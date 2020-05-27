 В России четвёртый день подряд фиксируют меньше 9 тысяч случаев Covid-19

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За сутки отметили 8338 новых случаев заболевания.
Всего в России зафиксировали боле 370 тысяч случаев Covid-19, сообщили в оперштабе.
За сутки зафиксировали 8338 случаев заболевания, 161 человек умер, 11 079 — выздоровели.
Число случаев Covid-19 за всё время выросло до 370 680, 142 208 человек выздоровели, 3968 — умерли от коронавируса.
Регионы с наибольшим числом выявленных случаев заболевания: Москва (больше 171 тысячи), Подмосковье (почти 36 тысяч), Петербург (больше 14 тысяч).
Шутить на эту тему уже наскучило, поэтому анекдот не в тему:
Суицидница стоит на мосту, прыгать собирается. Внизу стоит бомж, ждёт её, орёт: "Не прыгай! Я хочу с тобой переспать!" Она и кричит в ответ: "Ты? Фу! Нет" Закуривая, бомж выдаёт: "А, ну можно и так, внизу подожду"
Внимание, анекдот (извините)
Умирает старый, многоуважаемый еврей. Вокруг него собралась вся большая семья:
- Моня, ты здесь? - спрашивает слабым голосом старик.
- Да, дедушка!
- Помнишь тебя посадили на 2 года за кражу у соседа? Это я на тебя настучал.
- Я прощаю, Вам все! - сквозь слезы ответил родственник.
- А Абраам с Изей здесь? Когда к вам налоговая нагрянула - это, таки, тоже мое дело.
– Мы не держим на Вас обиды, дедушка.
Еврей, еле-еле слышным шепотом, обратился к дочери:
- Сара? Твой муж все еще лес рубит... Это я его подставил.
- Думаю он простит Вас, папочка. — срывающимся голосом ответила дочь.
- Семья моя! - обратился он ко всем - У меня есть предсмертное желание. Как только я умру, засуньте мне в жопу огурец...
Сразу после этих слов дед испускает дух. Семья в оцепенении, но желание есть желание - надо выполнять. Нашли огурец, сделали дело. Вдруг с петель с грохотом слетает входная дверь, в дом вламывается отряд ОМОНа, положили всех на пол, руки за головы, наручники.
Последним входит майор:
- Всем лежать! Нам поступила наводка, что здесь сектанты над трупами издеваются!
Полноценный нос
Но баба то все правильно делает. Нах ей спать с грязным бомжом. А как умрет, то пускай делает что хочет.
Реально что-то подзаебался следить за оф. статистикой, все равно ведь цифры нарисованные
Победа!
Вторая волна? Можем повторить!
Ольга, ваш заголовок – провал
Тайный глобус
А что с ним не так?
В России четвёртый день подряд фиксируют меньше 9 тысяч случаев Covid-19
А если правительство попросит - будем фиксировать меньше 8-ми! И даже меньше 7-ми!
Что может быть вполне логичным
Тайный глобус
Объясни
Распространенный хот-дог
Плотность населения не такая высокая
Тайный глобус
С другой стороны тоже верно, но всё равно как-то слабо верится в оф. статистику после случая с Дагестаном
Как статистика работает в Дагестане и Липецке я уже видел.
Почему где-то должно быть по другому?
Теперь в Красноярском крае каждый день 140-150 заболевших. Стабильность прям как в Краснодарском.