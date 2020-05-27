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Новости
Артём Мазанов
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Собянин объявил о смягчении карантина в Москве: с 1 июня разрешат гулять в парках и скверах, но по графику для домов Материал редакции

В городе также возобновляется вся непродовольственная торговля и оказание части бытовых услуг.

64 комментария
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении карантина в Москве: с 1 июня власти разрешат гулять жителям в парках и скверах, но по графику для жителей разных домов. Об этом он заявил во время совещания с Владимиром Путиным, которое транслируют федеральные телеканалы.

Подробностей, как будет организована прогулка по графику, мэр Москвы не сообщил. Собянин пообещал сделать «максимально простую схему, максимально простую и доступную».

Очень непростое решение, потому что если одновременно сказать «ну давайте теперь, гуляем как хотим, где хотим и сколько хотим», я боюсь, что на улицах Москвы будет примерно [количество народа] как на первомайской демонстрации.

Сергей Собянин
мэр Москвы

На совещании с Путиным Собянин также предложил разрешить непродовольственную торговлю в Москве, в городе могут начать работу прачечные, и химчистки, не требующих длительного контакта.

Путин заявил, что в Москве нагрузка на систему здравоохранение постепенно стабилизируется и снижается, поэтому президент попросил Собянина как можно быстрее направить в регионы бригады московских медработников. Мэр Москвы пообещал в ближайшие дни направить туда первые бригады, средства индивидуальной защиты, ИВЛ и медикаменты.

Собянин доложил Путину, что Москва «полностью готова» для проведения репетиций и последующего проведения парада Победы.

#новости #москва #карантинвроссии

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64 комментария
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Сергей Васильев

67

график для домов

Это просто какая-то залупа.

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умный человек

Сергей
35

Иди выёбывайся в свой двор

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за мат извени

умный
38

но по графику

Ответить

Разный месяц

за
14

Не, по графику только в парке. Во дворе выёбываться можно в любое время.

Ответить

Первоначальный Мурод

умный
3

с 17:00 до 18:30

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Зенитный нос

Сергей
14

Забавная хуйня. Скорее всего, это коснется всяких пространств типа Парка Горького и тд, которые сейчас именно закрыты. 

Просто по улицам и скверам все и так гуляют, всем похуй.

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Taktischer Corgi

Сергей
3

Нельзя фашистские ограничения вот так взять и отменить сразу - народ начнёт что-то подозревать ☝️
Например то, что принятые меры нахрен были не нужны, продления - тем более.

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Погибший мангал

Сергей
1

Блок №1, закончить прогулку. Блок №2, на выход!

Ответить

Нежный утюг

Сергей
0

Залупа собянина

Ответить

Словесный Интервент

21

Народ уже месяц гуляет как хочет, какие графики... Нельзя быть настолько оторванными от реальности, чтобы выдвигать столь абсурдные идеи.

Ответить

Bulat Akhmetshin

Словесный
2

Парки закрыты.

Ответить

Словесный Интервент

Bulat
0

Это мало кого останавливает. 

Ответить

Bulat Akhmetshin

Словесный
2

Там менты охраняют вход и стоит забор, меня останавливает.

Ответить

Словесный Интервент

Bulat
0

У меня через дорогу от дома парк, никто вход не охраняет, закрытый парк тоже громко сказано, так как забор несплошной. 

Ответить

Bulat Akhmetshin

Словесн…
0

Ну парк парку рознь, видимо. Покровское-стрешнево стерегут как режимный объект: забор сплошной и на каждом из множества входов несколько ментов дежурит.

Ответить

Зенитный нос

Bulat
2

Скорее всего, те, что закрыты указом Собянина – стерегут. А вся мелочь, коей большинство, либо, наоборот, чисто лесные массивы, типа Лосиного острова, всем похуй – перетянули лентами, где получилось, и забили (там уже все давно порвали/подвинули/опрокинули). Во всяком случае у меня в районе так.

Ответить

Спокойный Артем

Bulat
0

Ахахаах, ты серьезно? От того, что они поставили несколько чопов, людей меньше вообще не стало. Как ходили все гулять, так и ходят

Ответить

Уголовный волк

Bulat
0

Я недавно ехал мимо битцевского парка и там боковые входы закрыты лентой и забором, а центральный ничем.

Ответить

Виктор Ганелес

Уголовный
0

А от моего дома можно по тропинке зайти
Всё не огородишь же
Зачем было и с боковыми париться

Ещё вариант - центральный вход тоже завязывали ленточкой, но шашлычники её сорвали и выкинули

Ответить

Гибкий микрофон

Словесный
2

 Нельзя быть настолько оторванными от реальности, чтобы выдвигать столь абсурдные идеи.

Ты как первый день в страну приехал.

Ответить

Сергей Звезда

17

Как правильно выходить на прогулку по графику. Гайд от Олега Навального

Ответить

Тайный глобус

Сергей
0

А ведь это один из немногих аргументов, которыми можно воспользоваться, когда тебе кто-то пытается втереть дичь, что Навальный — проект Кремля.

1. Если Олег Навальный сидит для сговора, то для кого этот спектакль? Об этом знают три калеки. Если для сторонников, то это вы зря. Их и так не нужно убеждать. И тем более в этом не было потребности, когда посадили Олега. Если это бы это было сделано для упреждения, то её бы не возникало и сейчас.

2. Якобы заказные расследования Навального спасают чиновников или портят им жизнь? Разберитесь с этим. За всеми расследованиями не чувствуется никакой общности заказчика. Гораздо меньше вопросов возникает, если мы примем, что Навальный бьет туда, где наиболее вопиющий случай, который поддается расследованию и обнародованию.

Ответить

Олег Мельник

16

Киберпанк 2020

Ответить

Kira_Stark

7

Хрень какая то. Всё и так гуляют.

Ответить

Bulat Akhmetshin

Kira_Stark
3

Входы в ближайший ко мне парк забаррикадированы и охраняются ментами. Если откроют, это прям заебись будет. 

Ответить

Kira_Stark

Bulat
0

Лучше бы на работу разрешили выйти, а не строем гулять по паркам.

Ответить

Andrey Ishin

7

У них реально мышление вертухаев. 16 дом на выход, на прогулку

Ответить

Василий Лебедев

6
Ответить

Kira_Stark

Василий
0

Кстати, да. Ждем, что скажет Беглов-повторюшка.

Ответить

Тайный глобус

5

В нашем городе один я в маске хожу

Ответить

Тайный глобус

Тайный
2

Как дурак, ей-богу

Ответить

Litnikov Danil

Тайный
5
Ответить

Умерший диод

Тайный
2

В моём городе даже в магните дистанцию держат.
Недавно был случай: мужик за мной близко подошёл, так я по приколу кашлянул в сторону-назад, и мужик от меня отошёл.

Ответить

Тайный глобус

Умерший
1

Вот это прикол!!!

Ответить

Уютный Багажник

Умерший
0

А пёрнув мог бы вообще без очереди пройти. 

Ответить

Alexandr Khait

Тайный
0

Носом сверху?

Ответить

Уютный Багажник

5

Все дружно сделали вид, что кого-то ещё волнует что эти попугаи заявляют. Вся страна уже давно гуляет. 

Ответить

Антон Блышко

3

Извините))

Ответить

Виновный корабль

Антон
4

Как не стыдно?!

Ответить

Запасной рубин

3

Про ебучие пропуска так ничего и не сказали, когда уже их отменят то, остальное вообще пофиг

Ответить

Litnikov Danil

Запасной
2

Вот поддержу, унтерменшем себя чувствуешь

Ответить

Нежный утюг

2

Конвой будет?

Ответить

Разный месяц

2

Ебанутым нет покоя.

Ждем криков в парке - "сейчас моя очередь гулять", и ОМОН неподалеку

Ответить

Словесный Интервент

2

Ждём видео, где людей задерживают, потому что они вышли на улицу не в свое время и нарушили тем самым график разрешённых прогулок. 

Ответить

Зенитный нос

Словесный
0

Да ну хватит истерики. Сам пишешь, что все гуляют и так. Ничего не будет. Максимум поставят ментов на входы в "культурные" парки типа Горького или Соколей, которые сейчас закрыты. А все остальное останется как сейчас.

Ответить

Словесный Интервент

Зенитный
0

Сильно сомневаюсь в таком сценарии, в названных тобой парки проходимость в десяткии (а в выходные сотни) тысяч человек, никто поголовно проверять на входе график посещения не станет. Максимум будет выборочная проверка уже в самом парке, которые будут патрули проводить. 

Ответить

Зенитный нос

Словесный
–1

Ну вот да, скорее всего, именно так и будет, как ты говоришь. 
Просто ну нельзя ж сказать "Бля, чуваки, все, карантин нахуй, живем, как жили". Начнется вакханалия, все опять жарить шашлыки побегут. Вот и говорят стандартным новоязом.

Хотя по факту – это именно что уже "карантин нахуй".

Ответить

Имя Фамилия

1
Ответить

theLastLetters

1

На плато вышли или нет? Недавно кошмар приснился, что пульс Путина вышел на плато. Бип-бип-бип... Вскочил, смотрю, а это вибратор жалобно мигает - разрядился. В жопу такие девайсы.

Ответить

Дыня

0

 Собянин доложил Путину, что Москва «полностью готова»

МОСКВА ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА ВЛАДИМР ВЛАДИМРЧТ 

Ответить

Николай Корягин

0

Какой-то кринж

Ответить

Vladimir Medvedev

0

с 1 июня власти разрешат гулять жителям в парках и скверах, но только строем

Ответить

Умерший диод

Vladimir
0

Строй должен вести минимум сержант

Ответить

Vladimir Medvedev

Умерший
0

В честь 75 великой победы!

Ответить

Litnikov Danil

Умерший
0

Лейтенант же. Алсо строй должен петь строевые песни (тоько не Катюшу)

Ответить

Василий Лебедев

0

В парке пики точеные, в сквере хуи дроченые, куда сам сядешь, куда соседний дом посадишь?

Ответить

Атомный Денис

0

Нормальная практика во всех западных странах. 

Ответить

Умерший диод

0

Оленевод не для людей создавался.

Ответить

Словесный Интервент

0

Про парикмахерские ничего не сказали, что печально. 

Ответить

Зенитный нос

Словесный
0

Сказал. Ну точнее, не включил в список. Не откроют пока :) В Ведомостях про это есть.

Ответить

Романелло Кивогенс

0

1 июня разрешат гулять в парках и скверах, но по графику для домов 

Смотрите во всех кинотеатрах страны (*) наш ответ "Хроникам хищных городов" - "График гуляющих домов". 

* - с соблюдением необходимой социальной дистанции.

Ответить

Alexey Samarkin

0

А когда москвичам дышать разрешат?

Ответить

theomism

0

время выгуливать москвичей)

Ответить

Илья Гераськин

0

Во всех цивилизованных странах парки первым делом открывали

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