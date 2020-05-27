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Новости
Артём Мазанов
263

«Ъ»: бывшего губернатора Чувашии, подавшего иск к Путину, госпитализировали с двусторонней пневмонией Материал редакции

По данным журналистов, Михаил Игнатьев находится в тяжёлом состоянии с высоким процентом поражения легких.

Бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, подавшего иск к Путину, госпитализировали с двусторонней пневмонией. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

26 мая стало известно, что Игнатьев, отправленный в отставку в январе, подал иск к Владимиру Путину о восстановлении в должности.

#новости #covid19

Статья дополняется
Спасибо за наводку Роберт Петросян
Артём Мазанов PLUS
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17 комментариев
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Полноценный нос

9

Поехали 2.0.

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Дмитрий Алексеевич

6

Раньше чай с полонием, сегодня ручка с ковид-19. Новые времена требуют новых решений

Ответить

Роберт Петросян

4

Игнатьева госпитализировали с иском к путину в руках

Ответить

Благодарный чайник

3

СУКА

Ответить

Mmmax

1

Отец прости его, он больше не будет

Ответить

Mmmax

Mmmax
1

А вообще, мужики в клетчатых пиджаках с отливом должны страдать

Ответить

1 2

1

Впаяли пневмонушечку

Ответить

alex twit

1

Вован Пу подослал мишкина с чепигой. Попили чаю, все дела

Ответить

Вкусный ихтиандр

alex
0

старичок

Ответить

Авторский магнит

0

Карма в классической форме)

Ответить

Василий Гайшнер

0

пацан к успеху шёл....

Ответить

Василий Лебедев

0

Быстро гэбуха работает. Кто не понял, тот поймет, ёпта.

Ответить

Dra

0

Быстро они его.

Ответить

Атомный Денис

0

Поэтому и иск подал, напоследок решил повеселиться

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Низкий микроскоп

0
Ответить

Русский хичхакер

0

как он так быстро смог его заразить-то

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Атомный Денис

0

Как дела у Кадырова? От ковида хоть какая-то польза будет?

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