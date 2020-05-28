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Новости
Ольга Щербинина
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Журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток за акцию в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Материал редакции

Его признали виновным в повторном нарушении законодательства о митингах.

21 комментарий
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Фото «Avtozak Live»

Тверской районный суд города Москвы арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за акцию в поддержку основателя паблика «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Об этом Азар рассказал в своём Telegram-канале.

Журналиста признали виновным по ч. 8, ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга). Он рассказал, что дело рассмотрели без его доставки в суд.

Азара задержали 26 мая во время одиночного пикета. Полицейские объяснили, что он нарушил запрет на проведение публичных мероприятий.

8 мая суд арестовал Владимира Воронцова на два месяца по обвинению в вымогательстве, а 23 мая в его отношении завели ещё одно уголовное дело — о распространении порнографических материалов. Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». Он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» в 2017 году, позже появились Telegram-канал и YouTube-канал.

#новости #полиция #медиа #омбудсменполиции

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21 комментарий
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Igor Chinaski

5

Можно с юридической точки зрения объяснить, почему? Одиночные пикеты вроде разрешены? Или нет? Или он был не одиночный? Есть какое-то легальное трактование произошедшего?

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Darya Timofeeva

Igor
1

))))

Ответить

Vladimir Medvedev

Igor
1

«Да, мы ахуели, и что?» - добавили в ведомстве .

Как вам такое юридическое объяснение?

Ответить

Данислав Жуков

Igor
0

Митинги без "согласования" (с любым количеством людей) - это признак демократически развитого и сильного государства.

Ответить

alexferman

Данислав
0

У нас в Казахстане недавно приняли новый закон, по которому отменяются разрешения на митинги, теперь достаточно послать уведомление за 5 дней до акции. И буквально сегодня какая-то чиновница поясняла: да, несовершеннолетние могут участвовать в митингах, они не могут только организовывать их.

А у вас в России какая-то дичь ебать.

Ответить

Леонид Пупсик

alexferman
0

Казахстан теряет свое лицо, очень жаль

Ответить

alexferman

Леонид
0

Сам в печали, всё величие азиатского ханства профукиваем

Ответить

Леонид Пупсик

alexfer…
0

Митингов не должно быть в нормальном обществе

Ответить

alexferman

Леонид
0

Так себе клоунада, поработай ещё над ролью

Ответить

Леонид Пупсик

alexfer…
0

Клоунада это то, что вы Казахстан пускаете на рельсы Украины, не удивляйтесь потом

Ответить

Антон Крившенко

3

как же у мусорских начальников бомбит

Ответить

Александр Гонтарев

3

все стремится к тому, что когда те люди, которые сейчас "вне политики" или считают, что на митинги выходят дураки, захотят отстоять свое право, им и коммент черкануть не дадут, быстро загребут.

Ответить

ouxen

Александр
–1

не захотят, всем всё нравится

Ответить

Арсен Григорян

1

Вот он удивился наверное.
Писал у себя в ФБ, что в арест не верит.
А государство ему такое: "Сюрприз,мазафака"

Ответить

Алексей Иваняков

0

Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

4. Организатор публичного мероприятия обязан:
2) не позднее чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) информировать орган исполнительной власти...

Ответить

Магомед Шереметьев

Алексей
1

Сама статья куколдство.
Мирно — а почему мирно? А вдруг страну оккупировали. В Американской конституции призывают свергать плохое правительство.
«Без оружия». Если митинг мирный, какая разница есть ли оружие? Эта статья только к гражданам относится , но не к полицейским, что будут их разгонять.
Конституция для рабов.

Ответить

Выдающийся холод

Магомед
0

Так эта конституция не была написана гражданами, которые силой взяли свою свободу.
Эта конституция была написана царём и боярами, которые даровали холопам немножко больше милостей, чем раньше.

Ответить

Магомед Шереметьев

Выдающийся
0

Кто бы сомневался. Ебучие большевики. 

Ответить

Леонид Пупсик

Алексей
0

Ща бы на америкоскую конституции ссылаться

Ответить

Леонид Пупсик

–2

Нарушил - получил законное наказание, очень жаль что 15 суток, жду когда начнуть на лет 5 сажать

Ответить

Выдающийся холод

Леонид
0

Зарегистрировался 6 минут назад

После того, как Пригожин сдох, у вас там совсем что ли перестали инструкции выдавать?

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