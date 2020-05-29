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Новости
Алексей Боржонов
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В России зафиксировали 8572 новых случаев Covid-19. Заболевших за всё время – больше 387 тысяч Материал редакции

Шестой день подряд число заболевших за сутки не превышает 9 тысяч и не опускается ниже 8 тысяч.

28 комментариев
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Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 387 тысяч, сообщил оперштаб.

За сутки зафиксировали 8572 новых случаев коронавируса, 232 человека умерли от инфекции, 8264 — выздоровели.

Шестой день подряд число заболевших за сутки не превышает 9 тысяч и не опускается ниже 8 тысяч.

Число случаев заболевания за всё время достигло 387 623. Выздоровели 159 257 человек, умерли — 4374. Наибольшее число заболеваний зафиксировано в Москве (больше 175 тысяч), на втором месте — Московская область (больше 37 тысяч), на третьем — Петербург (больше 15 тысяч).

#новости #covid19

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28 комментариев
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hyposlasher

19

Не начинай свой день пока не узнал сколько в России зафиксировали новых случаев COVID-19

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God Damn

hyposlasher
0

Мой отсчет начала дня идет только после прочтения этой новости на TJ.

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Марк Варламов

8

Хватит уже эту фейковую стату пушить

Ответить

alex twit

5

По традиции анекдот.
Путин подписал закон о повышении МРОТ на 117 рублей.
Этой суммы хватит на упаковку туалетной бумаги или на том Конституции РФ. Функционально обе бумаги одинаковы.

Ответить

Евгений Клочков

alex
2

Продолжаем ветку юморесок

Ответить

Egor Ka

Евгений
1

сложный интеллектуальный юмор, класс 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

Ответить

alex twit

Евгений
0

ИЗ РУБРИКИ "ЛЕЖАЛИ ВСЕЙ МАРШРУТКОЙ"
На передних сидениях едут две бабушки. Маршрутка почти полная. На остановке заходит парень. Передает водителю 10 рублей за проезд и получает сдачу - 1 рубль. Рубль из рук выскальзывает и падает по сиденья бабушкам. Парень наклоняется, пытается найти сдачу и неожиданно пукает. В маршрутке - тихий смех, хихикание. А одна из бабушек говорит другой: "И стоило из-за рубля так жопу рвать!" Маршрутка взрывается от хохота. Парень становится пунцовым и просит остановить маршрутку.

Через минуту в маршрутку заходит солидная дама. Маршрутка продолжает смеяться. Дама начинает себя нервно осматривать. Может, это над ней смеются? Тут бабушки, покатываясь от смеха, начинают рассказывать даме историю с рублем. Дама тоже начинает смеяться, у нее из носа вылетает сопля и попадает на бабушек… Дама просит остановить маршрутку.

Едем дальше, покатываясь от смеха. Водитель тоже вместе со всеми хохочет, достает сигареты, закуривает, приоткрывает люк над головой. Выпуская дым в люк, обращается к бабушкам: "Вам под люком (падлюкам) не дует?" Салон взрывается от нового приступа смеха. Водитель, поняв, что он сказал, вываливается из кабины, пританцовывая, и угорает.

Эта же маршрутка 20 минут спустя. Маршрутка с конечной остановкой "поселок Сахарный". Все сели, места заняты…. Водила завел машину… В дверь входит бабушка… И тут же спрашивает у водилы: " Милок, у тебя конец сахарный?" По маршрутке прошло легкое хихикание. Водитель, не долго думая, ответил: " Не знаю, не пробовал!" По маршрутке пошел открытый смех. Бабка, осмотрев ястребинным взглядом салон, поняла, что свободных мест нет. И, протягивая 10 рублей водителю, сказала: " Возьми меня стоя!" Водитель вываливается из кабины и трясется в истерическом припадке.

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Ivan Sergeyevich

4

В Краснодаре пранк вышел из под контроля

Ответить

Sabri Alifov

2

ОР, смеюсь во весь голос просто, каждый день очередные 8,5к заболевших , ребят уже слишком банальная статистика , может хватит народ обманывать ?!

Ответить

Sergey Smirnov

Sabri
3

А сколько конспирологическая душа просит? 12, 15?

Ответить

Дима Вагабов

Sergey
1

по последним данным не меньше 146% являются переносчеками

Ответить

Sergey Smirnov

Дима
0

Остальные закладчеками

Ответить

Andrey Alyushin

Sabri
0

ПЛАТО!

Ответить

Северный ихтиандр

1

Загонитесь кто нибудь и прочекайте через вебархив сайт стопкоронавирус. Есть подозрение, что количество тестов снизилось, но не хочется уповать на конспирологию.

Ответить

Руслан Гатин

Северный
1

На яндексе же вся статистика ведётся

Ответить

Северный ихтиандр

Руслан
0

А, ну тогда забью на эту мысль. 

Ответить

hyposlasher

Руслан
0

по икс это дни начиная с какого момента?

Ответить

Руслан Гатин

hyposlasher
0

За точку отсчёта для данной страны принят день, когда число выявленных заражений превысило 1000. Для Великобритании и Ирана нет данных за начало периода.

Ответить

hyposlasher

Руслан
0

понял

Ответить

Просто Тимуррр

Руслан
0

Лол, у России рост круче всех идет, а комментаторы на ТЖ каждый день ноют, что статистика фейковая и тесты не делают. Сколько должно быть по их мнению? Каждый по миллиону заболевших?

Ответить

Sergey Smirnov

Просто
0

Во сколько раз Россия хуже Италии во столько раз и больше.

Ответить

Эмиль Рубанов

1

coronavirus man bad

Ответить

Дмитрий EV!L

1

Оренбургская область - 3 день подряд 54.Стабильность признак мастерства

Ответить

Арабский динозавр

0

ПУК

Ответить

Anton Green

0

232 летальных исхода, когда обычно ~170

Ответить

Sergey Smirnov

Anton
0

Под конец эпидемии в некоторых странах рост смертности,  видимо не вытаскивают совсем тяжёлые случаи.

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Max Belkov

0

Дед же сказал из карантина выходим вот они стату и держат. Будет отмашка так и воскресать начнут.

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Alexandr Ustenco

0

Нааааа маленьком платоо

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