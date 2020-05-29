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Новости
Алексей Боржонов
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«Ростех» попросил не сокращать бюджет на развитие сетей 5G — иначе реализация проекта задержится Материал редакции

К 2024 году построят не 20 тысяч базовых станций, а только 5 тысяч.

«Ростех» попросил правительство не сокращать финансирование, которое запланировали на развитие сетей 5G в 2020 году. Об этом свидетельствуют материалы, направленные компанией в Минкомсвязи, их подлинность подтвердили «Ведомостям» в ведомстве.

  • «Ростех» предупредил, что если финансирование сократить на 50% в 2020 году и перенести субсидии на другой срок, то развитие сетей 5G задержится — к 2024 году корпорация сможет создать не 20 тысяч базовых станций, как запланировано, а только 5 тысяч;
  • Срок разработки образцов «опытно-промышленных образцов элементов сети» при этом перенесут с конца 2021 года на конец 2023 года - середину 2024 года;
  • Издание отмечает, что компания также подписала соглашения о развитии квантовых сенсоров, интернета вещей и блокчейн-технологий. Сокращение финансирования больше всего отразится на развитии связи 5G (сократится на 1,9 миллиарда рублей) и квантовых сенсоров (на 1,2 миллиарда);
  • Всего бюджет планировали сократить на 7,2 миллиарда рублей, рассказали изданию в «Цифровой экономике» (в рамках этого проекта и планируется создание сетей 5G);
  • В Минкомсвязи «Ведомостям» пояснили, что «процесс балансировки бюджета» ещё продолжается. Сэкономленные средства планируют направить на поддержку населения и коммерческих предприятий в условиях пандемии, рассказал изданию источник, знакомый с планами правительства.

#новости #5g

Алексей Боржонов PLUS
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умный человек

5

Свидетели чипизации: "Уиииииииииииии!"

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Alex Nevi

умный
1

"Уиииииииииииии!"
Нас чипируют не к 2024, а к 2030! Ура, товагищи! :D

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Sancobot

Alex
1

Провожу первые тесты чипирования/

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Taktischer Corgi

3

Ростех совсем не хочет, чтобы ковид на территории рф заканчивался?

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Vitaly Yudintsev

1

Мне казалось, что в России 5G не стали отдавать в народ и частоты остались у военных (последняя адекватная новость, которую помню про 5G в РФ). То есть сети военного назначения будут в меньшем размере?

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Степан Кучеренко

Vitaly
0

Я читал что-то про то, что вроде как в России выделили другие частоты под это. И вроде на таких частотах работают Хуавей и еще кто-то. Но это такое, может я уже и надумал чего лишнего.

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NOVOSTI PRO

0

Зовите Викторию Боню...

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Кирилл Боронин

NOVOSTI
1

Ебобоню.

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NOVOSTI PRO

Кирилл
1

Подождите, вот она сейчас пройдет курс отключения ума и всех выведет на чистую воду.

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alex twit

NOVOSTI
1

как можно отключить то, чего в помине не было?

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NOVOSTI PRO

alex
1

Ну да. Вы просто Боню не знаете

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alex twit

NOVOSTI
1

и слава яйцам

Ответить

NOVOSTI PRO

alex
1

И вообще, Боню в президенты!!! Она нам всем ум отключет. Не будет ни проблем, ни забот. Идеальная жизнь прямо как у нее.

Ответить

Alex Macher

0

чипирование.jpg

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Максим Костюков

0

"50%в"

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Согласный спрей

0
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Имя Фамилия

0

Нас, как обычно, чипируют одних из последних(

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alex twit

0

Ростех» попросил не сокращать бюджет на развитие сетей 5G — иначе реализация поправок в конституцию задержится

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