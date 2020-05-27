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Ольга Щербинина
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Twitter впервые отметил записи Трампа как недостоверные. Тот обвинил соцсеть во вмешательстве в предвыборную гонку Материал редакции

Президент заявил, что Twitter подавляет свободу слова.

15 комментариев
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Twitter впервые пометил сообщения Трампа специальным знаком, говорящим читателям о их возможной недостоверности и необходимости дополнительной проверки. Он выступил с критикой этого решения и обвинил соцсеть во вмешательстве в предвыборную президентскую кампанию.

В помеченных записях Трамп прокомментировал голосование по почте, которое организуют демократы. По его мнению, результаты таких выборов будет легко подделать. «Почтовые ящики будут ограблены, избирательные бюллетени — подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны обманным путем», — написал Трамп.

Представитель Twitter пояснил, что твиты Трампа «содержат потенциально вводящую в заблуждение информацию о процессах голосования и были помечены, чтобы обеспечить дополнительный контекст вокруг избирательных бюллетеней». Когда пользователь видит записи президента, к ним прикрепляется плашка «Получите факты о бюллетенях для голосования по почте». Ссылка на ней ведёт к подборке твитов и статей, опровергающих заявления президента.

В ответ Трамп обвинил социальную сеть во вмешательстве в кампанию по выборам президента. «Они говорят, что моё заявление по поводу голосования по почте, которое может привести к массовой коррупции и фальсификации, является неверным, основываясь на проверке информации, проведённой фейковыми новостными службами CNN и Washington Post», — пожаловался президент. Он добавил, что соцсеть «подавляет свободу слова», а он этого не допустит.

Donald J. Trump @realDonaldTrump
....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen!

В начале марта Twitter впервые отметил политическое видео как «манипуляцию». Автором поста был директор социальных медиа Белого дома Дэн Скавино, его ретвитнул Трамп.

Соцсеть начала тестировать новый способ борьбы с фейками в феврале. Соцсеть будет маркировать медиафайлы, если посчитает, что они специально были отредактированы так, чтобы ввести людей в заблуждение.

Выборы президента США пройдут в ноябре. Возможным соперником Трампа бывший вице-президент Джо Байден.

#новости #политика #twitter #сша

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15 комментариев
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Атомный Денис

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Атомный Денис

1

will not allow it to happen!

Напишет письмо в саппорт

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Амир Аль-Мопеди

0

Президент заявил, что Twitter подавляет свободу слова.

И где это подавление? Я бы еще понял, если Твиттер стал удалять его посты, но он наоборот сделал ему исключение, несмотря на нарушение кучи правил, за которые обычных пользователей уже давно бы навечно забанили. Как обычно, Трампу нужно выставить себя в роли жертвы «левацкого тоталитаризма».

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Атомный Денис

Амир
0

Это частная дискриминация – признак либертарианства. Ты её поддерживаешь. Амир, неужели ты правак???

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Тайный глобус

Атомный
0

ОН УЛЬТРАЛЕВЫЙ КОНСЕРВАТОР 

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Амир Аль-Мопеди

Атомный
–1

Если это касается расистов и нацистов, то да.

Ответить

Атомный Денис

Амир
0

Амир, неужели ты правак, если это касается расистов и нацистов????

Ответить

Амир Аль-Мопеди

Атомный
0

Не правак, а политикофлюидный вертолет.

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Атомный Денис

Амир
0

Значит ты переобулся??

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Амир Аль-Мопеди

Атомный
0

Я никогда не переобувался. Я всегда был за свободу и счастье левакам, цензуру и гулаги правакам.

Ответить

Атомный Денис

Амир
0

Значит ты правак, который симпатизирует левакам...

Ответить

Амир Аль-Мопеди

Атомный
0

Я же говорю, я не правак, а политикофлюидный вертолет.

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Dmitri Dolgov

0

Всё что нужно знать о Twitter 

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Роман Андронов

0

Ну т.е. если Навальный пишет, что голосование по почте подделывают, то это ок, а если Трамп, то это фейк. Опять двойные стандарты.

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Dream Eagle

0

Какой же он шизофреник

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