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Эксперты считают, что люди отказываются от дорогих покупок на фоне пандемии коронавируса.
В апреле продажи смартфонов в России в штуках сократились на 42% по сравнению с мартом и на 24% по сравнению с апрелем 2019 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании GfK. В деньгах падение составило 50% к марту и 29% к апрелю прошлого года.
Эксперт по рынку телекоммуникационных товаров GfK Анна Шебек отметила, что в апреле пользователи стали выбирать более дешёвые модели, в среднем за 15 250 рублей. В марте покупали устройства в среднем за 17 770 рублей. При этом пандемия ускорила переход покупателей в онлайн. В марте совершили на 38% больше продаж в интернете, чем годом ранее, а в апреле — на 70%.
Представители МТС и «Вымпелкома» подтвердили снижение спроса на телефоны и связали его с падением покупательской активности в офлайне и с закрытием салонов связи. При этом в апреле продажи в интернет-магазине МТС выросли почти на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В «Ситилинк» сообщили о росте продаж в марте в 1,5 раза. После введения режима самоизоляции темпы роста упали до 30%, но в мае произошел новый скачок, сейчас темпы продаж превышают прошлогодние более чем в два раза. В «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что покупатели стали чаще выбирать смартфоны из среднего ценового диапазона. По словам представителя компании, спрос на модели ценой от 40 тысяч рублей поддержал старт продаж нового iPhone SE.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что в первом квартале года люди активно покупали технику, опасаясь сбоя поставок из-за закрытия заводов в Китае и из-за ослабления рубля. По его словам, сейчас от таких покупок отказываются из-за потери работы или такой возможности. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров утверждает, что спад продаж смартфонов усилился из-за самоизоляции и перехода многих людей на удалённую работу, с которыми связан рост интереса к ноутбукам и телевизорам.
Это связано с тем, что люди хотят выжить.
Кушать хочется, а вот смартфон на фоне голода, так себе еда
неужели до сих пор телефоны являются предметом красования в компании
А то ты не встречал таких?
Последний раз когда кто то хвастался телефоном это была ситуация когда друган вместо айфона купил то ли хуавей топовый то ли чет такое и восхищался ЕБА КАКОЙ ОН ОХУЕННЫЙ ЗА ТАКИЕ ГРОШИ!!!!
Друже может это у тебя проблемы?
Человек достал смартфон время посмтрел, а ты такой думаешь "Ага. Ненароком засветил типа понтуешься да? А? А?"
Ну уж про значок в сообщениях вообще ржу.
И сочинять различные теории там, где было всё прямо и ясно написано.
Ну да. Ты именно и начал это делать. Я даже процитирую:
"Хвастать" - это не обязательно всем тыкать в лицо. Достаточно как бы ненароком засветить. Или поставить соответствующую марке значок в сообщениях.
И да, не припомню я что-то вас среди своих друзей; брезглив я.
Порвался. Жаль.
Дядь тебе понты мерещатся в значке около сообщения. Молчал бы уж про развитие.
Да ладно, недавно прямо на TJ в комментах клоуны пытались выебнуться айфончиком)
Да я разве отрицаю, что есть люди которые понтуются?
Просто аргументация про ненароком засветить и значок в сообщениях очень притянута за уши.
А зачем ещё нужен айфон по цене нормального компа? Разве он выполняет сопоставимые с компьютерными функциями? Нет, это объект престижа.
Я так понимаю, минусят обладатели 11-тых айфонов и S10+ самсунгов, мучительно пытающихся придумать, что же жизненно необходимого не хватало им в предыдущих моделях этих марок? ;)
Вот действительно - рискнёт ли кто-нибудь из них тут отписаться, в чём была причина покупки подобных моделей?
Мобильный разработчик, хочется иметь ок железку для тестов, да и был в Нью-Йорке когда они вышли, чего бы не заскочить в стеклянный кубик на пятой авеню?
Бессмысленное потреблядство просело, вот беда)
Бессмысленное потреблядство просело, вот беда)
Во-во. Мне еще повезло, что я рассрочку не взял на ноут, а была мысль в начале марта. А теперь думаю, что не такой уж я и дурак, раз не взял
Морской завод
Так повезло или не дурак? 🤔
Не, старый ноут тянет норм. Просто хотелось поновее годом (новое поколение процов, все такое). Чисто баловство такое. Поэтому сейчас и выдыхаю, что у меня кредитка всего на 4к торчит (купил кресло офисное вместо деревянного советского стула, когда на самоизоляцию перешел)
Нету, но все самсунги кроме флагманов - говно за оверпрайс.
Нету, но все самсунги кроме флагманов - говно за оверпрайс.
У жены гэлакси А5 2017. Собственно в 2017 покупал за 25к. Нареканий вообще не было, главный плюс качество камеры (по этому параметру и выбирал)
К концу 18 года она мощно разбила экран, ремонтировать смысла не было и я ей такую же модель купил за 11.5к ) До сих пор пользуется и все ок.
25к
2017
Можно было взять 2.5 годных сяоми
Фейспалм.
Можно было взять 2.5 годных сяоми
У меня тогда был Редми 4 за те самые 12.5к. И сейчас Редми 5+
Бюджетные сяоми всем хороши кроме камеры. Откровенно проигрывают, а уж при недостатке света вообще пиздец.
А телефон выбирался именно по качеству камеры.
Два телефон с двумя хуевыми камерами не сфоткают так как один с хорошей.
Бюджетные сяоми всем хороши кроме камеры.
А что ты хотел от смарфона за 5к. Ты столько в ашане оставляешь, когда едешь за покупками.
ТАк нахуй откуда 5к уже взялось?
Но мы то говорим про сяоми за 12.5к а не за 5
Ты сказал что за 25к можно было вместо гэлакси два сяоми взять
У меня тогда был Редми 4 за те самые 12.5к. И сейчас Редми 5+
Бюджетные сяоми всем хороши кроме камеры.
Але, мы говорим про бюджетные смартфоны.
Ок, вот тебе средний, почти топ на свое время.
Але, мы говорим про бюджетные смартфоны.
12к это не бюджетный смартфон?
5к это уже ульстрасука бюджетный
За 5к он обосывал 80% смартфонов на рынке на то время. Такое ощущение что продавали его в убыток.
Лучше уж хуавей 8x взять. Дешевле гораздо и андроид там современный. Когда кризис ослабнет - можно будет продать и взять что хочется. Ну это если прям горит свежий телефон взять
Когда кризис ослабнет
Полноценный нос
"я как раз против того, чтобы поднимать пенсионный возраст. И повторяю – пока я президент, это решение не будет принято."
Полноценный нос
"Жалко людей, которые покупают доллары за 35 рублей. Они потеряют деньги"
Кстати, я продал все свои доллары по 48 и сейчас сижу в рублях ;) обратно откуплюсь по 41 через месяц. Запомните этот твит
https://leonardo.osnova.io/49b5c36f-5863-1cc6-c429-ef416d45a16c/-/resize/289/
Полноценный нос
"Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута"
"Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю, ну вот"
"Само слово "общежитие" дискредитировало себя за годы советской власти, и до сих пор это наследие в виде общежитий очень редко разрешается, потому что их нельзя приватизировать. В общежитии человек становится "рабом ситуации" — он не может его продать, взять ипотеку, купить себе квартиру. Чтобы человек, который недорого заплатил за такую квартиру, мог понимать, что это уже его собственность. Пусть это 50 квадратных метров, но для начала это неплохо. Потом он заработает, эти метры продаст или вложит и улучшит свои жилищные условия."
А что там с сервисами Гугла?
Все на месте. У хуавея пока только одна или две модели без сервисов гугла
У меня от бывшего Хуавея позитивные ощущения остались (для его ценовой категории), но вот эта неясность касательно Гугла напрягает.
он про Honor, ну хз, 8х по мне не оч, может новая 9х лучше, но я бы смотрел на Honor 20 (у самого 10й)
у хонора с гуглом все ок
у меня Honor 20, доволен как слон. Но просто сейчас не для таких цен ситуация =) Если бы была необходимость покупать телефон - я бы взял что-то в пределах 14к или может еще бюджетнее, а потом бы продал и взял топ возможный по бюджету. сам пользовался 8x полгода, приятный телефон за свою цену
За 13500 шикарный, но без нфс.
https://m.aliexpress.ru/item/4000924622885.html
Начал покупать сяоми до того как это стало трендом
Покупал первый со словами это за говно, попробую.
Второй, неплохо, возьму ещё раз.
Третий, топ за свои деньги аналогов нет.
Четвертый ищу только из сяоми.
Гибкий микрофон
Пятый, вспоминаю айфоны как страшный сон.
Просыпаясь в поту кричу "Джонни, они везде!11", но Джонни уже не слышит
Один вопрос а нахера ты покупал если думал шо говно
Новинка, зарождался тренд, решил попробовать. Так же в свое время брал нексусы.
Финский американец
Если ты их так часто меняешь может ни такие и топ?
С айфонами то все ходят по 5 лет.
Финский американец
Хз, у меня за 9 лет было 3 телефона, 5,5s,se. Сейчас думаю осенью взять iPhone 12 на 3-4 года минимум
А многие берут новый как только тот появляется.
У меня скоро будет 2 года телефону. Охуенный рекорд. Правда я уже поменял ему дисплей и снова разбил. Но не критично
Я лично меня телефон по одной причине "Я его разьебал и ремонтировать бессмысленно".
Почему нет комментариев Мульдара Эртазина??
Вотета эксперты, вотета аналитика...
Ясен хуй, что в связи с чудесными по ебанутости решениями о "нерабочих рабочих днях" очень много людей выпиздили на мороз или перевели на временные должности с даунгрейдом по зп, чтобы штат не развалить полностью, и тут уже отстутствие у них топового гаджета - наименьшая из проблем, когда надо запланировать на несколько месяцев вперёд траты на жильё/детей/жратву, а у тебя факап и непонятки с работой.
Но некие чудо-эксперты, конечно, что-то там про коронавирус лопочат. Надеюсь, хотя бы алгебру эксперты не прогуливают.
После трёх месяцев самоизоляции хочу спросить: да кто такой нахуй этот ваш смартфон? Мини ПК для посещения туалета?