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Новости
Артём Мазанов
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В Якутске оставшиеся без работы стриптизёрши начали доставлять пиццу — в нижнем белье, масках и перчатках Материал редакции

Еду они передают бесконтактным способом. На всякий случай, их сопровождает охрана.

86 комментариев
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В Якутске оставшиеся из-за коронавируса без работы танцовщицы go-go и стриптизёрши начали доставлять пиццу. Об этом пишет Sakhalife со ссылкой на Ассоциацию гостеприимства Якутии.

Руководитель службы доставки CityPizza Александр Скрипин рассказал, что девушки сами обратились к ним с просьбой о трудоустройстве. Еду они доставляют в нижнем белье, масках и перчатках.

Хороших доставщиков сейчас на рынке не хватает. К тому же, в условиях кризиса надо поддерживать друг друга. Как-никак, танцовщицы являются представителями малого бизнеса.

Александр Скрипин
владелец CityPizza

В якутской Ассоциации отельеров и рестораторов Якутии уточнили «Интерфаксу», что на работу устроились несколько девушек — они доставляют заказы с охраной. Чаевых девушки получают больше, чем курьеры-мужчины.

Передача [еды] проходит бесконтактным способом с соблюдением всех санитарных норм.

Ассоциация отельеров и рестораторов Якутии

29 апреля Би-би-си рассказала, что из-за пандемии коронавируса стрип-клуб в Орегоне начал продавать еду — клиенты проезжают на улице мимо девушек, которые танцуют в неоновом свете. Владелец также организовал и доставку — девушки ездят вместе с охраной.

Sean Craig @sdbcraig
These Reuters photos of a strip club in Oregon operating as a drive through takeaway service confirm that we have reached the neon anime sci fi part of our future dystopia. https://t.co/kRKOVz5CWE

#новости #карантинвроссии

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86 комментариев
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Принятый микрофон

14

Всегда верил и знал, что бурятки спасут эту планету.

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Дыня

Принятый
5

бурятки не оттуда, они восточнее в забойкалье 

Ответить

Принятый микрофон

Дыня
8

Бурятки - это раса, которая собрала в себя лучшие нации азии: японцы, южные корейцы, якутки.

Ответить

Дыня

Принятый
6
Ответить

Сергей Предэ

Дыня
12

он же до карантина

Ответить

Принятый микрофон

Дыня
3

Они просто устали, везли лучшие мультфильмы на экспорт в Иркутск.

Ответить

Alexey Snooker

Дыня
2

Это не буряты, они уволились две недели назад.

Ответить

Konstantin Koremin

Дыня
2
Ответить

A big purple banana 🍆

Принятый
2

А какие лучшие нации Европы?

Ответить

Принятый микрофон

A
2

Цыгане конечно.

Ответить

ExiLove

Принятый
2

Обожаю, блядь, цыган.

Ответить

Принятый

ExiLove
1

Я да, вместе варим суп из ежей.

Ответить

Дыня

Принятый
1

5 минут, турецкий, уже почти сварился 

Ответить

Насущные Проблемы

Дыня
0

Сообщение удалено

Ответить

rossoshmap

5

Сколько приватное поедание пиццы стоит? Не зря ведь ездят с "охраной" 

Ответить

Neketa Fo

3

С другого ракурса

Ответить

Дыня

Neketa
1

@Насущные Проблемы ну блять ну что ты ну 

Ответить

Насущные Проблемы

Дыня
0

што

Ответить

Дыня

1

Главная пострадавшая профессия 

Ответить

Дыня

Дыня
5

стремные какие то 
ни жепы ни сисег нет

Ответить

Semen Semenov

Дыня
3

У тебя зато есть

Ответить

Дыня

Semen
2

да ладно не обижайся, ну стремные же бабы 

Ответить

Semen Semenov

Дыня
1

Под пиццу пойдут

Ответить

Дыня

Semen
1
Ответить

Вениамин

Дыня
0

Ты чмо?

Ответить

Дыня

Вениамин
0

я нет, а ты? 

Ответить

Вениамин

Дыня
1

Ты оскарбляешь девушек, я бы тебя наказал

Ответить

Дыня

Вениамин
0

а ты я так понимаю прокурор 

Ответить

Вениамин

Дыня
0

Нет, но ломаю ебальники

Ответить

Дыня

Вениамин
0

насколько часто?

Ответить

Вениамин

Дыня
0

Как время есть, обычно я тренируюсь

Ответить

Принятый

Вениамин
1

Давай тренироваться вместе, дыня и мне дорогу перешел.

Ответить

Вениамин

Принятый
0

Я хочу его один ломать ты можешь рядом постоять

Ответить

Носорог Бани

Вениамин
2

Я встану за Дыньку, давайте 2 на 2

Ответить

Принятый

Носорог
0

Ты хоть потянешь, фильм такой есть - Гладиатор, смотрел?

Ответить

Дыня

Принятый
1

за письку он себя потянет максимум 

Ответить

Вениамин

Дыня
0

Отвечай где встреча

Ответить

Дыня

Вениамин
1

бицевский парк возле колодца у заброшеной подстанции чтобы далеко тебя не носить

Ответить

Принятый

Дыня
0

Ты подожди, я почти в дипломатические отношения смог.

Ответить

Принятый

Дыня
0

( ͡° ͜ʖ ͡°)бицевский ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Принятый

Дыня
0

Как я понимаю встреча будет у колодца?

Ответить

Принятый

Дыня
0

Плюсую, давай их стравим, а имущество поделим на двоих.

Ответить

Носорог Бани

Дыня
0

Сука, я думал мы друзья 😿😿

Ответить

Принятый

Носорог
0

Ты слышал, что про тебя Вениамин говорил? Что у тебя огурчик как у фенека.

Ответить

Носорог Бани

Принятый
0

Откуда он знает правду

Ответить

Принятый

Носорог
0

срочно избавься от него, потом все обьясним, метро бицевский парк.

Ответить

Носорог Бани

Принятый
0

Далеко ехать, пусть подождёт пока границы откроют

Ответить

Принятый

Носорог
0

ПЭК, сборный груз.

Ответить

Носорог Бани

Принятый
0

Расчлени его и присылай, адрес в лс кину

Ответить

Принятый

Носорог
0

кого его, а тебя отправляю в Москву.

Ответить

Носорог Бани

Принятый
1

Ой не, там холодно и коронавирус в пизду

Ответить

Дыня

Дыня
0

заранее извеняюсь 

Ответить

Насущные Проблемы

Semen
0

Да блять. Опередил.

Ответить

Насущные Проблемы

Дыня
0

Не то что у тебя))))00

Ответить

умный человек

2

Могут ещё машины мыть

Ответить

умный человек

умный
1

И медсёстрами работать - форма должно быть есть

Ответить

Shlomo Goldenberg

2

Дешёвое белье, фигуры так себе, лица узкоглазые. Бон аппетит

Ответить

Нельсон

Shlomo
0

насчет узкоглазости - че ты
а вот насчет белья и фигур - абсолютно согласна

Ответить

Shlomo Goldenberg

Нельсон
0

А какие они у якуток? Типичные монголоидные типажи 

Ответить

Александр Корнеев

1

Наняли шлюх попиарить доставку пиццы. Вот это новость!

Ответить

Вениамин

Александр
2

Они не шлюхи

Ответить

Александр Корнеев

Вениамин
0

Да-да, ОНИ ТАНЦОВЩИЦЫ, которые сами обратились

Ответить

Вениамин

Александр
0

Они ни с кем не ебались

Ответить

Александр Корнеев

Вениамин
0

С тобой не ебались != ни с кем

Ответить

Вениамин

Алексан…
0

Со мной бы ебались если я захочу

Ответить

Александр

Вениамин
0

Денег не хватит, у них час 150 рублей

Ответить

Вениамин

Алексан…
0

Мне бесплатно бабы дают дрочила

Ответить

Александр

Вениамин
0

Сомневаюсь

Ответить

Вениамин

Алексан…
0

Я девственности лишился в 13 лет

Ответить

Сергей Тогатов

Вениамин
4

Тебя батя с мамкой перепутал? 

Ответить

Александр

Вениамин
0

Анальной, с огурцом?

Ответить

Вениамин

Алексан…
0

В туалете в школе

Ответить

Александр

Вениамин
0

С физруком чтоль? Сочувствую

Ответить

Вениамин

Алексан…
0

С девочкой из 4 класса

Ответить

Сергей Тогатов

Вениамин
0

Ну так-то практически в любом стриптиз клубе есть дополнительные услуги за дополнительную плату. 

Ответить

Благодарный кот

1

Александр Скрипин рассказал, что девушки сами обратились к ним с просьбой о трудоустройстве

Доставлять в нижнем белье тоже они затребовали?

Ответить

Антон Курочкин

Благодарный
2

Конечно, это же огромный множитель к чаевым.

Ответить

Благодарный кот

Антон
0

Хм, логично

Ответить

Остальной пёс_анон

0

танцовщицы go-go и стриптизёрши

Это не одно и тоже?

Ответить

Yuri Miller

Остальной
1

гого не раздевается. Она танцует заранее в купальнике, который так и не снимает никогда

Ответить

Marhal_New _Arleana

Остальной
0

это как фристайл и паркур

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Кайфово 

Ответить

alex twit

0

а есть видео... где они доставляют? Тимур Мансорунов интересуется

Ответить

Вениамин

0

Одни дрочеры нападают на девушек, я таких лично наказывал

Ответить

Roman Konchalov

0

Хз, кто мешает им ездить на дом танцевать.

Ответить

сволочь

0

Жаль, в Подмосковье, в мои ебеня, не повезут. 

Ответить
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