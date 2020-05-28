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Ещё 9,6% считают, что опасность пандемии преувеличена.
Дирекция по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (ВШЭ) провела исследование, из которого следует, что 23,2% россиян считают пандемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц. Об этом пишет РБК.
Ещё 9,6% считают, что опасность пандемии преувеличена. Наибольшее количество скептиков и противников ограничений выявили в Южном федеральном округе. Руководитель дирекции по экспертно-аналитической работе ВШЭ Руслан Артамонов объяснил это тем, что в этом регионе больше людей, которые во время самоизоляции лишились доходов — 52,1%.
ВШЭ выяснила, что поведение россиян, которые не верят в эпидемию, сильно отличается от поведения тех, кто признаёт наличие вируса:
В исследовании также отмечается, что конца апреля выросла доля людей, которые выходят на прогулку, — с 12,3 до 38,7%, увеличилось и количество тех, кто встречается с друзьями — с 6,7 до 21,%.
В опросе ВШЭ приняли участие более 30 тысяч человек из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет. Исследование проводилось сразу на множестве сайтов.
Почему я никогда не вижу этих опросов....где их делают вообще.... как проголосовать
Потому что выборка в таких опросах не слишком большая
Но, если подходят к делу грамотно, репрезентативная - то бишь собирают микромодель общества по основным параметрам и на ее основе делают вывод по популяции в целом
Внезапный кран
Дашка, привет!
Иногда на улице подходят. Но несмотря на анонимность частенько просят телефон, для контроля за сборщиками
один раз даже домой пришли, опрашивали, все культурно и аккуратно и с четкой постановкой вопроса
Что интересно, цифирь примерно совпадает с тем австралийским опросом, где тоже примерно пятая-четвертая часть опрашиваемых приписала ковид товарищу Гейтсу
видимо это какая-то постоянная по числу мракобесов в популяции, с малой зависимостью от уровня образования и социального статуса
Кто в теме, расскажите: в опросах делают поправку на всяких петросянов, которые "проголосую за самый смишной вариант гыгыгы"?
Ты не веришь в результаты опроса? Почитай комменты в пабликах в вк, там половина таких долбоебов, которые не верят в ковид. Я даже на vc их встречаю. Мои родственники 45+ тоже поголовно не верят
Почитай комменты в пабликах в вк, там половина таких долбоебов
Ты ещё предложи изучать масштабы охвата населения интернетом путём опросов в интернете
Ну вот пример. У меня в городе есть главный,весьма оживленный городской паблик.
Под каждой новостью о короне сразу появляется как минимум сотня комментов о заговоре и выдумках.
На них приходится 1-2-3 нормальных.
Ты не понял что я хотел сказать. Если есть пост, который утверждает X, то под этим постом будет априори больше сообщений, которые утверждают не-Х, чем соглашаются с Х. Потому что тратить энергию и время на озвучивание соглашения с Х у человека намного меньше стимулов, чем на возражение этому Х. Попросту говоря, негативных по отношению к содержанию поста комментов будет всегда больше. Остальным нет особого резона оспаривать эти сообщения.
да это в любом региональном паблике под любой новостью о ковиде, да и к тому эти громкие комментарии о "короны нет, не знаю ни одного, кто более короной, вы и дальше самоизолируйтесь лохи" набирают тучу лайков, то бишь согласных
Стоит еще учесть, что эти невротики в целом активнее, вот мы только их и видим.
Верить нужно в себя, а не в ковид, ковид всего лишь одна из разновидностей корона вируса, причем без аномальных особенностей, однозначно не стоящих того, что бы поднять панику обнулившую ВСЮ мировую экономику. Ну и как все остальные вирусы приживется со временем хD
Долбоебы это те, кто ходит в перчатках в 20 градусов тепла, вот это да, долбоеб. Всем в руки ултрафиолетовую лампу и смотреть внутрь перчаток через пару тройку часов носки.
Родственники 45+ намного умнее вас )))
"Долбоеб не верующий в великий и ужасный Ковид" (С)
Рад, что у нас в комментариях появился настоящий вирусолог и эпидемиолог, который лучше знает, что нужно было делать всему миру.
Даниил, да я же не отрицаю его существование, да он есть. И ни вы ни я от него ни в бункере не спрячетесь, ни за маской. Вакцина будет в лучшем случае летом 21 года, в то время вся эта история вообще неактуальна станет. А вот куаркоды чтоб гулять выходить- останутся :))) и штрафы тоже.
Не думаю, что QR-коды и штрафы останутся надолго. Для правительства нет никакого профита в том, чтобы максимально настроить против себя население. Скорее всего через 2-3 недели все ограничения отменят.
По поводу ограничений. Уже тысячи раз повторяли, что они позволяют не спасти всех от коронавируса, а растянуть количество заболевших на максимальный срок, чтобы люди в тяжёлом состоянии не парализовали работу больниц из-за наплыва людей с пневмонией.
Практически во всех странах придерживаются такой логики.
Когда долбоёб пытается изобразить здравый смысл, он всё равно остаётся долбоёбом, и комуфляж здравом смыслом не работает, потому что не натягивается - слишком маленький здравый смысл в сравнении с невежеством
Напоминает не верить к укус змеи а потом думать что за фигня происходит после встречи с этой тварью)
А тоже лично видел. Причём бабка. Говорит трупов из других отраслей медицины в ковид пишут.
Товарищи с Белоруссии/Беларуси даже кинули с форума (тутбая вроде) кулстори
был мужик, который не верил в ковид, писал там комменты что всего этого нет, нас разводят и дурят чтобы засадить по домам
а потом он же писал, что резко уверовал и понял как ошибался
ибо родители заболели, а батя не выжил
Нет, не делают. Как бы ты такую поправку свалидировал?
Вот и я думаю
Я когда занимался социологией для маркетинга, всегда видел, что существуют петросяны. Например, часто есть вопрос "оцените своё материальное положение" со стандартными вариантами ответов в том числе "денег не хватает даже на еду". И как бы респондент не отвечал на предыдущие вопросы, типа "коплю на бентли" или "выбираю только самые дорогие йогурты", часть людей отвечает "денег не хватает даже на еду" просто по приколу. В моих подсчетах это было 10%.
Ну вот наверное как-то так всякими исследованиями высчитать средний процент клоунов и делать на него поправку в опросах
Похожий опрос был в США, только про вакцинацию от ковида. Там от нее отказались 23% опрошенных.
Причем большинство это сторонники Трампа, умнейшие люди, которые разбираются в теме лучше врачей.
Наибольшее количество скептиков и противников ограничений выявили в Южном федеральном округе.
где ж ещё. там уже садик-огородик пора на рынок вытаскивать, отпускным домики сдавать на море, вот это всё.
Как можно заставить сотрудника прыгнуть с моста. Американцу говорят: «Гражданин, вы получите миллион долларов, если прыгнете с моста в реку». Американец требует подписания контракта и предоплаты, после чего спокойно прыгает в воду. Немцу говорят: «Вы получите миллион долларов, если прыгнете с моста». Немец не соглашается, говорит, что у него дела, семья, обязанности. Ему говорят: «Но есть строгий приказ вашего руководителя прыгнуть с моста». Немец немедленно прыгает. Русскому говорят: «Вы получите миллион долларов, если прыгнете с моста в реку». Русский в ответ: «Чихал я на ваши миллионы» и идет по своим делам. Ему говорят: «Ваш начальник приказал вам прыгнуть с моста». Русский: «Чихал я на приказы» и идет дальше. Ему говорят: «Вы знаете, вообще-то с этого моста прыгать запрещено». Русский перелезает через перила и со словами: «А чихал я на ваши запреты» – прыгает.