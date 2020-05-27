Президент заявил, что Twitter подавляет свободу слова.

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Twitter впервые пометил сообщения Трампа специальным знаком, говорящим читателям о их возможной недостоверности и необходимости дополнительной проверки. Он выступил с критикой этого решения и обвинил соцсеть во вмешательстве в предвыборную президентскую кампанию.

В помеченных записях Трамп прокомментировал голосование по почте, которое организуют демократы. По его мнению, результаты таких выборов будет легко подделать. «Почтовые ящики будут ограблены, избирательные бюллетени — подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны обманным путем», — написал Трамп.

Представитель Twitter пояснил, что твиты Трампа «содержат потенциально вводящую в заблуждение информацию о процессах голосования и были помечены, чтобы обеспечить дополнительный контекст вокруг избирательных бюллетеней». Когда пользователь видит записи президента, к ним прикрепляется плашка «Получите факты о бюллетенях для голосования по почте». Ссылка на ней ведёт к подборке твитов и статей, опровергающих заявления президента.

В ответ Трамп обвинил социальную сеть во вмешательстве в кампанию по выборам президента. «Они говорят, что моё заявление по поводу голосования по почте, которое может привести к массовой коррупции и фальсификации, является неверным, основываясь на проверке информации, проведённой фейковыми новостными службами CNN и Washington Post», — пожаловался президент. Он добавил, что соцсеть «подавляет свободу слова», а он этого не допустит.

Donald J. Trump @realDonaldTrump ....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen!

В начале марта Twitter впервые отметил политическое видео как «манипуляцию». Автором поста был директор социальных медиа Белого дома Дэн Скавино, его ретвитнул Трамп.

Соцсеть начала тестировать новый способ борьбы с фейками в феврале. Соцсеть будет маркировать медиафайлы, если посчитает, что они специально были отредактированы так, чтобы ввести людей в заблуждение.

Выборы президента США пройдут в ноябре. Возможным соперником Трампа бывший вице-президент Джо Байден.