В стране отметили рекордное с начала апреля число заболевших.

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28 мая Южная Корея сообщила о рекордном почти за два месяца числе новых случаев Covid-19 — 79. Это вынудило органы здравоохранения принять более жесткие меры по социальному дистанцированию в столичном регионе, пишет Yonhap News Agency.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, 68 из 79 новых случаев имеют локальное происхождение, почти все они отмечены в Сеуле и близлежащих районах. С учётом новых случаев в Южной Корее зарегистрировали 11 344 тысяч заболевших коронавирусом. От болезни умерли 269 человек. С начала апреля число новых заражённых в сутки постепенно снижалось c 80-90 до 10-20 случаев в день, а 6 мая оно падало двух человек.

На фоне всплеска прозвучали призывы вернуться к строгому социальному дистанцированию. Органы здравоохранения решили усилить меры в Сеуле до 14 июня. Министр здравоохранения призвал жителей воздержаться от каких-либо собраний и встреч, избегать общественных мест, ресторанов и баров. «Следующие две недели станут критическим моментом в предотвращении дальнейшего распространения вируса в столичном регионе», — отметил он.

Из-за распространения в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах района Сеула Итхэвон заразилось не менее 259 человек. Есть и другие коллективные очаги Covid-19. Например, не менее 69 человек заразились на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо. Сейчас более 4 тысяч сотрудников и посетителей склада находятся на изоляции дома, в ближайшее время должна завершиться их проверка на коронавирус. Ожидается, что число подтверждённых заражённых вырастет.