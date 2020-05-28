Ещё 9,6% считают, что опасность пандемии преувеличена.

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Дирекция по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (ВШЭ) провела исследование, из которого следует, что 23,2% россиян считают пандемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц. Об этом пишет РБК.

Ещё 9,6% считают, что опасность пандемии преувеличена. Наибольшее количество скептиков и противников ограничений выявили в Южном федеральном округе. Руководитель дирекции по экспертно-аналитической работе ВШЭ Руслан Артамонов объяснил это тем, что в этом регионе больше людей, которые во время самоизоляции лишились доходов — 52,1%.

ВШЭ выяснила, что поведение россиян, которые не верят в эпидемию, сильно отличается от поведения тех, кто признаёт наличие вируса:

Из тех, кто не верит в эпидемию, 43% навещают родственников, 54% выходят на прогулку, 74,22% убеждены, что во введении режима самоизоляции не было необходимости;

Из тех, кто признает существование эпидемии, родственников навещают 18%, с друзьями встречаются меньше 12%, только 10% согласны с тем, что не было необходимости введения режима самоизоляции.

В исследовании также отмечается, что конца апреля выросла доля людей, которые выходят на прогулку, — с 12,3 до 38,7%, увеличилось и количество тех, кто встречается с друзьями — с 6,7 до 21,%.