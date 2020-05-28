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Зрителям рекомендовали носить маски, но не обязали.
Роспотребнадзор совместно с Минкультом подготовил рекомендации по профилактике коронавируса в кинотеатрах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В документе указано, что решения от открытии кинотеатров будут принимать руководители субъектов.
Подробности открытия кинотеатров и театров Минкульт раскрыл 28 мая.
То есть никаких чавкающих звуков под ухом? Никто не будет сосаться за соседним креслом? Никто не будет неловко долбить ногой в списку кресла? По-моему это лучшее, но еще лучше были бы премьеры сразу на онлайн-сервисах как норма.
Это норм, что при прогулке на свежем воздухе маска обязательна, а в замкнутом помещении лишь рекомендация?
разве где-то кроме мск она на улице обязательна? у себя в городе читал только про "рекомендации"
Скучаю по кинотеатрам, барам и парикмахерским. Эти заведения необходимо открыть в первую очередь
Причем открыть как три в одном
тебя стригут, а ты прибухиваешь под кинчик. можно вместо зеркала в парикмахерской экран заебумбить
я приду с 10 своими друзьями в кино и на входе заявлю, что мы все вместе живем в одной большой квартире....обходОЧКа правил
Это не распространяется на членов одной семьи или проживающих вместе лиц;
А если есть планы попроживать ночь?
> зрителей рассадят в метре друг от друга, кроме проживающих вместе
проживающих вместе в кинотеатре?