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Ольга Щербинина
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Штаб Навального: саратовских бюджетников заставляют жертвовать часть зарплаты на строительство инфекционной больницы Материал редакции

Тем, кто откажется делать пожертвования, намекали на увольнение.

48 комментариев
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Жителей Татищевского района Саратовской области заставляют жертвовать часть зарплаты на строительство инфекционного центра для зараженных коронавирусом в посёлке Елшанка. Об этом рассказал региональный штаб Алексея Навального.

Людям выдают бланки на имя главы района Любови Кирьяк, в которых написано заявление с просьбой удержать из зарплаты за май сумму однодневного заработка и направить эти деньги на строительство больницы.

Издание «Idel.Реалии» со ссылкой на источник пишет, что такие бланки раздавали в бюджетных организациях Татищевского района и в Саратове. Тем, кто откажется делать пожертвования, намекали на увольнение.

По информации властей, инфекционный центр в Елшанке построят на деньги благотворительных фондов. Больница будет рассчитана на 400 коек, её общая площадь составит 28 тысячи квадратных метров. Прокурор области Сергей Филипенко заявил, что больницу начали строить без разрешений и документов.

Объект возводят при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина. В конце апреля он заявил, что «постарается» найти 1,1 миллиарда рублей на строительство и оснащение больницы, но столько же должен найти губернатор области Валерий Радаев. Глава региона в свою очередь отметил, что медучреждение должно открыться уже в сентябре.

#новости #карантинвроссии

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48 комментариев
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Аристарх Знаменский

20

Предположительный исход: бюджетники жертвуют зп, губер покупает особняк на канарах, больница не строится, бюджетников сокращают

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Патриотический инструмент

Аристарх
3

Хороший план, можешь устроиться губером воронежа.

Ответить

Аристарх Знаменский

Патриотический
11

Спасибо, Владимир Владимирович

Ответить

Неверный шар

Аристарх
0

Только нужно поспешить, если ВВ не станет, все превратиться в тыкву, или утку. 

Ответить

умный человек

Неверный
0
Ответить

Low Catch

Аристарх
2

Много ходов очка)

Ответить

Информационный Валера

5

Как обычно, ничего нового(

Ответить

Николай Великохатько

4

Надо пацанам уделять, чтобы всё по чести было
(сарказм)

Ответить

Low Catch

Николай
3

С бюджетника по нитке! 

Ответить

Патриотический инструмент

3

Это неправда, они пожертвовали деньги 2 недели назад.

Ответить

alex twit

3

Как всегда. Все за ваш счет, господа! володькин редкая пидарасина

Ответить

Артур Логвинов

3

По просьбам трудящихся же! У русского человека щедрая душа, последний дырявый носок отдаст, Навальный опять лодку раскачивает

Ответить

Лишенный браслет

3

намекали на увольнение

И все сразу бросились жертвовать бабло. Раболепие во всей красе

Ответить

Грандиозный татарин

1

Так сориентируйте меня: бюджетники богатые или нет?
Неделю назад все выли, что бюджетники за просто так деньги и пособия получают.

Ответить

Dmitry Sursin

Грандиозный
2

А можно источник так называемых "всех"?
Мама(воспитатель в детском саду) ей урезали оклад, с тех пор как карантин в области ввели.
Сестра(учитель истории) тоже недополучила.

Ответить

Грандиозный татарин

Dmitry
1

Я про комментаторов заплюсованных.
Это и вызывает вопрос: почему бюджетников называют лентяями, гоняющими чаи? Почему их называют богатыми и завидуют каким-то дополнительным деньгам на детей?

Ответить

Dmitry Sursin

Грандиозный
0

За ними закрепили слово "лентяи", когда увидели кто вкидывает пачки на выборах. Идиоты не могут понять что от этого зависит их не то что зарплата(которая в начале карьеры, ниже чем у кассира), а сама профессия, которую они очень любят и держатся за неё. Те же врачи, только в образовании.
P.s. Сестра уже в 4-ом поколении, кто пошла учить других детей.

Ответить

Max Belkov

Dmitry
2

Так любят свою профессию что готовы в очко за неё дать. А потом удивляются нас государство опять кинуло. К учителям я больше никакой симпатии не испытываю такая же часть системы как и полицаи.Только вместо дубинок орудуют идеологией и придают легитимность режиму. 

Ответить

Стратегический Гоша

Dmitry
0

Мб оборонка? Работаю на гособоронку и за время карантина заплатили будто я весь месяц без отгулов отработал.

Ответить

Иван Иванов

Грандиозный
1

после карантина последуют массовые увольнения (оптимизации), чекай
ибо экономике и так пизда, так еще содержать челиков которые просто чаи гоняют или выполняют несложную работу по перекладыванию бумаг

Ответить

Zero-zero-one

Иван
2

Ты втираешь какую-то дичь!

Ответить

Грандиозный татарин

Иван
0

Все бюджетники выполняют несложную работу и бумаги перекладывают?

Ответить

Артур Логвинов

Грандиозный
3

Врачи, пожарные, учителя... Нахуй ненужные профессии, все должны быть ментами и депутатами

Ответить

Грандиозный татарин

Артур
1

Предпринимателями 

Ответить

Артур Логвинов

Грандио…
2

Да, я и забыл, что менты и депутаты тоже бюджетники. Да пиздец, зарегулировать все возможные ниши, поставить монополию, а потом бюджетники плохие, бумажки перекладывают

Ответить

Иван Иванов

Грандиозный
1

я разве говорил что все бюджетники выполняют несложную работу?
и че, содержать целую армию сотрудников, которая была набрана в докризисные времена, которые вообще не приносят пользы на данный момент? последствия коронавируса будут ощущаться очень долго, это отразится на финансировании бюджетных организаций, те в свою очередь будут сокращать персонал. че тут сложного, я хз. менты, пожарники и врачи останутся в любом случае.

Ответить

Неверный шар

1

Я считаю, бюджетники — главная проблема прекрасной России будущего. 

Ответить

Грандиозный татарин

Неверный
0

Расстрэлять?

Ответить

Неверный шар

Грандиозный
1

Забрать паспорта, чтобы не могли голосовать. Выдать каменные таблички для идентификации. 

Ответить

Грандиозный татарин

Неверный
0

чтобы не могли голосовать

А предприниматели, которые дают взятки ментам и чиновникам, чтоб у них не было проблем, значит могут голосовать?

Ответить

Неверный шар

Грандиозный
1

Получается можно. Но мой план еще в альфа версии, в следующей версии эту возможность уберем. Может уберем ментов. 

Ответить

Грандиозный

Неверный
0

Выходит, надо у всех забрать паспорта, чтоб не голосовали.

Ответить

Неверный шар

Грандио…
0

Нет, можно сократить число ментов и чиновников, чтобы их голоса были в меньшенстве. 

Ответить

Внезапный кран

Неверный
0
Ответить

Неверный шар

Внезапный
0

Не путай с фашизмом. Люди могут не правильно понять мою идею. 

Ответить

Внезапный кран

Неверный
1

С каким фашизмом? На картинке же известный австрийский художник.

Ответить

Неверный шар

Внезапный
0

Удоли

Ответить

So Dope

1

С ролью компоста бюджетники всегда отлично справлялись, собственно ничего нового

Ответить

Seat ivanov

1

А на днях некто очень богатый пожертвовал священникам зарплату за два месяца и выплаты священникам с детьми . Интересно кто же это был и законно ли ?

Ответить

Daria Burova

–3

Очень жаль, что вы обобщаете частные случаи на весь город и даже больше. Не совсем профессионально со стороны новостного издания.

Ответить

Неверный шар

Daria
2

Первый комментарий за 3 года. Прорвало? 

Ответить

Daria Burova

Неверный
0

Без понятия, просто у меня мама работает в бюджетной организации. 

Ответить

Способный паук например

Daria
0

Ну так расскажите 

Ответить

Daria Burova

Способный
0

А что рассказывать-то? Моя мама работает в школе, никому из них ничего такого делать не предлагали, и ее коллегам из других школ тоже. А заголовок звучит так, будто прям взяли и всех в городе заставили бумагу такую подписать. 

Ответить

Способный паук например

Daria
0

Они цитируют штаб навального, не более. 

Ответить

ouxen

0

срыв покровов

Ответить

Brown Zweig

0
Ответить

Выдающийся холод

0

Главное чтобы они не забыли проголосовать за поправки, а то как же без памяти предков-то?

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