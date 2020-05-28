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что происходит в интернете
Они вышли поддержать арестованного на 15 суток журналиста Илью Азара.
Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, а также двух журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева задержали за акцию около здания МВД. Об этом сообщает «МБХ медиа».
Они вышли к зданию ГУ МВД по Москве поддержать арестованного на 15 суток за акцию в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Илью Азара.
8 мая суд арестовал Владимира Воронцова на два месяца по обвинению в вымогательстве, а 23 мая в его отношении завели ещё одно уголовное дело — о распространении порнографических материалов. Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». Он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» в 2017 году, позже появились Telegram-канал и YouTube-канал.
Верховный историк
Думаю, это снова заставит журналистов провести какую-нибудь акцию. Если будут терпеть — понимают же, что рано или поздно за ними тоже придут
Лишенный браслет
Я/МЫ 15 суток
Общий яд
не заставит, все боятся, свободы нет и внезапно она не появится
Энергетический Кирилл
Более того, чем больше посадят журналистов, тем больше на это будут обращать западные коллеги, тем больше будет статей, которые напугают западных инвесторов. Из всего этого можно будет сделать вывод, что эта акция принесет свои позитивные плоды, ведь кое-кто не очень хочет лишаться бабла в такое сложное время.
Nikita SigachevВерховный
Хватит это терпеть!
Владимир Филатов
Фельгенгауэр
Андрей ЗаварзинВладимир
Она как-то вела марафон на Дожде и когда их обьявили упали все, кто там находился Татьяна Фельгенгауэр и Ренат Давлетгильдеев 😂
Полноценный американец
Ага, а помнишь как ей во время эфира в горло пырнули ножичком? Смеялось половина маршрутки.
Андрей ЗаварзинПолноценный
Ты жопу с пальцем не сравнивай. Я за неё в тот момент переживал больше, чем за своих некоторых родственников
Наивный парфюмер
настоящая фамилия — Ша́дрина
Андрей ЗаварзинНаивный
Я знаю, это фамилия её отчима кажется
умный человекВладимир
Ганц и Грубер
Примитивный рубин
В следующий раз должны выйти 4, потом 8, затем 16; 32... И вот когда выйдет 1048576 Путену конец
Патриотический инструмент
Смотря с какой периодичностью.
Если в 1 год 2 человека.
Во 2 год 4 человека и т.д.
То да, возможно ты будешь права.
A big purple banana 🍆Примитивный
Он запретит степень двойки
Sniperidze
Наивный парфюмер
если анальное изнасилование - то у проверенного человека
ouxen
похуй, журнализды только за своих скулят
Дмитрий Мордяшёвouxen
а ты в комментариях
ouxenДмитрий
задело?
Анонимный Махараджouxen
слишком серьзный
A big purple banana 🍆ouxen
Кем работаешь?
ouxenA
С какой целью интересуешься
A big purple banana 🍆ouxen
Чтобы сказать что за тебя твои коллеги точно не заскулят
ouxenA
это и так понятно
Иван Кукушкин
Сейчас набегут ватники и будут визжать, что в Америке бы их расстреляли на месте, а в росиюшке свобода слова
Евстафий СелюкИван
задушили коленом*
Анонимный МахараджЕвстафий
ебать там город полыхнул
Нуоа Лвлсо
Какая-то журналистская многоножка получается
Александр ВеденевНуоа
Главное чтобы не сшили)
Носорог Бани
Бляди
Наивный рубин
Кто
Иван ИвановНаивный
американцы
Анонимный МахараджИван
тебя какой-то пендос дислайкает
Yury Khanin
Да, Татьяну Фельгенгауэр теперь не увидишь и не услышишь на эхе в ближайшее время. Печаль 😞
Максим ШпилёвYury
Нет, им не дадут. Просто оштрафуют. Это же не привычный Азар. Иначе шумиха будет
Носорог БаниМаксим
Будет и что? Много гневных комментов в интернете испугают деда?
Полноценный американец
Политические преследования? Какие политические преследования?
Vladimir Medvedev
Ахах вот ведь Воронцов мусорское начальство как сильно обидел.
Евгений КлочковVladimir
Там поди у одного телеграммного полковника и у одной новоиспеченной генерал_ки пятые точки раскалены как Солнце
Litnikov Danil
Боятся
Общий яд
нет
alex twit
в любой непонятной ситуации задерживай
theomism
15 суток, кто больше?
Тюляш Морской Котанtheomism
15 суток - Раз!
15 суток - Два!
15 суток - ....
Владимир Филатовtheomism
Когда перестанешь жрать?
Патриотический инструмент
Все сон.
Гн. ом.
Василий Гайшнер
15 суток
черепашка
Ща будет реванш за голунова, всех «журналюг-бутозеров» запрут на 15 суток.
Носорог Бани
Давайте всем ТЖ выйдем, устроим вечеринку
Верховный историк
Ты первый
Носорог БаниВерховный
Кстати отличный шанс получить полит убежище
Жирный Кирилл
Только если ты гей
Эмиль Рубанов
это какой-то новый флэшмоб?
Герман Серков
чеба умер красиво...
Alex Dark
Вот сейчас посмотрим,какая будет солидарность среди журналистов.Про ментов всё понятно,своего Омбудсмена полиции не поддержали.
Евгений КлочковAlex
Частично таки поддержали, один из конвойных полков отказался его доставлять в СИЗО, емнип, пришлось это поручить тем омоновцам, что на митингах палками лупят
Alex DarkЕвгений
Несколько человек поддержали?Вы что смеётесь?Эта капля в море.
Евгений КлочковAlex
не знаю, сколько там у полиции в полку положено человек, но это не прям капля
мало, конечно, но что есть
Alex DarkЕвгений
Значит теперь поговорка,"Один за всех, и все за одного",не актуальна.
Дыня
Так Собянин всю Москву вроде вчера/позавчера еще на 15 суток закрыл
Настоящий холод
А, вот зачем ХХ прислал уведомление о том, что на Эхо ищут корреспондентов.
Александр Гонтарев
— Почему, мистер Андерсон, почему? Во имя чего? Что вы делаете? Зачем, зачем встаете? Зачем продолжаете драться? Неужели вы верите в какую-то миссию, или вам просто страшно погибать? Так в чем же миссия, может быть, вы откроете? Это свобода, правда, может быть, мир, или вы боретесь за любовь?
A big purple banana 🍆
Гражданское общество в нашей стране состоит только из журналистов
Виктор Мохов
Интересно, кому дорожку перешли...
Анонимный Махарадж
бля а че происходит то там я хуй пойму?