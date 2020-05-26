Минздрав насчитал 101 умершего от коронавируса медика, Путин объявил о параде Победы 24 июня. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 26 мая.
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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 8 915 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 362 тысячи человек. За весь ериод от Covid-19 умерли 3 807 россиян, 131,1 тысячи — выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 5,5 миллионов человек.
В России:
Путин назвал новую дату перенесённого из-за коронавируса парада Победы — 24 июня, он также предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля;
Путин заявил, что пик коронавируса в России, по мнению специалистов, пройден;
Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков — 101 человек;
Роспотребнадзор дал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов: их можно будет посещать только по предварительной записи (в зале из расчета 4 кв. м на одного посетителя, в бассейне — на каждые 10), между тренирующими должна соблюдаться дистанция в 1,5 метра, клиентам запретят продавать чай или кофе, можно будет купить только бутилированную воду;
Роспотребнадзор рассказал, что на ЕГЭ выпускникам рекомендовано оставаться в маске и перчатках, но они могут их снять;
Минкомсвязи пообещало удалять используемые для цифровых пропусков данные после отмены режима самоизоляции;
Министерство спорта запустило сайт «Тренируйся дома»;
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил о недостаточном числе исследований о пользе марихуаны при коронавирусе;
За нарушение режима самоизоляции жители Москвы оплатили более двух миллионов рублей штрафов;
Жителям Москвы разрешат дистанционно участвовать в рассмотрении своих жалоб на штрафы за нарушение режима самоизоляции;
Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана рассказал, что в городе после майских праздников увеличилось количество госпитализаций с коронавирусом: с 200-300 человек до 650-670 человек;