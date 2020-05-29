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Новости
Алексей Боржонов
2651

Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей. Это произошло на фоне конфликта с Twitter Материал редакции

Своим указом президент США отменяет действие закона, освобождающего компании от отвественности за пользовательский контент.

51 комментарий
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Фото The Washington Post 

Президент США подписал указ о регулировании работы социальных сетей. По словам президента, это сделано для «защиты свободы слова от одной из самых серьёзных опасностей, с которыми она столкнулась в истории Америки».

Указ подписан на фоне конфликта Трампа с Twitter — соцсеть отметила его посты как недостоверные

В тексте указа говорится, что Twitter, Facebook, Instagram и YouTube обладают «огромными, если не беспрецедентными» возможностями интерпретации публичных акций. Компании способны цензурировать информацию, а это угрожает свободе слова.

Трамп отдельно указывает на ситуацию с Twitter, когда соцсеть отметила его публикации как недостоверные. Он утверждает, что компания теперь «выборочно решает, поместить ли плашку о недостоверности, чтобы это явно отражало политическую предвзятость». Президент считает, что в таком случае компания функционирует как редакция, а не нейтральная площадка.

  • 26 мая Трамп в двух твитах высказался о голосовании по почте, которое организуют демократы. По его словам, результаты таких выборов можно легко подделать;
  • Соцсеть добавила к постам плашку, которая ведёт к подборке твитов и статей, опровергающих заявления президента;
  • В ответ на действия Twitter Трамп обвинил компанию во вмешательстве в предвыборную гонку и подавлении свободы слова;
  • Глава Twitter Джек Дорси прокомментировал решение компании и заявил, что не считает соцсеть «арбитром истины», но при этом он уверен, что компания должна обозначать недостоверную информацию.

Указ отменяет действие закона, освобождающего компании от отвественности за пользовательский контент

Документ отменяет действие параграфа 230 акта (Communications Decency Act), регулирующего, в частности, работу соцсетей. Закон действует с 1996 года, его приняли для защиты молодых интернет-компаний. Среди прочего, он освобождает их от ответственности за контент, созданный пользователями. Так, компании были защищены от исков о клевете и защите чести и достоинства.

The New York Times отмечает, что параграф 230 позволил современному интернету «процветать»: «Сайты могут модерировать контент — устанавливать собственные правила того, что можно, а что нельзя — и не нести при этом ответственность за всё, что публикуют пользователи». Газета напоминает, что закон уже собирались менять, но всякий раз его защитники напоминают, что поправки могут навредить онлайн-дискуссии.

Twitter назвал указ угрозой онлайн-свободам. Решение Трампа наверняка оспорят

CNN отмечает, что указ «знаменует резкое усиление Трампа в войне с технологическими компаниями». Во время разговора с журналистами президент заявил, что готов отстаивать свою позицию в суде.

Эксперты отмечают, что указ нарушает права частных компаний и уверены, что суд неизбежен. Twitter также высказался о документе, назвав его «реакционным и политически ангажированным».

Параграф 230 защищает американские инновации и свободу выражения мнений, он опирается на демократические ценности. Попытки разрушить его в одностороннем порядке угрожают будущему онлайн-дискуссии и свободы в интернете.

из заявления Twitter

Facebook также высказался против указа. Представитель компании заявил, что если соцсеть будет нести ответственность за весь пользовательский контент, то платформы должны будут подвергать цензуре «всё, что может кого-либо обидеть».

#новости #закон #twitter #соцсети #трамп

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51 комментарий
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alexferman

2

Америка скатывается всё сильнее

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Дементий Петухов

alexferman
15

Сказал алексферман, сидя в своем бараке в Кипчакстане...

Ответить

alexferman

Дементий
1

У америкодрочера так пригорело, что поспешил зарегистрироваться)

Ответить

Дементий Петухов

alexferman
2

В общем, процветания народу Кипчакстана, надеюсь пиндосы к вам прислушатся

Ответить

Дементий Петухов

alexferman
0

америкодрочера

Есть основания такое полагать? Или указание на твоё место в этом мире – америкодрочерство??

Ответить

alexferman

Дементий
0

Есть основания такое полагать?

Ты прав, возможно, ты порвался конкретно из-за меня.

Ответить

Дементий Петухов

alexfer…
7

КУСТАНАЙ, КИПЧАКСКИЙ КРАЙ

Ответить

alexferman

Дементий
3

Ты рил думаешь, что я заплачу от стыда за своё место проживания? Тебе что, 15 лет?)

Ответить

Дементий Петухов

alexfer…
1

Ты рил думаешь, что кто-то хочет заставить тебя заплакать комментариями в интернете? Тебе что, 7 годиков?)

Ответить

alexferman

Дементий
0

Ну ты же отчего-то прибежал с анальным факелом и начал визжать про Кустанай. Впрочем да, мне до пизды твои мотивы.

Ответить

Дементий Петухов

alexfer…
1

Зачем ты порвался с Кустаная?

Ответить

Спокойный спрей

5

Так о чем указ-то? (да, самому читать впадлу, но придется, походу)

Если он только отменяет упомянутый закон и соцсети теперь несут ответственность за пользовательский контент, это же наоборот приводит к большей цензуре с их стороны, в т.ч. по отношению Трамповским же твитам

Ответить

Андрей

Спокойный
8

Когда модераторы твиттера выделяют посты как недостоверные, они становятся создателями контента. Параграф 230 создает площадке иммунитет от ответственности. "В подпункте (2) прямо рассматриваются меры защиты от «гражданской ответственности» и указывается, что поставщик интерактивных компьютерных услуг не может быть привлечен к ответственности «из-за» его решения «добросовестно» ограничить доступ к контенту, который он считает «непристойным, непристойным, развратным, грязным, чрезмерно жестоким, преследующим или иным образом нежелательным»".

Ответить

Спокойный спрей

Андрей
1

 Когда модераторы твиттера выделяют посты как недостоверные, они становятся создателями контента

Понятно, благодарю

Ответить

Андрей

Спокойный
0

Контент - содержимое, информационное наполнение сайта, издания.
Плашки, которые ставит твиттер - ни в коем случае не контент, безусловно.
Это же не так, что подобные плашки являются цензурой и выражением мнения платформы.

Ответить

Спокойный спрей

Андрей
0

А теперь я снова нихуя не понял.

Короче, это все для того, чтобы твиттер не выебывался и все писали, что хотят?

Ответить

Андрей

Спокойн…
0

Да. Трамп не нарушил федеральное законодательство, когда писал, что результаты дистанционных выборов можно легко подделать. Тем не менее, твиттер решил, что это фейк ньюс. Таким образом, твиттер подвергает его слова цензуре

Ответить

alexferman

Андрей
1

Тем не менее, твиттер решил, что это фейк ньюс

Вот этот момент вообще угар какой-то.

Ответить

Max Belkov

Андрей
0

Когда кто то пиздит и его ловят на враньё это конечно цензура.

Ответить

Названый Даниль

Спокойный
1

Никто не будет писать свою точку зрения, если контент будут фильтровать редакторы любого медиаресурса.

Всё правильно Трамп делает и говорит. Голосование по почте можно очень легко подделать и что владельцы доменов, парочки сео и журналистов в скупе — в край охуели. 

Ответить

Спокойный спрей

Названый
0

Да я сначала просто не понял суть указа. Мне показалось, он наоборот провоцирует лишние фактчеки от лицемерных пластмассок из Долины

Ответить

Дементий Петухов

Спокойный
0

На тж опубликовали цп – Владислав Цыплухин садится на 20 лет в тюрьму. Видимо, речь про такую ответственность.

Ответить

Саратовский бокал

4

Самая интересная новость которую я читал на тж за последние 7 дней.

Ответить

Названый Даниль

Саратовский
2

Я 7 дней на ТЖ и уже такой колосальный результат! Браво! 

Ответить

Дмитрий Алексеенков

–5

Но ведь законодательная система в США построена каким-то там хитрым образом, не дающим президенту-идиоту навернуть демократию за один срок... Об этом все кричали когда Трампа выбрали

Ответить

Евгений Трофимов

Дмитрий
11

А почему идиот? Почему Твиттер решает, что истина, а что нет?
Если уж на то пошло, то Байден такой же идиот, но к его твитам плашки не приделывают.

Ответить

Спокойный спрей

Дмитрий
–1

 не дающим президенту-идиоту навернуть демократию

 все кричали когда Трампа выбрали

Ответить

Обычный кран

Спокойный
0

А была бы такая гифка у тебя бы были плюсики

Ответить

Спокойный спрей

Обычный
1

Так можно увлечься и начать шутить про хлопок

Ответить

Pavel

2

принятие указа - угроза онлайн-свободе!

непринятие указа - угроза онлайн-свободе!

Ясно

Ответить

Грэм Грэмский

Pavel
0

Вообще, жизнь - это угроза свободе
Ты ограничиваешь свободу своим клеткам

Ответить

Сергей Васильев

2

Надо приравнять соцсети к общественным местам и смотреть как леваки полыхают без возможности цензурить любых несогласных

Ответить

Max Belkov

–1

Вообще считаю что фактчек должен у всех публичных страниц быть. А то дебилов начитавшихся ахинеи, а потом поджигающих вышки сотовой связи слишком много стало. 

Ответить

Антон Пострунин

Max
6

Ну иди и факчекай, а не других заставляй. Что в команде модераторов может оказаться условный молодой гитлер, тебя не пугает?

Ответить

Dr. Acula

Антон
0

Главное не увольнять его и не говорить ему, что он плохо справляется.

Ответить

alexferman

Dr.
0

А что если популярность художников, рисующих всякое абстрактное говно, вызвана опасением породить второго Гитлера?

Ответить

Max Belkov

Антон
0

И других тоже надо заставлять. Приходится же с ними в одном обществе жить, более того они ещё и голосовать ходят. Ну то есть то что молодой Гитлер поднимется на откровенном враньё, популизме и подтасовке фактов тебя совсем не смущает.

Ответить

alexferman

Max
2

Любители цензуры зашли в чат

Ответить

Михаил Петров

Max
0

такие как вы упорно не понимают разницу между "фактом" и "мнением".

Ответить

Stan Majors

1

Но получается трамп и твитер сработали вместе и это многоходовочка.
-трамп постит разное
-твитер говорит что не ручается за правдивость постов и приделыввет плашки
-трамп говорит что все компании и твитер должны следить за постами юзеров и приделывать плашки

Ответить

В ХУИПЕ

0
Ответить

Саратовский бокал

В
0

Здесь как раз не пофиг, это важно для всего мира)

Ответить

В ХУИПЕ

Саратовский
2

Я бухаю!)

Ответить

theomism

0

юристы его сделают)

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Twitter довыебывался, решили лесть размечать пользовательский контент, теперь будут разгребать говно.

Но по сути пострадали пользователи, теперь модерация только усилится.

Ответить

Аяз Умбатов

0

Он что, тренинг в роскомнадзоре прошел?

Ответить

dmzkrsk

0

Америкомнадзор

Ответить

Названый Даниль

0

Тем временем Сергей, который живёт в США

Ответить

sf

0

Дорси решил поставить на кон свою компанию, чтобы притопить Трампа. Оч интересно 

Ответить

Тайный лолипоп

0

Че за обиженка на фото, кто-нибудь знает?

Ответить

Миржан Досымбаев

0

White power

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