alexey Snooker

Дыня
4

Это не буряты, они уволились две недели назад.

Ответить

Здешний супер_стар

Дыня
1

это я и дыня

Ответить

A big purple banana 🍆

Принятый
3

А какие лучшие нации Европы?

Ответить

Принятый микрофон

A
3

Цыгане конечно.

Ответить

ExiLove

Принятый
9

Обожаю, блядь, цыган.

Ответить

Принятый

ExiLove
1

Я да, вместе варим суп из ежей.

Ответить

Дыня

Принятый
1

5 минут, турецкий, уже почти сварился 

Ответить

Slowbro

Принятый
2

И казашки же

Ответить

Владимир Филатов

Принятый
1

То есть вобрали в себя мужиков из Японии и Кореи и женщин из Якутии?

Ответить

Michael F.

Дыня
1

слушай, ты 24/7 мониторишь новости и пишешь комменты ?

Ответить

Посторонний

Michael
1

Кто-то ел дыню, склонившись над клавиатурой, а потом вздрочнул туда же и умер от инсульта, просматривая видео Панина с собакой. Месиво на клавиатуре стало местным вариантом Больцмановского мозга и обрело сознание, подрубившись к компу, и теперь безвылазно пасётся в TJ, рассыпая семечки остроумия.

Ответить

Андрей Гришин

Michael
0

Может уволили человека, кризис же. Скучно теперь

Ответить

Насущные Проблемы

Дыня
0

Сообщение удалено

Ответить

Neketa Fo

13

С другого ракурса

Ответить

Пальто в коне

Neketa
7
Ответить

Дыня

Neketa
5

@Насущные Проблемы ну блять ну что ты ну 

Ответить

Насущные Проблемы

Дыня
1

што

Ответить

Валенок

Дыня
1

да пиздец

Ответить

Насущные Проблемы

Дыня
0

Блять, поясните шутку. Уже три лойса, а я всё понять не могу. Не усну сегодня.

Ответить

Александр Корнеев

0

Наняли шлюх попиарить доставку пиццы. Вот это новость!

Ответить

Вениамин

Александр
16

Они не шлюхи

Ответить

Александр Корнеев

Вениамин
0

Да-да, ОНИ ТАНЦОВЩИЦЫ, которые сами обратились

Ответить

Вениамин

Александр
7

Они ни с кем не ебались

Ответить

Александр Корнеев

Вениамин
0

С тобой не ебались != ни с кем

Ответить

Вениамин

Алексан…
2

Со мной бы ебались если я захочу

Ответить

Александр

Вениамин
3

Денег не хватит, у них час 150 рублей

Ответить

Вениамин

Алексан…
5

Мне бесплатно бабы дают дрочила

Ответить

Александр

Вениамин
0

Сомневаюсь

Ответить

Вениамин

Алексан…
4

Я девственности лишился в 13 лет

Ответить

Сергей Тогатов

Вениамин
28

Тебя батя с мамкой перепутал? 

Ответить

Александр

Вениамин
1

Анальной, с огурцом?

Ответить

Вениамин

Алексан…
–2

В туалете в школе

Ответить

Александр

Вениамин
3

С физруком чтоль? Сочувствую

Ответить

Артур

Алексан…
4

Ого, девственник путает стриптизершу со шлюхами. Ты ещё шлюх с проститутками синонимами обзови.

Ответить

Вениамин

Алексан…
1

С девочкой из 4 класса

Ответить

Alexey Snooker

Вениамин
0
Ответить

Сергей Тогатов

Вениамин
2

Ну так-то практически в любом стриптиз клубе есть дополнительные услуги за дополнительную плату. 

Ответить

Артур Шигабутдинов

Сергей
0

А ты хотя бы в одном сам бывал?

Ответить

Сергей Тогатов

Артур
1

Естественно, я же тоже был студентом. 

Ответить

Артур

Сергей
0

Сколько за жизнь посетил?

Ответить

rossoshmap

11

Сколько приватное поедание пиццы стоит? Не зря ведь ездят с "охраной" 

Ответить

умный человек

5

Могут ещё машины мыть

Ответить

умный человек

умный
7

И медсёстрами работать - форма должно быть есть

Ответить

Shlomo Goldenberg

3

Дешёвое белье, фигуры так себе, лица узкоглазые. Бон аппетит

Ответить

Нельсон

Shlomo
7

насчет узкоглазости - че ты
а вот насчет белья и фигур - абсолютно согласна

Ответить

Shlomo Goldenberg

Нельсон
1

А какие они у якуток? Типичные монголоидные типажи 

Ответить

Непростой Денис

Shlomo
6

а хули с этими типажами не так?

Ответить

Shlomo Goldenberg

Непростой
2

А хули с ними так? 

Ответить

Благодарный кот

5

Александр Скрипин рассказал, что девушки сами обратились к ним с просьбой о трудоустройстве

Доставлять в нижнем белье тоже они затребовали?

Ответить

Антон Курочкин

Благодарный
3

Конечно, это же огромный множитель к чаевым.

Ответить

Благодарный кот

Антон
1

Хм, логично

Ответить

Дыня

2

Главная пострадавшая профессия 

Ответить

Дыня

Дыня
7

стремные какие то 
ни жепы ни сисег нет

Ответить

Semen Semenov

Дыня
9

У тебя зато есть

Ответить

Дыня

Semen
3

да ладно не обижайся, ну стремные же бабы 

Ответить

Semen Semenov

Дыня
4

Под пиццу пойдут

Ответить

Дыня

Semen
1
Ответить

Вениамин

Дыня
1

Ты чмо?

Ответить

Дыня

Вениамин
1

я нет, а ты? 

Ответить

Вениамин

Дыня
0

Ты оскарбляешь девушек, я бы тебя наказал

Ответить

Дыня

Вениамин
3

а ты я так понимаю прокурор 

Ответить

Дыня

Дыня
1

заранее извеняюсь 

Ответить

Вениамин

Дыня
–3

Нет, но ломаю ебальники

Ответить

Дыня

Вениамин
1

насколько часто?

Ответить

Вениамин

Дыня
0

Как время есть, обычно я тренируюсь

Ответить

Принятый

Вениамин
1

Давай тренироваться вместе, дыня и мне дорогу перешел.

Ответить

Вениамин

Принятый
0

Я хочу его один ломать ты можешь рядом постоять

Ответить

Носорог Бани

Вениамин
6

Я встану за Дыньку, давайте 2 на 2

Ответить

Принятый

Носорог
0

Ты хоть потянешь, фильм такой есть - Гладиатор, смотрел?

Ответить

Дыня

Принятый
3

за письку он себя потянет максимум 

Ответить

Вениамин

Дыня
0

Отвечай где встреча

Ответить

Дыня

Вениамин
7

бицевский парк возле колодца у заброшеной подстанции чтобы далеко тебя не носить

Ответить

Принятый

Дыня
0

Ты подожди, я почти в дипломатические отношения смог.

Ответить

Принятый

Дыня
0

( ͡° ͜ʖ ͡°)бицевский ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Принятый

Дыня
0

Как я понимаю встреча будет у колодца?

Ответить

Носорог Бани

Дыня
1

Сука, я думал мы друзья 😿😿

Ответить

Принятый

Дыня
0

Плюсую, давай их стравим, а имущество поделим на двоих.

Ответить

Принятый

Носорог
0

Ты слышал, что про тебя Вениамин говорил? Что у тебя огурчик как у фенека.

Ответить

Носорог Бани

Принятый
0

Откуда он знает правду

Ответить

Принятый

Носорог
0

срочно избавься от него, потом все обьясним, метро бицевский парк.

Ответить

Носорог Бани

Принятый
0

Далеко ехать, пусть подождёт пока границы откроют

Ответить

Принятый

Носорог
0

ПЭК, сборный груз.

Ответить

Носорог Бани

Принятый
0

Расчлени его и присылай, адрес в лс кину

Ответить

Принятый

Носорог
0

кого его, а тебя отправляю в Москву.

Ответить

Носорог Бани

Принятый
1

Ой не, там холодно и коронавирус в пизду

Ответить

andrey adamovich

Дыня
0

Тут вроде она заказывала пиццу, а не доставляла

Ответить

Насущные Проблемы

Semen
0

Да блять. Опередил.

Ответить

Насущные Проблемы

Дыня
0

Не то что у тебя))))00

Ответить

Rudolf Cunningham

Дыня
0

Нормальных просто повысили до эскортниц.

Ответить

Нижний интернет

Дыня
0

Все красивые или в эскорте или содержанки

Ответить

Кровавый цвет

4

Чаевых девушки получают больше, чем курьеры-мужчины.

sjw где же вы

Ответить

Амир Аль-Мопеди

Кровавый
0

Стрелочка не поворачивается!

Ответить

b

1

Блин, я думал только мне попадались жирные стриптизёрши. А они оказывается все такие.

Ответить

Дмитрий Городских

b
1

А вы любитель комплекции как у девушки на скамеечке?

Ответить

Холодный кавалер

Дмитрий
0

Это бабушка

Ответить

Ilya Grigöryev

3

чет каменты как в вк быдланов всяких с одной авой (на берегу озера с тачкой)
мое представление о тж пошатнулось

Ответить

Остальной пёс_анон

2

танцовщицы go-go и стриптизёрши

Это не одно и тоже?

Ответить

Yuri Miller

Остальной
1

гого не раздевается. Она танцует заранее в купальнике, который так и не снимает никогда

Ответить

Marhal_New _Arleana

Остальной
0

это как фристайл и паркур

Ответить

Карина Мирзаева

1

Че-то не очень удачная реализация идеи. А идея не самая плохая.
Про внешность девушек - это дело вкуса, на мой взгляд вполне ничего. Но до идеала некой стриптизерши чуть далеки. Я думала, что стриптизерши более подкачанные.
Вот самое плохое здесь это их белье. Можно было одеться секси, провокационно, но не в нижнем белье, а типа в костюмчике секси медсестры, с чулками и тд. Кошечкой и прочие такие образы, где будет немного одежды. А не вот это вот нижнее белье. И для девушек это унизительно - так вот ходить в нижнем белье. Надо было подойти более творчески.

Ответить

Roman Konchalov

0

Хз, кто мешает им ездить на дом танцевать.

Ответить

Степан Летун

Roman
2

Жёны клиентов.

Ответить

Iskandar Gubaydullin

–1

А почему девушки просто не выйдут замуж вместо того, чтобы так ходить по улицам

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Кайфово 

Ответить

alex twit

0

а есть видео... где они доставляют? Тимур Мансорунов интересуется

Ответить

сволочь

0

Жаль, в Подмосковье, в мои ебеня, не повезут. 

Ответить

Яня

0

Унылый пиар доставки пиццы

Ответить

Умерший череп

0

Наши якутки лучше чем американские.

Ответить

Иван Ташкинов

0

#МоиГрустныеШлюхи #АМожноВсехПосмотреть #ПродлеватьБудете

Ответить

Имя Фамилия

0

Разве в общественном месте так можно появляться? Это ж административка

Ответить

Dmitry Murmur

0

Я бы лично не хотел видеть в лице курьера стриптизершу в своей рабочей одежде так же как я бы не хотел чтобы мне вместо курьера приносили еду строитель или автомеханик в своих грязных робах например. Кому может понравится что пиццу тебе приносят в нижнем белье? Я лично теряюсь в догадках, но наверное это для контингента ууу сиськи, жопа, ебацца.

Ответить

Ivan Gorinov

0

Этот курьер ведь не обидится, когда ему на чай в трусы сотку засунут?

Ответить

Аристарх Знаменский

0

Как понял без работы остались только стриптизерши без сисек

Ответить

Вениамин

–2

Одни дрочеры нападают на девушек, я таких лично наказывал

Ответить

andorus

Вениамин
0

На аве ты?

Ответить

Посторонний

Вениамин
0

Дрочил им?

Ответить
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