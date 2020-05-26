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Новости
Алексей Боржонов
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Штраф москвичке с инвалидностью за нарушение карантина выписали из-за регистрации её сына в «Социальном мониторинге» Материал редакции

Он указал свой номер в приложении, поэтому оно отслеживало его перемещения. Штраф отменили.

Алексей Немерюк, первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, в эфире «Эха Москвы» прокомментировал ситуацию с аннулированием штрафа москвичке с инвалидностью.

  • 16 мая стало известно, что профессора РУДН Ирину Карабулатову оштрафовали на 4 тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции;
  • Она не установила приложение «Социальный мониторинг», которое должны загрузить находящиеся на карантине пациенты с Covid-19 или подозрением на него;
  • По словам самой Карабулатовой, она не могла установить приложение по техническим причинам. Кроме того профессор РУДН почти год не покидает квартиру — у неё первая группа инвалидности;
  • Позже выяснилось, что москвичке выписали два штрафа, а не один. 19 мая оба отменили.

По словам Немерюка, первый штраф действительно выписали за неустановку приложения — он утверждает, что техническая возможность загрузить приложение на телефон была. Второй штраф выписали из-за того, что в «Социальном мониторинге» указали телефон сына Карабулатовой, чего делать нельзя. Приложение отследило его перемещения и зафиксировало нарушение.

Система не видит, что это за человек. К нему пришёл врач, выписал постановление, в котором человек обязался соблюдать все правила домашней самоизоляции, чтобы не заразить кого-то ещё. Он должен был указать свой телефон. В случае с профессором РУДН получилась ситуация, что телефон был указан не её, а сына. Что, в принципе, уже явилось нарушением.

Первый штраф был за неустановку приложения, хотя телефон позволял это сделать. Второй — за геолокацию. «Устройство» покинуло пределы квартиры и находилось в другом месте. Был вписан телефон сына, он установил приложение и покинул квартиру.


Алексей Немерюк
первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы
  • К 26 мая в Москве зафиксировано больше 169 тысяч случаев Covid-19, из них больше 105 тысяч активные;
  • Пациенты с лёгкой формой коронавируса могут проходить лечение на дому, но они не должны покидать его;
  • Чтобы отслеживать перемещение пациентам предлагается установить приложение «Социальный мониторинг». От установки можно отказаться — тогда человека поместят в обсерватор;

  • С середины апреля в приложении зарегистрировались около 67 тысяч человек, рассказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко;

  • Штрафы выписаны около 54 тысяч раз — некоторым пользователям по несколько раз.

#новости #карантинвроссии #covid19

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15 комментариев
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Александр Гонтарев

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как можно штрафовать за не установку!? сук, это может быть только в отдельной цивилизации

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Ебаный Кошмар

Александр
6

штраф на отказ введения швабры в жопу, че тут непонятного

Ответить

Поперечный Илья

Александр
1

А ты думаешь откуда брать деньги на соцвыплаты? 
А как покрыть моральный ущерб мэрии, которая не клала новые бордюры? 
Ты подумал о них?

Ответить

Eugen T

3

Должны 
Нельзя
Нарушение
Отслеживать
Штрафы

Самоизоляция™

Ответить

Литературный Даниль

Eugen
1

Начни с себя.

Ответить

Атомный Денис

2

Нихуя не понял

Ответить

Литературный Даниль

Атомный
0

А чего тут непонятного?

Ответить

Атомный Денис

Литературный
1

В каком приложении был записан телефон сына, если приложение не установили? Сын установил на своё устройство приложение?

Ответить

Литературный Даниль

Атомный
0

Устройство покинуло пределы квартиры и находилось в другом месте. Был вписан телефон сына, он установил приложение и покинул квартиру.

Ответить

alex twit

1

А алексей невменько нахуй не пойдет с мониторингом и бордюрычем?

Ответить

Очевидный рак

alex
1

Как то гуманно слишком ты с ними

Ответить

Илья Гераськин

1

Пескова тоже оштрафовали? Он сам сказал, что не ставил приложение

Ответить

Вениамин

0

Пусть заплатит, че ноет

Ответить

Растительный корабль

0

Что за заголовок

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Имя Фамилия

0

В чем смысл такого приложения? Иди на улицу и не бери с собой телефон. Современный человек на такое не способен?

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