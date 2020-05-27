В городе планируют проводить до 5 тысяч тестов ежедневно.

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Москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу в 30 поликлиниках города. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она пояснила, что результаты теста показывают, сталкивался ли человек с Covid-19, переболел ли инфекцией или болеет сейчас, в том числе и в бессимптомной форме.

Пройти тест можно будет только на основании электронной предварительной записи. Записаться можно в ближайший к поликлинике пункт сдачи на две недели вперёд. На входе в здания жителям измерят температуру и выдадут бахилы, маску и перчатки.

Подготовка к сдаче крови не требуется, но нужно будет взять с собой полис ОМС и паспорт. Результаты исследования москвичи смогут увидеть в электронной медкарте в течение трех дней с момента сдачи анализа.

Пункты забора крови будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00. Полный перечень поликлиник с адресами опубликуют на сайте департамента здравоохранения Москвы.