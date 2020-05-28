Власти фиксируют меньше девяти тысяч новых заболевших пятый день подряд.

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За сутки в России зарегистрировали 8 371 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 — на 33 больше, чем в предыдущий день. Общее число выявленных заражённых выросло до 379 051. Об этом рассказал оперативный штаб.

Власти фиксируют меньше 10 тысяч новых заражённых 13 дней подряд, меньше девяти тысяч — пятый день подряд.

Изображение РИА «Новости»