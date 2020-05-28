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Новости
Артём Мазанов
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Boeing возобновила производство самолётов 737 Max Материал редакции

Компания приостанавливала их выпуск после двух авиакатастроф, в которых погибли 346 человек.

15 комментариев
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Boeing 737 Max авиакомпании S7 Фото Jordan Arens

Авиастроительная корпорация Boeing возобновила приостановленное в январе производство самолётов Boeing 737.Об этом говорится в заявлении компании на её сайте.

Работы возобновили на заводе в Вашингтоне. Компания рассказала, что объёмы производства низкие, так как руководство приняло меры для обеспечения безопасности труда и повышения качества продукции.

В заявлении отмечается, что после приостановки производства в январе механики и инженеры «совместно работали над усовершенствованием и стандартизации рабочих пакетов в каждой позиции завода».

Новые процессы комплектации также гарантируют, что у сотрудников есть все необходимое под рукой, чтобы построить самолёт.

Boeing

10 марта Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение. На борту находились 157 человек, все они погибли. Это вторая катастрофа с самолётом этой модели за последние полгода: в октябре 2018 года разбился лайнер индонезийской Lion Air, 189 человек погибли. После катастрофы в Эфиопии большинство стран мира, в том числе Россия, ввели запрет на использование Boeing 737 Max 8.

В декабре 2019 года компания сообщила, что с января 2020 года приостановит производство 737 Max, так как сертификация лайнера переносится на 2020 год. «Безопасное возвращение 737 Max в эксплуатацию является нашим главным приоритетом», — говорилось в сообщении.

#новости #эфиопскийбоинг #boeing

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15 комментариев
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Всемирный глобус

2

Исходя из того, какие там переписки внутри боинга выкладывали, надо будет внимательнее читать информация о самолёте, когда билеты покупаешь. Ну его нахер на этом самолёте летать. 

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Патриотический инструмент

Всемирный
0

Aviasales нужно сделать фичу, что когда покупаешь билет на рейс с самолетами 737 Max или Sukhoi Superjet 100, появляется мотивационная картинка

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Yuri Miller

Патриотический
2

Купите билет и получите страховку на погребение бесплатно в подарок

Ответить

Патриотический инструмент

Yuri
0

Купи билет и получи шанс выиграть в лотерее 144 тыс. долларов, посмертно.

Кстати, есть налоговики в треде, облагаются ли налогом компенсационные выплаты от другого государства, в случае гибели, от 144 тыс. нужно отнимать 13% ндфл?

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Насущные Проблемы

Всемирный
0

Даже на этой хуйне разбиться опасность значительно ниже, чем попасть под Икарус, переходя дорогу на зелёный свет.

Ответить

Stan Majors

1

Сперва чипирование, теперь это

Ответить

Насущные Проблемы

Stan
1

Гейтс сокращает население земли, хуле.

Ответить

Sam Lowry

Насущные
0

Конечно. Ведь всё это делалось на Windows!

Ответить

Андрей Рядькин

Stan
0

Они уже среди нас

Ответить

Вечный вентилятор

1

Странно, что не переименовали

Ответить

Наим Алиев

0

А в чем там была проблема? Напомните, кто в курсе, пожалуйста. Триммер РВ?

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Yuri Miller

Наим
0

Какой-то адский косяк с электроникой. Пилотов лишили управления вообще. Всё через электронику пустили.

Ответить

Пётр Козлов

Yuri
0

А электроника у Боинга 737 max выглядит вот так 

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Патриотический инструмент

Наим
0

Ошибка в ПО, а что конкретно - хрен его знает.
Ща читал статью медузы, про вчерашний запуск spacex, там мельком была инфа, что starliner от boening также коряво летал в космосе из за ошибок в программе.

 Boeing начал догонять со своим проектом космического корабля Starliner. 4 ноября был проведен успешный тест его системы аварийного спасения, а 20 декабря стартовала испытательная миссия Boeing Orbital Flight Test — первый полет Starliner к МКС на ракете-носителе Atlas V с российскими двигателями РД-180. Как и в миссии SpaceX Demo-1, астронавтов на борту заменял манекен: это был манекен клепальщицы Роузи, одетый в скафандр производства Boeing. 

 К сожалению, Роузи не было суждено прибыть на МКС. В системе расчета полетного времени корабля произошел сбой, который привел к перерасходу топлива. Стыковка с МКС была отменена, корабль протестировали в автономном полете на более низкой орбите и 22 декабря он совершил успешную посадку с помощью парашютов и надувных подушек на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико. Впоследствии при анализе результатов полета выявили большое количество программных ошибок. NASA решило, что беспилотный запуск Starliner к МКС в обязательном порядке надо повторить за счет компании-разработчика. Boeing сразу же перешел в аутсайдеры гонки со SpaceX.

https://meduza.io/feature/2020/05/26/crew-dragon-dostavit-na-mks-astronavtov-eto-istoricheskoe-sobytie

Crew Dragon доставит на МКС астронавтов. Это…
27 мая, если все пойдет по плану, американские астронавты впервые после почти девятилетнего…
meduza.io
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Евгений Долгий

0

Уебищный троллейбус. Даже не знаю, что хуже, это или SSJ

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