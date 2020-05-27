 МВД: жертв домашнего насилия не будут наказывать за нарушение самоизоляции

Ведомство также заверило, что полицейские «незамедлительно» реагируют на сообщения о домашнем насилии.

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Люди, нарушившие режим самоизоляции «в состоянии крайней необходимости», в том числе в ситуации семейно-бытового насилия, не должны нести за это ответственность. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на МВД.

Так ведомство отреагировало на обращение девяти некоммерческих организаций, работающих с жертвами семейного насилия. Правозащитники просили разъяснить полицейским «их обязанности незамедлительно реагировать на сообщения о насилии в семье и обеспечивать безопасность пострадавших», а также не наказывать жертв домашнего насилия, нарушивших самоизоляцию.

МВД заявило, что «лица, допустившие нарушения режима самоизоляции в состоянии крайней необходимости, в соответствии с действующим законодательством не подлежат ответственности». Ведомство также сообщило, что «при проведении карантинных мероприятий сотрудниками полиции реализуется комплекс соответствующих превентивных мер»:

Посещение лиц, состоящих на профилактических учётах;

Доведение до пострадавших информации о службах социальной поддержки;

Незамедлительное реагирование на каждое сообщение граждан о противоправных деяниях, в том числе о фактах бытового насилия.



22 апреля депутаты Госдумы заявили, что в марте количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем. Они попросили обязать полицейских незамедлительно реагировать на любые сообщения о домашнем насилии, защищать пострадавших, а не нападавшего.