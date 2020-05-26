Прямой эфир
Игнатьев оспорит отправление в отставку после призыва «мочить журналистов» и обвинений в издевательстве над пожарным.
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев, отправленный в отставку в январе, подал иск к Владимиру Путину о восстановлении в должности. Карточка появилась на сайте Верховного суда.
Иск поступил 20 мая, и на следующий день его приняли к производству. Ответчиком указан «Президент Российской Федерации». Заседание назначено на 30 июня.
Игнатьев оспаривает указ от 29 января «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики». Путин отправил его в отставку, обосновав это утратой доверия.
Перед отставкой Игнатьев несколько раз за месяц оказался в центре скандалов. Сначала он призвал «мочить» журналистов и блогеров за критику власти и «искажённую информацию», а через несколько дней, при торжественной передаче пожарных машин, заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами, подняв их высоко вверх. Игнатьева не только сняли с поста губернатора, но и исключили из «Единой России».
Базовый Денис
Нет, он просто ужасно тупой.
Вертикальный звук
Кто из них?
Ну всё, путина арестуют
Он исковое заявление в суд принёс и секретаря заставлял подпрыгивать за ним.
А потом с Путиным в суде будет препираться(представим что путин в качестве ответчика сам явится). И Игнатьев такой «а у меня один хер ключи от кабинета остались - дубликат. Буду приходить и по выходным работать». А Путин ему «а ну отдай ключи!!!». А Игнатьев - «А ты сначала достань!!!)»
То чувство, когда человек перепутал Россию с Сша. Он бы его еще на дуэль вызвал.
Может всётаки это проявления критической тупости?
Уедет в Лондон и будет вещать правду-матку про режим
Принятый микрофон
Он же тупой, куда он уедет?
Херню написал, очередное шоу для ящика спутал с политической борьбой. Человек из системы вдруг решил проверить на прочность примат права в суде, ага-ага.
Похоже рейтинг Сказочного просел так низко, что даже бывшие подчинённые перестают с ним считаться. Как бы в итоге его не ждала участь Шрама из финала Короля Льва.
Увы, не тот случай. Просто губернаторы последнее время настолько тупые, что у них даже инстинкт самосохранения отрафировался.
Но ситуация забавная получилась. Интересно, чем кончится.
@Человек-человек подавай в @Верховный суд TJ
На кого?
На @Авдеев
Хм, странно. Всегда считал, что это один человек, по типу дыни с багажником
А чо, так можно было?
Потому что надо знать формулировки. Не "мочить", а "мочить в сортире". Бестолочь какая, вы посмотрите! 😂
У губера железные мудя судя по всему
О
Куда деньги на похороны скидывать?
Когда его уволили, была забавная версия, что путина ущемило то, что он заставил подпрыгивать низкого МЧСника.
А теперь хочет заставить подпрыгивать самого путина?
Я тут подумал, а вдруг прокатит? Ну помните наше отечественное "ВДРУГ". Вот будет прецедент. Выиграет БедОлага суд, и появится новая поправка в конституции - "на президента нельзя подавать в суд".
Может разрешили? Типа демократия и все дела.
Интересно, зачем им это? Не мог же суд без санкции сверху зарегистрировать иск этого буратино.
А как это иск приняли, если у «сказочного» неприкосновенность?
За издевательства над МЧСником этого пидора нужно посадить в петушиную камеру на десяточку