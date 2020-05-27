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Чиновники вернули реке историческое название.
Реку Херота в Адлерском районе Сочи из-за неблагозвучности названия переименовали в Хороту — так чиновники вернули ей историческое название. Об этом сообщается на сайте городского собрания.
«Окончательную ясность» в название реки внёс российский государственный Военно-исторический архив — городское собрание Сочи обратилось туда после запросов общественников и краеведов, которые просили переименовать Хероту.
Депутаты рассказали, что вопрос о названии реки оброс разного рода мифами, например, о том, что географический термин «Херота» якобы появился из-за располагавшейся здесь в годы Кавказской войны некой Десятой роте.
Указатели уже заменили — раньше с ними любили фотографироваться туристы.
Но запилить пластиковую или железную дверь в историческое здание - всегда пожалуйста
Или наклеить фотообои на исторические здания, да?
Кстати, деканат с одним преподавателем называется "ебанат" от "jebus" ("одинокий" лат.).
раньше с ними любили фотографироваться туристы
То есть, уничтожили точку притяжения. Ебланы совковые.
вряд ли кто то ехал специально туда ради фотки, скорее мимо, когда проезжаешь. Так что пофиг
Это неважно
важно, это точно также, как если наложить огромную кучу дерьма возле подьезда, школьники будут фоткатся и т.д., но это никак не поможет заработать местным на этом, ну или притянуть туда побольше отдыхающих.
Что за еботу ты несёшь
Такую еботу, что это не точка притяжения. Это как куча говна, понимаешь?
В чем заключается историческая обоснованность? Секретные документы?
В письме А. Кизилова в адрес Городского Собрания Сочи говорилось, что на картах генеральных штабов времен Кавказской войны, которые составлялись коллегиально и перепроверялись ответственными военными чиновниками, четко читается название реки «Хорота». То же самое можно наблюдать и на карте департамента топографии и статистики военного министерства Англии за 1855 год.
Лютый тупак.
Раз туристы любили фоткаться - наверное, рядом была и палаточка с магнитиками. А там и вторая, с минералкой.
Короче, убили мелкий бизнес в том месте.
забавный был бы заголовок
"Путин спустился с аквалангом на дно Хероты"
После переименования Сочинцы вынуждены будут посылать в жопу ибо херня накрылась