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Артём Мазанов
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Минздрав насчитал 101 умершего от коронавируса медика, Путин объявил о параде Победы 24 июня. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 26 мая.

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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 8 915 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 362 тысячи человек. За весь ериод от Covid-19 умерли 3 807 россиян, 131,1 тысячи — выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 5,5 миллионов человек.

В России:

  • Путин назвал новую дату перенесённого из-за коронавируса парада Победы — 24 июня, он также предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля;
  • Путин заявил, что пик коронавируса в России, по мнению специалистов, пройден;
  • Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков — 101 человек;
  • Роспотребнадзор дал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов: их можно будет посещать только по предварительной записи (в зале из расчета 4 кв. м на одного посетителя, в бассейне — на каждые 10), между тренирующими должна соблюдаться дистанция в 1,5 метра, клиентам запретят продавать чай или кофе, можно будет купить только бутилированную воду;
  • Роспотребнадзор рассказал, что на ЕГЭ выпускникам рекомендовано оставаться в маске и перчатках, но они могут их снять;
  • Минкомсвязи пообещало удалять используемые для цифровых пропусков данные после отмены режима самоизоляции;
  • Министерство спорта запустило сайт «Тренируйся дома»;
  • Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил о недостаточном числе исследований о пользе марихуаны при коронавирусе;
  • За нарушение режима самоизоляции жители Москвы оплатили более двух миллионов рублей штрафов;
  • Жителям Москвы разрешат дистанционно участвовать в рассмотрении своих жалоб на штрафы за нарушение режима самоизоляции;
  • Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана рассказал, что в городе после майских праздников увеличилось количество госпитализаций с коронавирусом: с 200-300 человек до 650-670 человек;

  • В Петербурге разрешили возобновить киносъемки;

  • Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о начале первого этапа снятия ограничений из-за коронавируса;

  • Работу кафе и ресторанов в Севастополе планируют возобновить с 1 июня, гостиниц – с 15 июня;

  • СК возбудил уголовное дело на главу посёлка в Адыгее — там прошли похороны, после проведения которых в муниципалитете произошла массовая вспышка коронавируса;
  • Государственная Третьяковская галерея из-за карантина недополучила почти три миллиона евро;
  • Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев вылечился после заражения коронавирусом и вернулся к работе;
  • От коронавируса умер первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин;
  • Mail.ru Group оставила сотрудников на удаленной работе до 1 сентября;

В мире:

  • В Вифлееме открылась для посетителей базилика Рождества Христова — из-за коронавируса она была закрыта больше трёх месяцев;
  • Чехия начала открывать пограничные пункты на границах с Австрией и Германией;
  • В Южной Корее разрешили работникам транспортных компаний не пускать людей в общественный транспорт без масок;
  • Кабмин Таиланда продлил чрезвычайное положение до 30 июня;
  • В Испании объявили десятидневный траур по жертвам коронавируса;

  • Саудовская Аравия разрешила открывать мечети для еженедельных пятничных молитв, это не распространяется на город Мекка;

  • Куба не будет вводить обязательный карантин для туристов.

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#дайджест #covidtoday #covid19

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