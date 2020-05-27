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В городе также возобновляется вся непродовольственная торговля и оказание части бытовых услуг.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении карантина в Москве: с 1 июня власти разрешат гулять жителям в парках и скверах, но по графику для жителей разных домов. Об этом он заявил во время совещания с Владимиром Путиным, которое транслируют федеральные телеканалы.
Подробностей, как будет организована прогулка по графику, мэр Москвы не сообщил. Собянин пообещал сделать «максимально простую схему, максимально простую и доступную».
На совещании с Путиным Собянин также предложил разрешить непродовольственную торговлю в Москве, в городе могут начать работу прачечные, и химчистки, не требующих длительного контакта.
Путин заявил, что в Москве нагрузка на систему здравоохранение постепенно стабилизируется и снижается, поэтому президент попросил Собянина как можно быстрее направить в регионы бригады московских медработников. Мэр Москвы пообещал в ближайшие дни направить туда первые бригады, средства индивидуальной защиты, ИВЛ и медикаменты.
Собянин доложил Путину, что Москва «полностью готова» для проведения репетиций и последующего проведения парада Победы.
график для домов
Это просто какая-то залупа.
Иди выёбывайся в свой двор
но по графику
Разный месяц
Не, по графику только в парке. Во дворе выёбываться можно в любое время.
Зенитный нос
Забавная хуйня. Скорее всего, это коснется всяких пространств типа Парка Горького и тд, которые сейчас именно закрыты.
Просто по улицам и скверам все и так гуляют, всем похуй.
Нельзя фашистские ограничения вот так взять и отменить сразу - народ начнёт что-то подозревать ☝️
Например то, что принятые меры нахрен были не нужны, продления - тем более.
Народ уже месяц гуляет как хочет, какие графики... Нельзя быть настолько оторванными от реальности, чтобы выдвигать столь абсурдные идеи.
Парки закрыты.
Это мало кого останавливает.
Там менты охраняют вход и стоит забор, меня останавливает.
У меня через дорогу от дома парк, никто вход не охраняет, закрытый парк тоже громко сказано, так как забор несплошной.
Ну парк парку рознь, видимо. Покровское-стрешнево стерегут как режимный объект: забор сплошной и на каждом из множества входов несколько ментов дежурит.
Зенитный нос
Скорее всего, те, что закрыты указом Собянина – стерегут. А вся мелочь, коей большинство, либо, наоборот, чисто лесные массивы, типа Лосиного острова, всем похуй – перетянули лентами, где получилось, и забили (там уже все давно порвали/подвинули/опрокинули). Во всяком случае у меня в районе так.
Спокойный Артем
Ахахаах, ты серьезно? От того, что они поставили несколько чопов, людей меньше вообще не стало. Как ходили все гулять, так и ходят
Уголовный волк
Я недавно ехал мимо битцевского парка и там боковые входы закрыты лентой и забором, а центральный ничем.
А от моего дома можно по тропинке зайти
Всё не огородишь же
Зачем было и с боковыми париться
Ещё вариант - центральный вход тоже завязывали ленточкой, но шашлычники её сорвали и выкинули
Гибкий микрофон
Нельзя быть настолько оторванными от реальности, чтобы выдвигать столь абсурдные идеи.
Ты как первый день в страну приехал.
Как правильно выходить на прогулку по графику. Гайд от Олега Навального
Тайный глобус
А ведь это один из немногих аргументов, которыми можно воспользоваться, когда тебе кто-то пытается втереть дичь, что Навальный — проект Кремля.
1. Если Олег Навальный сидит для сговора, то для кого этот спектакль? Об этом знают три калеки. Если для сторонников, то это вы зря. Их и так не нужно убеждать. И тем более в этом не было потребности, когда посадили Олега. Если это бы это было сделано для упреждения, то её бы не возникало и сейчас.
2. Якобы заказные расследования Навального спасают чиновников или портят им жизнь? Разберитесь с этим. За всеми расследованиями не чувствуется никакой общности заказчика. Гораздо меньше вопросов возникает, если мы примем, что Навальный бьет туда, где наиболее вопиющий случай, который поддается расследованию и обнародованию.
Хрень какая то. Всё и так гуляют.
Входы в ближайший ко мне парк забаррикадированы и охраняются ментами. Если откроют, это прям заебись будет.
Тайный глобус
Как дурак, ей-богу
Умерший диод
В моём городе даже в магните дистанцию держат.
Недавно был случай: мужик за мной близко подошёл, так я по приколу кашлянул в сторону-назад, и мужик от меня отошёл.
Все дружно сделали вид, что кого-то ещё волнует что эти попугаи заявляют. Вся страна уже давно гуляет.
Извините))
Ждём видео, где людей задерживают, потому что они вышли на улицу не в свое время и нарушили тем самым график разрешённых прогулок.
Да ну хватит истерики. Сам пишешь, что все гуляют и так. Ничего не будет. Максимум поставят ментов на входы в "культурные" парки типа Горького или Соколей, которые сейчас закрыты. А все остальное останется как сейчас.
Сильно сомневаюсь в таком сценарии, в названных тобой парки проходимость в десяткии (а в выходные сотни) тысяч человек, никто поголовно проверять на входе график посещения не станет. Максимум будет выборочная проверка уже в самом парке, которые будут патрули проводить.
Ну вот да, скорее всего, именно так и будет, как ты говоришь.
Просто ну нельзя ж сказать "Бля, чуваки, все, карантин нахуй, живем, как жили". Начнется вакханалия, все опять жарить шашлыки побегут. Вот и говорят стандартным новоязом.
Хотя по факту – это именно что уже "карантин нахуй".
На плато вышли или нет? Недавно кошмар приснился, что пульс Путина вышел на плато. Бип-бип-бип... Вскочил, смотрю, а это вибратор жалобно мигает - разрядился. В жопу такие девайсы.
Собянин доложил Путину, что Москва «полностью готова»
МОСКВА ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА ВЛАДИМР ВЛАДИМРЧТ
с 1 июня власти разрешат гулять жителям в парках и скверах, но только строем
Умерший диод
Строй должен вести минимум сержант
Лейтенант же. Алсо строй должен петь строевые песни (тоько не Катюшу)
В парке пики точеные, в сквере хуи дроченые, куда сам сядешь, куда соседний дом посадишь?
Про парикмахерские ничего не сказали, что печально.
Сказал. Ну точнее, не включил в список. Не откроют пока :) В Ведомостях про это есть.
1 июня разрешат гулять в парках и скверах, но по графику для домов
Смотрите во всех кинотеатрах страны (*) наш ответ "Хроникам хищных городов" - "График гуляющих домов".
* - с соблюдением необходимой социальной дистанции.