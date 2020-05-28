Тем, кто откажется делать пожертвования, намекали на увольнение.

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Жителей Татищевского района Саратовской области заставляют жертвовать часть зарплаты на строительство инфекционного центра для зараженных коронавирусом в посёлке Елшанка. Об этом рассказал региональный штаб Алексея Навального.

Людям выдают бланки на имя главы района Любови Кирьяк, в которых написано заявление с просьбой удержать из зарплаты за май сумму однодневного заработка и направить эти деньги на строительство больницы.

Издание «Idel.Реалии» со ссылкой на источник пишет, что такие бланки раздавали в бюджетных организациях Татищевского района и в Саратове. Тем, кто откажется делать пожертвования, намекали на увольнение.

По информации властей, инфекционный центр в Елшанке построят на деньги благотворительных фондов. Больница будет рассчитана на 400 коек, её общая площадь составит 28 тысячи квадратных метров. Прокурор области Сергей Филипенко заявил, что больницу начали строить без разрешений и документов.

Объект возводят при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина. В конце апреля он заявил, что «постарается» найти 1,1 миллиарда рублей на строительство и оснащение больницы, но столько же должен найти губернатор области Валерий Радаев. Глава региона в свою очередь отметил, что медучреждение должно открыться уже в сентябре.