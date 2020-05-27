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Новый закон распространяет эту обязанность и на агрегаторы приложений.
Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о блокировке с 1 октября мобильных приложений, которые нарушают авторские права. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Интернет-приложения, нарушающие авторские и смежные права, будут блокировать. Закон распространяет эту обязанность и на агрегаторы приложений, в том числе AppStore и Google Play.
Согласно документу, Роскомнадзор после заявления правообладателя и на основании вступившего в силу судебного акта будет принимать меры по ограничению доступа к незаконному контенту в приложениях. Если владелец ресурса не ограничил доступ к программному приложению, информацию, необходимую для принятия мер, будут направлять операторам связи.
Законопроект внесли в Госдуму в феврале 2018 года, в июле того же года он прошёл первое чтение. После этого его отправили на доработку. Закон вступает в силу с 1 октября 2020 года.
Никогда не ожидаю прочитать ничего хорошего после слов Госдума разрешила, поэтому просто серкану в комент
Не знаю кстати у кого как, но у меня он не блокируется провайдером