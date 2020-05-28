Отмена обязательного ношения масок на улице в Петербурге и футбольные матчи со зрителями. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 28 мая.
Российские власти отчитались о 8 371 новом случае заражения в России. За всё время в стране более 379 тысяч случаев заболевания. 150 993 человека выздоровели, 4 142 — умерли.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 5,92 миллиона человек. Число погибших превысило 357 тысяч человек.
В России
Михаил Мишустин заявил, что Кабмин РФ на этой неделе завершит подготовку общенационального плана восстановления экономики. Его должны реализовать до конца 2021 года;
Минздрав рекомендовал тестировать на коронавирус всех новорождённых;
Роспотребнадзор разрешил проводить матчи Российской футбольной премьер-лиги со зрителями, но стадионы могут быть заполнены не более чем на 10%;
В Петербурге с 1 июня отменят обязательное ношение масок на улице. При этом маски и перчатки все еще необходимо будет носить в транспорте, магазинах и общественных местах;
В Петербурге разрешат посещение кладбищ при условии использования средств индивидуальной защиты. Умерших от коронавируса можно будет хоронить рядом с родственниками;
Сергей Собянин заявил, что режим санитарных ограничений в Москве продлится ещё долго, до получения вакцины;
Антитела к коронавирусу нашли у 14% москвичей, принявших участие в скрининге;
Мэр Москвы исключил свободный доступ к Красной площади в День парада Победы 24 июня;
Жителям Подмосковья разрешили заниматься спортом на улице не более чем по двое. В регионе возобновят работу автокинотеатры, библиотеки, а также сервисы по ремонту компьютеров и химчистки. Там откроются парки и МФЦ;
Московские медики отправились в Читу, Ингушетию и Северную Осетию для помощи местным врачам. В ближайшее время помощь из столицы ожидают в Псковской области;
Мэрия Москвы опубликовала интерактивную карту с графиком прогулок;
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике коронавируса в кинотеатрах. Решение об их открытии будут принимать главы субъектов, зрителей будут рассаживать в метре друг от друга;
Сотрудники «Тинькофф» продолжат работать в удалённом режиме минимум до 1 августа 2020 года;
РЖД отменяет рассадку пассажиров в поездах дальнего следования с учётом социальной дистанции. После 28 мая компания возобновит продажу билетов в таких поездах на все места;
Согласно исследованию ВШЭ, 23% россиян считают пандемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц.
В мире
Всю территорию Франции кроме столичного региона объявили зелёной по коронавирусу. 2 июня страна перейдёт ко второму этапу снятия ограничений: откроют парки, кафе и рестораны, но собираться больше 10 человек все ещё будет нельзя;
Немецкие профсоюзы обвинили Amazon в получении рекордной прибыли во время пандемии за счёт того, что компания поставила работником под риск заражения коронавирусом. В двух логистических центрах страны возникли вспышки Covid-19;
Хорватия сняла ограничения на въезд в страну граждан 10 стран ЕС;
В Словении с 1 июня разрешат проведение массовых мероприятий с участием до 200 человек;
В Чили установили новый рекорд по числу летальных исходов от коронавируса за день. Умерли 49 человек;
Правительство Эстонии разрешило гражданам 16 стран Шенгенской зоны с 1 июня въезжать в республику, не отбывая двухнедельный карантин;
В Грузии запретили использовать гидроксихлорохин для лечения зараженных коронавирусом;
В Южной Корее зарегистрировали резкий скачок заболеваемости коронавирусом, в Сеуле возобновят ограничительные меры;
В Дании создали роботизированную установку, которая может точно и аккуратно брать мазок изо рта пациента для анализа на коронавирус.
«Я не могу дышать»: В США вспыхнули протесты после смерти мужчины, которого полицейский душил коленом
Жестокое задержание 46-летнего Джорджа Флойда, чернокожего жителя Миннеаполиса, привело к его смерти - полицейский душил задержанного коленом, сообщает издание AL JAZEERA NEWS. ФБР открыло расследование действий полиции, четверо полицейских были уволены, но сотни протестующих вышли на улицы.
Виртуальный кофе
Ну с Петербургом конечно кликбейт
Виртуальный кофе
Напишите хоть частичная отмена.
Ольга ЩербининаВиртуальный
спасибо, уточнили в заголовке, что речь про улицу
Kira_Stark
Ничего не изменилось. Снимаем маску и идём на кладбище.
Патриотический инструмент
Гном Ворчун
Сотрудники Тинькофф работали в офисах?
Daniel Fox
Нельзя восстановить то,что мертво 🙂
Заключенный вентилятор
Очень в тему
𓂸 𓂸 𓂸 𓂸 𓂸
А в моем городе со вчерашнего дня нельзя заходить в Пятёрочку без масок :(
Михаил Зинчук𓂸
И что в этом тебя расстроило?
Немыслимый фонарь
Не увидит прекрасных лиц посетителей в ликероводочном отделе.
Михаил ЗинчукНемыслимый
Не будут дышать на него ковидным перегаром
Kostya Proshchalykin𓂸
Не умри с голоду(