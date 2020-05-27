Фигурант «московского дела» Егор Жуков заявил о пожертвовании 6,5 миллиона рублей от Павла Дурова на благотворительность
Материал редакции
Создатель Telegram перевёл 10 биткоинов проекту «Взаимопомощь».
Павел Дуров пожертвовал 10 биткоинов (6,5 миллиона рублей) благотворительному проекту «Взаимопомощь», сообщается в инстаграме фигуранта «московского дела» Егора Жукова.
Проект помощи нуждающимся в начале апреля запустила «Команда Жукова» на фоне распространения коронавируса и нестабильной экономической ситуации в России. Волонтёры бесплатно развозят еду пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. По словам организаторов проекта, к 27 мая помощь получили почти три тысячи человек.
Егор Жуков известен как фигурант «московского дела» — в декабре 2019 года студента ВШЭ признали виновным в призывах к экстремизму из-за видео на YouTube и приговорили к трём годам условно;
Поводом стали четыре ролика на его YouTube-канале, где Жуков рассуждал о преимуществах ненасильственной формы протеста;
По решению суда, Жукову запрещено администрировать сайты. В его инстаграме говорится, что страницу ведёт «Команда Жукова» — сам студент ВШЭ не имеет к ней доступа. Та же информация указана на YouTube-канале организации.
Brown Zweig
Где остальные миллиарды?
Полноценный нос
Нормально так, кинуть инвесторов, потом раздавать типа свое бабло.
Sapar Nurkamal
с каких пор 10 битков больше 6 млн руб.?