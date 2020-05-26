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что происходит в интернете
Мальчики хотели получить суперспособности, поэтому спровоцировали одного из самых ядовитых пауков на атаку.
В Боливии госпитализировали троих братьев после того, как они позволили ядовитому пауку чёрной вдове укусить себя. Об этом пишет Telemundo со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения страны.
Мальчики в возрасте 8, 10 и 12 лет нашли паука, когда пасли коз. Они решили, что после укуса чёрной вдовы получат суперспособности и превратятся в Человека-паука — поэтому спровоцировали его на атаку, тыкая палкой. Спустя несколько минут после укусов мама мальчиков увидела, что дети плачут, и отвезла их в местную клинику. На следующий день братьев госпитализировали в другую больницу — у них появилась мышечная боль, лихорадка и сильное потоотделение. Мальчиков выписали через неделю.
Минздрав рассказал об этой ситуации, чтобы предупредить других родителей. Там сообщили, что «для детей все фильмы настоящие», хотя на самом деле они являются лишь «иллюзией».
Обычно эти пауки не агрессивны, а их укусы не всегда приводят к летальным исходам, так как есть противоядие. До 2010 года чёрная вдова считалась самым ядовитым пауком, затем это место занял Бразильский странствующий паук. Яд чёрной вдовы в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.
Радиацией паука забыли облучить
жука спросить забыли
ща укушу
не надо, не хочу быть человеком-жуком, это отстой
Ну это ж Боливия, там низкий индекс образования, они ещё не в курсе про радиацию
Разве Человек-Паук стал таким после укуса Чёрной Вдовы? Кто там эксперт по Марвелу, ответьте
Опять инстатёлка порвалась
@Вахтёр TJ оскорбления
Неудивительно, что тебя баба какая-то гнобила)
Слепой динозавр
@Вахтёр TJ оскорбления, преследование
ВИУ ВИУ ВИУ это полиция комментариев.
Ты выгораживаешь педофила если что
я не выгораживаю, а смотрю на текущие комментарии.
А подробности возникновения вашего утверждения где можно узнать?
эмм...
Открытостью своего заявления данные высказывания не похожи на серьезные предложения.
Так на то и расчёт
Хуя у вас тут многослойные теории
Твои оправдания тут излишни! @Вахтёр TJ вяжите извращенца
А Вахтёр женского пола? Я не против, если она в костюме школьницы свяжет меня. И отшлёпает.
Вахтеры бывают женского пола и чаще всего глубоко за 60...
Думаю вахтёрше далеко за 13
До 30 вполне ок. Но костюм школьницы - обязательное условие.
тогда получается что расчет на то что никто не клюнет...
А сам @alexferman может прокомментировать эти скрины?
Хорошие скрины, мне нравятся
тов майору тоже
а на ТЖ три мальчика решили стать Человек-человеком
После укуса дыни можно стать человеком-багажником?
Умерший череп
После укуса дыни, можно омномном доесть её целиком, ибо очень вкусно.
Почему-то вспомнил Арслана Валеева
Значительный Гоша
Ну тот то от несчастной любви позволил себя цапнуть
Слышный велосипед
До сих пор считаю, что его Катя - самая мерзкая женщина на планете.
я её просто называю убийцей. Выплодила кого-то недавно, не особо горюя.
А дети были в курсе, какие их могли бы ожидать проблемы в будущем, если бы они реально в человеков пауков превратились?
@alexferman как она тебе?
Нужно подождать полчаса.
Минут 15 хватает вполне
Хз, у тебя так быстро восстанавливается паутина? Хм, может у меня какие-то проблемы.
Тебе надо получить укус паука
Это ж допубертат
Че это значит, пиши по-русски.
Спроси у Алисы
Так зовут мою медсестру
Прост мальчики более склонны к такой тупости, соре. Даже если бы сказали "три ребёнка" то сразу бы была ассоциация с тремя малыми пацанами, так что тут без разницы.
мальчики более склонны к такой тупости
Эсука, это дух исследователя ващет!
Умственный Гоша
Ты сам и ответил. Ни к чему разделять по полу в заголовке хомосапиенсов. Можно и самим догадаться кто на такое способен!
Phoneutria nigriventer (лат.) - вид чрезвычайно ядовитого паука семейства Ctenidae, обитающего в Южной Америке (Бразилия, Уругвай, Парагвай и Аргентина).[1] наряду с Phoneutria fera, его иногда называют бразильским блуждающим пауком.Его укус может вызвать эрекцию, которая длится несколько часов
Пойду ка я погуляю схожу, вдруг
Серебряный Даниль
Батенька, ну что же это вы, такой молодой, а проблемы с эрекцией!...
Вот до чего американская "культура" доводит.
Охлол, да превращение в <супер>героя это обычный элемент мономифа, не было бы историй про Челопука - эти чудики в какого-нибудь Зоркого Сокола из индейских охуительных историй пытались бы превратиться
Слышный велосипед
На кавказе их много, красивые паучки
Умерший череп
Я их не люблю.
Они тебя тоже
Я про кавказ.
Так и я
А ты казахстанец, тебя тем более.
Неправда, казахов весь мир любит
Только Бората
Мы все Борат
Вы в казахстане каждый 3 - националисты, не любите русских.
А за что вас любить, алкаши. Только портите нашу высокодуховную страну.
Ты посмотри в каких условиях мы живем, сплошной стресс и адская депрессия. Алкоголь наша защита, иначе кукухой поедем.
Но мы же не едем! Вот и вы не едьте, тряпки
У вас мозгов мало, чтобы с ума сходить. Это прерогатива умной нации.