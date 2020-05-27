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Новости
Ольга Щербинина
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Госдума разрешила с октября блокировать мобильные приложения с пиратским контентом Материал редакции

Новый закон распространяет эту обязанность и на агрегаторы приложений.

15 комментариев
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Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о блокировке с 1 октября мобильных приложений, которые нарушают авторские права. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Интернет-приложения, нарушающие авторские и смежные права, будут блокировать. Закон распространяет эту обязанность и на агрегаторы приложений, в том числе AppStore и Google Play.

Согласно документу, Роскомнадзор после заявления правообладателя и на основании вступившего в силу судебного акта будет принимать меры по ограничению доступа к незаконному контенту в приложениях. Если владелец ресурса не ограничил доступ к программному приложению, информацию, необходимую для принятия мер, будут направлять операторам связи.

Законопроект внесли в Госдуму в феврале 2018 года, в июле того же года он прошёл первое чтение. После этого его отправили на доработку. Закон вступает в силу с 1 октября 2020 года.

#новости #законы #блокировки

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости
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15 комментариев
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Личной хот-дог

8

Эх, телеграм заблокируют, будет жестко 

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Дыня

0

Никогда не ожидаю прочитать ничего хорошего после слов Госдума разрешила, поэтому просто серкану в комент 

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Андрей Гришин

0

Браузер с VPN теперь будет блокироваться?

Ответить

Уполномоченный торшер

0

Теперь хейтеры на тж не члены, а раздачи с рутрекера постить будут.

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

Уполномоченный
0

Не знаю кстати у кого как, но у меня он не блокируется провайдером

Ответить

Игорь Рачук

Maksim
0

У твоего провайдера просто ПО с таблеткой! 

Ответить

Игорь Рачук

Уполномоченный
0

торрент файл! А при скачивании дикпик прилетает

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

0

Как будто мне не похуй

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Уютный Багажник

0

Ну всё, пизда тж.

Ответить

Разный месяц

0

Мариновали закон 2 года, он висит еще с 2018 года, а толку как не было, так и нет.
Тестируемые приложения так никто и не проверяет, например.

Ответить

Дмитрий Городских

0

Прощай, вконтакте на мобилке

Ответить

Александр Баталов

0

Браузеры тоже блокировать будут?

Ответить

Vladimir Medvedev

0

От создателей «отрицательного роста»:
ГОСДУМА РАЗРЕШИЛА блокировать.

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Разноцветный браслет

0

Ну это короче только если правообладатель сагрится. Никто специально не будет искать нелицензионный контент на ресурсах

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Дмитрий Шалатонов

0

Глотать пыль :о) -заёбчивое занятие☝🏻 

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