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Артём Мазанов
1907

В Сочи реку Хероту переименовали в Хороту Материал редакции

Чиновники вернули реке историческое название.

32 комментария
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Реку Херота в Адлерском районе Сочи из-за неблагозвучности названия переименовали в Хороту — так чиновники вернули ей историческое название. Об этом сообщается на сайте городского собрания.

«Окончательную ясность» в название реки внёс российский государственный Военно-исторический архив — городское собрание Сочи обратилось туда после запросов общественников и краеведов, которые просили переименовать Хероту.

Таким образом, государственный Военно-исторический архив поставил окончательную точку в этом вопросе, и теперь идёт документальное оформление замены названия реки с неблагозвучного «Херота» на исторически обоснованное «Хорота».

городское собрание Сочи

Депутаты рассказали, что вопрос о названии реки оброс разного рода мифами, например, о том, что географический термин «Херота» якобы появился из-за располагавшейся здесь в годы Кавказской войны некой Десятой роте.

Указатели уже заменили — раньше с ними любили фотографироваться туристы.

Фото @svetlana0051 и @maksf

#новости #сочи

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32 комментария
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Личной хот-дог

20

Ебать у нас любят историю, за что не возьмёшься. 
Не страна блядь, а деканат истфака

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alexferman

Личной
15

Но запилить пластиковую или железную дверь в историческое здание - всегда пожалуйста

Ответить

Сергей Васильев

alexferman
1

Или наклеить фотообои на исторические здания, да?

Ответить

Былой файл

Сергей
1
Ответить

Личной хот-дог

alexferman
1

Ну, у двери же не было исторического имени 

Ответить

theLastLetters

Личной
6

Кстати, деканат с одним преподавателем называется "ебанат" от "jebus" ("одинокий" лат.).

Ответить

Погибший мангал

4

Стоп, если её историческое название Хорота, то как она вообще стала Херотой?

Ответить

alex twit

Погибший
14

А России многое с течением времени становится херотой

Ответить

Маша Разумовская

alex
1

в том числе и течение реки...

Ответить

alexferman

7

раньше с ними любили фотографироваться туристы

То есть, уничтожили точку притяжения. Ебланы совковые.

Ответить

Валентин Жетонофф

alexferman
0

вряд ли кто то ехал специально туда ради фотки, скорее мимо, когда проезжаешь. Так что пофиг

Ответить

alexferman

Валентин
3

Это неважно

Ответить

Валентин Жетонофф

alexferman
–4

важно, это точно также, как если наложить огромную кучу дерьма возле подьезда, школьники будут фоткатся и т.д., но это никак не поможет заработать местным на этом, ну или притянуть туда побольше отдыхающих. 

Ответить

alexferman

Валентин
1

Что за еботу ты несёшь

Ответить

Дмитрий Кораблёв

alexfer…
0

Такую еботу, что это не точка притяжения. Это как куча говна, понимаешь? 

Ответить

Segaz

7

Херота какая-то.

Ответить

Рамиль

6

В чем заключается историческая обоснованность? Секретные документы?

Ответить

Рамиль

Рамиль
0

 В письме А. Кизилова в адрес Городского Собрания Сочи говорилось, что на картах генеральных штабов времен Кавказской войны, которые составлялись коллегиально и перепроверялись ответственными военными чиновниками, четко читается название реки «Хорота». То же самое можно наблюдать и на карте департамента топографии и статистики военного министерства Англии за 1855 год.

Ответить

Роман Александров

Рамиль
2

Англичанка гадит

Ответить

AZP

3

Лютый тупак.
Раз туристы любили фоткаться - наверное, рядом была и палаточка с магнитиками. А там и вторая, с минералкой.
Короче, убили мелкий бизнес в том месте.

Ответить

GooglodictMicrobatch

AZP
0

Не, вроде не было, был там год назад

Ответить

Озорной Лис

1

забавный был бы заголовок
"Путин спустился с аквалангом на дно Хероты"

Ответить

Yago SH

Озорной
1

Да там глубина по колено

Ответить

alex twit

Yago
0

а он у нас невысок

Ответить

Andre Macareno

1

Окончательную ясность

Окончательное решение херового вопроса?

Ответить

Этнический Орзэмэс

1

Табличку поменяли - херота осталась.

Ответить

Иван Иванов

1

Обнулили реку.

Ответить

Arthur Petrosyan

1

После переименования Сочинцы вынуждены будут посылать в жопу ибо херня накрылась

Ответить

Артур Сакаев

0

правда восторжествовала !

Ответить

Alexander Kopeikin

0

Главную достопримечательность Адлера убили( Вы чего?

Ответить

alex twit

0

А вот на это у них деньги есть (с)

Ответить

Мартин Иден

0
Рутин и Подвальный - Объективно и оперативно
Мы не верим ни власти ни оппозиции.
podvalny.ru
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