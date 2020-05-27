Минкульт рассказал, что после снятия ограничений в кинотеатрах введут меры санитарной безопасности: посетителей обяжут носить маски и перчатки, билеты будут продавать с учётом социальной дистанции, на входе в зал будут измерять температуру.

Минкульт из-за коронавируса не менял план по увеличению на 15% посещаемости культурных учреждений. Если с сентября театры и кинотеатры вернутся к работе, показатели национального проекта не будут корректировать. Министерство рассказало, что второй план — по увеличению количества обращений к информационным ресурсам — будет перевыполнен: по итогам первого квартала 2020 года к цифровым ресурсам в сфере культуры обратились более 20 миллионов раз, при общем плане на год в 32 миллиона.