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Компания должна только обозначить спорную информацию, чтобы люди сами делали выводы, считает Джек Дорси.
Глава Twitter Джек Дорси прокомментировал появление отметок о недостоверности данных в двух твитах президента США Дональда Трампа. По словам Дорси, соцсеть таким образом стремится создать «прозрачность» информации.
Глава компании заявил, что из твитов Трампа избиратели могут решить, будто им не нужно регистрироваться, чтобы получить бюллетени для голосования по почте. Соцсеть не считает себя «арбитром истины», но она должна отмечать спорную информацию, написал Дорси.
По словам Дорси, компания продолжит отмечать недостоверную информацию о выборах во всём мире. При этом Twitter будет признавать свои ошибки, если совершит их.
Формулировку «арбитр истины» использовал глава Facebook Марк Цукерберг. Вскоре после появления плашки под твитами Трампа он заявил, что его соцсеть, в отличие от Twitter, не будет выступать в такой роли.
По такой логике помечать нужно каждый твит, не?
Вот тут можно почитать, почему не нужно помечать каждый твит...ссылка
Вот тут можно почитать про логику...ссылка
Вот тут можно почитать почему инструмент сразу же стал использоваться в политических целях... ссылка
Не понимаю зачем соцсети лезут и пытаются быть «арбитрами». Это же просто современная версия производителя бумаги. С какого хуя им не до пизды что на ней будут писать. Все соцсети со своими запретами и правилами превращаются из площадок, на которых каждый может писать что угодно (и нести личную ответственность за слова) в зацензуренные издания где в редакции только два отдела - рекламный и цензурный.
И за эту инициативу лезть в чужие тетрадки их справедливо будут будут поливать говном. Взять тот же твич со своей диктатурой
Потому что иначе в случае любого дерьма, связанного с постом в соцсети, на них льются помои за то, что они не модерируют контент.
Э.. вроде льют помои на них за обратное. Опять же, если пользователи сами жалуются на какой-то контент, не понимаю почему каждый не может просто забить пост/пользователя в чс и радоваться дальше своим интернетом.
Все ж начиналось очень дружелюбно. Мы подписывались на близких людей смотрели тот контент, который нам был интересен. Теперь эти уебки сами решают что нам показывать, а что запрещать показывать. Это уже не соцсети, это реально редакции где все авторы работают бесплатно, еще и пиздюлей можно получить если не следовать миссии этой редакции. Лет 20 назад кому-нибудь расскажи во что превратилось общение в интернете никто не поверил бы, что мы в 2020 готовы жрать это говно и еще платить за него если хочешь чтобы было чуть лучше.
Я помню как лет десять назад с огромным удовольствием сидел в вк, общался там с друзьями и постоянно вел свою страничку. Теперь меня не привлекает ни одна соцсеть, они превратились из дома родного в какой-то залупный торговый центр с оравой охранников и камерами наблюдения
Твиттер конечно неправ абсолютно. Если, допустим, он будет ставить пометку неграм, феминисткам, лгбт и кто там еще социально защищаем в США. Очевидно, что его обвинят в расизме, фашизме и всех смертных грехах. Даже если он формально будет прав.
Ага, как некоторые афроамериканцы любят писать, какие белые тупые. А твиттер им тут же ссылочки "по статистике средний IQ афроамериканцев ниже". Вот радости будет
Всё неминуемо идёт к тому, что по той или иной причине твиттер вынужден будет заблокировать сам себя.
Твиттер доиграется и на федеральном уровнем всей тех тусе ебанут какиениьудь законы про свободу слова и тд
вот для таких случаев том числе у нас есть такое понятие как "гносеологическая нейтральность", т.е. надо исходить из того, что любое суждение или твит - предположение)
Я думаю, что Твиттер имеет право подписывать «возможно здесь пиздеж». Очень много вранья в публичном пространстве — в политике в особенности. В некоторых случаях сойдёт добавить в чёрный список и не читать, а в случае, когда человек высказывается с высоты государственной должности, нужна ответственность за высказывания. Я так понимаю, что Трампу уже сходят с рук нарушения правил Твиттера в плане оскорблений, потому что его твиты, как президента, имеют общественную значимость. На счёт свободы слова и цензуры — твиты не удаляются.
Мнение сценариста Социальной Сети на счёт позиции Цукерберга:
Какой то левацкий шиз хочет ограничить свободу слова и защищает жулика байдена и поехавшую окасию кортез