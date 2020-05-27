Долгожданный второй этап смягчения ограничений стал возможен, потому что снижение заболеваемости коронавирусом приобрело устойчивый характер. Но «устойчивый» — не значит «необратимый». Риск заразиться уменьшился, но пока не исчез.

Мы по-прежнему должны соблюдать максимальную осторожность и — как бы ни хотелось — не форсировать события.