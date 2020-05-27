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По данным журналистов, Михаил Игнатьев находится в тяжёлом состоянии с высоким процентом поражения легких.
Бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, подавшего иск к Путину, госпитализировали с двусторонней пневмонией. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
26 мая стало известно, что Игнатьев, отправленный в отставку в январе, подал иск к Владимиру Путину о восстановлении в должности.
Полноценный нос
Поехали 2.0.
Дмитрий Алексеевич
Раньше чай с полонием, сегодня ручка с ковид-19. Новые времена требуют новых решений
Роберт Петросян
Игнатьева госпитализировали с иском к путину в руках
Благодарный чайник
СУКА
Mmmax
Отец прости его, он больше не будет
MmmaxMmmax
А вообще, мужики в клетчатых пиджаках с отливом должны страдать
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Впаяли пневмонушечку
alex twit
Вован Пу подослал мишкина с чепигой. Попили чаю, все дела
Вкусный ихтиандр
старичок
Авторский магнит
Карма в классической форме)
Василий Гайшнер
пацан к успеху шёл....
Василий Лебедев
Быстро гэбуха работает. Кто не понял, тот поймет, ёпта.
Dra
Быстро они его.
Атомный Денис
Поэтому и иск подал, напоследок решил повеселиться
Низкий микроскоп
Русский хичхакер
как он так быстро смог его заразить-то
Атомный Денис
Как дела у Кадырова? От ковида хоть какая-то польза будет?