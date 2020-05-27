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Ему также запретили покидать территорию монастыря без письменного разрешения митрополита.
Екатеринбургская епархия запретила в служении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Романова), проклявшего тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте епархии.
Священнику также запретили покидать территорию Иоанно-Богословского мужского монастыря без «письменного благословения» митрополита. Эти меры будут действовать до решения епархиального суда.
25 апреля на YouTube-канале движения «Царский крест» опубликовали проповедь схиигумена Сергия, на которой он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя эпидемию коронавируса «псевдопандемией».
Священник предложил «страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающим русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, хулить Бога, запретить ходить в храмы, выселить их по выбору в Биробиджан, или на остров Мартиника, либо на остров Спиналонга». После видео удалили за «нарушение условий использования YouTube».
27 апреля священнику запретили читать проповеди и публично высказываться. В епархии заявили, что высказывания схиигумена Сергия не выражают их позицию.
Ему также запретили покидать территорию монастыря без письменного разрешения митрополита
А это не разве не несанкционированное государством нарушение свободы передвижения?
держать то его не будут,
наверное лишат сана если уйдет
Режим самоизоляции
Ну что ты, у нас в стране уважают права и свободы граждан, особенно из списаа форбс
Он может покинуть территории, но рискует быть преданным анафеме (отлучение от церкви) за непослушание.
"Схиигумен Сергий (Романов Николай Васильевич) до уголовного срока тяжкие преступления, совершенные еще в 80-х годах, работал в правоохранительных органах. Поэтому местом лишения свободы для него стала ИТК № 13 г.Нижнего Тагила («Красная утка»), в которой обычно оказываются работники судов и силовых структур. После выхода из заключения Николай был рукоположен бывшим управляющим Екатеринбургской епархией, а ныне митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием."
Красота.
Биробиджан, или на остров Мартиника, либо на остров Спиналонга
Про первое понял, непонятен выбор островов
На Спиналонге имелся общегреческий лепрозорий, видимо, это к духовной проказе. Мартинику спишем на Божий промысел или тайное негритянское происхождение кого-либо.))
Про Мартинику - я сначала подумал про пиратство, но там обычно Тортуга воспринимается как символ
Русский хичхакер
Примерял остров по размеру, чтобы все неверущие туда поместились