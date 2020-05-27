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Артём Мазанов
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Екатеринбургская епархия запретила в служении священника, проклявшего тех, кто закрывает храмы во время эпидемии Материал редакции

Ему также запретили покидать территорию монастыря без письменного разрешения митрополита.

20 комментариев
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Схиигумен Сергий (Романов)

Екатеринбургская епархия запретила в служении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Романова), проклявшего тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте епархии.

Священнику также запретили покидать территорию Иоанно-Богословского мужского монастыря без «письменного благословения» митрополита. Эти меры будут действовать до решения епархиального суда.

Я неоднократно имел с Вами пастырскую доверительную беседу и с глаза на глаз и в присутствии других людей относительно содержания Ваших публичных проповедей и выступлений. Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву. Теперь я вынужден обратиться к Вам перед лицом всей Церкви, в надежде быть услышанным хотя бы на этот раз.

Кирилл
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский

25 апреля на YouTube-канале движения «Царский крест» опубликовали проповедь схиигумена Сергия, на которой он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя эпидемию коронавируса «псевдопандемией».

Священник предложил «страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающим русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, хулить Бога, запретить ходить в храмы, выселить их по выбору в Биробиджан, или на остров Мартиника, либо на остров Спиналонга». После видео удалили за «нарушение условий использования YouTube».

27 апреля священнику запретили читать проповеди и публично высказываться. В епархии заявили, что высказывания схиигумена Сергия не выражают их позицию.

#новости #карантинвроссии #рпц

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20 комментариев
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Костя Васильев

4

Поехавший дед. Классика

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alex twit

4

Мать, дед опять таблетки забыл принять

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alexferman

2

Ему также запретили покидать территорию монастыря без письменного разрешения митрополита

А это не разве не несанкционированное государством нарушение свободы передвижения?

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Michael Smith

alexferman
1

держать то его не будут,
наверное лишат сана если уйдет

Ответить

Litnikov Danil

Michael
2

А потом снова сдавать экзамены на черный пояс. Или там даны...

Ответить

Атомный Денис

alexferman
0

Режим самоизоляции

Ответить

alexferman

Атомный
2

Святоизоляции

Ответить

Костя Васильев

alexferman
0

Ну что ты, у нас в стране уважают права и свободы граждан, особенно из списаа форбс 

Ответить

Sergey Filimonov

alexferman
0

Он может покинуть территории, но рискует быть преданным анафеме (отлучение от церкви) за непослушание. 

Ответить

Mmmax

alexferman
0

*Обычный текст мелким шрифтом в трудовом договоре

Ответить

theomism

1

добавьте туда рамштайн пжлста, спасибо

Ответить

Неудачный рубин

1

Священнику также запретили покидать территорию Иоанно-Богословского мужского монастыря

Ответить

Илья Малахов

1

"Схиигумен Сергий (Романов Николай Васильевич) до уголовного срока тяжкие преступления, совершенные еще в 80-х годах, работал в правоохранительных органах. Поэтому местом лишения свободы для него стала ИТК № 13 г.Нижнего Тагила («Красная утка»), в которой обычно оказываются работники судов и силовых структур. После выхода из заключения Николай был рукоположен бывшим управляющим Екатеринбургской епархией, а ныне митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием."

Красота.

Ответить

Mmmax

Илья
0

Кто ты без рясы?

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Погибший мангал

1

выселить на остров Мартиника

Ты сукин сын, я в деле

Ответить

Litnikov Danil

0

Биробиджан, или на остров Мартиника, либо на остров Спиналонга

Про первое понял, непонятен выбор островов

Ответить

Руслан Турченко

Litnikov
2

На Спиналонге имелся общегреческий лепрозорий, видимо, это к духовной проказе. Мартинику спишем на Божий промысел или тайное негритянское происхождение кого-либо.)) 

Ответить

Litnikov Danil

Руслан
0

Про Мартинику  - я сначала подумал про пиратство, но там обычно Тортуга воспринимается как символ

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Русский хичхакер

Litnikov
0

Примерял остров по размеру, чтобы все неверущие туда поместились

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EdBro 9910

0

Христанутый.Классика.

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