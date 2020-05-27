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Артём Мазанов
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Минкульт раскрыл подробности открытия кинотеатров и театров: ограничения по рассадке зрителей и измерение температуры Материал редакции

Театральный сезон планируют возобновить 1 сентября, а решения об открытии кинотеатров будут принимать региональные власти.

8 комментариев
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Министерство культуры раскрыло подробности открытия кинотеатров и театров, закрытых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Минкульт рассказал, что после снятия ограничений в кинотеатрах введут меры санитарной безопасности: посетителей обяжут носить маски и перчатки, билеты будут продавать с учётом социальной дистанции, на входе в зал будут измерять температуру.

  • Решение о возобновлении работы кинотеатров будут принимать региональные власти после консультаций с Роспотребнадзором;

  • Минкульт поддерживает открытие автомобильных кинотеатров и другие инициативы, направленные на развитие новых форматов, но для этого нужно проработать вопрос на законодательном уровне.

Если ограничения по коронавирусу на федеральном уровне не продлят, после 1 июня начнётся процесс поэтапного возобновления работы театров.

  • Вначале на работу выйдет только часть коллектива, затем состоится общий сбор труппы в театрах и возобновятся репетиции. Но артисты из разных спектаклей не будут пересекаться;
  • В театрах тоже ведут рассадку с учётом социальной дистанции: в августе министерство отправит в Роспотребнадзор требования санитарной безопасности, которые сочтёт оптимальным профессиональное сообщество;
  • Старт театрального сезона намечен на 1 сентября.

Минкульт из-за коронавируса не менял план по увеличению на 15% посещаемости культурных учреждений. Если с сентября театры и кинотеатры вернутся к работе, показатели национального проекта не будут корректировать. Министерство рассказало, что второй план — по увеличению количества обращений к информационным ресурсам — будет перевыполнен: по итогам первого квартала 2020 года к цифровым ресурсам в сфере культуры обратились более 20 миллионов раз, при общем плане на год в 32 миллиона.

Из-за коронавируса крупнейшие сети кинотеатров начали закрывать свои залы в конце марта.

#новости #карантинвроссии #covid19

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8 комментариев
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Лизавета Тренькина

4

Идеально - никто рядом не чавкает, не объясняет своей девушке, что было в прошлых частях, и не пинает в спину. Мечта

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Полноценный нос

Лизавета
0

Привет, я тебя раньше не видел.

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Олег Матвеенко

1

Минкульт убил кинотеатры перчатко-масочным режимом. 

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Amentessa

1

актеры из разных спектаклей не будут пересекаться 

Смеюсь, тот, кто придумал это правило, вообще бывал в театре? Актёры в 90%  играют больше чем в одном спектакле, как группы с общими членами могут не пересекаться? 

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Taktischer Corgi

1

 на входе в зал будут измерять температуру

причём ртутным градусником блет
одним на зал

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ouxen

Taktischer
0

Ректальным

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Дмитрий Чехов

0

А Минкульт в курсе, что репетиции уже возобновились ещё с 13 мая? 

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Неудачный рубин

0

Блин, а что все лето смотреть? Затерявшийся в бункере - 6?!!

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