Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
1694

В России зафиксировали 8 371 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших превысило 379 тысяч Материал редакции

Власти фиксируют меньше девяти тысяч новых заболевших пятый день подряд.

16 комментариев
В закладки

За сутки в России зарегистрировали 8 371 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 — на 33 больше, чем в предыдущий день. Общее число выявленных заражённых выросло до 379 051. Об этом рассказал оперативный штаб.

Власти фиксируют меньше 10 тысяч новых заражённых 13 дней подряд, меньше девяти тысяч — пятый день подряд.

Изображение РИА «Новости»

За сутки власти зафиксировали 174 смерти от коронавируса, за всё время — 4 142. За сутки выздоровели 8 785 человек, за всё время 150 993.

#новости #covid19

Артём Мазанов PLUS
+110 770
🦠
2
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 16, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 173179, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 28 May 2020 10:38:28 +0300", "is_special": false }
Усвойте смысл книги за 20 минут
Краткое содержание лучших книг про бизнес, технологии, отношения и здоровье
Скачать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

hyposlasher

6

А в чем смысл пушить это каждое утро будто это сенсация какая-то?

Ответить

Властный цветок

hyposlasher
1

Редактора делают видимость работы

Ответить

Роберт Петросян

2

Зато парад будет!

Ответить

Роберт Петросян

Роберт
0

Наш лидер тонко чувствует чаяния россиян. Ведь именно о параде победы сейчас думает россиянин. О параде и немного об опасности умереть от коронавируса, остаться без работы, без денег. Но, в основном, конечно, о параде

Ответить

Ручной крюк

Роберт
1

ты все подряд комменты из твитора копипастишь, или выборочно?

Ответить

Евгений Большаков

0

А как же новая методика? Или это уже без учета безсимптомных? 

Ответить

Kyler

Евгений
6

Уже применяют новую методику, думаю не первый день

Ответить

последний герой черновика

2
Ответить

Andres Kushnir

0

Гг

Ответить

Роберт Петросян

0

Опрос.
Что сделал Путин?

Ответить

Diyana Ayupova

0

Классно, что даже погрешности нет, прям уверенно на спад идём.

Ответить

Лунный Паша

0

Вот президент покашлял и весь вирус убежал в страхе! Пидносы, учитесь!

Ответить

Лишенный браслет

0

Пыня как-то слабо ручку бросил, надо еще пару раз

Ответить

Патриотический инструмент

0
Ответить

alex twit

0

Вчера была жопа, сегодня была жопа, завтра уже точно будет жопа. Похоже, ситуация стабилизируется!

Ответить

Эмиль Рубанов

0

Как пособянило плато при Хорошанине!

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
На месте закрашенного граффити с изображением Бродского в Петербурге стали писать стихи. Их тоже закрасили
История рисунка, посвящённого 80-летию со дня рождения поэта, не заканчивается.
238
Разборы
Как можно не понять, что партнёр — агрессор? Почему бы просто не уйти? Психолог отвечает на вопросы о домашнем насилии
FAQ от специалиста центра «Насилию.нет».
310
Наука
Первый пилотируемый запуск SpaceX отменили из-за погоды
Против природы не попрёшь.
160
Популярное за три дня
Интернет
Мем: Накачанный Доге из прошлого и плачущий Чимс из настоящего
В соцсетях проводят параллели между предшественниками и последователями. Первые всегда побеждают — даже если их «эпоха» прошла пару месяцев назад.
40
Животные
Коты, работающие на солнечных батареях
9
Новости
Дочь Эдуарда Успенского попросила не называть премию в области детской литературы именем отца
Она назвала создателя Чебурашки «жестоким человеком», который «в течение всей жизни» совершал домашнее насилие.
383
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Степан Кучеренко

Xiaomi представили первый…

Амир Аль-Мопеди

"Я не могу дышать". В США…

Мария Дорофеева

В Москве продлили режим…

Пальто в коне

"Я не могу дышать". В США…

Эмиль Рубанов

В России зафиксировали 8 371…

alex twit

В России зафиксировали 8 371…

Роман Белоус

В России зафиксировали 8 371…

Alex Kirillov

Xiaomi представили первый…

bro mi

ВШЭ: 23% россиян назвали…

alexferman

"Я не могу дышать". В США…

Данил Рябинин

"Я не могу дышать". В США…

alex twit

ВШЭ: 23% россиян назвали…

Человек-человек

В России зафиксировали 8 371…

Арсен Григорян

ВШЭ: 23% россиян назвали…

Константин Золотов

Референдум о слиянии…

Mikhail Lukup

Запись в подсайте Twitter

Юрий Камерер

"Я не могу дышать". В США…

Zasad Asdasd

"Я не могу дышать". В США…