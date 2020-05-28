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Новости
Артём Мазанов
2528

Главреда «Медиазоны» и двух журналистов «Эха Москвы» задержали за акцию около здания МВД Материал редакции

Они вышли поддержать арестованного на 15 суток журналиста Илью Азара.

Фото Александра Плющева

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, а также двух журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева задержали за акцию около здания МВД. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Они вышли к зданию ГУ МВД по Москве поддержать арестованного на 15 суток за акцию в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Илью Азара.

Обновлено в 16:50: у здания МВД также задержали главреда «Таких дел» Анастасию Лотареву и фотографа Викторию Ивлеву.

8 мая суд арестовал Владимира Воронцова на два месяца по обвинению в вымогательстве, а 23 мая в его отношении завели ещё одно уголовное дело — о распространении порнографических материалов. Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». Он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» в 2017 году, позже появились Telegram-канал и YouTube-канал.

#новости #акции

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66 комментариев
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Верховный историк

22

Думаю, это снова заставит журналистов провести какую-нибудь акцию. Если будут терпеть — понимают же, что рано или поздно за ними тоже придут

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Лишенный браслет

Верховный
8

Я/МЫ 15 суток

Ответить

Общий яд

Верховный
1

не заставит, все боятся, свободы нет и внезапно она не появится

Ответить

Энергетический Кирилл

Верховный
–1

Более того, чем больше посадят журналистов, тем больше на это будут обращать западные коллеги, тем больше будет статей, которые напугают западных инвесторов. Из всего этого можно будет сделать вывод, что эта акция принесет свои позитивные плоды, ведь кое-кто не очень хочет лишаться бабла в такое сложное время.

Ответить

Nikita Sigachev

Верховный
0

Хватит это терпеть!

Ответить

Владимир Филатов

13

Фельгенгауэр

Ответить

Андрей Заварзин

Владимир
2

Она как-то вела марафон на Дожде и когда их обьявили упали все, кто там находился Татьяна Фельгенгауэр и Ренат Давлетгильдеев 😂

Ответить

Полноценный американец

Андрей
1

Ага, а помнишь как ей во время эфира в горло пырнули ножичком? Смеялось половина маршрутки.

Ответить

Андрей Заварзин

Полноценный
0

Ты жопу с пальцем не сравнивай. Я за неё в тот момент переживал больше, чем за своих некоторых родственников

Ответить

Наивный парфюмер

Андрей
0

настоящая фамилия — Ша́дрина

Ответить

Андрей Заварзин

Наивный
0

Я знаю, это фамилия её отчима кажется

Ответить

умный человек

Владимир
1

Ганц и Грубер

Ответить

Примитивный рубин

8

В следующий раз должны выйти 4, потом 8, затем 16; 32... И вот когда выйдет 1048576 Путену конец

Ответить

Патриотический инструмент

Примитивный
0

Смотря с какой периодичностью.
Если в 1 год 2 человека.
Во 2 год 4 человека и т.д.
То да, возможно ты будешь права.

Ответить

A big purple banana 🍆

Примитивный
0

Он запретит степень двойки

Ответить

Sniperidze

4
Ответить

Наивный парфюмер

Sniperidze
0

если анальное изнасилование - то у проверенного человека

Ответить

ouxen

–14

похуй, журнализды только за своих скулят

Ответить

Дмитрий Мордяшёв

ouxen
7

а ты в комментариях 

Ответить

ouxen

Дмитрий
–4

задело?

Ответить

Анонимный Махарадж

ouxen
0

слишком серьзный

Ответить

A big purple banana 🍆

ouxen
0

Кем работаешь?

Ответить

ouxen

A
0

С какой целью интересуешься

Ответить

A big purple banana 🍆

ouxen
0

Чтобы сказать что за тебя твои коллеги точно не заскулят

Ответить

ouxen

A
0

это и так понятно

Ответить

Иван Кукушкин

2

Сейчас набегут ватники и будут визжать, что в Америке бы их расстреляли на месте, а в росиюшке свобода слова

Ответить

Евстафий Селюк

Иван
1

задушили коленом*

Ответить

Анонимный Махарадж

Евстафий
0

ебать там город полыхнул

Ответить

Нуоа Лвлсо

2

Какая-то журналистская многоножка получается

Ответить

Александр Веденев

Нуоа
1

Главное чтобы не сшили)

Ответить

Носорог Бани

0

Бляди

Ответить

Наивный рубин

Носорог
1

Кто

Ответить

Иван Иванов

Наивный
0

американцы

Ответить

Анонимный Махарадж

Иван
0

тебя какой-то пендос дислайкает

Ответить

Yury Khanin

1

Да, Татьяну Фельгенгауэр теперь не увидишь и не услышишь на эхе в ближайшее время. Печаль 😞

Ответить

Максим Шпилёв

Yury
1

Нет, им не дадут. Просто оштрафуют. Это же не привычный Азар. Иначе шумиха будет

Ответить

Носорог Бани

Максим
1

Будет и что? Много гневных комментов в интернете испугают деда?

Ответить

Полноценный американец

1

Политические преследования? Какие политические преследования?

Ответить

Vladimir Medvedev

1

Ахах вот ведь Воронцов мусорское начальство как сильно обидел.

Ответить

Евгений Клочков

Vladimir
0

Там поди у одного телеграммного полковника и у одной новоиспеченной генерал_ки пятые точки раскалены как Солнце

Ответить

Litnikov Danil

0

Боятся

Ответить

Общий яд

Litnikov
0

нет

Ответить

alex twit

0

в любой непонятной ситуации задерживай

Ответить

theomism

0

15 суток, кто больше?

Ответить

Тюляш Морской Котан

theomism
0

15 суток - Раз!
15 суток - Два!
15 суток - ....

Ответить

Владимир Филатов

theomism
0

Когда перестанешь жрать?

Ответить

Патриотический инструмент

Владимир
0

Все сон.
Гн. ом.

Ответить

Василий Гайшнер

0

15 суток

Ответить

черепашка

0

Ща будет реванш за голунова, всех «журналюг-бутозеров» запрут на 15 суток.

Ответить

Носорог Бани

0

Давайте всем ТЖ выйдем, устроим вечеринку

Ответить

Верховный историк

Носорог
0

Ты первый

Ответить

Носорог Бани

Верховный
0

Кстати отличный шанс получить полит убежище

Ответить

Жирный Кирилл

Носорог
0

Только если ты гей

Ответить

Эмиль Рубанов

0

это какой-то новый флэшмоб?

Ответить

Герман Серков

0

чеба умер красиво...

Ответить

Alex Dark

0

Вот сейчас посмотрим,какая будет солидарность среди журналистов.Про ментов всё понятно,своего Омбудсмена полиции не поддержали.

Ответить

Евгений Клочков

Alex
0

Частично таки поддержали, один из конвойных полков отказался его доставлять в СИЗО, емнип, пришлось это поручить тем омоновцам, что на митингах палками лупят 

Ответить

Alex Dark

Евгений
0

Несколько человек поддержали?Вы что смеётесь?Эта капля в море.

Ответить

Евгений Клочков

Alex
0

не знаю, сколько там у полиции в полку положено человек, но это не прям капля
мало, конечно, но что есть

Ответить

Alex Dark

Евгений
0

Значит теперь  поговорка,"Один за всех, и все за одного",не актуальна.

Ответить

Дыня

0

Так Собянин всю Москву вроде вчера/позавчера еще на 15 суток закрыл

Ответить

Настоящий холод

0

А, вот зачем ХХ прислал уведомление о том, что на Эхо ищут корреспондентов.

Ответить

Александр Гонтарев

0

— Почему, мистер Андерсон, почему? Во имя чего? Что вы делаете? Зачем, зачем встаете? Зачем продолжаете драться? Неужели вы верите в какую-то миссию, или вам просто страшно погибать? Так в чем же миссия, может быть, вы откроете? Это свобода, правда, может быть, мир, или вы боретесь за любовь?

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Гражданское общество в нашей стране состоит только из журналистов

Ответить

Виктор Мохов

0

Интересно, кому дорожку перешли...

Ответить

Анонимный Махарадж

0

бля а че происходит то там я хуй пойму?

Ответить
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