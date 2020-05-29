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Новости
Алексей Боржонов
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Голосование по поправкам в Конституцию рекомендовали провести на открытом воздухе Материал редакции

Саму процедуру могут растянуть на несколько дней.

Центризбирком провёл закрытое заседание с региональными комиссиями, на котором они утвердили рекомендации Роспотребнадзора по организации голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. «Ведомости» нашли соответствующий документ на сайте управления Роспотребнадзора по республике Чувашия.

  • Голосование рекомендуется растянуть на несколько дней — граждан будут приглашать на участок в определённое время и день;
  • Источник «Коммерсанта» в мэрии Москвы предполагает, что юридически дата голосования может быть одной, а дополнительные дни будут считаться днями досрочного голосования;
  • Рекомендовано организовать голосование на открытом воздухе — для этого оборудуют специальные участки. У избирателей будут проверять температуру, а для граждан с ОРВИ будет отдельная комната;
  • Источник издания отметил, что на обеспечение санитарных мер может потребоваться дополнительно до 8 миллиардов рублей;
  • Для граждан, которые находятся на карантине, тоже организуют особый порядок голосования. Комисси должны заранее запросить списки и отправить людей в заранее организованный «обсерватор» на участке, отмечает издание;
  • Также голосование может пройти на дому. Но комиссии рекомендовано провести его без захода в жилое помещение: например, у подъезда. Членов комиссии снабдят необходимыми средствами защиты.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Новую дату официально ещё не утвердили: «Коммерсантъ» рассказал, что обсуждались 24 июня и 8 июля, Znak.com сообщил, что пока предварительной датой голосования считается 8 июля

Что там с поправками в Конституцию: голосование…
Голосование планируется на лето, но отсутствие точной даты не мешает рекламе поправок.
tjournal.ru

#новости #политика #конституция

Алексей Боржонов PLUS
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Террористический калькулятор

18

Надеюсь на шашлыке лайв

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Лысый цветок

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Нашествие

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Kyler

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Шашлык лайв v. 21

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Процентный месяц

Kyler
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шашлык рэйв

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Очевидный украинец

5

Цирк, цирк, цирк!

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Персональный кофе

3

Голосование рекомендуется растянуть на несколько дней — граждан будут приглашать на участок в определённое время и день

Наконец-то можно будет определить места проживания либерах с точностью до подъезда!

Источник «Коммерсанта» в мэрии Москвы предполагает, что юридически дата голосования может быть одной, а дополнительные дни будут считаться днями досрочного голосования

Угу. Юридически конституция может изменяться референдумом, а голосование будет считаться особым случаем, потому что всем похуй.

Рекомендовано организовать голосование на открытом воздухе — для этого оборудуют специальные участки.

Конечно, как без специальных участков-то? Особый путь же, в кольце врага, встаём с колен.

Источник издания отметил, что на обеспечение санитарных мер может потребоваться дополнительно до 8 миллиардов рублей

Святое дело. Главное с вертолёта не сбрасывать их, а то всё прожрут.

Для граждан, которые находятся на карантине, тоже организуют особый порядок голосования. Комисси должны заранее запросить списки и отправить людей в заранее организованный «обсерватор» на участке, отмечает издание

Щито блядь? Вы людей за выбрасывание мусора на карантине штрафовали, какой обсерватор на участке?

То есть теперь можно НА КАРАНТИНЕ выходить из квартиры, заходить в лифт, ехать там с соседями, жамкать кнопки, ехать до "обсерватора" на чём угодно, голосовать там и ехать назад домой?

Потом кто-то удивляется, что минимум треть населения считает коронавирус фейком, а люди спокойно гуляют по улицам? Оуукей.

Также голосование может пройти на дому. Но комиссии рекомендовано провести его без захода в жилое помещение: например, у подъезда. Членов комиссии снабдят необходимыми средствами защиты.

Ну да, прям в пакет из пятёрочки можно бюлятни эти евоные кидать. И сразу порицание общественности с внесением на доску позора соседей, голосовавших против.

Какое позорище.

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Персональный кофе

2
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Положенный жар

2

https://i.makeagif.com/media/7-22-2018/kq1KTS.gif

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Zero-zero-one

0

8 июля-мой день рождения,лучше не надо!

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Костя Васильев

Zero-zero-one
3

Некрасиво от подарка отказываться! Особенно от старого деда

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Zero-zero-one

Костя
2

Нееееееееееееееет!!!!!!!!

Ответить

Relax, man

1

да хоть не проводите и вовсе, какая разница

Ответить

Костя Васильев

1

Отлично! Проголосовал и сразу за здоровье деда водочки бахнул

Ответить

Litnikov Danil

0

Как то выглядит мягко говоря не очень легитимно

Ответить

FOX

Litnikov
1

учитывая что новая конституция принята и подписана

Ответить

Саратовский бокал

0

Судя по тому как это продвигают, кому-то это очень нужно и важно.

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Саратовский бокал

Саратовский
0

Пойду ли я голосовать? 

Ответить

Абсолютный турник

Саратовский
1

Твой голос посчитают как ЗА. 

Ответить

Kyler

Абсолютный
2

Молчание - знак согласия

Ответить

Костя Васильев

Абсолютный
0
Ответить

Aleksej Fedko

0

По графику. С 24 по 7 те кто за. 8 кто против*

*(приравнивается к одиночном пикету)

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alex twit

0

Голосовали - веселились
Подсчитали - прослезились

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Очевидный украинец

0

Почему до сих пор нет закона об оскорблении чувств мыслящих?

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alex twit

Очевидный
0

мыслящие Во Ван Пу не нужны, нужно покорное, бесправное стадо

Ответить

Костя Васильев

Очевидный
0

Намекну 

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Очевидный украинец

Костя
0

А как я буду кататься на электричках в Рязань? Ты об этом подумал?

Ответить

Костя Васильев

Очевидный
0

В гугл стрит же. Можно даже по воронежу погонять, не рискуя здоровьем

Ответить

Litnikov Danil

Костя
0

Почему он едет на восток?

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Костя Васильев

Litnikov
0

Тебе нужно повернуть монитор на запад

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Argumenta Ambigua

0

Все для людей. Так приятно, что государство думает о тебе и переживает.

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dmzkrsk

0

На карантине очень соскучился по голосованиям

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