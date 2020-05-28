Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
2161

Отмена обязательного ношения масок на улице в Петербурге и футбольные матчи со зрителями. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 28 мая.

Российские власти отчитались о 8 371 новом случае заражения в России. За всё время в стране более 379 тысяч случаев заболевания. 150 993 человека выздоровели, 4 142 — умерли.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 5,92 миллиона человек. Число погибших превысило 357 тысяч человек.

В России

  • Михаил Мишустин заявил, что Кабмин РФ на этой неделе завершит подготовку общенационального плана восстановления экономики. Его должны реализовать до конца 2021 года;
  • Минздрав рекомендовал тестировать на коронавирус всех новорождённых;
  • Роспотребнадзор разрешил проводить матчи Российской футбольной премьер-лиги со зрителями, но стадионы могут быть заполнены не более чем на 10%;
  • В Петербурге с 1 июня отменят обязательное ношение масок на улице. При этом маски и перчатки все еще необходимо будет носить в транспорте, магазинах и общественных местах;
  • В Петербурге разрешат посещение кладбищ при условии использования средств индивидуальной защиты. Умерших от коронавируса можно будет хоронить рядом с родственниками;
  • Сергей Собянин заявил, что режим санитарных ограничений в Москве продлится ещё долго, до получения вакцины;
  • Антитела к коронавирусу нашли у 14% москвичей, принявших участие в скрининге;
  • Мэр Москвы исключил свободный доступ к Красной площади в День парада Победы 24 июня;
  • Жителям Подмосковья разрешили заниматься спортом на улице не более чем по двое. В регионе возобновят работу автокинотеатры, библиотеки, а также сервисы по ремонту компьютеров и химчистки. Там откроются парки и МФЦ;
  • Московские медики отправились в Читу, Ингушетию и Северную Осетию для помощи местным врачам. В ближайшее время помощь из столицы ожидают в Псковской области;
  • Мэрия Москвы опубликовала интерактивную карту с графиком прогулок;
  • Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике коронавируса в кинотеатрах. Решение об их открытии будут принимать главы субъектов, зрителей будут рассаживать в метре друг от друга;
  • Сотрудники «Тинькофф» продолжат работать в удалённом режиме минимум до 1 августа 2020 года;
  • РЖД отменяет рассадку пассажиров в поездах дальнего следования с учётом социальной дистанции. После 28 мая компания возобновит продажу билетов в таких поездах на все места;
  • Согласно исследованию ВШЭ, 23% россиян считают пандемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц.

В мире

  • Всю территорию Франции кроме столичного региона объявили зелёной по коронавирусу. 2 июня страна перейдёт ко второму этапу снятия ограничений: откроют парки, кафе и рестораны, но собираться больше 10 человек все ещё будет нельзя;
  • Немецкие профсоюзы обвинили Amazon в получении рекордной прибыли во время пандемии за счёт того, что компания поставила работником под риск заражения коронавирусом. В двух логистических центрах страны возникли вспышки Covid-19;
  • Хорватия сняла ограничения на въезд в страну граждан 10 стран ЕС;
  • В Словении с 1 июня разрешат проведение массовых мероприятий с участием до 200 человек;
  • В Чили установили новый рекорд по числу летальных исходов от коронавируса за день. Умерли 49 человек;
  • Правительство Эстонии разрешило гражданам 16 стран Шенгенской зоны с 1 июня въезжать в республику, не отбывая двухнедельный карантин;
  • В Грузии запретили использовать гидроксихлорохин для лечения зараженных коронавирусом;
  • В Южной Корее зарегистрировали резкий скачок заболеваемости коронавирусом, в Сеуле возобновят ограничительные меры;
  • В Дании создали роботизированную установку, которая может точно и аккуратно брать мазок изо рта пациента для анализа на коронавирус.

И бонус (на случай, если вы забыли)

#covid19 #covidtoday

Ольга Щербинина PLUS
+8798
но есть и хорошие новости
3
9
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["covidtoday","covid19"], "comments": 13, "likes": 9, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 173358, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 28 May 2020 23:05:52 +0300", "is_special": false }
Новый Samsung Galaxy A31
Купите смартфон и получите колонку JBL в подарок
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Виртуальный кофе

9

Ну с Петербургом конечно кликбейт

Ответить

Виртуальный кофе

Виртуальный
0

Напишите хоть частичная отмена.

Ответить

Ольга Щербинина

Виртуальный
2

спасибо, уточнили в заголовке, что речь про улицу

Ответить

Kira_Stark

2

Ничего не изменилось. Снимаем маску и идём на кладбище.

Ответить

Патриотический инструмент

1
Ответить

Гном Ворчун

1

Сотрудники Тинькофф работали в офисах?

Ответить

Daniel Fox

1

Нельзя восстановить то,что мертво 🙂

Ответить

Заключенный вентилятор

Daniel
0

Очень в тему

Ответить

𓂸 𓂸 𓂸 𓂸 𓂸

0

А в моем городе со вчерашнего дня нельзя заходить в Пятёрочку без масок :(

Ответить

Михаил Зинчук

𓂸
2

И что в этом тебя расстроило?

Ответить

Немыслимый фонарь

Михаил
1

Не увидит прекрасных лиц посетителей в ликероводочном отделе.

Ответить

Михаил Зинчук

Немыслимый
0

Не будут дышать на него ковидным перегаром

Ответить

Kostya Proshchalykin

𓂸
0

Не умри с голоду(

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Я не могу дышать»: В США вспыхнули протесты после смерти мужчины, которого полицейский душил коленом
Жестокое задержание 46-летнего Джорджа Флойда, чернокожего жителя Миннеаполиса, привело к его смерти - полицейский душил задержанного коленом, сообщает издание AL JAZEERA NEWS. ФБР открыло расследование действий полиции, четверо полицейских были уволены, но сотни протестующих вышли на улицы.
202
Новости
Дочь Эдуарда Успенского попросила не называть премию в области детской литературы именем отца
Она назвала создателя Чебурашки «жестоким человеком», который «в течение всей жизни» совершал домашнее насилие.
384
Новости
В России резко упали продажи смартфонов. А покупатели стали выбирать более дешёвые модели
Эксперты считают, что люди отказываются от дорогих покупок на фоне пандемии коронавируса.
202
Популярное за три дня
Новости
На месте закрашенного граффити с изображением Бродского в Петербурге стали писать стихи. Их тоже закрасили
История рисунка, посвящённого 80-летию со дня рождения поэта, не заканчивается.
238
Новости
Бывший губернатор Чувашии подал в суд на Путина за то, что тот снял его с поста
Игнатьев оспорит отправление в отставку после призыва «мочить журналистов» и обвинений в издевательстве над пожарным.
130
Технологии
TJ посетил первый в России магазин без касс и продавцов: как он выглядит и как им пользоваться
Вход по QR-коду, слежка за товарами через компьютерное зрение и автоматические списание с карты.
209
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Dyatlov

Арт-студия с TJ разработала…

Dyatlov

Арт-студия с TJ разработала…

lsk

Новые флагманы Mi 10 и Redmi…

Рисоварка Zojirushi

Арт-студия с TJ разработала…

Дыня

Арт-студия с TJ разработала…

Рисоварка Zojirushi

Арт-студия с TJ разработала…

Рисоварка Zojirushi

Арт-студия с TJ разработала…