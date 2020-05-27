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Новости
Ольга Щербинина
2482

В России резко упали продажи смартфонов. А покупатели стали выбирать более дешёвые модели Материал редакции

Эксперты считают, что люди отказываются от дорогих покупок на фоне пандемии коронавируса.

96 комментариев
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В апреле продажи смартфонов в России в штуках сократились на 42% по сравнению с мартом и на 24% по сравнению с апрелем 2019 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании GfK. В деньгах падение составило 50% к марту и 29% к апрелю прошлого года.

Эксперт по рынку телекоммуникационных товаров GfK Анна Шебек отметила, что в апреле пользователи стали выбирать более дешёвые модели, в среднем за 15 250 рублей. В марте покупали устройства в среднем за 17 770 рублей. При этом пандемия ускорила переход покупателей в онлайн. В марте совершили на 38% больше продаж в интернете, чем годом ранее, а в апреле — на 70%.

Представители МТС и «Вымпелкома» подтвердили снижение спроса на телефоны и связали его с падением покупательской активности в офлайне и с закрытием салонов связи. При этом в апреле продажи в интернет-магазине МТС выросли почти на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В «Ситилинк» сообщили о росте продаж в марте в 1,5 раза. После введения режима самоизоляции темпы роста упали до 30%, но в мае произошел новый скачок, сейчас темпы продаж превышают прошлогодние более чем в два раза. В «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что покупатели стали чаще выбирать смартфоны из среднего ценового диапазона. По словам представителя компании, спрос на модели ценой от 40 тысяч рублей поддержал старт продаж нового iPhone SE.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что в первом квартале года люди активно покупали технику, опасаясь сбоя поставок из-за закрытия заводов в Китае и из-за ослабления рубля. По его словам, сейчас от таких покупок отказываются из-за потери работы или такой возможности. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров утверждает, что спад продаж смартфонов усилился из-за самоизоляции и перехода многих людей на удалённую работу, с которыми связан рост интереса к ноутбукам и телевизорам.

#новости #смартфоны #бизнес #торговля

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96 комментариев
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Ze Katze

6

Это связано с тем, что люди хотят выжить.
Кушать хочется, а вот смартфон на фоне голода, так себе еда

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alexferman

Ze
21

Со смарта можно постить просьбы о помощи, теряя сознание от голода

Ответить

LC

Ze
–5

Это связано с тем, что люди хотят выжить.

А также с тем, что сейчас они меньше ходят в компании и красоваться свежим крутым телефончиком не перед кем. А для всех необходимых задач и попроще сойдёт.

Ответить

Справедливый хичхакер

LC
10

неужели до сих пор телефоны являются предметом красования в компании

Ответить

LC

Справедливый
0

А то ты не встречал таких?

Ответить

Олег Ивахнов

LC
6

Последний раз когда кто то хвастался телефоном это была ситуация когда друган вместо айфона купил то ли хуавей топовый то ли чет такое и восхищался ЕБА КАКОЙ ОН ОХУЕННЫЙ ЗА ТАКИЕ ГРОШИ!!!!

Ответить

LC

Олег
0

"Хвастать" - это не обязательно всем тыкать в лицо. Достаточно как бы ненароком засветить. Или поставить соответствующую марке значок в сообщениях.

Ответить

Олег Ивахнов

LC
2

Друже может это у тебя проблемы?
Человек достал смартфон время посмтрел, а ты такой думаешь "Ага. Ненароком засветил типа понтуешься да? А? А?"
Ну уж про значок в сообщениях вообще ржу.

Ответить

LC

Олег
0

Проблемы, судя по всему, у тех, у кого на пустом месте почему-то стало полыхать. И сочинять различные теории там, где было всё прямо и ясно написано.
И да, не припомню я что-то вас среди своих друзей; брезглив я.

Ответить

Олег Ивахнов

LC
2

И сочинять различные теории там, где было всё прямо и ясно написано.

Ну да. Ты именно и начал это делать. Я даже процитирую:

 "Хвастать" - это не обязательно всем тыкать в лицо. Достаточно как бы ненароком засветить. Или поставить соответствующую марке значок в сообщениях.

И да, не припомню я что-то вас среди своих друзей; брезглив я.

Порвался. Жаль.

Ответить

LC

Олег
0

Господа, вы даже не представляете, насколько радуете уровнем своего развития.

Ответить

Олег Ивахнов

LC
–1

Дядь тебе понты мерещатся в значке около сообщения. Молчал бы уж про развитие.

Ответить

alexferman

Олег
0

Да ладно, недавно прямо на TJ в комментах клоуны пытались выебнуться айфончиком)

Ответить

Андрей Рядькин

alexfer…
1

Пишу комменты специально с телефона ради значка

Ответить

Олег Ивахнов

alexfer…
0

Да я разве отрицаю, что есть люди которые понтуются?
Просто аргументация про ненароком засветить и значок в сообщениях очень притянута за уши.

Ответить

alexferman

Олег
1

Ну, да, это уже комплексы, наверное

Ответить

Справедливый хичхакер

LC
0

не довелось

Ответить

LC

Справед…
0

Похоже, вы уже не первый год на самоизоляции... ;)

Ответить

Рядовой месяц

LC
1
Ответить

Олег Ивахнов

LC
1

Либо просто с понторезами не общается.

Ответить

Повседневный бас

Справедливый
0

А иначе зачем люди покупают айфоны?

Ответить

Roman Roman

Справедливый
0

А зачем ещё нужен айфон по цене нормального компа? Разве он выполняет сопоставимые с компьютерными функциями? Нет, это объект престижа.

Ответить

LC

LC
0

Я так понимаю, минусят обладатели 11-тых айфонов и S10+ самсунгов, мучительно пытающихся придумать, что же жизненно необходимого не хватало им в предыдущих моделях этих марок? ;)
Вот действительно - рискнёт ли кто-нибудь из них тут отписаться, в чём была причина покупки подобных моделей?

Ответить

Andrey

LC
1

рискнёт ли кто-нибудь из них тут отписаться, в чём была причина покупки подобных моделей

новый айфон был зелёный. Это достаточная причина, чтобы купить.

Ответить

Vladislav Donets

LC
0

Мобильный разработчик, хочется иметь ок железку для тестов, да и был в Нью-Йорке когда они вышли, чего бы не заскочить в стеклянный кубик на пятой авеню?

Ответить

Андрей Гришин

LC
0

Разве желание иметь дорогую новую игрушку - недостаточная причина?

Ответить

alexferman

5

Бессмысленное потреблядство просело, вот беда)

Ответить

Атомный Денис

alexferman
7

Бессмысленное потреблядство просело, вот беда)

Ответить

alexferman

Атомный
1

Оммм

Ответить

Андрей Гришин

alexferman
0

Во-во. Мне еще повезло, что я рассрочку не взял на ноут, а была мысль в начале марта. А теперь думаю, что не такой уж я и дурак, раз не взял

Ответить

Морской завод

Андрей
1

Так повезло или не дурак? 🤔

Ответить

Андрей Гришин

Морской
3

Не дурак, поэтому и повезло

Ответить

LC

Андрей
0

не такой уж я и дурак, раз не взял

Тут ещё вопрос - а новый ноут был действительно необходим (старый крякнул или не тянет, что нужно)? Ну или вы всё-таки взяли, но не в рассрочку?

Ответить

Андрей Гришин

LC
0

Не, старый ноут тянет норм. Просто хотелось поновее годом (новое поколение процов, все такое). Чисто баловство такое. Поэтому сейчас и выдыхаю, что у меня кредитка всего на 4к торчит (купил кресло офисное вместо деревянного советского стула, когда на самоизоляцию перешел)

Ответить

LC

Андрей
0

купил кресло офисное

Аналогично. ;) Но не в кредит.

Ответить

Испанский Филипп

1

Мой на пятом андройде не хочет ставить некоторые приложения, видимо пора менять. Samsung A51, как он? Есть у кого?

Ответить

Полноценный нос

Испанский
8

Нету, но все самсунги кроме флагманов - говно за оверпрайс.

Ответить

Олег Ивахнов

Полноценный
0

Нету, но все самсунги кроме флагманов - говно за оверпрайс.

У жены гэлакси А5 2017. Собственно в 2017 покупал за 25к. Нареканий вообще не было, главный плюс качество камеры (по этому параметру и выбирал)
К концу 18 года она мощно разбила экран, ремонтировать смысла не было и я ей такую же модель купил за 11.5к ) До сих пор пользуется и все ок.

Ответить

Полноценный нос

Олег
0

25к
2017

Можно было взять 2.5 годных сяоми
Фейспалм.

Ответить

Олег Ивахнов

Полноценный
0

Можно было взять 2.5 годных сяоми

У меня тогда был Редми 4 за те самые 12.5к. И сейчас Редми 5+
Бюджетные сяоми всем хороши кроме камеры. Откровенно проигрывают, а уж при недостатке света вообще пиздец.
А телефон выбирался именно по качеству камеры.
Два телефон с двумя хуевыми камерами не сфоткают так как один с хорошей.

Ответить

Полноценный нос

Олег
1

 Бюджетные сяоми всем хороши кроме камеры.

А что ты хотел от смарфона за 5к. Ты столько в ашане оставляешь, когда едешь за покупками.

Ответить

Олег Ивахнов

Полноце…
0

ТАк нахуй откуда 5к уже взялось?

Ответить

Вкусный бас

Олег
0

Он по старому курсу $ считает =)

Ответить

Полноценный нос

Олег
0
Ответить

Олег Ивахнов

Полноце…
0

Но мы то говорим про сяоми за 12.5к а не за 5
Ты сказал что за 25к можно было вместо гэлакси два сяоми взять

Ответить

Полноценный нос

Олег
0

У меня тогда был Редми 4 за те самые 12.5к. И сейчас Редми 5+

Бюджетные сяоми всем хороши кроме камеры.

Але, мы говорим про бюджетные смартфоны.

Ок, вот тебе средний, почти топ на свое время. 

Ответить

Олег Ивахнов

Полноце…
0

Але, мы говорим про бюджетные смартфоны.

12к это не бюджетный смартфон?
5к это уже ульстрасука бюджетный

Ответить

Полноценный нос

Олег
0

За 5к он обосывал 80% смартфонов на рынке на то время. Такое ощущение что продавали его в убыток.

Ответить

ユリー シャネ

Олег
0

У бюджетных не_сяоми с камерами еще хуже. 

мимо владелец galaxy a7(2018). От самсунговского мыла почти никак не избавиться, camera2api никак не включить, следовательно, гугл камера тоже не работает. 

Ответить

Андрей Гришин

Испанский
1

Лучше уж хуавей 8x взять. Дешевле гораздо и андроид там современный. Когда кризис ослабнет - можно будет продать и взять что хочется. Ну это если прям горит свежий телефон взять

Ответить

Насущные Проблемы

Андрей
10

Когда кризис ослабнет

Ответить

Полноценный нос

Насущные
6

"я как раз против того, чтобы поднимать пенсионный возраст. И повторяю – пока я президент, это решение не будет принято."

Ответить

Полноценный нос

Полноценный
5

"Жалко людей, которые покупают доллары за 35 рублей. Они потеряют деньги"

Ответить

alex twit

Полноце…
4

Кстати, я продал все свои доллары по 48 и сейчас сижу в рублях ;) обратно откуплюсь по 41 через месяц. Запомните этот твит
https://leonardo.osnova.io/49b5c36f-5863-1cc6-c429-ef416d45a16c/-/resize/289/

Ответить

Полноценный нос

alex
2

"Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута"

Ответить

Dra

Полноце…
3

"Если семь лет быть президентом, с ума можно сойти"

Ответить

Полноценный нос

Dra
2

"Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю, ну вот"

Ответить

Dra

Полноце…
2

«Макарошки всегда стоят одинаково»

Ответить

Полноценный нос

Dra
2

"Само слово "общежитие" дискредитировало себя за годы советской власти, и до сих пор это наследие в виде общежитий очень редко разрешается, потому что их нельзя приватизировать. В общежитии человек становится "рабом ситуации" — он не может его продать, взять ипотеку, купить себе квартиру. Чтобы человек, который недорого заплатил за такую квартиру, мог понимать, что это уже его собственность. Пусть это 50 квадратных метров, но для начала это неплохо. Потом он заработает, эти метры продаст или вложит и улучшит свои жилищные условия."

Ответить

Dra

Полноце…
1

«Обещаю сделать из вас сочную отбивную»

Ответить

ユリー シャネ

Dra
0

Но тут же он не соврал..

Ответить

alex twit

Полноце…
0
Ответить

alex twit

alex
1

https://ih1.redbubble.net/image.786659939.3540/flat,800x800,075,f.u1.jpg

Ответить

alexferman

Андрей
1

А что там с сервисами Гугла?

Ответить

Андрей Гришин

alexferman
2

Все на месте. У хуавея пока только одна или две модели без сервисов гугла

Ответить

alexferman

Андрей
0

У меня от бывшего Хуавея позитивные ощущения остались (для его ценовой категории), но вот эта неясность касательно Гугла напрягает.

Ответить

Пожилой Мартингал

alexferman
1

Топ за свои деньги

Ответить

Сергей Сергеев

alexferman
0

он про Honor, ну хз, 8х по мне не оч, может новая 9х лучше, но я бы смотрел на Honor 20 (у самого 10й)
у хонора с гуглом все ок

Ответить

Андрей Гришин

Сергей
0

у меня Honor 20, доволен как слон. Но просто сейчас не для таких цен ситуация =) Если бы была необходимость покупать телефон - я бы взял что-то в пределах 14к или может еще бюджетнее, а потом бы продал и взял топ возможный по бюджету. сам пользовался 8x полгода, приятный телефон за свою цену

Ответить

alexferman

Испанский
0

У кента такой, вроде хвалит, но Самсунг Пей мы включить не осилили

Ответить

scam scamof

Испанский
0

huawei nova 5t - ракета скоростная. Флагманский процессор

Ответить

Полноценный нос

Испанский
0

За 13500 шикарный, но без нфс.
https://m.aliexpress.ru/item/4000924622885.html

Ответить

ユリー シャネ

Испанский
0

Бюджетные самсунги категорически не советую. Присмотрись лучше к асус, хонорам, сяоми (доволен как слон). А вообще лучший вариант взять б/у пиксель

Ответить

Повседневный бас

Испанский
0

Нормальный, бери. 

Ответить

Нижний интернет

Испанский
0

Бери ванплас. Даже позапрошлогодние флагманы ето топ

Ответить

Олег Ивахнов

1

Начал покупать сяоми до того как это стало трендом

Ответить

Полноценный нос

Олег
3

Покупал первый со словами это за говно, попробую.
Второй, неплохо, возьму ещё раз.
Третий, топ за свои деньги аналогов нет.
Четвертый ищу только из сяоми.

Ответить

Гибкий микрофон

Полноценный
2

Пятый, вспоминаю айфоны как страшный сон.

Ответить

Litnikov Danil

Гибкий
0

Просыпаясь в поту кричу "Джонни, они везде!11", но Джонни уже не слышит

Ответить

Олег Ивахнов

Полноценный
0

Один вопрос а нахера ты покупал если думал шо говно

Ответить

Полноценный нос

Олег
1

Новинка, зарождался тренд, решил попробовать. Так же в свое время брал нексусы.

Ответить

Финский американец

Полноценный
0

Если ты их так часто меняешь может ни такие и топ?

Ответить

Олег Ивахнов

Финский
0

С айфонами то все ходят по 5 лет.

Ответить

Финский американец

Олег
0

Хз, у меня за 9 лет было 3 телефона, 5,5s,se. Сейчас думаю осенью взять iPhone 12 на 3-4 года минимум

Ответить

Олег Ивахнов

Финский
0

А многие берут новый как только тот появляется.

Ответить

Финский

Олег
0

Понты дороже денег, классика

Ответить

Полноценный нос

Финский
0

5s валяется дома в коробке. Даром не нужен)

Ответить

Олег Ивахнов

Финский
0

У меня скоро будет 2 года телефону. Охуенный рекорд. Правда я уже поменял ему дисплей и снова разбил. Но не критично

Ответить

Олег Ивахнов

Финский
0

Я лично меня телефон по одной причине "Я его разьебал и ремонтировать бессмысленно".

Ответить

Полноценный нос

Финский
0

Менять каждые 1.5 года сяоми 

Ответить

Атомный Денис

2

Почему нет комментариев Мульдара Эртазина??

Ответить

alex twit

Атомный
0

Этот  мудак получил зарплату за май 8к-теликом от корейцев, ща кончает и молчит

Ответить

Полноценный нос

1
Ответить

Евгений Мартынов

1

Вотета эксперты, вотета аналитика...
Ясен хуй, что в связи с чудесными по ебанутости решениями о "нерабочих рабочих днях"  очень много людей выпиздили на мороз или перевели на временные должности с даунгрейдом по зп, чтобы штат не развалить полностью, и тут уже отстутствие у них топового гаджета - наименьшая из проблем, когда надо запланировать на несколько месяцев вперёд траты на жильё/детей/жратву, а у тебя факап и непонятки с работой.
Но некие чудо-эксперты, конечно, что-то там про коронавирус лопочат. Надеюсь, хотя бы алгебру эксперты не прогуливают.

Ответить

alex twit

0

Не до 5Gиру, быть бы живу

Ответить

плюшевый батон

0

После трёх месяцев самоизоляции хочу спросить: да кто такой нахуй этот ваш смартфон? Мини ПК для посещения туалета?

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