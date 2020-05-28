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Артём Мазанов
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ВШЭ: 23% россиян назвали пандемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц Материал редакции

Ещё 9,6% считают, что опасность пандемии преувеличена.

43 комментария
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Дирекция по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (ВШЭ) провела исследование, из которого следует, что 23,2% россиян считают пандемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц. Об этом пишет РБК.

Ещё 9,6% считают, что опасность пандемии преувеличена. Наибольшее количество скептиков и противников ограничений выявили в Южном федеральном округе. Руководитель дирекции по экспертно-аналитической работе ВШЭ Руслан Артамонов объяснил это тем, что в этом регионе больше людей, которые во время самоизоляции лишились доходов — 52,1%.

ВШЭ выяснила, что поведение россиян, которые не верят в эпидемию, сильно отличается от поведения тех, кто признаёт наличие вируса:

  • Из тех, кто не верит в эпидемию, 43% навещают родственников, 54% выходят на прогулку, 74,22% убеждены, что во введении режима самоизоляции не было необходимости;
  • Из тех, кто признает существование эпидемии, родственников навещают 18%, с друзьями встречаются меньше 12%, только 10% согласны с тем, что не было необходимости введения режима самоизоляции.

В исследовании также отмечается, что конца апреля выросла доля людей, которые выходят на прогулку, — с 12,3 до 38,7%, увеличилось и количество тех, кто встречается с друзьями — с 6,7 до 21,%.

В опросе ВШЭ приняли участие более 30 тысяч человек из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет. Исследование проводилось сразу на множестве сайтов.

#новости #covid19 #исследования

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43 комментария
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Darya Timofeeva

11

Почему я никогда не вижу этих опросов....где их делают вообще.... как проголосовать

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Евгений Клочков

Darya
1

Потому что выборка в таких опросах не слишком большая

Но, если подходят к делу грамотно, репрезентативная - то бишь собирают микромодель общества по основным параметрам и на ее основе делают вывод по популяции в целом

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Внезапный кран

Darya
1

Дашка, привет!

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Потребительский дым

Внезапный
0

она тебе хоть где-то ответила?

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alexferman

Darya
0

Просто тебя все игнорируют

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Litnikov Danil

Darya
0

Иногда на улице подходят. Но несмотря на анонимность частенько просят телефон, для контроля за сборщиками

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Сергей Сергеев

Darya
0

один раз даже домой пришли, опрашивали, все культурно и аккуратно и с  четкой постановкой вопроса

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Евгений Клочков

9

Что интересно, цифирь примерно совпадает с тем австралийским опросом, где тоже примерно пятая-четвертая часть опрашиваемых приписала ковид товарищу Гейтсу

видимо это какая-то постоянная по числу мракобесов в популяции, с малой зависимостью от уровня образования и социального статуса 

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alexferman

2

Кто в теме, расскажите: в опросах делают поправку на всяких петросянов, которые "проголосую за самый смишной вариант гыгыгы"?

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Даниил Баздырев

alexferman
14

Ты не веришь в результаты опроса? Почитай комменты в пабликах в вк, там половина таких долбоебов, которые не верят в ковид. Я даже на vc их встречаю. Мои родственники 45+ тоже поголовно не верят

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alexferman

Даниил
0

Почитай комменты в пабликах в вк, там половина таких долбоебов

Ты ещё предложи изучать масштабы охвата населения интернетом путём опросов в интернете

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Арсен Григорян

alexferman
3

Ну вот пример. У меня в городе есть главный,весьма оживленный городской паблик.
Под каждой новостью о короне сразу появляется как минимум сотня комментов о заговоре и выдумках.
На них приходится 1-2-3 нормальных.

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alexferman

Арсен
1

Ты не понял что я хотел сказать. Если есть пост, который утверждает X, то под этим постом будет априори больше сообщений, которые утверждают не-Х, чем соглашаются с Х. Потому что тратить энергию и время на озвучивание соглашения с Х у человека намного меньше стимулов, чем на возражение этому Х. Попросту говоря, негативных по отношению к содержанию поста комментов будет всегда больше. Остальным нет особого резона оспаривать эти сообщения.

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Сергей Сергеев

alexfer…
1

да это в любом региональном паблике под любой новостью о ковиде, да и к тому эти громкие комментарии о "короны нет, не знаю ни одного, кто более короной, вы и дальше самоизолируйтесь лохи" набирают тучу лайков, то бишь согласных

Ответить

Арсен Григорян

Сергей
0

Стоит еще учесть, что эти невротики в целом активнее, вот мы только их и видим.

Ответить

Litnikov Danil

Арсен
1

1-2-3 нормальных.

Про чипирование

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Mikhail Dragunov

Даниил
–9

Верить нужно в себя, а не в ковид, ковид всего лишь одна из разновидностей корона вируса, причем без аномальных особенностей, однозначно не стоящих того, что бы поднять панику обнулившую ВСЮ мировую экономику. Ну и как все остальные вирусы приживется со временем хD
Долбоебы это те, кто ходит в перчатках в 20 градусов тепла, вот это да, долбоеб. Всем в руки ултрафиолетовую лампу и смотреть внутрь перчаток через пару тройку часов носки.
Родственники 45+ намного умнее вас )))
"Долбоеб не верующий в великий и ужасный Ковид" (С)

Ответить

Даниил Баздырев

Mikhail
2

Рад, что у нас в комментариях появился настоящий вирусолог и эпидемиолог, который лучше знает, что нужно было делать всему миру.

Ответить

Вечный вентилятор

Даниил
0

Рад, что его вовремя осадил социолог

Ответить

Mikhail Dragunov

Даниил
0

Даниил, да я же не отрицаю его существование, да он есть. И ни вы ни я от него ни в бункере не спрячетесь, ни за маской. Вакцина будет в лучшем случае летом 21 года, в то время вся эта история вообще неактуальна станет. А вот куаркоды чтоб гулять выходить- останутся :))) и штрафы тоже.

Ответить

Потребительский

Mikhail
0

пРекоЛьна пишыш, пАтпNсываЙсЯ на мОй блог))))))

Ответить

Даниил Баздырев

Mikhail
0

Не думаю, что QR-коды и штрафы останутся надолго. Для правительства нет никакого профита в том, чтобы максимально настроить против себя население. Скорее всего через 2-3 недели все ограничения отменят.

По поводу ограничений. Уже тысячи раз повторяли, что они позволяют не спасти всех от коронавируса, а растянуть количество заболевших на максимальный срок, чтобы люди в тяжёлом состоянии не парализовали работу больниц из-за наплыва людей с пневмонией.

Практически во всех странах придерживаются такой логики.

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Дмитрий Щёлоков

Mikhail
1

Когда долбоёб пытается изобразить здравый смысл, он всё равно остаётся долбоёбом, и комуфляж здравом смыслом не работает, потому что не натягивается - слишком маленький здравый смысл в сравнении с невежеством

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Yuri Miller

Mikhail
0

Напоминает не верить к укус змеи а потом думать что за фигня происходит после встречи с этой тварью)

Ответить

Yuri Miller

Даниил
0

А тоже лично видел. Причём бабка. Говорит трупов из других отраслей медицины в ковид пишут.

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Евгений Клочков

Даниил
0

Товарищи с Белоруссии/Беларуси даже кинули с форума (тутбая вроде) кулстори

был мужик, который не верил в ковид, писал там комменты что всего этого нет, нас разводят и дурят чтобы засадить по домам

а потом он же писал, что резко уверовал и понял как ошибался

ибо родители заболели, а батя не выжил

Ответить

Наивный рубин

Евгений
0

Читал эту статью, он ещё в ВК писал, что коронавирус херня

Ответить

Павел Тявин

alexferman
0

Нет, не делают. Как бы ты такую поправку свалидировал?

Ответить

alexferman

Павел
0

Вот и я думаю

Ответить

Павел Тявин

alexferman
1

Я когда занимался социологией для маркетинга, всегда видел, что существуют петросяны. Например, часто есть вопрос "оцените своё материальное положение" со стандартными вариантами ответов в том числе "денег не хватает даже на еду". И как бы респондент не отвечал на предыдущие вопросы, типа "коплю на бентли" или "выбираю только самые дорогие йогурты", часть людей отвечает "денег не хватает даже на еду" просто по приколу. В моих подсчетах это было 10%.

Ответить

alexferman

Павел
0

Ну вот наверное как-то так всякими исследованиями высчитать средний процент клоунов и делать на него поправку в опросах

Ответить

Евгений Долгий

alexferman
0

И я не увидел варианта про благотворность пандемийки

Ответить

Andre Macareno

alexferman
0

Там обычно таких не обзванивают, насколько я помню

Ответить

Рыночный череп

2

Теория короны 

Ответить

alex twit

Рыночный
2

надеюсь, этих теоретиков нахуй послали с их дружбой

Ответить

Рыночный череп

alex
1
Ответить

Евгений Долгий

1

Конспирология, беспощадная ты сука

Ответить

Даниил Баздырев

0

Похожий опрос был в США, только про вакцинацию от ковида. Там от нее отказались 23% опрошенных. 

Ответить

Имя Фамилия

Даниил
0

49%

AP-NORC poll: Half of Americans would get a…
Only about half of Americans say they would get a COVID-19 vaccine if the scientists working…
apnews.com
Ответить

Амир Аль-Мопеди

Имя
0

Причем большинство это сторонники Трампа, умнейшие люди, которые разбираются в теме лучше врачей.

Ответить

Alex the Owl

0

Высшая школа эскорта?

Ответить

Jenny Smith

0

 Наибольшее количество скептиков и противников ограничений выявили в Южном федеральном округе.

где ж ещё. там уже садик-огородик пора на рынок вытаскивать, отпускным домики сдавать на море, вот это всё.

Ответить

alex twit

0

Как можно заставить сотрудника прыгнуть с моста. Американцу говорят: «Гражданин, вы получите миллион долларов, если прыгнете с моста в реку». Американец требует подписания контракта и предоплаты, после чего спокойно прыгает в воду. Немцу говорят: «Вы получите миллион долларов, если прыгнете с моста». Немец не соглашается, говорит, что у него дела, семья, обязанности. Ему говорят: «Но есть строгий приказ вашего руководителя прыгнуть с моста». Немец немедленно прыгает. Русскому говорят: «Вы получите миллион долларов, если прыгнете с моста в реку». Русский в ответ: «Чихал я на ваши миллионы» и идет по своим делам. Ему говорят: «Ваш начальник приказал вам прыгнуть с моста». Русский: «Чихал я на приказы» и идет дальше. Ему говорят: «Вы знаете, вообще-то с этого моста прыгать запрещено». Русский перелезает через перила и со словами: «А чихал я на ваши запреты» – прыгает.

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