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Новости
Ольга Щербинина
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На создателя паблика «Омбудсмен полиции» завели ещё два уголовных дела. Теперь их четыре Материал редакции

Владимира Воронцова обвиняют в вымогательстве и изготовлении порнографии.

17 комментариев
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В отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова завели два уголовных дела. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.

27 мая на Воронцова, которого ранее арестовали по обвинению в вымогательстве, завели ещё одно дело по той же статье (ч. 1 ст. 163 УК РФ). Жалобу на Воронцова подала женщина, которая утверждает, что он шантажировал её интимными видео. По её словам, он требовал 30 тысяч рублей, угрожая распространить видео.

28 мая возбудили ещё одно дело — об изготовлении порнографии (п. «а», «б» ч. 3 ст. 242 УК). По данным следствия, в сентябре 2018 года Воронцов по предварительному сговору организовал на своих страницах «публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов». Доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам.

23 мая против основателя паблика завели уголовное дело о распространении порнографии. С 8 мая он находится под арестом в вымогательстве. 23 мая сотрудники правоохранительных органов провели обыск у администратора «Омбудсмена полиции» Игоря Худякова.

В середине апреля Воронцова допрашивали по делу о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили. И тогда, и сейчас дома у него и его родственников проходили обыски.

26 мая в поддержку Воронцова с одиночным пикетом вышел журналист Илья Азар, которого за это задержали, а позже арестовали на 15 суток. Это привело к акции солидарности, во время которой прошли задержания журналистов и активистов в Москве и Петербурге.

Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». В 2017 году он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» для помощи рядовым сотрудникам полиции при нарушении их прав, а также для освещения положительных и отрицательных поступков полицейских.

#новости #полиция #омбудсменполиции

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17 комментариев
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Игорь Туманов

9

Да нет, Ольга, что-то пока нет. 

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Евгений Клочков

8

Жалобу на Воронцова подала женщина, которая утверждает, что он шантажировал её интимными видео.

Таки нашли УСБшники кого-то, кто дал слабину и согласился подать заяву

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Litnikov Danil

Евгений
0

Везде найдется свой Эфиальт

Ответить

Северный ихтиандр

4

Ну для завершения этого театра осталось только, чтобы он совершил «Самоубийство»

Ответить

Вова А.

Северный
1

Предварительно сознавшись во всех смертных грехах, написав предсмертную записку, где вешает на себя все глухари по стране.

Ответить

Kir Kirsky

Северный
0

ты не в тренде, у него найдут коронавирус 

Ответить

Новый супер_стар

2

В это же время полицейские, после плача в группе "Омбудсмен полиции" об аресте Воронцова, идут и арестовывают тех, кто вышел в защиту того, кто против ареста Воронцова.

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Евгений Клочков

Новый
1

хз, вряд ли из второго оперативного полка пойдут туда жаловаться - там держатся только идейные дуболомы

Ответить

Litnikov Danil

Евгений
0

Я как то разговаривал с подобным, прям "за веру царя и отечество" и гимн Глинки казалось сейчас запоёт, но всегда считал что таких единицы

Ответить

Alex Fielding

–3

хули он хотел-то? чтоб его министром эмведэ назначили?

Ответить

Дмитрий Кузьмин

Alex
3

Он хотел, чтобы беспредел придавали огласке и тем самым его становилось меньше

Ответить

Vitaly Yudintsev

1

— что скажете в свою защиту?
— я лишь публиковал видосики, где менты еб%т граждан.
— так-с, значит, еще и порно публиковали

Ответить

Kris

1

Простите, часовню тоже я развалил?

Ответить

Александр Добролюбов

–2

Не верю в этот дешёвый цирк.

Ответить

Litnikov Danil

Александр
1

Ты про поплавки?

Ответить

alex twit

0

2 х 2 = 4

Ответить

Ебаный Кошмар

–1

Сейчас будет показательная казнь. Честно говоря, я не понимаю как можно вести телеграм-канал о ментовском бардаке и беспределе и жить при этом на территории РФ.

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