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Он указал свой номер в приложении, поэтому оно отслеживало его перемещения. Штраф отменили.
Алексей Немерюк, первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, в эфире «Эха Москвы» прокомментировал ситуацию с аннулированием штрафа москвичке с инвалидностью.
По словам Немерюка, первый штраф действительно выписали за неустановку приложения — он утверждает, что техническая возможность загрузить приложение на телефон была. Второй штраф выписали из-за того, что в «Социальном мониторинге» указали телефон сына Карабулатовой, чего делать нельзя. Приложение отследило его перемещения и зафиксировало нарушение.
С середины апреля в приложении зарегистрировались около 67 тысяч человек, рассказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко;
Александр Гонтарев
как можно штрафовать за не установку!? сук, это может быть только в отдельной цивилизации
Ебаный КошмарАлександр
штраф на отказ введения швабры в жопу, че тут непонятного
Поперечный Илья
А ты думаешь откуда брать деньги на соцвыплаты?
А как покрыть моральный ущерб мэрии, которая не клала новые бордюры?
Ты подумал о них?
Eugen T
Должны
Нельзя
Нарушение
Отслеживать
Штрафы
Самоизоляция™
Литературный Даниль
Начни с себя.
Атомный Денис
Нихуя не понял
Литературный Даниль
А чего тут непонятного?
Атомный ДенисЛитературный
В каком приложении был записан телефон сына, если приложение не установили? Сын установил на своё устройство приложение?
Литературный Даниль
Устройство покинуло пределы квартиры и находилось в другом месте. Был вписан телефон сына, он установил приложение и покинул квартиру.
alex twit
А алексей невменько нахуй не пойдет с мониторингом и бордюрычем?
Очевидный рак
Как то гуманно слишком ты с ними
Илья Гераськин
Пескова тоже оштрафовали? Он сам сказал, что не ставил приложение
Вениамин
Пусть заплатит, че ноет
Растительный корабль
Что за заголовок
Имя Фамилия
В чем смысл такого приложения? Иди на улицу и не бери с собой телефон. Современный человек на такое не способен?