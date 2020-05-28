Его признали виновным в повторном нарушении законодательства о митингах.

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Фото «Avtozak Live»

Тверской районный суд города Москвы арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за акцию в поддержку основателя паблика «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Об этом Азар рассказал в своём Telegram-канале.

Журналиста признали виновным по ч. 8, ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга). Он рассказал, что дело рассмотрели без его доставки в суд.

Азара задержали 26 мая во время одиночного пикета. Полицейские объяснили, что он нарушил запрет на проведение публичных мероприятий.

8 мая суд арестовал Владимира Воронцова на два месяца по обвинению в вымогательстве, а 23 мая в его отношении завели ещё одно уголовное дело — о распространении порнографических материалов. Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». Он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» в 2017 году, позже появились Telegram-канал и YouTube-канал.