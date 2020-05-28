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Из-за этого законопроекта в районе снова начались беспорядки, за день полиция задержала минимум 360 человек.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли резолюцию о разработке законопроекта о безопасности в Гонконге. Об этом пишет The Guardian.
Законопроект должен «предотвращать, пресекать и наказывать за действия, которые угрожают национальной безопасности в Гонконге: сепаратизма, подрыва государственной власти и терроризма». Как отмечают журналисты, эти термины часто используются в Китае для цензуры.
Русская служба Би-би-си пишет, что пока нет информации, как именно этот законопроект будет работать. Но уже известно, что документ позволит Китаю создать ещё одну правоохранительную структуру, подконтрольную уже Пекину. Телеканал CNN рассказал, что законопроект вступит в силу после его опубликования правительством Гонконга в обход законодательной власти города через редко принимаемый конституционный бэкдор
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявлял, что этим документом Китай «собирается в основном захватить Гонконг». Он допустил, что после принятия документа Штаты могут ввести санкции в отношении Гонконга и Китая. Против законопроекта также выступили министерства иностранных дел Великобритании, Австралии и Канады. Евросоюз тоже раскритиковал этот документ, заявив, что заинтересован «в сохраняющейся стабильности и процветании Гонконга».
О том, что этот законопроект нужно принять «как можно скорее» власти Китая заявили в апреле. Официальный представитель Пекина в специальном административном районе объяснил, что «если муравейник, разрушающий верховенство закона, не будет очищен, национальная безопасность будет разрушена».
22 мая законопроект внесли на повестку третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей. Через два дня в Гонконге тысячи людей вышли на акции протеста против принятия этого документа. Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки. 27 мая правоохранительные органы задержали минимум 360 человек во время очередной акции протеста.
Похожий закон Китай уже пытался принять в 2003 году. От этой идеи отказались после протестных акций, одна из которых собрала 500 тысяч человек.
С начала июня 2019 года в Гонконге проходили массовые протесты из-за закона об экстрадиции подозреваемых и заключённых. Этот пункт является первым из пяти требований протестующих. Активисты также требуют отменить применение термина «массовые беспорядки» по отношению к протестной акции 12 июня, выпустить арестованных за митинги граждан, изучить действия полиции на протестных акциях и создать систему демократических выборов главы Гонконга и депутатов парламента. 23 октября власти отозвали документ.
Не надо было Китаю Гонконг отдавать в 1997 году. Понятно же что китайский рейх захочет расширить свою экспансию.
По-хорошему Великобритании не стоило ничего в 20-ом веке отдавать.
Ближний восток был бы целее
Она не могла не отдать
Могла если бы поднапряглась и выкрутилась бы из обещаний дать свободу (или вернуть Гонконг по договору аренды), было бы желание
Нет. На определённом уровне развития колонии начинают брать больше, чем давать. Не в последнюю очередь - из-за общественного мнения.
Так я и не говорю оставлять их в виде колоний
Хотя бы адекватных людей оставить во главе и изменить политику (Королевства Содружества тому пример)
Но явно не оставлять в свои руки, куда им технологическое развитие без культурного
По-хорошему у Британии после Второй мировой ни денег, ни сил не было вот совсем. Собственно, как и у Франции. Войну они как бы и выиграли, но уже не смогли вернуться в прежнюю силу и стали постепенно второстепенными странами пол США.
Похожий закон Китай уже пытался принять в 2003 году. От этой идеи отказались после протестных акций, одна из которых собрала 500 тысяч человек.
Еще одни необучаемые.
Напишите пожалуйста новость о бунтах в Миннеаполисе
То чувство когда узнаешь что в Китае есть парламент. Для чего интересно, обсуждать насколько гениальна политика вождя и его окружения?
Кстати кстати. Китай по-прежнему оккупирует Тибет. И никаких санкций Китаю за это. Ну надо же.
А еще водные территории Индонезии и прочей южной азии, еще отжимает посредством ЧВК территории в Африке. И это не топ-5 преступлений Китая. С ними воевать можно только торговыми войнами, против которых в 2016 топили все леваки мира. Поэтому это нескоро кончится.
Почему только торговыми?
Потому что патронов на всех не хватит, а информационную войну вести на чужом поприще – это будет RT 2.0.
как насчёт Израиля и Кипра?
Что насчет них?
я у Юры спрашиваю, он тут за оккупацию вещает, вот мне интересно стало спросить эксперта
Интересно, что вообще может значить сепаратизм в Гонконге. Движение за отделение одного из районов от города?
Гонконгцы заслуживают независимости, в отличие от некоторых типа "государств"