Владимира Воронцова обвиняют в вымогательстве и изготовлении порнографии.

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В отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова завели два уголовных дела. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.

27 мая на Воронцова, которого ранее арестовали по обвинению в вымогательстве, завели ещё одно дело по той же статье (ч. 1 ст. 163 УК РФ). Жалобу на Воронцова подала женщина, которая утверждает, что он шантажировал её интимными видео. По её словам, он требовал 30 тысяч рублей, угрожая распространить видео.

28 мая возбудили ещё одно дело — об изготовлении порнографии (п. «а», «б» ч. 3 ст. 242 УК). По данным следствия, в сентябре 2018 года Воронцов по предварительному сговору организовал на своих страницах «публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов». Доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам.

23 мая против основателя паблика завели уголовное дело о распространении порнографии. С 8 мая он находится под арестом в вымогательстве. 23 мая сотрудники правоохранительных органов провели обыск у администратора «Омбудсмена полиции» Игоря Худякова.

В середине апреля Воронцова допрашивали по делу о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили. И тогда, и сейчас дома у него и его родственников проходили обыски.

26 мая в поддержку Воронцова с одиночным пикетом вышел журналист Илья Азар, которого за это задержали, а позже арестовали на 15 суток. Это привело к акции солидарности, во время которой прошли задержания журналистов и активистов в Москве и Петербурге.

Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». В 2017 году он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» для помощи рядовым сотрудникам полиции при нарушении их прав, а также для освещения положительных и отрицательных поступков полицейских.