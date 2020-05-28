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«Яндекс» пообещал наградить таксиста.
В Москве девушка спаслась из плена при помощи водителя «Яндекс.Такси», пишет Baza. Таксисту Дмитрию Филину пришёл заказ, после чего в чат написала клиентка, попросившая о помощи.
Девушка рассказала, что её похитили и насильно удерживают два человека. Она попросила вызвать полицию. Филин уточнил её номер телефона и имя и позвонил 112. Он рассказал о сообщениях и указал полицейским адрес, на который девушка вызвала такси.
Водитель не брал заказы, чтобы быть с ней на связи, но больше она не писала. Через час с ним связались полицейские и поблагодарили за помощь. Оказалось, что девушку действительно насильно удерживали двое мужчин. Их задержали, а она написала заявление об изнасиловании.
В компании «Яндекс» TJ подтвердили случившееся. Генеральный директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко рассказал, что Филин больше пяти лет успешно сотрудничает с сервисом. Водителя пообещали наградить.
но есть и хорошие новости)
Примитивный рубин
Чудесная новость про групповое изнасилование
про спасение девушки)
после группового изнасилования
Я так предполагаю, что она как-то добралась до телефона одного из насильников и решила незаметно написать таксисту, так как звонить в 112 было палевно, а контактов друзей у неё не было.
Возможно, она не знала, где она, а у таксиста высветился адрес. В 911 писать никак, только звонить. И так суууупер долго! Сто раз спрашивают где ты, как зовут, короче это треш, я как-то пыталась вызвать полицию, общалась с оператором минут 5 до момента, как они меня с ними связали. А ее могли услышать, пока она общается. Друзья могут быть не на связи, не у телефона, мало ли что. А таксисты оперативно онлайн
Неверный шар
В смартфонах есть функция, когда набираешь 112/911 и т.п. автоматически включается gsm, gps, wifi, и отправляют данные с них экстренным службам. Но это работает не в СНГ
А карту прикрепить нельзя что ли в What's up/Telegram? Или она не знала?
Я так медленно печатаю, что у меня нет шансов 😥
Хорошая реклама. Поверил...
Всевозможный Артем
Это правда!
Спасибо, я рад что ты выжила...
Похоже Яндекс сам придумывает инфоповоды, чтобы оставаться в повестке
Такие охуенно смешные шутки про изнасилование, помойка как всегда
О, как такое, так герои. Как убил пассажира - они просто перевозчики, мы ни за что не отвечаем
Она поставила ему ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️?
Альтернативный микроскоп
По адресу, куда вызвала такси
Патриотический инструмент
Ок, но держали ее, я так понимаю на квартире? Или где она находилась в плену? Как часто, таксистам сообщают номер квартиры, до куда нужно довезти?
Может частный дом?
Патриотический инструмент
Москва, частный дом? Маловероятно.
Выше написали, что был строительный вагончик
Если по жпс, то он иногда даже дом неправильно указывает, а в доме куча квартир же.
Или это был частный дом.
Mash пишет: Москвичка сообщила, что её насилуют и удерживают силой, через приложение "Яндекс.Такси". Пленницу спас самый обычный водитель.
Таких историй даже в кино не бывает. 49-летний Дмитрий Филин устроился подработать за баранкой во время кризиса. А вчера ему прилетел очень странный заказ — адрес в Троицке, сообщение в чате: "Здравствуйте, помогите мне". Таксист сперва даже не понял, о чём речь. Тут же ещё одно: "Меня насильно удерживают, насилуют, я не знаю, где я нахожусь".
Дима рванул на адрес, на месте оказалась обычная парковка "Леруа Мерлен". Но никакой девушки. Водитель решил не сдаваться — начал переписываться с заложницей — узнал все данные 26-летней Мариам и её номер мобильного. И наконец набрал копов. Филин передал всю собранную инфу диспетчерам по 112. И стал надеяться на лучшее.
И чудо случилось. Через какое-то время с мужчиной связалась полиция. И рассказала — девушку нашли, её держали в Ватутинках в строительном вагончике. Двое насильников задержаны, девушка в безопасности.