Своим указом президент США отменяет действие закона, освобождающего компании от отвественности за пользовательский контент.

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Фото The Washington Post

Президент США подписал указ о регулировании работы социальных сетей. По словам президента, это сделано для «защиты свободы слова от одной из самых серьёзных опасностей, с которыми она столкнулась в истории Америки».

Указ подписан на фоне конфликта Трампа с Twitter — соцсеть отметила его посты как недостоверные

В тексте указа говорится, что Twitter, Facebook, Instagram и YouTube обладают «огромными, если не беспрецедентными» возможностями интерпретации публичных акций. Компании способны цензурировать информацию, а это угрожает свободе слова.

Трамп отдельно указывает на ситуацию с Twitter, когда соцсеть отметила его публикации как недостоверные. Он утверждает, что компания теперь «выборочно решает, поместить ли плашку о недостоверности, чтобы это явно отражало политическую предвзятость». Президент считает, что в таком случае компания функционирует как редакция, а не нейтральная площадка.

26 мая Трамп в двух твитах высказался о голосовании по почте, которое организуют демократы. По его словам, результаты таких выборов можно легко подделать;

Соцсеть добавила к постам плашку, которая ведёт к подборке твитов и статей, опровергающих заявления президента;



В ответ на действия Twitter Трамп обвинил компанию во вмешательстве в предвыборную гонку и подавлении свободы слова;



Глава Twitter Джек Дорси прокомментировал решение компании и заявил, что не считает соцсеть «арбитром истины», но при этом он уверен, что компания должна обозначать недостоверную информацию.



Указ отменяет действие закона, освобождающего компании от отвественности за пользовательский контент

Документ отменяет действие параграфа 230 акта (Communications Decency Act), регулирующего, в частности, работу соцсетей. Закон действует с 1996 года, его приняли для защиты молодых интернет-компаний. Среди прочего, он освобождает их от ответственности за контент, созданный пользователями. Так, компании были защищены от исков о клевете и защите чести и достоинства .

The New York Times отмечает, что параграф 230 позволил современному интернету «процветать»: «Сайты могут модерировать контент — устанавливать собственные правила того, что можно, а что нельзя — и не нести при этом ответственность за всё, что публикуют пользователи». Газета напоминает, что закон уже собирались менять, но всякий раз его защитники напоминают, что поправки могут навредить онлайн-дискуссии.

Twitter назвал указ угрозой онлайн-свободам. Решение Трампа наверняка оспорят

CNN отмечает, что указ «знаменует резкое усиление Трампа в войне с технологическими компаниями». Во время разговора с журналистами президент заявил, что готов отстаивать свою позицию в суде.

Эксперты отмечают, что указ нарушает права частных компаний и уверены, что суд неизбежен. Twitter также высказался о документе, назвав его «реакционным и политически ангажированным».

Параграф 230 защищает американские инновации и свободу выражения мнений, он опирается на демократические ценности. Попытки разрушить его в одностороннем порядке угрожают будущему онлайн-дискуссии и свободы в интернете. из заявления Twitter