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что происходит в интернете
В городе планируют проводить до 5 тысяч тестов ежедневно.
Москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу в 30 поликлиниках города. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она пояснила, что результаты теста показывают, сталкивался ли человек с Covid-19, переболел ли инфекцией или болеет сейчас, в том числе и в бессимптомной форме.
Пройти тест можно будет только на основании электронной предварительной записи. Записаться можно в ближайший к поликлинике пункт сдачи на две недели вперёд. На входе в здания жителям измерят температуру и выдадут бахилы, маску и перчатки.
Подготовка к сдаче крови не требуется, но нужно будет взять с собой полис ОМС и паспорт. Результаты исследования москвичи смогут увидеть в электронной медкарте в течение трех дней с момента сдачи анализа.
Пункты забора крови будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00. Полный перечень поликлиник с адресами опубликуют на сайте департамента здравоохранения Москвы.
Есть шанс, не будучи больным коронавирусом, загреметь на карантин на три недели. И получать штрафы из приложения "Социальный мониторинг": https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2942216005832156&id=100001313572477
Если честно, просидев на изоляции столько – меньше всего хочется идти в место, в котором вероятность встретить больных кажется больше всего.
Мне Яндекс-то бесплатный тест было стрёмно вызывать, а тут прям в эпицентр. Ну так себе.
Умственный будильник
Это да, но хотя бы предоставляют бесплатную возможность. Вообще интересно почитать, как это организовано. Я ходил закрывал больничный, в поликлинике было две калеки.
всем, кто пришел здоровый, но имеет антитела и не скачивал приложение социальный мониторинг уголовное дело
Заработный завод
Электронная запись в ближайшую к тебе поликлинику
Зимний колос
Косякнул, прочитал наспех как "записаться в ближайшей", а не в "ближайший", так что это я тупой
Русский хичхакер
приходишь в поликлинику, записываешься электронно, чего тут непонятного
и материал для анализа нужно будет скинуть по электронной почте