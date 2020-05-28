Дайджест от 28 мая.

Российские власти отчитались о 8 371 новом случае заражения в России. За всё время в стране более 379 тысяч случаев заболевания. 150 993 человека выздоровели, 4 142 — умерли.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 5,92 миллиона человек. Число погибших превысило 357 тысяч человек.

В России

Михаил Мишустин заявил, что Кабмин РФ на этой неделе завершит подготовку общенационального плана восстановления экономики. Его должны реализовать до конца 2021 года;

Минздрав рекомендовал тестировать на коронавирус всех новорождённых;



Роспотребнадзор разрешил проводить матчи Российской футбольной премьер-лиги со зрителями, но стадионы могут быть заполнены не более чем на 10%;



В Петербурге с 1 июня отменят обязательное ношение масок на улице. При этом маски и перчатки все еще необходимо будет носить в транспорте, магазинах и общественных местах;



В Петербурге разрешат посещение кладбищ при условии использования средств индивидуальной защиты. Умерших от коронавируса можно будет хоронить рядом с родственниками;



Сергей Собянин заявил, что режим санитарных ограничений в Москве продлится ещё долго, до получения вакцины;

Антитела к коронавирусу нашли у 14% москвичей, принявших участие в скрининге;



Мэр Москвы исключил свободный доступ к Красной площади в День парада Победы 24 июня;

Жителям Подмосковья разрешили заниматься спортом на улице не более чем по двое. В регионе возобновят работу автокинотеатры, библиотеки, а также сервисы по ремонту компьютеров и химчистки. Там откроются парки и МФЦ;



Московские медики отправились в Читу, Ингушетию и Северную Осетию для помощи местным врачам. В ближайшее время помощь из столицы ожидают в Псковской области;



Мэрия Москвы опубликовала интерактивную карту с графиком прогулок;



Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике коронавируса в кинотеатрах. Решение об их открытии будут принимать главы субъектов, зрителей будут рассаживать в метре друг от друга;



Сотрудники «Тинькофф» продолжат работать в удалённом режиме минимум до 1 августа 2020 года;



РЖД отменяет рассадку пассажиров в поездах дальнего следования с учётом социальной дистанции. После 28 мая компания возобновит продажу билетов в таких поездах на все места;



Согласно исследованию ВШЭ, 23% россиян считают пандемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц.



В мире

Всю территорию Франции кроме столичного региона объявили зелёной по коронавирусу. 2 июня страна перейдёт ко второму этапу снятия ограничений: откроют парки, кафе и рестораны, но собираться больше 10 человек все ещё будет нельзя;

Немецкие профсоюзы обвинили Amazon в получении рекордной прибыли во время пандемии за счёт того, что компания поставила работником под риск заражения коронавирусом. В двух логистических центрах страны возникли вспышки Covid-19;



Хорватия сняла ограничения на въезд в страну граждан 10 стран ЕС;



В Словении с 1 июня разрешат проведение массовых мероприятий с участием до 200 человек;



В Чили установили новый рекорд по числу летальных исходов от коронавируса за день. Умерли 49 человек;



Правительство Эстонии разрешило гражданам 16 стран Шенгенской зоны с 1 июня въезжать в республику, не отбывая двухнедельный карантин;



В Грузии запретили использовать гидроксихлорохин для лечения зараженных коронавирусом;



В Южной Корее зарегистрировали резкий скачок заболеваемости коронавирусом, в Сеуле возобновят ограничительные меры;



В Дании создали роботизированную установку, которая может точно и аккуратно брать мазок изо рта пациента для анализа на коронавирус.



И бонус (на случай, если вы забыли)