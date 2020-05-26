Система не видит, что это за человек. К нему пришёл врач, выписал постановление, в котором человек обязался соблюдать все правила домашней самоизоляции, чтобы не заразить кого-то ещё. Он должен был указать свой телефон. В случае с профессором РУДН получилась ситуация, что телефон был указан не её, а сына. Что, в принципе, уже явилось нарушением.

Первый штраф был за неустановку приложения, хотя телефон позволял это сделать. Второй — за геолокацию. «Устройство» покинуло пределы квартиры и находилось в другом месте. Был вписан телефон сына, он установил приложение и покинул квартиру.



