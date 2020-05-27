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Президент заявил, что Twitter подавляет свободу слова.
Twitter впервые пометил сообщения Трампа специальным знаком, говорящим читателям о их возможной недостоверности и необходимости дополнительной проверки. Он выступил с критикой этого решения и обвинил соцсеть во вмешательстве в предвыборную президентскую кампанию.
В помеченных записях Трамп прокомментировал голосование по почте, которое организуют демократы. По его мнению, результаты таких выборов будет легко подделать. «Почтовые ящики будут ограблены, избирательные бюллетени — подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны обманным путем», — написал Трамп.
Представитель Twitter пояснил, что твиты Трампа «содержат потенциально вводящую в заблуждение информацию о процессах голосования и были помечены, чтобы обеспечить дополнительный контекст вокруг избирательных бюллетеней». Когда пользователь видит записи президента, к ним прикрепляется плашка «Получите факты о бюллетенях для голосования по почте». Ссылка на ней ведёт к подборке твитов и статей, опровергающих заявления президента.
В ответ Трамп обвинил социальную сеть во вмешательстве в кампанию по выборам президента. «Они говорят, что моё заявление по поводу голосования по почте, которое может привести к массовой коррупции и фальсификации, является неверным, основываясь на проверке информации, проведённой фейковыми новостными службами CNN и Washington Post», — пожаловался президент. Он добавил, что соцсеть «подавляет свободу слова», а он этого не допустит.
В начале марта Twitter впервые отметил политическое видео как «манипуляцию». Автором поста был директор социальных медиа Белого дома Дэн Скавино, его ретвитнул Трамп.
Соцсеть начала тестировать новый способ борьбы с фейками в феврале. Соцсеть будет маркировать медиафайлы, если посчитает, что они специально были отредактированы так, чтобы ввести людей в заблуждение.
Выборы президента США пройдут в ноябре. Возможным соперником Трампа бывший вице-президент Джо Байден.
Президент заявил, что Twitter подавляет свободу слова.
И где это подавление? Я бы еще понял, если Твиттер стал удалять его посты, но он наоборот сделал ему исключение, несмотря на нарушение кучи правил, за которые обычных пользователей уже давно бы навечно забанили. Как обычно, Трампу нужно выставить себя в роли жертвы «левацкого тоталитаризма».
Это частная дискриминация – признак либертарианства. Ты её поддерживаешь. Амир, неужели ты правак???
Если это касается расистов и нацистов, то да.
Амир, неужели ты правак, если это касается расистов и нацистов????
Не правак, а политикофлюидный вертолет.
Значит ты переобулся??
Я никогда не переобувался. Я всегда был за свободу и счастье левакам, цензуру и гулаги правакам.
Значит ты правак, который симпатизирует левакам...
Ну т.е. если Навальный пишет, что голосование по почте подделывают, то это ок, а если Трамп, то это фейк. Опять двойные стандарты.