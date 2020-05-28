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Ольга Щербинина
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Мэрия Москвы опубликовала интерактивную карту с графиком прогулок Материал редакции

Прогулки москвичей с 1 июня организуют по месту их регистрации и жительства по шести группам.

26 комментариев
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На сайте мэрии Москвы появился график прогулок. Чтобы узнать, в какой день можно выйти, нужно ввести свой адрес. Дома разделены на шесть групп. Жители одного района смогут гулять в разные дни недели — они распределены до 14 июня.

В условиях скопления людей коронавирусная инфекция распространяется максимально быстро. Чтобы избежать такой ситуации и не ставить под угрозу ваше здоровье, для каждого дома определены дни недели для прогулок. Это позволит избежать большого количества людей во дворах или скверах и предотвратит распространение инфекции.

мэрия Москвы

На карте также отмечены места, закрытые для прогулок. При этом выходить на улицу можно только в маске, надо соблюдать социальную дистанцию и иметь при себе документы, подтверждающие проживание в Москве. Отходить от дома больше чем на два километра нельзя, как и играть в футбол, устраивать пикники или другие совместные развлечения.

Гражданам с Covid-19 или подозрением на него, с симптомами ОРВИ, а также тем, кто контактировал с такими людьми, выходить нельзя.

27 мая в Москве продлили режим самоизоляции до 14 июня. При этом с 1 июня снимается ряд ограничений: начнут работать непродовольственные магазины, мастерские по ремонту обуви и одежды, химчистки, велопрокат, откроют все парки кроме «Зарядья».

#новости #карантинвроссии #москва #covid19

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26 комментариев
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Александр Бондаренко

8

НИ ОДИН государственный ресурс не работает без багов, тормозов и вообще правильно.  

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Указанный вентилятор

Александр
21

Значит ли это, что TJ является государственным ресурсом?!

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С Осмыслом

Указанный
1
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умный человек

Указанный
0

социально значимый

Ответить

Валенок

Александр
0

потомушта что у гос. структур в лучшем случае цель - тупо освоить бюджет.
Это в лучшем случае.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

5

Первые несколько десятков минут карта не работала вообще, кстати. Как так можно обосраться, используя Я.карты, я хз.
Но главное другое. Зачем? Если, судя по виду из окна, на самоизоляцию уже все забили. 

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Nike RossXP

Doktor
1

имитация бурной деятельности перед пу. Либо ради демонстрации собственной значимости, либо тупо попил бабла на разработке.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Nike
0

Судя по качеству разработки - именно что попил.

Ответить

Litnikov Danil

Doktor
1

Гис же

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Смутный корабль

Doktor
1

Поправочка - карты 2ГИС.

Ответить

Выдающийся холод

4
Ответить

ユリー シャネ

3

Главное не забыть огородить все остальные территории колючей проволокой.
Вышки со стрелками тоже было бы неплохо поставить.

Ответить

умный человек

1

Нужно занять очередь, чтобы в субботу пораньше освободиться

Ответить

alex twit

1

мэрия Москвы, пнх

Ответить

ouxen

1

going dancing down the street

Ответить

Петр К.

1

Нахуй пусть идут, можно даже по графику

Ответить

Artem Kondratev

1

Моего дома в списках просто нет. Ну ок

Ответить

Наивный дым

1

Ищется только тверская улица. И в правду. Зачем другие искать

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Собянин мразь

Ответить

Litnikov Danil

0

Похоже заливка данных в процессе. Части домов нет, и лаги шо пестец

Ответить

Олег Матвеенко

0

У меня 502 ошибка. Мне нельзя гулять?

Ответить

Тюляш Морской Котан

Олег
0

Д. Мне с  Нидерландов можно. Лолкек.
апд: парсер -лох!

Ответить

Serge Demichev

0

Ну, доколе?

Ответить

Миша Батухтин

0

Моего дома тупо нет. Нааайс

Ответить

Декоративный Валера

Миша
–1

Всё сон

Ответить

Alexander Romensky

0

Карта не прогружается,  мой дом не находит.
Оценка: 5 из 5.

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