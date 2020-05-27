Прямой эфир
В компании заявили, что это ошибка, а над проблемой уже работают.
YouTube автоматически удаляет комментарии с фразам на китайском языке, связанными с критикой правящей Коммунистической партии страны, пишет The Verge. В компании заявили, что это происходит по ошибке и что проблему изучают. Как и почему она возникла, не уточняется, но YouTube подчеркнул, что это не результат каких-либо изменений в политике модерации.
Однако The Verge обнаружил, что комментарии удалялись уже в октябре 2019 года — тогда проблему затронули на официальных страницах помощи YouTube. Несколько пользователей подтвердили, что они столкнулись с такой же ситуацией.
В YouTube автоматически «примерно через 15 секунд» удаляют комментарии на китайском языке с фразами «коммунистический бандит» или «партия 50 центов», оставленные в прямых эфирах или под видео. При этом аналоги этих фраз на других языках остаются на месте. Первое словосочетание считается оскорблением правительства Китая, а второе имеет отношение к Компартии КНР. Оно связано с утверждением, что комментаторы, выступающие в её защиту в интернете, получают по 50 центов за публикацию.
Скорее всего, эти фразы случайно попали в фильтры комментариев YouTube, которые автоматически удаляют спам и оскорбительный текст, отмечает издание. Записи удаляются слишком быстро для модерации, они пропадают даже если используются в положительном контексте. YouTube заявил, что в последнее время больше полагался на свои автоматизированные фильтры из-за изменений в работе, вызванных пандемией.
YouTube и другие сервисы Google заблокировали в Китае в 2009 году, когда компания отказалась цензурировать поисковую выдачу в КНР по требованию руководства страны. В связи с этим у Google появляется ещё меньше оснований цензурировать сообщения про КПК, отмечает The Verge.
Неудачный рубин
Не было бы никаких комментариев. А-ха-ха-ха-ха! А-ХА-ХА-ХА-ХА!!!
Подсасывают Винни?
Превентивно разве что, иначе какой смысл?