Я неоднократно имел с Вами пастырскую доверительную беседу и с глаза на глаз и в присутствии других людей относительно содержания Ваших публичных проповедей и выступлений. Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву. Теперь я вынужден обратиться к Вам перед лицом всей Церкви, в надежде быть услышанным хотя бы на этот раз.