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Артём Мазанов
1649

Парламент Китая одобрил разработку законопроекта о нацбезопасности Гонконга. США и Евросоюз выступали против документа Материал редакции

Из-за этого законопроекта в районе снова начались беспорядки, за день полиция задержала минимум 360 человек.

26 комментариев
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Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли резолюцию о разработке законопроекта о безопасности в Гонконге. Об этом пишет The Guardian.

Законопроект должен «предотвращать, пресекать и наказывать за действия, которые угрожают национальной безопасности в Гонконге: сепаратизма, подрыва государственной власти и терроризма». Как отмечают журналисты, эти термины часто используются в Китае для цензуры.

Русская служба Би-би-си пишет, что пока нет информации, как именно этот законопроект будет работать. Но уже известно, что документ позволит Китаю создать ещё одну правоохранительную структуру, подконтрольную уже Пекину. Телеканал CNN рассказал, что законопроект вступит в силу после его опубликования правительством Гонконга в обход законодательной власти города через редко принимаемый конституционный бэкдор

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявлял, что этим документом Китай «собирается в основном захватить Гонконг». Он допустил, что после принятия документа Штаты могут ввести санкции в отношении Гонконга и Китая. Против законопроекта также выступили министерства иностранных дел Великобритании, Австралии и Канады. Евросоюз тоже раскритиковал этот документ, заявив, что заинтересован «в сохраняющейся стабильности и процветании Гонконга».

О том, что этот законопроект нужно принять «как можно скорее» власти Китая заявили в апреле. Официальный представитель Пекина в специальном административном районе объяснил, что «если муравейник, разрушающий верховенство закона, не будет очищен, национальная безопасность будет разрушена».

22 мая законопроект внесли на повестку третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей. Через два дня в Гонконге тысячи людей вышли на акции протеста против принятия этого документа. Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки. 27 мая правоохранительные органы задержали минимум 360 человек во время очередной акции протеста.

SCMP Hong Kong @SCMPHongKong
Protesters occupying Gloucester Road in Causeway Bay flee as police approach

Video: SCMP/Phila Siu https://t.co/a7s1fxjJUl

Похожий закон Китай уже пытался принять в 2003 году. От этой идеи отказались после протестных акций, одна из которых собрала 500 тысяч человек.

С начала июня 2019 года в Гонконге проходили массовые протесты из-за закона об экстрадиции подозреваемых и заключённых. Этот пункт является первым из пяти требований протестующих. Активисты также требуют отменить применение термина «массовые беспорядки» по отношению к протестной акции 12 июня, выпустить арестованных за митинги граждан, изучить действия полиции на протестных акциях и создать систему демократических выборов главы Гонконга и депутатов парламента. 23 октября власти отозвали документ.

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#новости #гонконг #протесты

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26 комментариев
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Max Belkov

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Не надо было Китаю Гонконг отдавать в 1997 году. Понятно же что китайский рейх захочет расширить свою экспансию. 

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Алмаз Ахметзянов

Max
1

По-хорошему Великобритании не стоило ничего в 20-ом веке отдавать.
Ближний восток был бы целее

Ответить

alexferman

Алмаз
0

Она не могла не отдать

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Алмаз Ахметзянов

alexferman
0

Могла если бы поднапряглась и выкрутилась бы из обещаний дать свободу (или вернуть Гонконг по договору аренды), было бы желание

Ответить

alexferman

Алмаз
0

Нет. На определённом уровне развития колонии начинают брать больше, чем давать. Не в последнюю очередь - из-за общественного мнения.

Ответить

Алмаз Ахметзянов

alexfer…
0

Так я и не говорю оставлять их в виде колоний
Хотя бы адекватных людей оставить во главе и изменить политику (Королевства Содружества тому пример)
Но явно не оставлять в свои руки, куда им технологическое развитие без культурного

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Yuri Miller

alexferman
0

не надо было отбирать у китайцев опий. 

Ответить

Аркадий Иванов

Алмаз
0

По-хорошему у Британии после Второй мировой ни денег, ни сил не было вот совсем. Собственно, как и у Франции. Войну они как бы и выиграли, но уже не смогли вернуться в прежнюю силу и стали постепенно второстепенными странами пол США.

Ответить

ユリー シャネ

5

Похожий закон Китай уже пытался принять в 2003 году. От этой идеи отказались после протестных акций, одна из которых собрала 500 тысяч человек.

Еще одни необучаемые.

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Сергей Васильев

3

Напишите пожалуйста новость о бунтах в Миннеаполисе 

Ответить

Nick Rosenberg

Сергей
3

Приплетаю америкашку.jpg

Ответить

Артём Мазанов

Сергей
0

Делаем

Ответить

Владислав Косинов

1

То чувство когда узнаешь что в Китае есть парламент. Для чего интересно, обсуждать насколько гениальна политика вождя и его окружения?

Ответить

Алексей Селезнев

Владислав
0

Ну у нас же тоже есть, почему и им нельзя)

Ответить

Валенок

Владислав
0

чтобы заявлять всем, что они народная демократическая республика

Ответить

Yuri Miller

1

Кстати кстати. Китай по-прежнему оккупирует Тибет. И никаких санкций Китаю за это. Ну надо же.

Ответить

Артур Логвинов

Yuri
0

А еще водные территории Индонезии и прочей южной азии, еще отжимает посредством ЧВК территории в Африке. И это не топ-5 преступлений Китая. С ними воевать можно только торговыми войнами, против которых в 2016 топили все леваки мира. Поэтому это нескоро кончится.

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Евгений Клочков

Артур
0

Почему только торговыми?

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Артур Логвинов

Евгений
0

Потому что патронов на всех не хватит, а информационную войну вести на чужом поприще – это будет RT 2.0.

Ответить

anti kuzma

Yuri
0

как насчёт Израиля и Кипра?

Ответить

Артур Логвинов

anti
0

Что насчет них?

Ответить

anti kuzma

Артур
0

я у Юры спрашиваю, он тут за оккупацию вещает, вот мне интересно стало спросить эксперта

Ответить

alexferman

0

Интересно, что вообще может значить сепаратизм в Гонконге. Движение за отделение одного из районов от города?

Ответить

NiemandDa

alexferman
0

Отделение от КНР

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Bastian Henning

0

Гонконгцы заслуживают независимости, в отличие от некоторых типа "государств"

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Артур Логвинов

Bastian
0

Казалось бы причем здесь Украина

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