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Ведомство также заверило, что полицейские «незамедлительно» реагируют на сообщения о домашнем насилии.
Люди, нарушившие режим самоизоляции «в состоянии крайней необходимости», в том числе в ситуации семейно-бытового насилия, не должны нести за это ответственность. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на МВД.
Так ведомство отреагировало на обращение девяти некоммерческих организаций, работающих с жертвами семейного насилия. Правозащитники просили разъяснить полицейским «их обязанности незамедлительно реагировать на сообщения о насилии в семье и обеспечивать безопасность пострадавших», а также не наказывать жертв домашнего насилия, нарушивших самоизоляцию.
МВД заявило, что «лица, допустившие нарушения режима самоизоляции в состоянии крайней необходимости, в соответствии с действующим законодательством не подлежат ответственности». Ведомство также сообщило, что «при проведении карантинных мероприятий сотрудниками полиции реализуется комплекс соответствующих превентивных мер»:
22 апреля депутаты Госдумы заявили, что в марте количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем. Они попросили обязать полицейских незамедлительно реагировать на любые сообщения о домашнем насилии, защищать пострадавших, а не нападавшего.
10 мая МВД опровергло слова депутатов о росте домашнего насилия на самоизоляции. Ведомство сообщило, что в первом квартале 2020 года преступлений в семейной сфере было на 13% меньше по сравнению с прошлым годом, а в апреле — на 23,4% меньше по сравнению с предыдущим годом.
Ведомство также заверило, что полицейские «незамедлительно» реагируют на сообщения о домашнем насилии.
Ясно
Оттепель?
Боятся, что до голосования по поправкам большая часть населения вымрет. Кто не умрёт от вируса рискует быть убитым дома.
" МВД: жертв домашнего насилия не будут наказывать за нарушение самоизоляции"... Случаев домашнего насилия резко станет больше. Называется: "любишь гулять - люби и получать".