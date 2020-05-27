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Новости
Ольга Щербинина
1910

Москвичи смогут пройти бесплатный тест на антитела к Covid-19. Запись на него будет работать только в электронном виде Материал редакции

В городе планируют проводить до 5 тысяч тестов ежедневно.

16 комментариев
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Москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу в 30 поликлиниках города. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она пояснила, что результаты теста показывают, сталкивался ли человек с Covid-19, переболел ли инфекцией или болеет сейчас, в том числе и в бессимптомной форме.

Пройти тест можно будет только на основании электронной предварительной записи. Записаться можно в ближайший к поликлинике пункт сдачи на две недели вперёд. На входе в здания жителям измерят температуру и выдадут бахилы, маску и перчатки.

Подготовка к сдаче крови не требуется, но нужно будет взять с собой полис ОМС и паспорт. Результаты исследования москвичи смогут увидеть в электронной медкарте в течение трех дней с момента сдачи анализа.

Пункты забора крови будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00. Полный перечень поликлиник с адресами опубликуют на сайте департамента здравоохранения Москвы.

#новости #covid19 #медицина

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16 комментариев
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Кузькин отец

6

Есть шанс, не будучи больным коронавирусом, загреметь на карантин на три недели. И получать штрафы из приложения "Социальный мониторинг": https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2942216005832156&id=100001313572477

Ответить

Mike

Кузькин
3

А то и уголовку: антитела есть - значит, болел, сеял заразу, режим полной изоляции не соблюдал (в магазин-то ходил?)... шах и мат ))

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умный человек

Mike
0

Провал операции, за 2 камента их раскусили

Ответить

плюшевый батон

6

Если честно, просидев на изоляции столько – меньше всего хочется идти в место, в котором вероятность встретить больных кажется больше всего.

Мне Яндекс-то бесплатный тест было стрёмно вызывать, а тут прям в эпицентр. Ну так себе.

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Умственный будильник

плюшевый
0

Это да, но хотя бы предоставляют бесплатную возможность. Вообще интересно почитать, как это организовано. Я ходил закрывал больничный, в поликлинике было две калеки.

Ответить

Чехол от очков

1

всем, кто пришел здоровый, но имеет антитела и не скачивал приложение социальный мониторинг уголовное дело

Ответить

Зимний колос

0

Пройти тест можно будет только на основании электронной предварительной записи. Записаться можно в ближайший к поликлинике

электронной записи

записаться в поликлинике

Или я тупо и не совсем понял суть, или..

Ответить

Заработный завод

Зимний
1

Электронная запись в ближайшую к тебе поликлинику

Ответить

hyposlasher

Заработный
2

не в ближайшую, а к которой ты прикреплен. 

Ответить

Зимний колос

Заработный
0

Косякнул, прочитал наспех как "записаться в ближайшей", а не в "ближайший", так что это я тупой

Ответить

Русский хичхакер

Зимний
1

приходишь в поликлинику, записываешься электронно, чего тут непонятного

Ответить

Sergey Lukianov

0

и материал для анализа нужно будет скинуть по электронной почте

Ответить

Опасный коктейль

Sergey
0

И сам тест будет электронный!

Ответить

Mmmax

Опасный
1

Эмпирический 

Ответить

Дмитрий Абрамов

0

И сайт сразу же упал. лол

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Рядовой месяц

0

Это для тех, кто сумел избежать пропусков.
Персональные данные сами себя не соберут.

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