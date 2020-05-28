Компания должна только обозначить спорную информацию, чтобы люди сами делали выводы, считает Джек Дорси.

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Глава Twitter Джек Дорси прокомментировал появление отметок о недостоверности данных в двух твитах президента США Дональда Трампа. По словам Дорси, соцсеть таким образом стремится создать «прозрачность» информации.

Глава компании заявил, что из твитов Трампа избиратели могут решить, будто им не нужно регистрироваться, чтобы получить бюллетени для голосования по почте. Соцсеть не считает себя «арбитром истины», но она должна отмечать спорную информацию, написал Дорси.

Мы хотим связать воедино все противоречивые утверждения и обозначить спорную информацию, чтобы люди могли судить сами. Для нас важна большая прозрачность, чтобы люди могли ясно видеть, почему мы так поступаем. Джек Дорси глава Twitter

По словам Дорси, компания продолжит отмечать недостоверную информацию о выборах во всём мире. При этом Twitter будет признавать свои ошибки, если совершит их.