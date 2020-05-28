Прямой эфир
Тем, кто откажется делать пожертвования, намекали на увольнение.
Жителей Татищевского района Саратовской области заставляют жертвовать часть зарплаты на строительство инфекционного центра для зараженных коронавирусом в посёлке Елшанка. Об этом рассказал региональный штаб Алексея Навального.
Людям выдают бланки на имя главы района Любови Кирьяк, в которых написано заявление с просьбой удержать из зарплаты за май сумму однодневного заработка и направить эти деньги на строительство больницы.
Издание «Idel.Реалии» со ссылкой на источник пишет, что такие бланки раздавали в бюджетных организациях Татищевского района и в Саратове. Тем, кто откажется делать пожертвования, намекали на увольнение.
По информации властей, инфекционный центр в Елшанке построят на деньги благотворительных фондов. Больница будет рассчитана на 400 коек, её общая площадь составит 28 тысячи квадратных метров. Прокурор области Сергей Филипенко заявил, что больницу начали строить без разрешений и документов.
Объект возводят при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина. В конце апреля он заявил, что «постарается» найти 1,1 миллиарда рублей на строительство и оснащение больницы, но столько же должен найти губернатор области Валерий Радаев. Глава региона в свою очередь отметил, что медучреждение должно открыться уже в сентябре.
Предположительный исход: бюджетники жертвуют зп, губер покупает особняк на канарах, больница не строится, бюджетников сокращают
Патриотический инструмент
Хороший план, можешь устроиться губером воронежа.
Спасибо, Владимир Владимирович
Неверный шар
Только нужно поспешить, если ВВ не станет, все превратиться в тыкву, или утку.
Надо пацанам уделять, чтобы всё по чести было
(сарказм)
По просьбам трудящихся же! У русского человека щедрая душа, последний дырявый носок отдаст, Навальный опять лодку раскачивает
А можно источник так называемых "всех"?
Мама(воспитатель в детском саду) ей урезали оклад, с тех пор как карантин в области ввели.
Сестра(учитель истории) тоже недополучила.
Грандиозный татарин
Я про комментаторов заплюсованных.
Это и вызывает вопрос: почему бюджетников называют лентяями, гоняющими чаи? Почему их называют богатыми и завидуют каким-то дополнительным деньгам на детей?
За ними закрепили слово "лентяи", когда увидели кто вкидывает пачки на выборах. Идиоты не могут понять что от этого зависит их не то что зарплата(которая в начале карьеры, ниже чем у кассира), а сама профессия, которую они очень любят и держатся за неё. Те же врачи, только в образовании.
P.s. Сестра уже в 4-ом поколении, кто пошла учить других детей.
Так любят свою профессию что готовы в очко за неё дать. А потом удивляются нас государство опять кинуло. К учителям я больше никакой симпатии не испытываю такая же часть системы как и полицаи.Только вместо дубинок орудуют идеологией и придают легитимность режиму.
Стратегический Гоша
Мб оборонка? Работаю на гособоронку и за время карантина заплатили будто я весь месяц без отгулов отработал.
после карантина последуют массовые увольнения (оптимизации), чекай
ибо экономике и так пизда, так еще содержать челиков которые просто чаи гоняют или выполняют несложную работу по перекладыванию бумаг
Грандиозный татарин
Все бюджетники выполняют несложную работу и бумаги перекладывают?
Врачи, пожарные, учителя... Нахуй ненужные профессии, все должны быть ментами и депутатами
Грандиозный татарин
Предпринимателями
Да, я и забыл, что менты и депутаты тоже бюджетники. Да пиздец, зарегулировать все возможные ниши, поставить монополию, а потом бюджетники плохие, бумажки перекладывают
я разве говорил что все бюджетники выполняют несложную работу?
и че, содержать целую армию сотрудников, которая была набрана в докризисные времена, которые вообще не приносят пользы на данный момент? последствия коронавируса будут ощущаться очень долго, это отразится на финансировании бюджетных организаций, те в свою очередь будут сокращать персонал. че тут сложного, я хз. менты, пожарники и врачи останутся в любом случае.
Расстрэлять?
Забрать паспорта, чтобы не могли голосовать. Выдать каменные таблички для идентификации.
чтобы не могли голосовать
А предприниматели, которые дают взятки ментам и чиновникам, чтоб у них не было проблем, значит могут голосовать?
Получается можно. Но мой план еще в альфа версии, в следующей версии эту возможность уберем. Может уберем ментов.
А на днях некто очень богатый пожертвовал священникам зарплату за два месяца и выплаты священникам с детьми . Интересно кто же это был и законно ли ?
Очень жаль, что вы обобщаете частные случаи на весь город и даже больше. Не совсем профессионально со стороны новостного издания.
Неверный шар
Первый комментарий за 3 года. Прорвало?
Без понятия, просто у меня мама работает в бюджетной организации.
Ну так расскажите
А что рассказывать-то? Моя мама работает в школе, никому из них ничего такого делать не предлагали, и ее коллегам из других школ тоже. А заголовок звучит так, будто прям взяли и всех в городе заставили бумагу такую подписать.