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Его признали виновным в повторном нарушении законодательства о митингах.
Тверской районный суд города Москвы арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за акцию в поддержку основателя паблика «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Об этом Азар рассказал в своём Telegram-канале.
Журналиста признали виновным по ч. 8, ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга). Он рассказал, что дело рассмотрели без его доставки в суд.
Азара задержали 26 мая во время одиночного пикета. Полицейские объяснили, что он нарушил запрет на проведение публичных мероприятий.
8 мая суд арестовал Владимира Воронцова на два месяца по обвинению в вымогательстве, а 23 мая в его отношении завели ещё одно уголовное дело — о распространении порнографических материалов. Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». Он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» в 2017 году, позже появились Telegram-канал и YouTube-канал.
Можно с юридической точки зрения объяснить, почему? Одиночные пикеты вроде разрешены? Или нет? Или он был не одиночный? Есть какое-то легальное трактование произошедшего?
«Да, мы ахуели, и что?» - добавили в ведомстве .
Как вам такое юридическое объяснение?
Митинги без "согласования" (с любым количеством людей) - это признак демократически развитого и сильного государства.
У нас в Казахстане недавно приняли новый закон, по которому отменяются разрешения на митинги, теперь достаточно послать уведомление за 5 дней до акции. И буквально сегодня какая-то чиновница поясняла: да, несовершеннолетние могут участвовать в митингах, они не могут только организовывать их.
А у вас в России какая-то дичь ебать.
Казахстан теряет свое лицо, очень жаль
Сам в печали, всё величие азиатского ханства профукиваем
Митингов не должно быть в нормальном обществе
Так себе клоунада, поработай ещё над ролью
Клоунада это то, что вы Казахстан пускаете на рельсы Украины, не удивляйтесь потом
все стремится к тому, что когда те люди, которые сейчас "вне политики" или считают, что на митинги выходят дураки, захотят отстоять свое право, им и коммент черкануть не дадут, быстро загребут.
Вот он удивился наверное.
Писал у себя в ФБ, что в арест не верит.
А государство ему такое: "Сюрприз,мазафака"
Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
4. Организатор публичного мероприятия обязан:
2) не позднее чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) информировать орган исполнительной власти...
Сама статья куколдство.
Мирно — а почему мирно? А вдруг страну оккупировали. В Американской конституции призывают свергать плохое правительство.
«Без оружия». Если митинг мирный, какая разница есть ли оружие? Эта статья только к гражданам относится , но не к полицейским, что будут их разгонять.
Конституция для рабов.
Выдающийся холод
Так эта конституция не была написана гражданами, которые силой взяли свою свободу.
Эта конституция была написана царём и боярами, которые даровали холопам немножко больше милостей, чем раньше.
Нарушил - получил законное наказание, очень жаль что 15 суток, жду когда начнуть на лет 5 сажать
Выдающийся холод
Зарегистрировался 6 минут назад
После того, как Пригожин сдох, у вас там совсем что ли перестали инструкции выдавать?