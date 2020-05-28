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Власти фиксируют меньше девяти тысяч новых заболевших пятый день подряд.
За сутки в России зарегистрировали 8 371 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 — на 33 больше, чем в предыдущий день. Общее число выявленных заражённых выросло до 379 051. Об этом рассказал оперативный штаб.
Власти фиксируют меньше 10 тысяч новых заражённых 13 дней подряд, меньше девяти тысяч — пятый день подряд.
За сутки власти зафиксировали 174 смерти от коронавируса, за всё время — 4 142. За сутки выздоровели 8 785 человек, за всё время 150 993.
А в чем смысл пушить это каждое утро будто это сенсация какая-то?
Зато парад будет!
Наш лидер тонко чувствует чаяния россиян. Ведь именно о параде победы сейчас думает россиянин. О параде и немного об опасности умереть от коронавируса, остаться без работы, без денег. Но, в основном, конечно, о параде
А как же новая методика? Или это уже без учета безсимптомных?
Вчера была жопа, сегодня была жопа, завтра уже точно будет жопа. Похоже, ситуация стабилизируется!