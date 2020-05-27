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Новости
Алексей Боржонов
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В Москве продлили режим самоизоляции до 14 июня, но разрешили жителям города выходить на прогулки Материал редакции

Пропускной режим также сохранится.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении режима самоизоляции до 14 июня. Об этом говорится на его сайте. Пропускной режим в городе сохранится, но пропуска продлят автоматически — переоформлять их не нужно.

Собянин объявил о втором этапе снятия ограничений с 1 июня

  • Начнут работать непродовольственные магазины, автосалоны, химчистки, мастерские по ремонту обуви и одежды. Также работу возобновят ярмарки выходного дня;

  • Велопрокат станет доступен для всех. С 10 апреля им могли пользоваться только сотрудники курьерских служб;

  • Работникам строительных и архитектурных бюро, без которых «невозможно функционирование отрасли», разрешили вернуться в офисы;
  • Жителям города разрешат выходить на улицу для прогулок и занятий спортом. Парки, кроме «Зарядья», будут открыты.

Выходить на прогулки можно будет три раза в неделю

  • Москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями по-прежнему нужно оставаться дома. Это касается также тех, кто болен Covid-19 или имеет признаки ОРВИ;
  • Пропуска для прогулок не нужны. Но на улице, в магазинах, общественном транспорте, на работе нужно носить маски и перчатки;
  • Заниматься спортом на улице можно до 09:00. На прогулки можно выходить с 09:00 до 21:00 не чаще трёх раз в неделю — дважды в будни и один раз в выходной день;
  • График «проуглочных дней» будет отдельным для жителей каждого дома. Его опубликуют позже на mos.ru;
  • При выходе из дома рекомендовано брать с собой документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу: паспорт или договор аренды;
  • Детские и спортивные площадки останутся закрытыми.

Рестораны и театры останутся закрытыми

Собянин заявил, что «ещё рано» открывать театры, музеи, парик­махерские, рестораны и фитнес-клубы. Также рано отменять масочный режим и отказываться от работы на «удалёнке».

Долгожданный второй этап смягчения ограничений стал возможен, потому что снижение заболеваемости коронавирусом приобрело устойчивый характер. Но «устойчивый» — не значит «необратимый». Риск заразиться уменьшился, но пока не исчез.

Мы по-прежнему должны соблюдать максимальную осторожность и — как бы ни хотелось — не форсировать события.

Сергей Собянин
мэр Москвы

#новости #москва #карантинвроссии #covid19

Спасибо за наводку Роберт Петросян
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Тайный глобус

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Спасибо за наводку, Роберт Петросян

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Роберт Петросян

Тайный
14
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Тайный глобус

Роберт
6

Ты хранишь у себя закусывающего Гордона? Но зачем?

Ответить

Mikki Rurk

Роберт
6

Хитмэн после работы

Ответить

Evgeniy Smirnov

Роберт
4

Ебать он рептилоид

Ответить

Былой файл

Evgeniy
0

Как Рустам?

Ответить

Отчаянный паук например

Роберт
1

Блондин хлыщет настойки Баталова, пока последний на работе.

Ответить

Mikki Rurk

6

Чо у вас там в Москве вообще происходит?

Ответить

Евгений Мартынов

Mikki
8

Ёбаный балаган и блядский цирк. Но всем насрать.

Ответить

Yuri Miller

Mikki
0

шамоишоляция

Ответить

Vladimir Medvedev

Mikki
0

Собянин пытается делать вид, что управляет ситуацией. Получается цирк.

Ответить

Словесный Интервент

7

Это больше на ужесточение похоже. 

Ответить

Yuri Miller

Словесный
4

Если еврей выходит в город, на нём должна быть специальная жёлтая шляпа, чтоб все горожане видели, что он еврей из Гетто (указ Папы Павла, 15 век)

Ответить

Litnikov Danil

Словесный
0

Разве что комендатур не хватает

Ответить

Litnikov Danil

4

Кстати говоря, нерабочие дни или как оно там - отменили, а работать пока все так же нельзя, по идее - чо жрать то людям?

Ответить

Тайный глобус

Litnikov
5

Друг друга?

Ответить

Litnikov Danil

Тайный
0

А веганам?

Ответить

Тайный глобус

Litnikov
43

Друг друга. Они же овощи

Ответить

Отчаянный паук например

Тайный
1

Тебя можно, ты аппетитный.

Ответить

Тайный глобус

Отчаянный
0

Спасибо, котик

Ответить

Котик Ботик

Тайный
2
Ответить

С Осмыслом

3

Пизда.

Ответить

С Осмыслом

С
5

ёбаный рот этого казино. щас бы позаниматься спортом на свежем воздухе в маске.
https://www.sobyanin.ru/progulki-i-sport-na-svezhem-vozduhe-osnovnye-pravila

Ответить

Litnikov Danil

С
0

Как в армии, хуле. Ещё озк не хватает.

А вообще маразм

Ответить

Vladimir Medvedev

С
0

Да он реально упоротый. Бегать в маске, ахаха)

Ответить

Антон Т

С
0

Опять биполяр очка

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/profilaktika-koronavirusnoy-infekcii-6

Профилактика коронавирусной инфекции - МЧС России
Профилактика коронавирусной инфекции - МЧС России
www.mchs.gov.ru
Ответить

Иван Петров

3

Да всем уже недели две как похуй на собянина и его ебучий бред. Вон под окнами полный парк народу с самого утра.

Ответить

bor_vn

Иван
2

А скоро ещё и заражённых станет вдвое меньше!

Минздрав решил не включать в статистику случаи…
Министерство здравоохранения РФ решило не включать в статистику случаи бессимптомного заражения…
www.znak.com
Ответить

Иван Петров

bor_vn
0

Норм. А 24 на параде нагнём коронавирус по полной

Ответить

Нина Жучкова

2

Пиздец

Ответить

Alexey

2

Зачем маски и перчатки на улице?

Ответить

Кирилл Качалов

1

Сразу до 23 а дальше в новый мир

Ответить

Левый Мика

Кирилл
0

Так и победим. Под залпы парада.

Ответить

po_leen0m

Кирилл
0

в новый дивный

Ответить

Запасной рубин

1

Суки!

Ответить

Словесный Интервент

0

Я запутался, шаг вперед два назад. Опредлились бы уже, куда мы движемся

Ответить

Виновный корабль

Словесный
2

Мы топчемся

Ответить

Алексей Селезнев

Словесный
0

Шаг влево шаг вперёд оп сука делай оп 

Ответить

Litnikov Danil

0

Он бы на улицу хоть вышел бы

Ответить

Roman Golovin

Litnikov
0

Как видишь, все ходят в масках и в перчатках

Ответить

Litnikov Danil

Roman
0

На картинках разве что

Ответить

Сергей Васильев

0

И что это значит? Офисы начнут работать?

Ответить

Тюляш Морской Котан

0
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