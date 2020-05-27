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Новости
Ольга Щербинина
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В России четвёртый день подряд фиксируют меньше 9 тысяч случаев Covid-19 Материал редакции

За сутки отметили 8338 новых случаев заболевания.

32 комментария
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Всего в России зафиксировали боле 370 тысяч случаев Covid-19, сообщили в оперштабе.

За сутки зафиксировали 8338 случаев заболевания, 161 человек умер, 11 079 — выздоровели.

Число случаев Covid-19 за всё время выросло до 370 680, 142 208 человек выздоровели, 3968 — умерли от коронавируса.

Графика РИА «Новости»

Регионы с наибольшим числом выявленных случаев заболевания: Москва (больше 171 тысячи), Подмосковье (почти 36 тысяч), Петербург (больше 14 тысяч).

Динамика заболевания в Москве — городе с наибольшим числом случаев Covid-19

#covid19 #новости

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32 комментария
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Научно-Технический космос

26

Что за кликбейты, указывайте в пуше реальное число, «меньше 9 тысяч» прям максимально информативно, ничего блин не скажешь

Ответить

Уголовный волк

Научно-Техничес…
4

Меньше 8 тысяч 339 случаев

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alex twit

18

Шутить на эту тему уже наскучило, поэтому анекдот не в тему:
Суицидница стоит на мосту, прыгать собирается. Внизу стоит бомж, ждёт её, орёт: "Не прыгай! Я хочу с тобой переспать!" Она и кричит в ответ: "Ты? Фу! Нет" Закуривая, бомж выдаёт: "А, ну можно и так, внизу подожду"

Ответить

Евгений Клочков

alex
6

Внимание, анекдот (извините)

Умирает старый, многоуважаемый еврей. Вокруг него собралась вся большая семья:
- Моня, ты здесь? - спрашивает слабым голосом старик.
- Да, дедушка!
- Помнишь тебя посадили на 2 года за кражу у соседа? Это я на тебя настучал.
- Я прощаю, Вам все! - сквозь слезы ответил родственник.
- А Абраам с Изей здесь? Когда к вам налоговая нагрянула - это, таки, тоже мое дело.
– Мы не держим на Вас обиды, дедушка.
Еврей, еле-еле слышным шепотом, обратился к дочери:
- Сара? Твой муж все еще лес рубит... Это я его подставил.
- Думаю он простит Вас, папочка. — срывающимся голосом ответила дочь.
- Семья моя! - обратился он ко всем - У меня есть предсмертное желание. Как только я умру, засуньте мне в жопу огурец...
Сразу после этих слов дед испускает дух. Семья в оцепенении, но желание есть желание - надо выполнять. Нашли огурец, сделали дело. Вдруг с петель с грохотом слетает входная дверь, в дом вламывается отряд ОМОНа, положили всех на пол, руки за головы, наручники.
Последним входит майор:
- Всем лежать! Нам поступила наводка, что здесь сектанты над трупами издеваются!

Ответить

alex twit

Евгений
1

не за что извиняться, анеки - это мемы прошлого!

Ответить

Roman Golovin

alex
1

За "анеки" лучше извиниться

Ответить

Sergey Smirnov

Евгений
0

В оригинале это был кактус.

Ответить

Полноценный нос

alex
2

Но баба то все правильно делает. Нах ей спать с грязным бомжом. А как умрет, то пускай делает что хочет.

Ответить

Sergey Volkov

14

Реально что-то подзаебался следить за оф. статистикой, все равно ведь цифры нарисованные

Ответить

Разный месяц

7

Мне кажется, пора вообще переставать фиксировать новые случаи. Хватит уже. Пора писать только количество выздоровевших. Вирус же побежден.

Ответить

Николай Астапов

Разный
1

Пик пройден!

Ответить

Eugen T

Николай
4

Ручка брошена! 

Ответить

Bulat Akhmetshin

5

К параду выйдем на 0

Ответить

Полноценный нос

2

"В России оно, слава богу, не распространяется"

Ответить

Pavel Reich

0

Победа!
Вторая волна? Можем повторить!

Ответить

Master Oogway

Pavel
0

Следующая планка 20к

Ответить

Атомный Денис

1

Ольга, ваш заголовок – провал

Ответить

Тайный глобус

Атомный
0

А что с ним не так?

Ответить

Атомный Денис

Тайный
0

Сравни с заголовками прошлых постов на эту тему

Ответить

Taktischer Corgi

1

 В России четвёртый день подряд фиксируют меньше 9 тысяч случаев Covid-19

А если правительство попросит - будем фиксировать меньше 8-ми! И даже меньше 7-ми! 

Ответить

Тайный глобус

0

Самая большая страна

Один из самых низких уровней заболевания

Ответить

Атомный Денис

Тайный
1

девятое место в мире по населению

Третье по заражениям

Ответить

Морской завод

Тайный
0

Что может быть вполне логичным

Ответить

Тайный глобус

Морской
0

Объясни

Ответить

Морской завод

Тайный
0

Ну, перезаразить микрорайон сложнее, чем забитую комнату

Ответить

Распространенный хот-дог

Тайный
0

Плотность населения не такая высокая

Ответить

Тайный глобус

Распространенный
0

С другой стороны тоже верно, но всё равно как-то слабо верится в оф. статистику после случая с Дагестаном

Ответить

Вася Кулюкин

0

Обосраться, волшебство !

Ответить

Макс Шлыков

0

Екб точно звезда....

Ответить

Евгений Шухов

0

Так не бывает!

Ответить

Don Pedro

0

Как статистика работает в Дагестане и Липецке я уже видел.
Почему где-то должно быть по другому?

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Roman Roman

0

Теперь в Красноярском крае каждый день 140-150 заболевших. Стабильность прям как в Краснодарском.

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