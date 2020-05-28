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Артём Мазанов
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Роспотребнадзор утвердил правила работы кинотеатров: зрителей рассадят в метре друг от друга, кроме проживающих вместе Материал редакции

Зрителям рекомендовали носить маски, но не обязали.

22 комментария
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Роспотребнадзор совместно с Минкультом подготовил рекомендации по профилактике коронавируса в кинотеатрах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В документе указано, что решения от открытии кинотеатров будут принимать руководители субъектов.

  • Перед выходом на смену и в течение рабочего дня у сотрудников кинотеатров будут измерять температур. Лиц с повышенной температурой отстранят от работы;
  • Руководство кинотеатров должно ограничить контакты сотрудников разных отделов;
  • Сотрудникам запрещено принимать пищу на рабочих местах;
  • В кинотеатрах должны установить места обработки рук дезинфицирующими салфетками или антисептиком;
  • Руководители должны обеспечить сотрудников масками и перчатками исходя из смены средств защиты раз в три часа;
  • Зрители и сотрудники должны соблюдать в кинотеатре дистанцию в 1,5 метра;
  • Посетителям рекомендуется носить маски, но это не обязательно;
  • Между сеансами установят интервалы в 30 минут. Время начала сеанса в разных кинозалах должно быть с разницей не менее 15 минут для кинотеатров, где меньше шести залов, и не менее 10 минут, если залов семь и больше;
  • В кинозалы должны начать запускать не позже, чем за 15 минут до начала сеансы;
  • Билеты будут продавать с учётом рассадки зрителей в метре друг от друга. Это не распространяется на членов одной семьи или проживающих вместе лиц;
  • Кинотеатрам рекомендуется отказаться от использования наличных средств.

Подробности открытия кинотеатров и театров Минкульт раскрыл 28 мая.

#новости #карантинвроссии

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22 комментария
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плюшевый батон

4

То есть никаких чавкающих звуков под ухом? Никто не будет сосаться  за соседним креслом? Никто не будет неловко долбить ногой в списку кресла? По-моему это лучшее, но еще лучше были бы премьеры сразу на онлайн-сервисах как норма.

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Банковский Данила

плюшевый
3

Будут сосаться, если они проживают вместе.

Ответить

Stan Islav

3

Это норм, что при прогулке на свежем воздухе маска обязательна, а в замкнутом помещении лишь рекомендация?

Ответить

Николай Трунов

Stan
0

разве где-то кроме мск она на улице обязательна? у себя в городе читал только про "рекомендации"

Ответить

Жилищный турник

Николай
1

В Татарстане обязательна. Еще и перчатки в помещениях

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Andrey Alyushin

Stan
0

когда откроют кинотеатры масочный режим упразднят

Ответить

Активный историк

0

Так и не починили

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Neketa Fo

Активный
6

просто редакция принесла нам черновик на вычитку и утверждение

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Неизбежный историк

0

Сожителей по прописке будут определять?

Ответить

Litnikov Danil

Неизбежный
5

По ругани из-за попкорна

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Лев Бабенко

0

Скучаю по кинотеатрам, барам и парикмахерским. Эти заведения необходимо открыть в первую очередь

Ответить

Taktischer Corgi

Лев
3

Причем открыть как три в одном

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alex twit

Taktischer
0

тебя стригут, а ты прибухиваешь под кинчик. можно вместо зеркала в парикмахерской экран заебумбить

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Andrey Alyushin

1

я приду с 10 своими друзьями в кино и на входе заявлю, что мы все вместе живем в одной большой квартире....обходОЧКа правил

Ответить

Лишенный браслет

0

А что там будут показывать в период отсутствия премьер?

Ответить

Добрый холод

Лишенный
2

Мухтар 19

Ответить

Andrey Alyushin

Лишенный
1

ДОВОД!

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Погибший чувак

0

С маской в 3D очках прям мегаудобно будет смотреть фильм

Ответить

Litnikov Danil

0

Это не распространяется на членов одной семьи или проживающих вместе лиц;

А если есть планы попроживать ночь?

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Валенок

0
Ответить

Taktischer Corgi

0

 Зрителям рекомендовали носить маски

И приводить хаски

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alex twit

0

> зрителей рассадят в метре друг от друга, кроме проживающих вместе 

проживающих вместе в кинотеатре?

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