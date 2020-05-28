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Алексей Боржонов
1046

Глава Twitter отказался считать соцсеть «арбитром истины» после отметки о недостоверности информации в твитах Трампа Материал редакции

Компания должна только обозначить спорную информацию, чтобы люди сами делали выводы, считает Джек Дорси.

17 комментариев
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Глава Twitter Джек Дорси прокомментировал появление отметок о недостоверности данных в двух твитах президента США Дональда Трампа. По словам Дорси, соцсеть таким образом стремится создать «прозрачность» информации.

Глава компании заявил, что из твитов Трампа избиратели могут решить, будто им не нужно регистрироваться, чтобы получить бюллетени для голосования по почте. Соцсеть не считает себя «арбитром истины», но она должна отмечать спорную информацию, написал Дорси.

Мы хотим связать воедино все противоречивые утверждения и обозначить спорную информацию, чтобы люди могли судить сами. Для нас важна большая прозрачность, чтобы люди могли ясно видеть, почему мы так поступаем.

Джек Дорси
глава Twitter

По словам Дорси, компания продолжит отмечать недостоверную информацию о выборах во всём мире. При этом Twitter будет признавать свои ошибки, если совершит их.

  • Дональд Трамп в двух твитах высказался о голосовании по почте, которое организуют демократы. По его словам, результаты таких выборов можно легко подделать;
  • Соцсеть добавила к постам плашку, которая ведёт к подборке твитов и статей, опровергающих заявления президента;
  • В ответ на действия Twitter Трамп объявил компанию во вмешательство в предвыборную гонку и подавлении свободы слова;

  • Формулировку «арбитр истины» использовал глава Facebook Марк Цукерберг. Вскоре после появления плашки под твитами Трампа он заявил, что его соцсеть, в отличие от Twitter, не будет выступать в такой роли.

Twitter впервые отметил записи Трампа как…
Президент заявил, что Twitter подавляет свободу слова.
tjournal.ru

#новости #twitter #трамп #политика

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17 комментариев
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Daiv Mrmr

10

По такой логике помечать нужно каждый твит, не?

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Илья Гераськин

Daiv
0

Вот тут можно почитать, почему не нужно помечать каждый твит...ссылка
Вот тут можно почитать про логику...ссылка

Ответить

Сергей Васильев

Илья
0

Вот тут можно почитать почему инструмент сразу же стал использоваться в политических целях... ссылка

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alex twit

6

1st world problems

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Neketa Fo

5

Не понимаю зачем соцсети лезут и пытаются быть «арбитрами». Это же просто современная версия производителя бумаги. С какого хуя им не до пизды что на ней будут писать. Все соцсети со своими запретами и правилами превращаются из площадок, на которых каждый может писать что угодно (и нести личную ответственность за слова) в зацензуренные издания где в редакции только два отдела - рекламный и цензурный.

И за эту инициативу лезть в чужие тетрадки их справедливо будут будут поливать говном. Взять тот же твич со своей диктатурой

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Эллада Котова

Neketa
1

Потому что иначе в случае любого дерьма, связанного с постом в соцсети, на них льются помои за то, что они не модерируют контент.

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Neketa Fo

Эллада
0

Э.. вроде льют помои на них за обратное. Опять же, если пользователи сами жалуются на какой-то контент, не понимаю почему каждый не может просто забить пост/пользователя в чс и радоваться дальше своим интернетом. 

Все ж начиналось очень дружелюбно. Мы подписывались на близких людей смотрели тот контент, который нам был интересен. Теперь эти уебки сами решают что нам показывать, а что запрещать показывать. Это уже не соцсети, это реально редакции где все авторы работают бесплатно, еще и пиздюлей можно получить если не следовать миссии этой редакции. Лет 20 назад кому-нибудь расскажи во что превратилось общение в интернете никто не поверил бы, что мы в 2020 готовы жрать это говно и еще платить за него если хочешь чтобы было чуть лучше. 

Я помню как лет десять назад с огромным удовольствием сидел в вк, общался там с друзьями и постоянно вел свою страничку. Теперь меня не привлекает ни одна соцсеть, они превратились из дома родного в какой-то залупный торговый центр с оравой охранников и камерами наблюдения  

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Vladimir Medvedev

2

Твиттер конечно неправ абсолютно. Если, допустим, он будет ставить пометку неграм, феминисткам, лгбт и кто там еще социально защищаем в США. Очевидно, что его обвинят в расизме, фашизме и всех смертных грехах. Даже если он формально будет прав. 

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Илья Гераськин

Vladimir
2

Ага, как некоторые афроамериканцы любят писать, какие белые тупые. А твиттер им тут же ссылочки "по статистике средний IQ афроамериканцев ниже". Вот радости будет

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Сергей Васильев

Илья
1

Всё неминуемо идёт к тому, что по той или иной причине твиттер вынужден будет заблокировать сам себя.

Ответить

Сергей Васильев

2

Твиттер доиграется и на федеральном уровнем всей тех тусе ебанут какиениьудь законы про свободу слова и тд

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Заключенный вентилятор

1

Соцсеть не считает себя «арбитром истины», если истина не укладывается в рамки повесточки. 

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Comrade EightEightSeven

0

Причины и следствия не должны интересовать стадо, ага.

Ответить

theomism

0

вот для таких случаев том числе у нас есть такое понятие как "гносеологическая нейтральность", т.е. надо исходить из того, что любое суждение или твит - предположение)

гносеологическая нейтральность
Гносеологическая нейтральность – это такое гносеологическое состояние, при котором любое суждение…
hypothetism.xyz
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Sergey Michko

0

Я думаю, что Твиттер имеет право подписывать «возможно здесь пиздеж». Очень много вранья в публичном пространстве — в политике в особенности. В некоторых случаях сойдёт добавить в чёрный список и не читать, а в случае, когда человек высказывается с высоты государственной должности, нужна ответственность за высказывания. Я так понимаю, что Трампу уже сходят с рук нарушения правил Твиттера в плане оскорблений, потому что его твиты, как президента, имеют общественную значимость. На счёт свободы слова и цензуры — твиты не удаляются. 

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Sergey Michko

Sergey
0

Мнение сценариста Социальной Сети на счёт позиции Цукерберга:

Aaron Sorkin: An Open Letter to Mark Zuckerberg
Facebook isn’t defending free speech, it’s assaulting truth.
www.nytimes.com
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Йохан Ирвинг

Sergey
0

Какой то левацкий шиз хочет ограничить свободу слова и защищает жулика байдена и поехавшую окасию кортез

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