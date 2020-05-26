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Новости
Сергей Звезда
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Бывший губернатор Чувашии подал в суд на Путина за то, что тот снял его с поста Материал редакции

Игнатьев оспорит отправление в отставку после призыва «мочить журналистов» и обвинений в издевательстве над пожарным.

93 комментария
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Владимир Путин и Михаил Игнатьев Фото Алексея Дружинина, РИА «Новости»

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев, отправленный в отставку в январе, подал иск к Владимиру Путину о восстановлении в должности. Карточка появилась на сайте Верховного суда.

Иск поступил 20 мая, и на следующий день его приняли к производству. Ответчиком указан «Президент Российской Федерации». Заседание назначено на 30 июня.

Игнатьев оспаривает указ от 29 января «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики». Путин отправил его в отставку, обосновав это утратой доверия.

Путин отправил главу Чувашии в отставку из-за…
Михаил Игнатьев дважды за месяц попал в скандалы — из-за издевательства над пожарным и призыва…
tjournal.ru

Перед отставкой Игнатьев несколько раз за месяц оказался в центре скандалов. Сначала он призвал «мочить» журналистов и блогеров за критику власти и «искажённую информацию», а через несколько дней, при торжественной передаче пожарных машин, заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами, подняв их высоко вверх. Игнатьева не только сняли с поста губернатора, но и исключили из «Единой России».

#новости #путин #право

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93 комментария
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Умерший череп

111
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умный человек

Умерший
7

Зачем так на ночь смешить

Ответить

Дыня

Умерший
4

АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ

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Умерший череп

Дыня
2

Тж рулит.

Ответить

Dead Horse

Дыня
2
Ответить

Вертикальный звук

57

По которой этот Губера посадят?

Ответить

Vladimir Medvedev

Вертикальный
1
Ответить

rossoshmap

Вертикальный
0

Умрёт от короны

Ответить

Dead Horse

19
Ответить

Базовый Денис

Dead
85

Нет, он просто ужасно тупой. 

Ответить

Shlomo Goldenberg

Базовый
10

Почитал, вспомнил кто это, да, этот скорее тупой

Ответить

Вертикальный звук

Базовый
1

Кто из них?

Ответить

Многолетний танк88

Вертикальный
1

Третий

Ответить

Dead Horse

Вертикальный
1

Я

Ответить

Danya Kondr

Вертикальный
0

Пьяный.

Ответить

Многолетний танк88

Базовый
1

Одно другому не мешает

Ответить

Dead Horse

Базовый
0

Конечно. Это ирония мать моя

Ответить

Здешний супер_стар

27
Ответить

Дыня

25

Доигрался, Володя

Ответить

Master Oogway

24

Ну всё, путина арестуют

Ответить

Мирный химик

Master
2

Отправят на галеры 

Ответить

Константин Кропачев

15

Он исковое заявление в суд принёс и секретаря заставлял подпрыгивать за ним.

А потом с Путиным в суде будет препираться(представим что путин в качестве ответчика сам явится). И Игнатьев такой «а у меня один хер ключи от кабинета остались - дубликат. Буду приходить и по выходным работать». А Путин ему «а ну отдай ключи!!!». А Игнатьев - «А ты сначала достань!!!)»

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Shevtsov

Константин
2

проорал пиздец

Ответить

Artem 88

12
Ответить

Лекарственный чувак

7

Порвался, жаль.

Ответить

С Осмыслом

6
Ответить

Кадровый ключ

С
0

Каждое переизбрание одно и то же.

Ответить

Принятый микрофон

6
Ответить

Костя Васильев

4
Ответить

Дмитрий Алексеевич

3

Игнатьев2024

Ответить

Имя Фамилия

3

Началось?

Ответить

Давний каякер

2

Не знал, что Зоибана работал губернатором

Ответить

Законный щит

Давний
1

Он мочил журналистов и блогеров, поэтому это не было известно

Ответить

Челобака

Законный
1

Первого журналиста он намочил в 16 лет

Ответить

Законный щит

Законный
0
Ответить

NOVOSTI PRO

2

То чувство, когда человек перепутал Россию с Сша. Он бы его еще на дуэль вызвал.

Ответить

Костя Васильев

NOVOSTI
1

Может всётаки это проявления критической тупости? 

Ответить

NOVOSTI PRO

Костя
1

Я это и имел введу. 

Ответить

Принятый микрофон

–1

Завтра найдут замоченным в туалете, скриньте.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Принятый
5

Уедет в Лондон и будет вещать правду-матку про режим

Ответить

Принятый микрофон

Дмитрий
0

Он же тупой, куда он уедет?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Принятый
2

Всё правильно, Лондон далеко же. Улетит

Ответить

Семен Семеныч

Принятый
1

Херню написал, очередное шоу для ящика спутал с политической борьбой. Человек из системы вдруг решил проверить на прочность примат права в суде, ага-ага.

Ответить

Принятый микрофон

Семен
0

Ты мою сказку поломал, я ведь поверил.

Ответить

Романелло Кивогенс

1

Похоже рейтинг Сказочного просел так низко, что даже бывшие подчинённые перестают с ним считаться. Как бы в итоге его не ждала участь Шрама из финала Короля Льва.

Ответить

Vladimir Medvedev

Романелло
2

Увы, не тот случай. Просто губернаторы последнее время настолько тупые, что у них даже инстинкт самосохранения отрафировался.

Но ситуация забавная получилась. Интересно, чем кончится.

Ответить

Решающий хот-дог

2
Ответить

Пожилой Мартингал

1

В этот? @Верховный суд TJ 

Ответить

rossoshmap

1

@Человек-человек подавай в @Верховный суд TJ 

Ответить

Костя Васильев

rossoshmap
0

На кого? 

Ответить

rossoshmap

Костя
2

На @Авдеев 

Ответить

Костя Васильев

rossoshmap
1

Хм, странно. Всегда считал, что это один человек, по типу дыни с багажником

Ответить

Умерший череп

Костя
0

Да, но человек-человек лучше

Ответить

Сергей Крашевич

1

А чо, так можно было?

Ответить

Законный щит

Сергей
0

Нет

Ответить

Al

1

Ну для этого и нужна деду росгвардия. Когда начнутся разборки.

Ответить

Smerterin .

1

Better call Saul

Ответить

Иван Ташкинов

1

Потому что надо знать формулировки. Не "мочить", а "мочить в сортире". Бестолочь какая, вы посмотрите! 😂

Ответить

Пластиковое Окно

1

Хаха, я здесь живу

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

У губера железные мудя судя по всему

Ответить

Dead Horse

Shlomo
1

Баян

Ответить

Многолетний танк88

0

Чувак

Ответить

MAx Shvedov

Многолетний
2

Чуваш

Ответить

Многолетний танк88

MAx
0
Ответить

subprocess.check_output

–1

Ч

Ответить

subprocess.check_output

–4

О

Ответить

Tsimur Abayeu

subprocess.chec…
1

Ч

Ответить

asbo

0

Ыыыыы

Ответить

Мирный химик

0

Серёг, ну ты чего? Договаривались же, что вовремя спать ложишься будешь, ну что ты как не это

Ответить

Роберт Петросян

0

Куда деньги на похороны скидывать?

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Роберт
0

Мне на ЯД. Я распоряжусь.

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Когда его уволили, была забавная версия, что путина ущемило то, что он заставил подпрыгивать низкого МЧСника.

А теперь хочет заставить подпрыгивать самого путина?

Ответить

Костя Васильев

Vladimir
0

Потому что, а почему бы и нет? 

Ответить

Холодный кавалер

0

Его тупость достойна оваций! 👏👏

Ответить

NOVOSTI PRO

0

Я тут подумал, а вдруг прокатит? Ну помните наше отечественное "ВДРУГ". Вот будет прецедент. Выиграет БедОлага суд, и появится новая поправка в конституции - "на президента нельзя подавать в суд".

Ответить

Dc Maniac

0

Бывший губернатор Чувашии 👇

Ответить

Ivan Boldyrev

0

Запасся попкорном. 

Ответить

3AHO3A

0

Может разрешили? Типа демократия и все дела.

Ответить

Vladimir Medvedev

3AHO3A
0

Федерализация

Ответить

Helgi Oiisac

0

а чо так можно было?

Ответить

Kostya Proshchalykin

0

Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь

Ответить

po_leen0m

0

сказочный 2

Ответить

Sir Mullich

0

Губернатор порвался походу...

Ответить

Nikita B

0

Интересно, зачем им это? Не мог же суд без санкции сверху зарегистрировать иск этого буратино.

Ответить

Alex Blake

0

А как это иск приняли, если у «сказочного» неприкосновенность?

Ответить

Nikita B

Alex
0

Не его же лично к ответственности привлекают, а требуют отмены решения темнейшего.

Ответить

Изи Бризи

0

За издевательства над МЧСником этого пидора нужно посадить в петушиную камеру на десяточку

Ответить

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–4

П

Ответить

subprocess.check_output

–4

А

Ответить

subprocess.check_output

–4

Л

Ответить

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–4

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Ответить

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–4

С

Ответить

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–4

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