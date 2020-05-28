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Прогулки москвичей с 1 июня организуют по месту их регистрации и жительства по шести группам.
На сайте мэрии Москвы появился график прогулок. Чтобы узнать, в какой день можно выйти, нужно ввести свой адрес. Дома разделены на шесть групп. Жители одного района смогут гулять в разные дни недели — они распределены до 14 июня.
На карте также отмечены места, закрытые для прогулок. При этом выходить на улицу можно только в маске, надо соблюдать социальную дистанцию и иметь при себе документы, подтверждающие проживание в Москве. Отходить от дома больше чем на два километра нельзя, как и играть в футбол, устраивать пикники или другие совместные развлечения.
Гражданам с Covid-19 или подозрением на него, с симптомами ОРВИ, а также тем, кто контактировал с такими людьми, выходить нельзя.
27 мая в Москве продлили режим самоизоляции до 14 июня. При этом с 1 июня снимается ряд ограничений: начнут работать непродовольственные магазины, мастерские по ремонту обуви и одежды, химчистки, велопрокат, откроют все парки кроме «Зарядья».
НИ ОДИН государственный ресурс не работает без багов, тормозов и вообще правильно.
Указанный вентилятор
Значит ли это, что TJ является государственным ресурсом?!
Первые несколько десятков минут карта не работала вообще, кстати. Как так можно обосраться, используя Я.карты, я хз.
Но главное другое. Зачем? Если, судя по виду из окна, на самоизоляцию уже все забили.
имитация бурной деятельности перед пу. Либо ради демонстрации собственной значимости, либо тупо попил бабла на разработке.
Главное не забыть огородить все остальные территории колючей проволокой.
Вышки со стрелками тоже было бы неплохо поставить.
У меня 502 ошибка. Мне нельзя гулять?
Моего дома тупо нет. Нааайс