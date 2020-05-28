Прогулки москвичей с 1 июня организуют по месту их регистрации и жительства по шести группам.

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На сайте мэрии Москвы появился график прогулок. Чтобы узнать, в какой день можно выйти, нужно ввести свой адрес. Дома разделены на шесть групп. Жители одного района смогут гулять в разные дни недели — они распределены до 14 июня.

В условиях скопления людей коронавирусная инфекция распространяется максимально быстро. Чтобы избежать такой ситуации и не ставить под угрозу ваше здоровье, для каждого дома определены дни недели для прогулок. Это позволит избежать большого количества людей во дворах или скверах и предотвратит распространение инфекции. мэрия Москвы

На карте также отмечены места, закрытые для прогулок. При этом выходить на улицу можно только в маске, надо соблюдать социальную дистанцию и иметь при себе документы, подтверждающие проживание в Москве. Отходить от дома больше чем на два километра нельзя, как и играть в футбол, устраивать пикники или другие совместные развлечения.

Гражданам с Covid-19 или подозрением на него, с симптомами ОРВИ, а также тем, кто контактировал с такими людьми, выходить нельзя.

27 мая в Москве продлили режим самоизоляции до 14 июня. При этом с 1 июня снимается ряд ограничений: начнут работать непродовольственные магазины, мастерские по ремонту обуви и одежды, химчистки, велопрокат, откроют все парки кроме «Зарядья».