Из-за этого законопроекта в районе снова начались беспорядки, за день полиция задержала минимум 360 человек.

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Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли резолюцию о разработке законопроекта о безопасности в Гонконге. Об этом пишет The Guardian.

Законопроект должен «предотвращать, пресекать и наказывать за действия, которые угрожают национальной безопасности в Гонконге: сепаратизма, подрыва государственной власти и терроризма». Как отмечают журналисты, эти термины часто используются в Китае для цензуры.

Русская служба Би-би-си пишет, что пока нет информации, как именно этот законопроект будет работать. Но уже известно, что документ позволит Китаю создать ещё одну правоохранительную структуру, подконтрольную уже Пекину. Телеканал CNN рассказал, что законопроект вступит в силу после его опубликования правительством Гонконга в обход законодательной власти города через редко принимаемый конституционный бэкдор

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявлял, что этим документом Китай «собирается в основном захватить Гонконг». Он допустил, что после принятия документа Штаты могут ввести санкции в отношении Гонконга и Китая. Против законопроекта также выступили министерства иностранных дел Великобритании, Австралии и Канады. Евросоюз тоже раскритиковал этот документ, заявив, что заинтересован «в сохраняющейся стабильности и процветании Гонконга».

О том, что этот законопроект нужно принять «как можно скорее» власти Китая заявили в апреле. Официальный представитель Пекина в специальном административном районе объяснил, что «если муравейник, разрушающий верховенство закона, не будет очищен, национальная безопасность будет разрушена».

22 мая законопроект внесли на повестку третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей. Через два дня в Гонконге тысячи людей вышли на акции протеста против принятия этого документа. Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки. 27 мая правоохранительные органы задержали минимум 360 человек во время очередной акции протеста.

Похожий закон Китай уже пытался принять в 2003 году. От этой идеи отказались после протестных акций, одна из которых собрала 500 тысяч человек.