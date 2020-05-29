Голосование по поправкам в Конституцию рекомендовали провести на открытом воздухе
Материал редакции
Саму процедуру могут растянуть на несколько дней.
Центризбирком провёл закрытое заседание с региональными комиссиями, на котором они утвердили рекомендации Роспотребнадзора по организации голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. «Ведомости» нашли соответствующий документ на сайте управления Роспотребнадзора по республике Чувашия.
Голосование рекомендуется растянуть на несколько дней — граждан будут приглашать на участок в определённое время и день;
Источник «Коммерсанта» в мэрии Москвы предполагает, что юридически дата голосования может быть одной, а дополнительные дни будут считаться днями досрочного голосования;
Рекомендовано организовать голосование на открытом воздухе — для этого оборудуют специальные участки. У избирателей будут проверять температуру, а для граждан с ОРВИ будет отдельная комната;
Источник издания отметил, что на обеспечение санитарных мер может потребоваться дополнительно до 8 миллиардов рублей;
Для граждан, которые находятся на карантине, тоже организуют особый порядок голосования. Комисси должны заранее запросить списки и отправить людей в заранее организованный «обсерватор» на участке, отмечает издание;
Также голосование может пройти на дому. Но комиссии рекомендовано провести его без захода в жилое помещение: например, у подъезда. Членов комиссии снабдят необходимыми средствами защиты.
Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Новую дату официально ещё не утвердили: «Коммерсантъ» рассказал, что обсуждались 24 июня и 8 июля, Znak.com сообщил, что пока предварительной датой голосования считается 8 июля
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Очевидный украинец
Цирк, цирк, цирк!
Персональный кофе
Голосование рекомендуется растянуть на несколько дней — граждан будут приглашать на участок в определённое время и день
Наконец-то можно будет определить места проживания либерах с точностью до подъезда!
Источник «Коммерсанта» в мэрии Москвы предполагает, что юридически дата голосования может быть одной, а дополнительные дни будут считаться днями досрочного голосования
Угу. Юридически конституция может изменяться референдумом, а голосование будет считаться особым случаем, потому что всем похуй.
Рекомендовано организовать голосование на открытом воздухе — для этого оборудуют специальные участки.
Конечно, как без специальных участков-то? Особый путь же, в кольце врага, встаём с колен.
Источник издания отметил, что на обеспечение санитарных мер может потребоваться дополнительно до 8 миллиардов рублей
Святое дело. Главное с вертолёта не сбрасывать их, а то всё прожрут.
Для граждан, которые находятся на карантине, тоже организуют особый порядок голосования. Комисси должны заранее запросить списки и отправить людей в заранее организованный «обсерватор» на участке, отмечает издание
Щито блядь? Вы людей за выбрасывание мусора на карантине штрафовали, какой обсерватор на участке?
То есть теперь можно НА КАРАНТИНЕ выходить из квартиры, заходить в лифт, ехать там с соседями, жамкать кнопки, ехать до "обсерватора" на чём угодно, голосовать там и ехать назад домой?
Потом кто-то удивляется, что минимум треть населения считает коронавирус фейком, а люди спокойно гуляют по улицам? Оуукей.
Также голосование может пройти на дому. Но комиссии рекомендовано провести его без захода в жилое помещение: например, у подъезда. Членов комиссии снабдят необходимыми средствами защиты.
Ну да, прям в пакет из пятёрочки можно бюлятни эти евоные кидать. И сразу порицание общественности с внесением на доску позора соседей, голосовавших против.
Какое позорище.
Персональный кофе
Положенный жар
https://i.makeagif.com/media/7-22-2018/kq1KTS.gif
Zero-zero-one
8 июля-мой день рождения,лучше не надо!
Костя ВасильевZero-zero-one
Некрасиво от подарка отказываться! Особенно от старого деда
Zero-zero-oneКостя
Нееееееееееееееет!!!!!!!!
Relax, man
да хоть не проводите и вовсе, какая разница
Костя Васильев
Отлично! Проголосовал и сразу за здоровье деда водочки бахнул
Litnikov Danil
Как то выглядит мягко говоря не очень легитимно
FOXLitnikov
учитывая что новая конституция принята и подписана
Саратовский бокал
Судя по тому как это продвигают, кому-то это очень нужно и важно.
Саратовский бокал
Пойду ли я голосовать?
Абсолютный турник
Твой голос посчитают как ЗА.
KylerАбсолютный
Молчание - знак согласия
Костя ВасильевАбсолютный
Aleksej Fedko
По графику. С 24 по 7 те кто за. 8 кто против*
*(приравнивается к одиночном пикету)
alex twit
Голосовали - веселились
Подсчитали - прослезились
Очевидный украинец
Почему до сих пор нет закона об оскорблении чувств мыслящих?
alex twitОчевидный
мыслящие Во Ван Пу не нужны, нужно покорное, бесправное стадо
Костя ВасильевОчевидный
Намекну
Очевидный украинец
А как я буду кататься на электричках в Рязань? Ты об этом подумал?
Костя ВасильевОчевидный
В гугл стрит же. Можно даже по воронежу погонять, не рискуя здоровьем
Litnikov DanilКостя
Почему он едет на восток?
Костя ВасильевLitnikov
Тебе нужно повернуть монитор на запад
Argumenta Ambigua
Все для людей. Так приятно, что государство думает о тебе и переживает.
dmzkrsk
На карантине очень соскучился по голосованиям