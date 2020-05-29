К 2024 году построят не 20 тысяч базовых станций, а только 5 тысяч.
«Ростех» попросил правительство не сокращать финансирование, которое запланировали на развитие сетей 5G в 2020 году. Об этом свидетельствуют материалы, направленные компанией в Минкомсвязи, их подлинность подтвердили «Ведомостям» в ведомстве.
- «Ростех» предупредил, что если финансирование сократить на 50% в 2020 году и перенести субсидии на другой срок, то развитие сетей 5G задержится — к 2024 году корпорация сможет создать не 20 тысяч базовых станций, как запланировано, а только 5 тысяч;
- Срок разработки образцов «опытно-промышленных образцов элементов сети» при этом перенесут с конца 2021 года на конец 2023 года - середину 2024 года;
- Издание отмечает, что компания также подписала соглашения о развитии квантовых сенсоров, интернета вещей и блокчейн-технологий. Сокращение финансирования больше всего отразится на развитии связи 5G (сократится на 1,9 миллиарда рублей) и квантовых сенсоров (на 1,2 миллиарда);
- Всего бюджет планировали сократить на 7,2 миллиарда рублей, рассказали изданию в «Цифровой экономике» (в рамках этого проекта и планируется создание сетей 5G);
- В Минкомсвязи «Ведомостям» пояснили, что «процесс балансировки бюджета» ещё продолжается. Сэкономленные средства планируют направить на поддержку населения и коммерческих предприятий в условиях пандемии, рассказал изданию источник, знакомый с планами правительства.
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умный человек
Свидетели чипизации: "Уиииииииииииии!"
Alex Neviумный
"Уиииииииииииии!"
Нас чипируют не к 2024, а к 2030! Ура, товагищи! :D
SancobotAlex
Провожу первые тесты чипирования/
Taktischer Corgi
Ростех совсем не хочет, чтобы ковид на территории рф заканчивался?
Vitaly Yudintsev
Мне казалось, что в России 5G не стали отдавать в народ и частоты остались у военных (последняя адекватная новость, которую помню про 5G в РФ). То есть сети военного назначения будут в меньшем размере?
Степан КучеренкоVitaly
Я читал что-то про то, что вроде как в России выделили другие частоты под это. И вроде на таких частотах работают Хуавей и еще кто-то. Но это такое, может я уже и надумал чего лишнего.
NOVOSTI PRO
Зовите Викторию Боню...
Кирилл БоронинNOVOSTI
Ебобоню.
NOVOSTI PROКирилл
Подождите, вот она сейчас пройдет курс отключения ума и всех выведет на чистую воду.
alex twitNOVOSTI
как можно отключить то, чего в помине не было?
NOVOSTI PROalex
Ну да. Вы просто Боню не знаете
alex twitNOVOSTI
и слава яйцам
NOVOSTI PROalex
И вообще, Боню в президенты!!! Она нам всем ум отключет. Не будет ни проблем, ни забот. Идеальная жизнь прямо как у нее.
Alex Macher
чипирование.jpg
Максим Костюков
"50%в"
Согласный спрей
Имя Фамилия
Нас, как обычно, чипируют одних из последних(
alex twit
Ростех» попросил не сокращать бюджет на развитие сетей 5G — иначе реализация поправок в конституцию задержится