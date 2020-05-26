Мальчики хотели получить суперспособности, поэтому спровоцировали одного из самых ядовитых пауков на атаку.

В закладки

Паук Чёрная вдова Фото Getty Images

В Боливии госпитализировали троих братьев после того, как они позволили ядовитому пауку чёрной вдове укусить себя. Об этом пишет Telemundo со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения страны.

Мальчики в возрасте 8, 10 и 12 лет нашли паука, когда пасли коз. Они решили, что после укуса чёрной вдовы получат суперспособности и превратятся в Человека-паука — поэтому спровоцировали его на атаку, тыкая палкой. Спустя несколько минут после укусов мама мальчиков увидела, что дети плачут, и отвезла их в местную клинику. На следующий день братьев госпитализировали в другую больницу — у них появилась мышечная боль, лихорадка и сильное потоотделение. Мальчиков выписали через неделю.

Минздрав рассказал об этой ситуации, чтобы предупредить других родителей. Там сообщили, что «для детей все фильмы настоящие», хотя на самом деле они являются лишь «иллюзией».