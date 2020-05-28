Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
143

В Сеуле снова закроют музеи, парки и галереи — на две недели. Это связано со всплеском числа заболевших Covid-19 Материал редакции

В стране отметили рекордное с начала апреля число заболевших.

4 комментария
В закладки

28 мая Южная Корея сообщила о рекордном почти за два месяца числе новых случаев Covid-19 — 79. Это вынудило органы здравоохранения принять более жесткие меры по социальному дистанцированию в столичном регионе, пишет Yonhap News Agency.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, 68 из 79 новых случаев имеют локальное происхождение, почти все они отмечены в Сеуле и близлежащих районах. С учётом новых случаев в Южной Корее зарегистрировали 11 344 тысяч заболевших коронавирусом. От болезни умерли 269 человек. С начала апреля число новых заражённых в сутки постепенно снижалось c 80-90 до 10-20 случаев в день, а 6 мая оно падало двух человек.

На фоне всплеска прозвучали призывы вернуться к строгому социальному дистанцированию. Органы здравоохранения решили усилить меры в Сеуле до 14 июня. Министр здравоохранения призвал жителей воздержаться от каких-либо собраний и встреч, избегать общественных мест, ресторанов и баров. «Следующие две недели станут критическим моментом в предотвращении дальнейшего распространения вируса в столичном регионе», — отметил он.

Из-за распространения в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах района Сеула Итхэвон заразилось не менее 259 человек. Есть и другие коллективные очаги Covid-19. Например, не менее 69 человек заразились на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо. Сейчас более 4 тысяч сотрудников и посетителей склада находятся на изоляции дома, в ближайшее время должна завершиться их проверка на коронавирус. Ожидается, что число подтверждённых заражённых вырастет.

#новости #южнаякорея #covid19

Ольга Щербинина PLUS
+8508
но есть и хорошие новости
0
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u044e\u0436\u043d\u0430\u044f\u043a\u043e\u0440\u0435\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 4, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 173247, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 28 May 2020 15:19:18 +0300", "is_special": false }
Маркетинг в кризис
Бесплатный интенсив от директора по маркетингу «Скобеев и Партнеры»
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Патриотический инструмент

0

В корее шоу бенни хилла.

Ответить

Массовый каякер

0

раунд намба ту? погнали, чо 

Ответить

Декоративный Валера

0

Собаки вздохнули с облегчением 

Ответить

Dc Maniac

0

Зато у нас заебись все в РФ ✊
С Пика на плато — снятие ограничений — красота 👌

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Рестлерша из Японии жаловалась на кибербуллинг, а потом совершила самоубийство. Теперь власти пересмотрят закон о травле
Хане Кимуре было 22 года.
154
Новости
На месте закрашенного граффити с изображением Бродского в Петербурге стали писать стихи. Их тоже закрасили
История рисунка, посвящённого 80-летию со дня рождения поэта, не заканчивается.
238
Новости
В Боливии три мальчика решили стать Человеком-пауком и позволили чёрной вдове укусить себя. Их госпитализировали
Мальчики хотели получить суперспособности, поэтому спровоцировали одного из самых ядовитых пауков на атаку.
159
Популярное за три дня
Интернет
Бывшему инженеру NASA надоело, что белки крадут птичью еду — и он построил для них полосу препятствий
Аналог телешоу «Американский ниндзя» на заднем дворе, где орехи получают только самые достойные. Ни одна белка не пострадала.
38
Новости
На месте закрашенного граффити с изображением Бродского в Петербурге стали писать стихи. Их тоже закрасили
История рисунка, посвящённого 80-летию со дня рождения поэта, не заканчивается.
238
Наука
Первый пилотируемый запуск SpaceX отменили из-за погоды
Против природы не попрёшь.
172
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Артур Логвинов

Парламент Китая одобрил…

Владимир Филатов

В соцсетях заметили детское…

Shch

В соцсетях заметили детское…

Rudolf Cunningham

«Я не могу дышать»: В США…

ouxen

Роспотребнадзор утвердил…

Артур Логвинов

Парламент Китая одобрил…

Человек-человек

В соцсетях заметили детское…

Eugene Borshchevsky

Роскосмос планирует осуществить…

ouxen

Как Tele2 поправки продвигал…

Viktor Vasilyev

В соцсетях заметили детское…

# realfiddy

ВШЭ: 23% россиян назвали…

Christian Romanoff

Остров спасения: как Тайвань…

alexferman

Роскомнадзор удалил статью из…