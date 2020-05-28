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Ольга Щербинина
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Отмена обязательного ношения масок в Петербурге и футбольные матчи со зрителями. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 28 мая.

Российские власти отчитались о 8 371 новом случае заражения в России. За всё время в стране более 379 тысяч случаев заболевания. 150 993 человека выздоровели, 4 142 — умерли.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 5,92 миллиона человек. Число погибших превысило 357 тысяч человек.

В России

  • Михаил Мишустин заявил, что Кабмин РФ на этой неделе завершит подготовку общенационального плана восстановления экономики. Его должны реализовать до конца 2021 года;
  • Минздрав рекомендовал тестировать на коронавирус всех новорождённых;
  • Роспотребнадзор разрешил проводить матчи Российской футбольной премьер-лиги со зрителями, но стадионы могут быть заполнены не более чем на 10%;
  • В Петербурге с 1 июня отменят обязательное ношение масок на улице. При этом маски и перчатки все еще необходимо будет носить в транспорте, магазинах и общественных местах;
  • В Петербурге разрешат посещение кладбищ при условии использования средств индивидуальной защиты. Умерших от коронавируса можно будет хоронить рядом с родственниками;
  • Сергей Собянин заявил, что режим санитарных ограничений в Москве продлится ещё долго, до получения вакцины;
  • Антитела к коронавирусу нашли у 14% москвичей, принявших участие в скрининге;
  • Мэр Москвы исключил свободный доступ к Красной площади в День парада Победы 24 июня;
  • Жителям Подмосковья разрешили заниматься спортом на улице не более чем по двое. В регионе возобновят работу автокинотеатры, библиотеки, а также сервисы по ремонту компьютеров и химчистки. Там откроются парки и МФЦ;
  • Московские медики отправились в Читу, Ингушетию и Северную Осетию для помощи местным врачам. В ближайшее время помощь из столицы ожидают в Псковской области;
  • Мэрия Москвы опубликовала интерактивную карту с графиком прогулок;
  • Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике коронавируса в кинотеатрах. Решение об их открытии будут принимать главы субъектов, зрителей будут рассаживать в метре друг от друга;
  • Сотрудники «Тинькофф» продолжат работать в удалённом режиме минимум до 1 августа 2020 года;
  • РЖД отменяет рассадку пассажиров в поездах дальнего следования с учётом социальной дистанции. После 28 мая компания возобновит продажу билетов в таких поездах на все места;
  • Согласно исследованию ВШЭ, 23% россиян считают пандемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц.

В мире

  • Всю территорию Франции кроме столичного региона объявили зелёной по коронавирусу. 2 июня страна перейдёт ко второму этапу снятия ограничений: откроют парки, кафе и рестораны, но собираться больше 10 человек все ещё будет нельзя;
  • Немецкие профсоюзы обвинили Amazon в получении рекордной прибыли во время пандемии за счёт того, что компания поставила работником под риск заражения коронавирусом. В двух логистических центрах страны возникли вспышки Covid-19;
  • Хорватия сняла ограничения на въезд в страну граждан 10 стран ЕС;
  • В Словении с 1 июня разрешат проведение массовых мероприятий с участием до 200 человек;
  • В Чили установили новый рекорд по числу летальных исходов от коронавируса за день. Умерли 49 человек;
  • Правительство Эстонии разрешило гражданам 16 стран Шенгенской зоны с 1 июня въезжать в республику, не отбывая двухнедельный карантин;
  • В Грузии запретили использовать гидроксихлорохин для лечения зараженных коронавирусом;
  • В Южной Корее зарегистрировали резкий скачок заболеваемости коронавирусом, в Сеуле возобновят ограничительные меры;
  • В Дании создали роботизированную установку, которая может точно и аккуратно брать мазок изо рта пациента для анализа на коронавирус.

И бонус (на случай, если вы забыли)

#covid19 #covidtoday

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Виртуальный кофе

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Ну с Петербургом конечно кликбейт

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Виртуальный кофе

Виртуальный
0

Напишите хоть частичная отмена.

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Kira_Stark

1

Ничего не изменилось. Снимаем маску и идём на кладбище.

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Патриотический инструмент

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