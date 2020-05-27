В Москве продлили режим самоизоляции до 14 июня, но разрешили жителям города выходить на прогулки
Материал редакции
Пропускной режим также сохранится.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении режима самоизоляции до 14 июня. Об этом говорится на его сайте. Пропускной режим в городе сохранится, но пропуска продлят автоматически — переоформлять их не нужно.
Собянин объявил о втором этапе снятия ограничений с 1 июня
Начнут работать непродовольственные магазины, автосалоны, химчистки, мастерские по ремонту обуви и одежды. Также работу возобновят ярмарки выходного дня;
Велопрокат станет доступен для всех. С 10 апреля им могли пользоваться только сотрудники курьерских служб;
Работникам строительных и архитектурных бюро, без которых «невозможно функционирование отрасли», разрешили вернуться в офисы;
Жителям города разрешат выходить на улицу для прогулок и занятий спортом. Парки, кроме «Зарядья», будут открыты.
Выходить на прогулки можно будет три раза в неделю
Москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями по-прежнему нужно оставаться дома. Это касается также тех, кто болен Covid-19 или имеет признаки ОРВИ;
Пропуска для прогулок не нужны. Но на улице, в магазинах, общественном транспорте, на работе нужно носить маски и перчатки;
Заниматься спортом на улице можно до 09:00. На прогулки можно выходить с 09:00 до 21:00 не чаще трёх раз в неделю — дважды в будни и один раз в выходной день;
График «проуглочных дней» будет отдельным для жителей каждого дома. Его опубликуют позже на mos.ru;
При выходе из дома рекомендовано брать с собой документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу: паспорт или договор аренды;
Детские и спортивные площадки останутся закрытыми.
Рестораны и театры останутся закрытыми
Собянин заявил, что «ещё рано» открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы. Также рано отменять масочный режим и отказываться от работы на «удалёнке».
Тайный глобус
Спасибо за наводку, Роберт Петросян
Роберт ПетросянТайный
Тайный глобус
Ты хранишь у себя закусывающего Гордона? Но зачем?
Mikki RurkРоберт
Хитмэн после работы
Evgeniy SmirnovРоберт
Ебать он рептилоид
Былой файл
Как Рустам?
Отчаянный паук например
Блондин хлыщет настойки Баталова, пока последний на работе.
Mikki Rurk
Чо у вас там в Москве вообще происходит?
Евгений МартыновMikki
Ёбаный балаган и блядский цирк. Но всем насрать.
Yuri MillerMikki
шамоишоляция
Vladimir MedvedevMikki
Собянин пытается делать вид, что управляет ситуацией. Получается цирк.
Словесный Интервент
Это больше на ужесточение похоже.
Yuri MillerСловесный
Если еврей выходит в город, на нём должна быть специальная жёлтая шляпа, чтоб все горожане видели, что он еврей из Гетто (указ Папы Павла, 15 век)
Litnikov DanilСловесный
Разве что комендатур не хватает
Litnikov Danil
Кстати говоря, нерабочие дни или как оно там - отменили, а работать пока все так же нельзя, по идее - чо жрать то людям?
Тайный глобус
Друг друга?
Litnikov DanilТайный
А веганам?
Тайный глобус
Друг друга. Они же овощи
Отчаянный паук например
Тебя можно, ты аппетитный.
Тайный глобус
Спасибо, котик
Котик БотикТайный
С Осмыслом
Пизда.
С ОсмысломС
ёбаный рот этого казино. щас бы позаниматься спортом на свежем воздухе в маске.
https://www.sobyanin.ru/progulki-i-sport-na-svezhem-vozduhe-osnovnye-pravila
Litnikov DanilС
Как в армии, хуле. Ещё озк не хватает.
А вообще маразм
Vladimir MedvedevС
Да он реально упоротый. Бегать в маске, ахаха)
Антон ТС
Опять биполяр очка
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/profilaktika-koronavirusnoy-infekcii-6
Иван Петров
Да всем уже недели две как похуй на собянина и его ебучий бред. Вон под окнами полный парк народу с самого утра.
bor_vnИван
А скоро ещё и заражённых станет вдвое меньше!
Иван Петровbor_vn
Норм. А 24 на параде нагнём коронавирус по полной
Нина Жучкова
Пиздец
Alexey
Зачем маски и перчатки на улице?
Кирилл Качалов
Сразу до 23 а дальше в новый мир
Левый Мика
Так и победим. Под залпы парада.
po_leen0mКирилл
в новый дивный
Запасной рубин
Суки!
Словесный Интервент
Я запутался, шаг вперед два назад. Опредлились бы уже, куда мы движемся
Виновный корабль
Мы топчемся
Алексей СелезневСловесный
Шаг влево шаг вперёд оп сука делай оп
Litnikov Danil
Он бы на улицу хоть вышел бы
Roman GolovinLitnikov
Как видишь, все ходят в масках и в перчатках
Litnikov DanilRoman
На картинках разве что
Сергей Васильев
И что это значит? Офисы начнут работать?
Тюляш Морской Котан