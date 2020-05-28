Против слияния выступили депутаты НАО и местные жители. Секретарь Генсовета «Единой России» извинился за то, что «власти не посоветовались с людьми».

В закладки

Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в 2020 году не состоится — его перенесли на неопределённый срок. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Публично об этом решении не сообщалось.

По данным журналистов, Турчак сообщил об этом решении на заседании окружного политсовета партии, там также присутствовали временно исполняющие обязанности глав регионов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный. На заседании секретарь Генсовета «Единой России» извинился за то, что «многое было сделано неправильно и власти не посоветовались с людьми». «Сказали, что темы референдума нет», — рассказал журналистам один из участников заседания.

Была высказана позиция, что только люди могут решать вопрос об объединении и делать это без обсуждения с ними нельзя. собеседник «Ведомостей», присутствовавший на заседании «Единой России»

Глава Тиманского сельсовета НАО Вадим Глухов подтвердил «Ведомостям», что Турчак на заседании сказал о переносе референдума — из-за экономических вопросов, в частности программы развития территории. «Вопрос объединения, видимо, всё-таки еще будет подниматься, но, скорее всего, в другом русле и в другое время», — добавил Глухов.

Два человека, близкие к Кремлю, рассказали журналистам, что по данным социологии, большинство жителей НАО против объединения. Против также высказались депутаты округа, из-за этого в регион прилетал Турчак, ему удалось убедить чиновников поддержать идею референдума, но после его отъезда появился риск, что депутаты не поддержат идею слияния. После чего глав регионов вызвали в администрацию президента, там Турчак убедил Кремль, что жители НАО выступают против объединения.

Обновлено в 10:12: Глава рабочей группы от НАО подтвердил, что в 2020 году не состоится референдум об объединении регионов.