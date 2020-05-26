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Новости
Артём Мазанов
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В Боливии три мальчика решили стать Человеком-пауком и позволили чёрной вдове укусить себя. Их госпитализировали Материал редакции

Мальчики хотели получить суперспособности, поэтому спровоцировали одного из самых ядовитых пауков на атаку.

89 комментариев
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Паук Чёрная вдова Фото Getty Images

В Боливии госпитализировали троих братьев после того, как они позволили ядовитому пауку чёрной вдове укусить себя. Об этом пишет Telemundo со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения страны.

Мальчики в возрасте 8, 10 и 12 лет нашли паука, когда пасли коз. Они решили, что после укуса чёрной вдовы получат суперспособности и превратятся в Человека-паука — поэтому спровоцировали его на атаку, тыкая палкой. Спустя несколько минут после укусов мама мальчиков увидела, что дети плачут, и отвезла их в местную клинику. На следующий день братьев госпитализировали в другую больницу — у них появилась мышечная боль, лихорадка и сильное потоотделение. Мальчиков выписали через неделю.

Минздрав рассказал об этой ситуации, чтобы предупредить других родителей. Там сообщили, что «для детей все фильмы настоящие», хотя на самом деле они являются лишь «иллюзией».

Обычно эти пауки не агрессивны, а их укусы не всегда приводят к летальным исходам, так как есть противоядие. До 2010 года чёрная вдова считалась самым ядовитым пауком, затем это место занял Бразильский странствующий паук. Яд чёрной вдовы в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.

#новости

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89 комментариев
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Твиттерский Жук

27

Радиацией паука забыли облучить

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Kostya Zubanov

Твиттерский
16

жука спросить забыли

Ответить

Твиттерский Жук

Kostya
4

ща укушу

Ответить

Kostya Zubanov

Твиттерский
20

не надо, не хочу быть человеком-жуком, это отстой

Ответить

Kostya Zubanov

Kostya
5

даже человек-человек и то лучше

Ответить

alexferman

Kostya
1

Вспомнилась пикча с отстойными суперспособностями

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Kostya
1

Так ведь правильно подсказывает

Ответить

Agent_J

Твиттерский
1

Ну это ж Боливия, там низкий индекс образования, они ещё не в курсе про радиацию

Ответить

alexferman

0

Разве Человек-Паук стал таким после укуса Чёрной Вдовы? Кто там эксперт по Марвелу, ответьте

Ответить

Слепой динозавр

alexferman
17
Ответить

alexferman

Слепой
4

Опять инстатёлка порвалась

Ответить

Слепой динозавр

alexferman
1

@Вахтёр TJ оскорбления

Ответить

alexferman

Слепой
5

Неудивительно, что тебя баба какая-то гнобила)

Ответить

Слепой динозавр

alexfer…
5

@Вахтёр TJ оскорбления, преследование

Ответить

badResistor

Слепой
5

ВИУ ВИУ ВИУ это полиция комментариев.

Ответить

Слепой динозавр

badResi…
2

Ты выгораживаешь педофила если что

Ответить

badResistor

Слепой
0

я не выгораживаю, а смотрю на текущие комментарии. 
А подробности возникновения вашего утверждения где можно узнать?

Ответить

Слепой динозавр

badResi…
3
Ответить

badResistor

Слепой
1

эмм...
Открытостью своего заявления данные высказывания не похожи на серьезные предложения.

Ответить

Костя Васильев

badResi…
1

Так на то и расчёт 

Ответить

alexferman

Костя
0

Хуя у вас тут многослойные теории

Ответить

Костя Васильев

alexfer…
2

Твои оправдания тут излишни! @Вахтёр TJ вяжите извращенца

Ответить

alexferman

Костя
0

А Вахтёр женского пола? Я не против, если она в костюме школьницы свяжет меня. И отшлёпает.

Ответить

badResistor

alexfer…
0

Вахтеры бывают женского пола и чаще всего глубоко за 60...

Ответить

Костя Васильев

badResi…
0

Если узенькие, то глубокость можно и простить

Ответить

Костя Васильев

alexfer…
0

Думаю вахтёрше далеко за 13

Ответить

alexferman

Костя
0

До 30 вполне ок. Но костюм школьницы - обязательное условие.

Ответить

Костя Васильев

alexfer…
0

Договорились! 

Ответить

badResistor

Костя
0

тогда получается что расчет на то что никто не клюнет...

А сам @alexferman может прокомментировать эти скрины?

Ответить

alexferman

badResi…
0

Хорошие скрины, мне нравятся

Ответить

badResistor

alexfer…
0

тов майору тоже

Ответить

alexferman

badResi…
0

Да, он мне говорил

Ответить

badResistor

alexfer…
0

вечер в хату?

Ответить

alexferman

badResi…
0

Подари ему иголку с ниткой, пусть зашьётся

Ответить

Умерший череп

Слепой
1

Вызывать вахтера это позор :(

Ответить

Дыня

3

а на ТЖ три мальчика решили стать Человек-человеком 

Ответить

Дыня

Дыня
1

но я вам не скажу кто 

Ответить

Евгений Бакатуев

Дыня
0

После укуса дыни можно стать человеком-багажником?

Ответить

Умерший череп

Евгений
1

После укуса дыни, можно омномном доесть её целиком, ибо очень вкусно.

Ответить

Andre Macareno

2

Почему-то вспомнил Арслана Валеева

Ответить

Значительный Гоша

Andre
1

Ну тот то от несчастной любви позволил себя цапнуть

Ответить

Слышный велосипед

Значительный
1

До сих пор считаю, что его Катя - самая мерзкая женщина на планете.

Ответить

anti kuzma

Слышный
0

я её просто называю убийцей. Выплодила кого-то недавно, не особо горюя.

Ответить

Al

2

А дети были в курсе, какие их могли бы ожидать проблемы в будущем, если бы они реально в человеков пауков превратились? 

Ответить

Умерший череп

Al
0

@alexferman как она тебе?

Ответить

Al

Умерший
1

У него прекратила выделяться паутина 

Ответить

Умерший череп

Al
0

Нужно подождать полчаса.

Ответить

alexferman

Умерший
0

Минут 15 хватает вполне

Ответить

Умерший череп

alexfer…
0

Хз, у тебя так быстро восстанавливается паутина? Хм, может у меня какие-то проблемы.

Ответить

alexferman

Умерший
0

Тебе надо получить укус паука

Ответить

Умерший череп

alexfer…
0

Фу, я традиционалист, предпочитаю без укусов.

Ответить

Принятый

Умерший
0

Надеюсь интегральный традиционалист?

Ответить

alexferman

Умерший
0

Это ж допубертат

Ответить

Умерший череп

alexferman
1

Че это значит, пиши по-русски.

Ответить

alexferman

Умерший
0

Спроси у Алисы

Ответить

Умерший череп

alexfer…
0

Так зовут мою медсестру

Ответить

alexferman

Умерший
0

Вот у неё спроси, медсестра должна знать что это значит

Ответить

Умственный Гоша

0

Артём, а что за сексизм в заголовке? Синоним "три ребенока" вполне себе подходит, к чему ты приводишь половую персоанализацию в этой новости? 

Ответить

Alex Maz

Умственный
1

Прост мальчики более склонны к такой тупости, соре. Даже если бы сказали "три ребёнка" то сразу бы была ассоциация с тремя малыми пацанами, так что тут без разницы.

Ответить

alexferman

Alex
4

мальчики более склонны к такой тупости

Эсука, это дух исследователя ващет!

Ответить

Умственный Гоша

Alex
–1

Ты сам и ответил. Ни к чему разделять по полу в заголовке хомосапиенсов. Можно и самим догадаться кто на такое способен!

Ответить

Алексей Селезнев

1

Phoneutria nigriventer (лат.) - вид чрезвычайно ядовитого паука семейства Ctenidae, обитающего в Южной Америке (Бразилия, Уругвай, Парагвай и Аргентина).[1] наряду с Phoneutria fera, его иногда называют бразильским блуждающим пауком.Его укус может вызвать эрекцию, которая длится несколько часов

Пойду ка я погуляю схожу, вдруг 

Ответить

Серебряный Даниль

Алексей
0

Батенька, ну что же это вы, такой молодой, а проблемы с эрекцией!...

Ответить

Нужный Денис

1

Жду, когда кто-нибудь захочет стать Доктором Манхэттеном и разложит себя на субатомные частицы.

Ответить

theomism

0

жалко, что стэн ли не дожил до этого момента, он бы прослезился)

Ответить

1 2

0

А стали жопастой Скарлетт Йоханссон

Ответить

Eugen T

0

Со способностями людини-павука пасти коз в Боливии гораздо сподручней 🕸🕷

Ответить

Никита Мык

0

Вперёд Путин ! Порви этих ублюдков 

Ответить

Eugen T

0

Теперь им арахнофобию надо показать ☝

Ответить

Обухов Денис

0

Вот до чего американская "культура" доводит.

Ответить

alexferman

Обухов
0

Охлол, да превращение в <супер>героя это обычный элемент мономифа, не было бы историй про Челопука - эти чудики в какого-нибудь Зоркого Сокола из индейских охуительных историй пытались бы превратиться

Ответить

Mmmax

Обухов
0

Куда им до Саши Белого

Ответить

Джордж Харви

0

Я что, зря сожрал тарантула?

Ответить

Умерший череп

0

В России обитает каракурт, от его укуса можно отъехать в ваканду.

Ответить

Слышный велосипед

Умерший
0

На кавказе их много, красивые паучки

Ответить

Умерший череп

Слышный
0

Я их не люблю.

Ответить

alexferman

Умерший
0

Они тебя тоже

Ответить

Умерший череп

alexferman
0

Я про кавказ.

Ответить

alexferman

Умерший
0

Так и я

Ответить

Умерший череп

alexfer…
0

А ты казахстанец, тебя тем более.

Ответить

alexferman

Умерший
0

Неправда, казахов весь мир любит

Ответить

Умерший череп

alexfer…
0

Только Бората

Ответить

alexferman

Умерший
0

Мы все Борат

Ответить

Умерший череп

alexfer…
0

Вы в казахстане каждый 3 - националисты, не любите русских.

Ответить

alexferman

Умерший
0

А за что вас любить, алкаши. Только портите нашу высокодуховную страну.

Ответить

Умерший череп

alexfer…
0

Ты посмотри в каких условиях мы живем, сплошной стресс и адская депрессия. Алкоголь наша защита, иначе кукухой поедем.

Ответить

alexferman

Умерший
0

Но мы же не едем! Вот и вы не едьте, тряпки

Ответить

Умерший череп

alexfer…
0

У вас мозгов мало, чтобы с ума сходить. Это прерогатива умной нации.

Ответить

Костя Васильев

alexfer…
0

@Владимир Путин может пора санкции вводить? 

Ответить
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