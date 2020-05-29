Прямой эфир
что происходит в интернете
Своим указом президент США отменяет действие закона, освобождающего компании от отвественности за пользовательский контент.
Президент США подписал указ о регулировании работы социальных сетей. По словам президента, это сделано для «защиты свободы слова от одной из самых серьёзных опасностей, с которыми она столкнулась в истории Америки».
В тексте указа говорится, что Twitter, Facebook, Instagram и YouTube обладают «огромными, если не беспрецедентными» возможностями интерпретации публичных акций. Компании способны цензурировать информацию, а это угрожает свободе слова.
Трамп отдельно указывает на ситуацию с Twitter, когда соцсеть отметила его публикации как недостоверные. Он утверждает, что компания теперь «выборочно решает, поместить ли плашку о недостоверности, чтобы это явно отражало политическую предвзятость». Президент считает, что в таком случае компания функционирует как редакция, а не нейтральная площадка.
Документ отменяет действие параграфа 230 акта (Communications Decency Act), регулирующего, в частности, работу соцсетей. Закон действует с 1996 года, его приняли для защиты молодых интернет-компаний. Среди прочего, он освобождает их от ответственности за контент, созданный пользователями. Так, компании были защищены от исков о клевете и защите чести и достоинства.
The New York Times отмечает, что параграф 230 позволил современному интернету «процветать»: «Сайты могут модерировать контент — устанавливать собственные правила того, что можно, а что нельзя — и не нести при этом ответственность за всё, что публикуют пользователи». Газета напоминает, что закон уже собирались менять, но всякий раз его защитники напоминают, что поправки могут навредить онлайн-дискуссии.
CNN отмечает, что указ «знаменует резкое усиление Трампа в войне с технологическими компаниями». Во время разговора с журналистами президент заявил, что готов отстаивать свою позицию в суде.
Эксперты отмечают, что указ нарушает права частных компаний и уверены, что суд неизбежен. Twitter также высказался о документе, назвав его «реакционным и политически ангажированным».
Facebook также высказался против указа. Представитель компании заявил, что если соцсеть будет нести ответственность за весь пользовательский контент, то платформы должны будут подвергать цензуре «всё, что может кого-либо обидеть».
Америка скатывается всё сильнее
Сказал алексферман, сидя в своем бараке в Кипчакстане...
У америкодрочера так пригорело, что поспешил зарегистрироваться)
В общем, процветания народу Кипчакстана, надеюсь пиндосы к вам прислушатся
америкодрочера
Есть основания такое полагать? Или указание на твоё место в этом мире – америкодрочерство??
Есть основания такое полагать?
Ты прав, возможно, ты порвался конкретно из-за меня.
КУСТАНАЙ, КИПЧАКСКИЙ КРАЙ
Ты рил думаешь, что я заплачу от стыда за своё место проживания? Тебе что, 15 лет?)
Ты рил думаешь, что кто-то хочет заставить тебя заплакать комментариями в интернете? Тебе что, 7 годиков?)
Ну ты же отчего-то прибежал с анальным факелом и начал визжать про Кустанай. Впрочем да, мне до пизды твои мотивы.
Так о чем указ-то? (да, самому читать впадлу, но придется, походу)
Если он только отменяет упомянутый закон и соцсети теперь несут ответственность за пользовательский контент, это же наоборот приводит к большей цензуре с их стороны, в т.ч. по отношению Трамповским же твитам
Когда модераторы твиттера выделяют посты как недостоверные, они становятся создателями контента. Параграф 230 создает площадке иммунитет от ответственности. "В подпункте (2) прямо рассматриваются меры защиты от «гражданской ответственности» и указывается, что поставщик интерактивных компьютерных услуг не может быть привлечен к ответственности «из-за» его решения «добросовестно» ограничить доступ к контенту, который он считает «непристойным, непристойным, развратным, грязным, чрезмерно жестоким, преследующим или иным образом нежелательным»".
Когда модераторы твиттера выделяют посты как недостоверные, они становятся создателями контента
Понятно, благодарю
А теперь я снова нихуя не понял.
Короче, это все для того, чтобы твиттер не выебывался и все писали, что хотят?
Тем не менее, твиттер решил, что это фейк ньюс
Вот этот момент вообще угар какой-то.
Названый Даниль
Никто не будет писать свою точку зрения, если контент будут фильтровать редакторы любого медиаресурса.
Всё правильно Трамп делает и говорит. Голосование по почте можно очень легко подделать и что владельцы доменов, парочки сео и журналистов в скупе — в край охуели.
Спокойный спрей
Да я сначала просто не понял суть указа. Мне показалось, он наоборот провоцирует лишние фактчеки от лицемерных пластмассок из Долины
На тж опубликовали цп – Владислав Цыплухин садится на 20 лет в тюрьму. Видимо, речь про такую ответственность.
Но ведь законодательная система в США построена каким-то там хитрым образом, не дающим президенту-идиоту навернуть демократию за один срок... Об этом все кричали когда Трампа выбрали
А почему идиот? Почему Твиттер решает, что истина, а что нет?
Если уж на то пошло, то Байден такой же идиот, но к его твитам плашки не приделывают.
принятие указа - угроза онлайн-свободе!
непринятие указа - угроза онлайн-свободе!
Ясно
Вообще, жизнь - это угроза свободе
Ты ограничиваешь свободу своим клеткам
Надо приравнять соцсети к общественным местам и смотреть как леваки полыхают без возможности цензурить любых несогласных
Вообще считаю что фактчек должен у всех публичных страниц быть. А то дебилов начитавшихся ахинеи, а потом поджигающих вышки сотовой связи слишком много стало.
Ну иди и факчекай, а не других заставляй. Что в команде модераторов может оказаться условный молодой гитлер, тебя не пугает?
А что если популярность художников, рисующих всякое абстрактное говно, вызвана опасением породить второго Гитлера?
И других тоже надо заставлять. Приходится же с ними в одном обществе жить, более того они ещё и голосовать ходят. Ну то есть то что молодой Гитлер поднимется на откровенном враньё, популизме и подтасовке фактов тебя совсем не смущает.
Но получается трамп и твитер сработали вместе и это многоходовочка.
-трамп постит разное
-твитер говорит что не ручается за правдивость постов и приделыввет плашки
-трамп говорит что все компании и твитер должны следить за постами юзеров и приделывать плашки
Саратовский бокал
Здесь как раз не пофиг, это важно для всего мира)
Twitter довыебывался, решили лесть размечать пользовательский контент, теперь будут разгребать говно.
Но по сути пострадали пользователи, теперь модерация только усилится.