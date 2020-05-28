Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
8221

Москвичка спаслась от насильников при помощи водителя «Яндекс.Такси». Она написала ему в чат и попросила вызвать полицию Материал редакции

«Яндекс» пообещал наградить таксиста.

40 комментариев
В закладки

В Москве девушка спаслась из плена при помощи водителя «Яндекс.Такси», пишет Baza. Таксисту Дмитрию Филину пришёл заказ, после чего в чат написала клиентка, попросившая о помощи.

Девушка рассказала, что её похитили и насильно удерживают два человека. Она попросила вызвать полицию. Филин уточнил её номер телефона и имя и позвонил 112. Он рассказал о сообщениях и указал полицейским адрес, на который девушка вызвала такси.

Водитель не брал заказы, чтобы быть с ней на связи, но больше она не писала. Через час с ним связались полицейские и поблагодарили за помощь. Оказалось, что девушку действительно насильно удерживали двое мужчин. Их задержали, а она написала заявление об изнасиловании.

В компании «Яндекс» TJ подтвердили случившееся. Генеральный директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко рассказал, что Филин больше пяти лет успешно сотрудничает с сервисом. Водителя пообещали наградить.

«Яндекс.Такси» благодарит за неравнодушие и готовность помочь. Такие водители – настоящие герои времени. И мы гордимся, что они сотрудничают с нами.

генеральный директор «Яндекс.Такси»
Даниил Шулейко

#новости #яндекс #происшествия

Ольга Щербинина PLUS
+8669
но есть и хорошие новости
3
73
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 40, "likes": 73, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 173333, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 28 May 2020 20:02:38 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
40 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

theomism

7

но есть и хорошие новости)

Ответить

Примитивный рубин

theomism
34

Чудесная новость про групповое изнасилование

Ответить

theomism

Примитивный
8

про спасение девушки)

Ответить

Андрей Гришин

theomism
5

после группового изнасилования

Ответить

Kyler

Андрей
1

Ну они за это теперь дорого заплатят

Ответить

Женатый франт

Kyler
1

У следака новый крузак или дача будет

Ответить

Kyler

Женатый
0

Ну если эти товарищи при лавэ...

Ответить

theomism

Андрей
–1

всякое в жизни бывает)

Ответить

Антон Пострунин

11

Я так предполагаю, что она как-то добралась до телефона одного из насильников и решила незаметно написать таксисту, так как звонить в 112 было палевно, а контактов друзей у неё не было. 

Ответить

Nadya Whatever

Антон
5

Возможно, она не знала, где она, а у таксиста высветился адрес. В 911 писать никак, только звонить. И так суууупер долго! Сто раз спрашивают где ты, как зовут, короче это треш, я как-то пыталась вызвать полицию, общалась с оператором минут 5 до момента, как они меня с ними связали. А ее могли услышать, пока она общается. Друзья могут быть не на связи, не у телефона, мало ли что. А таксисты оперативно онлайн

Ответить

Неверный шар

Nadya
1

В смартфонах есть функция, когда набираешь 112/911 и т.п. автоматически включается gsm, gps, wifi, и отправляют данные с них экстренным службам. Но это работает не в СНГ

Ответить

Илья Волочков

Nadya
–1

А карту прикрепить нельзя что ли в What's up/Telegram? Или она не знала?

Ответить

Dr. Acula

Антон
0

/

Ответить

Лишенный браслет

6

Это же почти сюжет для фильма аля Ворошиловский стрелок. Только таксист не звонит в полицию, а приезжает сам и выносит пять мужиков одной монтировкой

Ответить

Nastya Kogalymskaya

Лишенный
–2

приезжает и присоединяется к вечеринке

Ответить

Alex Fielding

3

Я так медленно печатаю, что у меня нет шансов 😥

Ответить

bor_vn

Alex
0

Ага 🤤

Ответить

Рыбий Глаз

–2

Хорошая реклама. Поверил...

Ответить

Всевозможный Артем

Рыбий
0

Это правда!

Ответить

Рыбий Глаз

Всевозможный
3

Спасибо, я рад что ты выжила...

Ответить

Кислоебальный

Рыбий
2

Содомит....

Ответить

Рыбий Глаз

Кислоебальный
0

Польщен...

Ответить

Люциан Бужор

Рыбий
–5

Похоже Яндекс сам придумывает инфоповоды, чтобы оставаться в повестке

Ответить

Bitchcraft

1

Такие охуенно смешные шутки про изнасилование, помойка как всегда

Ответить

Способный паук например

Bitchcraft
0

Нахуй ты на помойку приходишь? Понюхать? 

Ответить

alex twit

Bitchcraft
–1

моралфаг душный

Ответить

Запасной ящик

2
Ответить

Yuri Miller

2

О, как такое, так герои. Как убил пассажира - они просто перевозчики, мы ни за что не отвечаем

Ответить

Alex Blake

1

Она поставила ему ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️?

Ответить

Stan Majors

Alex
2

Отличная беседа скорее)

Ответить

Патриотический инструмент

0

А как её нашли?

Ответить

Альтернативный микроскоп

Патриотический
0

По адресу, куда вызвала такси

Ответить

Патриотический инструмент

Альтернативный
1

Ок, но держали ее, я так понимаю на квартире? Или где она находилась в плену? Как часто, таксистам сообщают номер квартиры, до куда нужно довезти?

Ответить

Антон Сциталов

Патриотический
0

Может частный дом?

Ответить

Патриотический инструмент

Антон
0

Москва, частный дом? Маловероятно.

Ответить

Антон Сциталов

Патриот…
1

Выше написали, что был строительный вагончик

Ответить

Патриотический

Антон
0

Нашел, жесть, уроды.

Ответить

Антон Сциталов

Альтернативный
0

Если по жпс, то он иногда даже дом неправильно указывает, а в доме куча квартир же. 

Или это был частный дом. 

Ответить

Евстафий Селюк

Антон
1

Mash пишет: Москвичка сообщила, что её насилуют и удерживают силой, через приложение "Яндекс.Такси". Пленницу спас самый обычный водитель.

Таких историй даже в кино не бывает. 49-летний Дмитрий Филин устроился подработать за баранкой во время кризиса. А вчера ему прилетел очень странный заказ — адрес в Троицке, сообщение в чате: "Здравствуйте, помогите мне". Таксист сперва даже не понял, о чём речь. Тут же ещё одно: "Меня насильно удерживают, насилуют, я не знаю, где я нахожусь".

Дима рванул на адрес, на месте оказалась обычная парковка "Леруа Мерлен". Но никакой девушки. Водитель решил не сдаваться — начал переписываться с заложницей — узнал все данные 26-летней Мариам и её номер мобильного. И наконец набрал копов. Филин передал всю собранную инфу диспетчерам по 112. И стал надеяться на лучшее.

И чудо случилось. Через какое-то время с мужчиной связалась полиция. И рассказала — девушку нашли, её держали в Ватутинках в строительном вагончике. Двое насильников задержаны, девушка в безопасности.

Ответить

Антон Сциталов

Евстафий
0

Строительный вагончик? Гастеры что ли

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
В соцсетях заметили детское YouTube-шоу евангелистов. Порой оно выглядит слишком жёстким и радикальным
«Когда люди ведут себя очень плохо, они заслуживают смерти».
236
Технологии
TJ посетил первый в России магазин без касс и продавцов: как он выглядит и как им пользоваться
Вход по QR-коду, слежка за товарами через компьютерное зрение и автоматические списание с карты.
187
Новости
На месте закрашенного граффити с изображением Бродского в Петербурге стали писать стихи. Их тоже закрасили
История рисунка, посвящённого 80-летию со дня рождения поэта, не заканчивается.
238
Популярное за три дня
Интернет
В соцсетях заметили детское YouTube-шоу евангелистов. Порой оно выглядит слишком жёстким и радикальным
«Когда люди ведут себя очень плохо, они заслуживают смерти».
236
Новости
Дочь Эдуарда Успенского попросила не называть премию в области детской литературы именем отца
Она назвала создателя Чебурашки «жестоким человеком», который «в течение всей жизни» совершал домашнее насилие.
384
Новости
В Петербурге нарисовали граффити с изображением Иосифа Бродского. Меньше чем через сутки его закрасили
Рисунок появился к 80-летию со дня рождения поэта.
390
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Тимур Петров

Honor представила смартфоны…

hyposlasher

Больше, чем просто мем…

Евгений Козлов

В Москве и Петербурге прошли…

bor_vn

Москвичка спаслась от…