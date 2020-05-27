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Алексей Боржонов
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Фигурант «московского дела» Егор Жуков заявил о пожертвовании 6,5 миллиона рублей от Павла Дурова на благотворительность Материал редакции

Создатель Telegram перевёл 10 биткоинов проекту «Взаимопомощь».

Павел Дуров пожертвовал 10 биткоинов (6,5 миллиона рублей) благотворительному проекту «Взаимопомощь», сообщается в инстаграме фигуранта «московского дела» Егора Жукова.

Проект помощи нуждающимся в начале апреля запустила «Команда Жукова» на фоне распространения коронавируса и нестабильной экономической ситуации в России. Волонтёры бесплатно развозят еду пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. По словам организаторов проекта, к 27 мая помощь получили почти три тысячи человек.

  • Егор Жуков известен как фигурант «московского дела» — в декабре 2019 года студента ВШЭ признали виновным в призывах к экстремизму из-за видео на YouTube и приговорили к трём годам условно;
  • Поводом стали четыре ролика на его YouTube-канале, где Жуков рассуждал о преимуществах ненасильственной формы протеста;
  • По решению суда, Жукову запрещено администрировать сайты. В его инстаграме говорится, что страницу ведёт «Команда Жукова» — сам студент ВШЭ не имеет к ней доступа. Та же информация указана на YouTube-канале организации.
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#новости #егоржуков

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Brown Zweig

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Где остальные миллиарды?

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Полноценный нос

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Нормально так, кинуть инвесторов, потом раздавать типа свое бабло.

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Sapar Nurkamal

0

с каких пор 10 битков больше 6 млн руб.?

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