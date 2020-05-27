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Новости
Артём Мазанов
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МВД: жертв домашнего насилия не будут наказывать за нарушение самоизоляции Материал редакции

Ведомство также заверило, что полицейские «незамедлительно» реагируют на сообщения о домашнем насилии.

11 комментариев
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Люди, нарушившие режим самоизоляции «в состоянии крайней необходимости», в том числе в ситуации семейно-бытового насилия, не должны нести за это ответственность. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на МВД.

Так ведомство отреагировало на обращение девяти некоммерческих организаций, работающих с жертвами семейного насилия. Правозащитники просили разъяснить полицейским «их обязанности незамедлительно реагировать на сообщения о насилии в семье и обеспечивать безопасность пострадавших», а также не наказывать жертв домашнего насилия, нарушивших самоизоляцию.

МВД заявило, что «лица, допустившие нарушения режима самоизоляции в состоянии крайней необходимости, в соответствии с действующим законодательством не подлежат ответственности». Ведомство также сообщило, что «при проведении карантинных мероприятий сотрудниками полиции реализуется комплекс соответствующих превентивных мер»:

  • Посещение лиц, состоящих на профилактических учётах;
  • Доведение до пострадавших информации о службах социальной поддержки;
  • Незамедлительное реагирование на каждое сообщение граждан о противоправных деяниях, в том числе о фактах бытового насилия.

22 апреля депутаты Госдумы заявили, что в марте количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем. Они попросили обязать полицейских незамедлительно реагировать на любые сообщения о домашнем насилии, защищать пострадавших, а не нападавшего.

10 мая МВД опровергло слова депутатов о росте домашнего насилия на самоизоляции. Ведомство сообщило, что в первом квартале 2020 года преступлений в семейной сфере было на 13% меньше по сравнению с прошлым годом, а в апреле — на 23,4% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Из-за карантина по всему миру учащаются случаи…
Оказавшись надолго запертыми в замкнутом пространстве, агрессоры вымещают жестокость на сожителях.
tjournal.ru

#новости #домашнеенасилие #право

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11 комментариев
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Полноценный нос

7

 МВД: жертв домашнего насилия не будут наказывать за нарушение самоизоляции

Все равно их накажут дома

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Станислав Есин

4

 Ведомство также заверило, что полицейские «незамедлительно» реагируют на сообщения о домашнем насилии.

Ясно

Ответить

пиу-пиу

Станислав
2

Ну ответ скриптом на сообщение тоже реакция.

Ответить

Пожилой Мартингал

1

Оттепель?

Ответить

Костя Васильев

Пожилой
3

Боятся, что до голосования по поправкам большая часть населения вымрет. Кто не умрёт от вируса рискует быть убитым дома. 

Ответить

alex twit

Пожилой
3

http://img0.reactor.cc/pics/comment/%D0%95%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2549818.jpeg

Ответить

alex twit

1

http://memesmix.net/media/created/2f3a1x.jpg

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Alexey Veselov

1
Ответить

Оригинальный Мурод

0

А считается ли домашним насилием регулярная лживая информация из государственных СМИ ?

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Brat Grima

0

" МВД: жертв домашнего насилия не будут наказывать за нарушение самоизоляции"... Случаев домашнего насилия резко станет больше. Называется: "любишь гулять - люби и получать".

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Погибший мангал

0

Ну спасибо, дорогие вы наши

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