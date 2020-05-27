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Театральный сезон планируют возобновить 1 сентября, а решения об открытии кинотеатров будут принимать региональные власти.
Министерство культуры раскрыло подробности открытия кинотеатров и театров, закрытых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Минкульт рассказал, что после снятия ограничений в кинотеатрах введут меры санитарной безопасности: посетителей обяжут носить маски и перчатки, билеты будут продавать с учётом социальной дистанции, на входе в зал будут измерять температуру.
Решение о возобновлении работы кинотеатров будут принимать региональные власти после консультаций с Роспотребнадзором;
Если ограничения по коронавирусу на федеральном уровне не продлят, после 1 июня начнётся процесс поэтапного возобновления работы театров.
Минкульт из-за коронавируса не менял план по увеличению на 15% посещаемости культурных учреждений. Если с сентября театры и кинотеатры вернутся к работе, показатели национального проекта не будут корректировать. Министерство рассказало, что второй план — по увеличению количества обращений к информационным ресурсам — будет перевыполнен: по итогам первого квартала 2020 года к цифровым ресурсам в сфере культуры обратились более 20 миллионов раз, при общем плане на год в 32 миллиона.
Из-за коронавируса крупнейшие сети кинотеатров начали закрывать свои залы в конце марта.
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актеры из разных спектаклей не будут пересекаться
Смеюсь, тот, кто придумал это правило, вообще бывал в театре? Актёры в 90% играют больше чем в одном спектакле, как группы с общими членами могут не пересекаться?
на входе в зал будут измерять температуру
причём ртутным градусником блет
одним на зал