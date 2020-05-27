Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
1358

YouTube удаляет комментарии с фразами, критикующими Компартию Китая. Сервис заблокирован в стране больше десяти лет Материал редакции

В компании заявили, что это ошибка, а над проблемой уже работают.

12 комментариев
В закладки

YouTube автоматически удаляет комментарии с фразам на китайском языке, связанными с критикой правящей Коммунистической партии страны, пишет The Verge. В компании заявили, что это происходит по ошибке и что проблему изучают. Как и почему она возникла, не уточняется, но YouTube подчеркнул, что это не результат каких-либо изменений в политике модерации.

Однако The Verge обнаружил, что комментарии удалялись уже в октябре 2019 года — тогда проблему затронули на официальных страницах помощи YouTube. Несколько пользователей подтвердили, что они столкнулись с такой же ситуацией.

В YouTube автоматически «примерно через 15 секунд» удаляют комментарии на китайском языке с фразами «коммунистический бандит» или «партия 50 центов», оставленные в прямых эфирах или под видео. При этом аналоги этих фраз на других языках остаются на месте. Первое словосочетание считается оскорблением правительства Китая, а второе имеет отношение к Компартии КНР. Оно связано с утверждением, что комментаторы, выступающие в её защиту в интернете, получают по 50 центов за публикацию.

Jennifer Zeng 曾錚 @jenniferatntd
#YouTube "automatically" deletes a comment in Chinese, "Gongfei", which means "communist bandit", in 15 seconds.
This person tested 3 times, same result.
#油管 15秒內自動刪除「共匪」留言，網友連試三次皆如此。
他們找了個比李飛飛更厲害的AI專家？ https://t.co/MLCeko0SIY

Скорее всего, эти фразы случайно попали в фильтры комментариев YouTube, которые автоматически удаляют спам и оскорбительный текст, отмечает издание. Записи удаляются слишком быстро для модерации, они пропадают даже если используются в положительном контексте. YouTube заявил, что в последнее время больше полагался на свои автоматизированные фильтры из-за изменений в работе, вызванных пандемией.

YouTube и другие сервисы Google заблокировали в Китае в 2009 году, когда компания отказалась цензурировать поисковую выдачу в КНР по требованию руководства страны. В связи с этим у Google появляется ещё меньше оснований цензурировать сообщения про КПК, отмечает The Verge.

#новости #youtube #политика #Китай

Ольга Щербинина PLUS
+8385
но есть и хорошие новости
2
11
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0438\u0442\u0430\u0439","youtube"], "comments": 12, "likes": 11, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 172876, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 27 May 2020 11:21:41 +0300", "is_special": false }
Усвойте смысл книги за 20 минут
Краткое содержание лучших книг про бизнес, технологии, отношения и здоровье
Скачать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Испанский Филипп

3

Если бы СССР не умер, YouTube удалял бы комментарии с фразами, критикующими Коммунистическую партию Советского Союза.

Ответить

Неудачный рубин

Испанский
12

Не было бы никаких комментариев. А-ха-ха-ха-ха! А-ХА-ХА-ХА-ХА!!!

Ответить

Евгений Клочков

Неудачный
1

комментарии посетили площадь Тяньаньмэнь

Ответить

Полноценный нос

2

Цена за комментарий:
У них 50 центов - 36 рублей
У нас - 15 рублей.

Получается китайцы в 2 раза богаче.

Ответить

alex twit

1

Подсасывают Винни?

Ответить

Анатолий Польский

alex
1

Превентивно разве что, иначе какой смысл?

Ответить

alex twit

Анатолий
1

Ну да, хотят кусок кетайского пирога 

Ответить

Финский американец

1

YouTube и другие сервисы Google заблокированы в Китае с 2009 года.

Когда мы говорим про двойные стандарты. Сначала Китай к хуям выпиливает все сервисы google в стране, а затем  Хуйавей начинает плакать почему с их телефонов хотят убрать google play и так далее. 

Ответить

Рядовой месяц

1

ТОВАРИЩ СИ, ПРОИЗОШЛА ЧУДОВИЩНАЯ ОШИБКА!

Ответить

Полноценный нос

Рядовой
0

С языка снял.

Ответить

Dra

0

> В компании заявили, что это ошибка, а над проблемой уже работают.

Ответить

Антон Т

Dra
0

Тестируют новый алгоритм©

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Путин назвал новую дату парада Победы — 24 июня
Марш «Бессмертного полка» пройдёт 26 июля.
174
Новости
На месте закрашенного граффити с изображением Бродского в Петербурге стали писать стихи. Их тоже закрасили
История рисунка, посвящённого 80-летию со дня рождения поэта, не заканчивается.
237
Новости
В Петербурге нарисовали граффити с изображением Иосифа Бродского. Меньше чем через сутки его закрасили
Рисунок появился к 80-летию со дня рождения поэта.
386
Популярное за три дня
Новости
Бывший губернатор Чувашии подал в суд на Путина за то, что тот снял его с поста
Игнатьев оспорит отправление в отставку после призыва «мочить журналистов» и обвинений в издевательстве над пожарным.
125
Новости
Дочь Эдуарда Успенского попросила не называть премию в области детской литературы именем отца
Она назвала создателя Чебурашки «жестоким человеком», который «в течение всей жизни» совершал домашнее насилие.
374
Истории
Испанец остался один в огромном отеле из-за пандемии. Он следит за зданием и раз в пять дней спускает 1400 кранов
Он спускает воду в закрытом отеле Барселоны, чтобы уберечь будущих гостей от пневмонии.
114
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Андрей Ионов

«Ъ»: бывшего губернатора…

Эдуард Суровый

Руслан Усачев сравнил чеки 2007…

Мистер Блондин

Фейсбук и его блокировки

Атомный Денис

«Ъ»: бывшего губернатора…

Игорь

«Ъ»: бывшего губернатора…

Павел Мусатов

«Ъ»: бывшего губернатора…

Атомный Денис

«Ъ»: бывшего губернатора…

Yura Svinaryov

Как не нужно излагать мысли

Dra

«Ъ»: бывшего губернатора…

taspadaspo

Фейсбук и его блокировки

Василий Лебедев

«Ъ»: бывшего губернатора…

Billie Pirate

«Ъ»: бывшего губернатора…

Потрошитель Сироток

Facebook представила приложение…

alex twit

«Ъ»: бывшего губернатора…

the art of гепард

В Петербурге нарисовали…

Dennis Naidyuk

Как выглядит интеграция…

span id Ditkovskiy…

«Ъ»: бывшего губернатора…

Mmmax

«Ъ»: бывшего губернатора…