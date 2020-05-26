Перед отставкой Игнатьев несколько раз за месяц оказался в центре скандалов. Сначала он призвал «мочить» журналистов и блогеров за критику власти и «искажённую информацию», а через несколько дней, при торжественной передаче пожарных машин, заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами, подняв их высоко вверх. Игнатьева не только сняли с поста губернатора, но и исключили из «Единой России».